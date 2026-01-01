Când vine vorba de curățarea celeilalte părți a tejghelei, tehnicile de curățare utilizate la manipularea alimentelor joacă un rol important. Un aspirator umed-uscat poate fi utilizat pentru a îndepărta ușor și rapid alimentele uscate și libere de pe tejghea. La curățarea umedă, utilizați alternativ agenți de curățare alcalini și acizi pentru a îndepărta în mod eficient terenul propice pentru microorganisme. După curățare și dezinfectare, clătiți cu apă curată pentru a vă asigura că nu rămâne niciun reziduu.

O alternativă fără chimicale este utilizarea aparatelor profesionale de curățat cu abur. Acestea elimină în mod fiabil germenii, bacteriile și virusurile. Acest lucru se datorează faptului că aburul fierbinte de până la aproximativ 100 °C și cu o presiune de până la 4 bar iese din duză în picături foarte fine. Citiți cu atenție instrucțiunile producătorului pentru a asigura utilizarea corectă.