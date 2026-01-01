    Curățarea camerelor de hotel

    Fie că este vorba despre călători în interes de serviciu sau despre familii aflate în vacanță, o cameră de hotel curată este obligatorie pentru un sejur reușit. Oaspeții nu vor să vadă covoare pătate și chiuvete murdare. Odată ce s-au creat impresii negative, este dificil să schimbi evaluările proaste. Camerele în care te simți bine asigură satisfacția oaspeților și ratinguri bune. Pentru o cameră de hotel igienică, un management optim al curățeniei este esențial. Iată o prezentare de ansamblu despre cum cureți o cameră de hotel pentru un rezultat impecabil.

    Minibar într-o cameră de hotel

    Când un oaspete rezervă o cameră de hotel, este un semn de încredere. Încredere că standardele de igienă vor fi respectate cu meticulozitate și că starea de bine a oaspeților va fi pe primul loc. Doar atunci când poți fi sigur că măsurile de curățare temeinică fac parte din standard te poți simți cu adevărat confortabil. La urma urmei, suprafețele care sunt atinse sau folosite și, prin urmare, se pot murdări în timpul unui sejur sunt la fel de variate ca vizitatorii pe care îi găzduiește o cameră de hotel. Când cureți o cameră de hotel, o listă de verificare detaliată și ghiduri clare sunt extrem de utile. La fel de indispensabil este un echipament de curățenie potrivit, adaptat condițiilor locale și materialelor folosite în camere. Instruirea continuă ajută, de asemenea, la asigurarea unor procese eficiente și a unei calități consecvente.

    Curățarea camerei de hotel: un rezultat convingător, pas cu pas

    Mai întâi, trebuie făcută o distincție între curățarea pe durata șederii unui oaspete și pașii mai detaliați care sunt necesari atunci când oaspetele face check-out. Este de la sine înțeles că paturile trebuie făcute proaspăt de fiecare dată când primești un oaspete nou. În afară de asta, este, desigur, important să adaptezi intensitatea fiecărui pas de curățare în funcție de ocazie. Pașii mai complecși, cum ar fi curățarea în profunzime a covoarelor cu un aparat de curățare prin injecție-extracție, se fac mai rar, de exemplu la finalul sezonului. În principiu, curățenia regulată în camerele de hotel ar trebui să urmeze o rutină stabilită: se lucrează de la murdar la curat și de sus în jos. În plus, ar trebui să treci de la metode uscate la metode umede.

    În general, curățarea unei camere de hotel poate fi împărțită în următorii pași:

    Un bărbat deschide o fereastră într-o cameră de hotel

    1. Aerisirea

    Primul lucru pe care îl faci este să deschizi ferestrele sau să verifici setarea aparatului de aer condiționat. În timp ce faci curățenie în camera de hotel, aerul condiționat poate fi ajustat. După ce termini, ar trebui resetat la setarea corectă.

    O femeie face patul într-o cameră de hotel

    2. Eliminarea

    Articolele folosite, cum ar fi prosoapele și lenjeria murdare, dacă este cazul, ar trebui îndepărtate. La fel, orice gunoi ar trebui aruncat.

    Un bărbat așază o pernă pe o canapea

    3. Aranjarea

    Dacă este necesar, acum camera este aranjată, ca să facă loc curățeniei propriu-zise a camerei de hotel – de exemplu, pernele sunt puse la loc pe canapea, ușile dulapurilor sunt închise etc.

    Aplicarea agenților de curățare în baia camerei de hotel

    4. Aplicarea agenților de curățare

    Curățenia camerei de hotel începe în baie. Primul pas este să aplici agenții de curățare, apoi îi lași să acționeze, de exemplu spumă de curățare în toaletă sau pe pereții dușului. Cât timp își fac efectul, poți curăța și celelalte zone ale camerei.

    O femeie aranjează patul într-o cameră de hotel

    5. Făcutul paturilor

    Paturile de hotel ar trebui să fie întotdeauna făcute proaspăt.

    Un bărbat curăță manual mobilierul din camera de hotel

    6. Curățarea suprafețelor

    De cele mai multe ori, suprafețele sunt curățate manual cu ajutorul unor ustensile de curățenie. O lavetă uscată, care leagă praful, este ideală ca să rețină murdăria liberă. Alternativ, pentru curățarea umedă a suprafețelor pot fi folosite lavete din microfibră împreună cu agenți de curățare pulverizați. O altă opțiune sunt lavetele din microfibră pre-înmuiate. Acestea sunt îmbibate în cantitatea corectă de soluție de curățare înainte de curățare și puse într-o găleată. Ca să te asiguri că camera de hotel este curățată temeinic, trebuie luate în considerare și zonele greu accesibile și ascunse atunci când cureți suprafețele.

    Reumplerea minibarului

    7. Reaprovizionarea

    După ce ai curățat toate suprafețele, camera de hotel este reaprovizionată; asta include minibarul, vesela etc.

    O femeie curăță o chiuvetă într-o cameră de hotel cu un aparat de curățat cu abur Kärcher

    8. Curățarea băii în camera de hotel

    Curățarea băii în camerele de hotel depinde de timpul de acționare al agenților de curățare folosiți. Include curățarea tuturor suprafețelor, inclusiv toaleta, cabina de duș sau cada, chiuveta etc. De obicei, se folosesc echipamente manuale de curățare, dar aparatele de curățat cu abur pot fi, de asemenea, o alegere eficientă. Aburul pătrunde chiar și în zonele greu accesibile și are un efect de reducere a germenilor. Un alt instrument util este aspiratorul pentru geamuri și suprafețe. Poți să îl folosești ca să cureți comod suprafețele din sticlă și faianța fără să rămână urme, deoarece apa este aspirată.

    Curățarea într-o cameră de hotel cu o mașină de măturat-aspirat pentru covoare

    9. Aspirarea

    După curățarea băii în camera de hotel, urmează aspirarea podelelor. Aici, alegerea unui aspirator potrivit depinde de tipul de pardoseală. Pardoselile dure pot fi curățate cu un aspirator umed-uscat, pardoselile cu mochetă cu o mașină de măturat-aspirat pentru covoare. Combinația dintre aspirare și perie îndepărtează murdăria deosebit de persistentă din fibre. Folosirea unei mașini de măturat-aspirat pentru covoare este metoda cea mai temeinică atunci când cureți acoperiri textile.

    Important când aspiri: locurile greu accesibile, cum ar fi sub pat, nu trebuie uitate.

    Curățarea suprafețelor de sus

    Există accesorii potrivite pentru curățarea deasupra nivelului capului a dulapurilor și a profilelor de pe tavan, cum ar fi prăjini telescopice în unghi sau seturi de extensie. Astfel de accesorii sunt, de asemenea, utile din punct de vedere al siguranței la muncă atunci când cureți camere în hoteluri, deoarece nu trebuie să folosești o scară ca să ajungi la zonele respective.

    Curățarea temeinică a ferestrelor nu trebuie făcută zilnic. Doar urmele, cum ar fi amprentele sau petele, sunt îndepărtate ca parte a rutinei de curățare a suprafețelor.

    Teoria culorilor igienice: 4 culori pentru o curățare eficientă și sigură a camerelor de hotel.

    Pentru o curățare sigură și igienică a camerelor de hotel și ca să previi răspândirea germenilor, există un sistem de culori pentru diferite zone. Sunt folosite 4 culori ușor de diferențiat: roșu, verde, albastru și galben. Fiecare culoare reprezintă o zonă. Astfel se previne situația în care o lavetă folosită la curățarea toaletei să fie folosită apoi la curățarea unui blat de bucătărie. Ustensilele de curățare, cum ar fi gălețile și lavetele, sunt disponibile în culorile recomandate, dar și agenții de curățare pot fi organizați după această schemă de culori.

    În baie:

    • Roșu: se folosește pentru toaletă, pisoar și plăcile din imediata lor apropiere.
    • Galben: se folosește pentru curățarea chiuvetelor, faianței, rafturilor, bateriilor, oglinzilor, cabinelor de duș și căzilor din baie.

    În afara zonei sanitare:

    • Albastru: se folosește pentru curățarea mobilierului, de exemplu scaune, mese, rafturi și uși.
    • Verde: se folosește pentru curățarea zonei de bucătărie.

    Sfaturi practice:

    • Aspiratoarele cu acumulator îți ușurează munca, deoarece nu trebuie să muți cablul și nici nu există pericol de împiedicare. Aspiratoarele tip rucsac, cu acumulator, au avantajul suplimentar că nu se agață de mobilier.
    • Salteaua unui pat de hotel proaspăt făcut ar trebui aspirată cu accesoriile potrivite. Este recomandat, de asemenea, să întorci salteaua la fiecare câteva luni. Dacă există pete pe saltea, pot fi îndepărtate cu agenți de curățare potriviți, iar aici este esențial să urmezi instrucțiunile producătorului saltelei.
    Curățarea manuală a podelelor

    10. Curățarea podelei

    Pardoselile dure din camere mici sunt de obicei curățate cu un mop.

    Curățarea podelei din camera de hotel cu o mașină de spălat-uscat pardoseli

    Cu toate acestea, există și mașini de spălat-uscat pardoseli foarte mici și manevrabile, care sunt ideale pentru suprafețe mici și asigură curățenie igienică. Un avantaj important: nu intri în contact cu apa murdară. În plus, pentru curățare se folosește apă proaspătă, deoarece apa murdară este aspirată imediat. Din acest motiv, podeaua este din nou uscată imediat.

    Similar aspiratoarelor, există și mașini de spălat-uscat pardoseli cu acumulator, ceea ce elimină riscul de împiedicare și le face mai ușor de folosit. Când cureți pardoselile umed, este recomandat să abordezi mai întâi podeaua din camera principală și apoi podeaua din baie.

    11. Inspecția vizuală

    Inspecția vizuală este un pas important când cureți o cameră de hotel. În timpul inspecției sunt verificate anumite lucruri, cum ar fi dacă toate dotările, de exemplu televizorul, sunt funcționale. Dacă este nevoie de intervenții suplimentare, informațiile relevante sunt transmise către biroul central. Dacă descoperi o pată proaspătă pe covor sau pe tapițerie, o poți îndepărta imediat. De regulă, în căruciorul de curățenie se transportă un agent de îndepărtare a petelor. Există multe motive pentru îndepărtarea promptă: petele proaspete se scot mai ușor, iar cauza unei pete vechi este adesea mai dificil de identificat. Dacă pata nu poate fi îndepărtată sau dacă zona este prea mare, este nevoie de echipamente suplimentare de curățare, care pot să nu fie disponibile în kitul de curățenie de zi cu zi, cum ar fi un aparat de curățare prin injecție-extracție cu o duză mică de mână.

    Îndepărtarea petelor

    Sfat – bine de știut:

    90% dintre toate petele sunt solubile în apă. Tipurile comune de pete întâlnite când cureți o cameră de hotel includ cafea, ceai, vin roșu, cola, sucuri de fructe, pastă de pantofi și ojă

    Un bărbat curăță covorul cu un aparat de curățat covoare Kärcher

    Curățarea covoarelor

    Un covor se simte cald, atenuează zgomotul și creează o atmosferă plăcută. În funcție de material și calitate, acoperirile textile pot fi sensibile la umezeală, iar îndepărtarea petelor nu este la fel de simplă ca la alte tipuri de pardoseli. Acest lucru poate duce rapid la un aspect neîngrijit. Curățarea covoarelor necesită anumite cunoștințe, deoarece structura acoperirii textile, precum și caracteristicile de curățare ale componentelor individuale ar trebui cunoscute dinainte. Iată ce trebuie să ai în vedere când cureți covoarele și cum îndepărtezi rapid petele.

    NOTĂ: Curățarea covoarelor în camerele de hotel

    Curățarea camerei de hotel cu un aspirator vertical cu perie pentru covoare

    Baza unei impresii bune: covoare curate

    Ca să menții un covor cât mai mult timp, este necesară, din când în când, o curățare mai temeinică, dincolo de simpla îndepărtare a petelor. Ca să amâni curățenia de bază consumatoare de timp a unei camere de hotel – și costurile asociate, utilizarea disproporționată a resurselor și posibila pierdere de venituri – este recomandat să faci curățare intermediară în mod regulat. În timpul curățării intermediare, zone mici de covor pot fi tratate cu un dispozitiv de injecție-extracție. Pentru mochetă montată continuu, se recomandă folosirea unei mașini mici de curățat covoare. Aceasta nu doar că îndepărtează în mod fiabil murdăria din jumătatea superioară a fibrelor covorului, ci și împrospătează covorul în același timp. Un avantaj important al metodei: în funcție de material și de gradul de murdărire, covorul este deja uscat și poate fi călcat din nou după 20 până la 40 de minute; camera poate, așadar, rămâne disponibilă la vânzare.

    O femeie curăță un covor roșu cu o mașină de măturat-aspirat portabilă Kärcher

    Curățarea intermediară a covoarelor

    Oricât de frumoase, plăcute la mers și absorbante de zgomot ar fi covoarele, uzura este probabilă, pe măsură ce urmele și traseele de murdărie se formează treptat și nu mai pot fi îndepărtate simplu prin aspirare, chiar și cu o curățenie de întreținere făcută conștiincios. Așadar, ca să prelungești perioada până la o curățare în profunzime costisitoare, poți face o curățare intermediară a acoperirii. Tehnici de la iCapsol până la pad-uri din microfibră sau din fir sunt potrivite și pentru acoperiri sensibile la umezeală și pentru zone care trebuie să fie din nou accesibile rapid, cum ar fi holurile sau coridoarele hotelurilor.

    Un bărbat dezinfectează mânerul ușii unei camere de hotel

    12. Dezinfectarea camerei de hotel

    Dacă este obligatoriu sau necesar, următorul pas este să dezinfectezi punctele de contact relevante. Acestea includ mânerele ușilor, butoanele dulapurilor, telecomenzile, telefonul, noptiera, întrerupătoarele de lumină, robineții chiuvetei, mânerele ferestrelor etc.

    Un bărbat reglează temperatura camerei de hotel

    13. Verificarea finală a camerei

    După ce curățenia este gata, faci o verificare finală ca să te asiguri că totul a fost curățat. Astfel te asiguri că oaspetele găsește camera în condiții perfecte. Tot aici ar trebui să ai în vedere că aerul condiționat trebuie resetat. De multe ori, hotelurile folosesc și un parfum semnătură: odorizantele asigură acele nuanțe asociate cu curățenia, care dau camerei atingerea finală.

    Lucru în echipă eficient – când două persoane fac curățenie

    În special în hotelurile mari, două persoane lucrează adesea împreună ca echipă atunci când curăță camere. Două camere pot fi abordate în același timp, iar fiecare persoană preia sarcini specifice. De exemplu, un membru al echipei se ocupă de curățarea băii, iar celălalt de cameră. Avantajul lucrului în echipă este că sarcini mai consistente, cum ar fi făcutul patului, pot fi făcute împreună, ceea ce le face mai ușor de gestionat. Această abordare este recomandată mai ales atunci când oaspeții fac check-out și oaspeți noi fac check-in.

    Curățarea în profunzime a unei camere de hotel

    Curățarea în profunzime ar trebui făcută aproximativ o dată pe an. Această curățare completă și mai detaliată a unei camere de hotel ajută la asigurarea faptului că își păstrează valoarea și aspectul pozitiv. Curățarea în profunzime este, de asemenea, inevitabilă dacă este detectată o infestare cu dăunători sau dacă un oaspete este bolnav, de exemplu. De regulă, în timpul curățării în profunzime, o cameră de hotel nu este utilizabilă timp de 24 de ore. Din acest motiv, ar trebui programată în extrasezon sau la finalul unui sezon, ca să minimizezi timpul de nefuncționare economic. Acest lucru este deosebit de util dacă această curățare este combinată cu lucrări de renovare. Ca să lucrezi cât mai economic posibil la curățarea în profunzime, este recomandat să nu abordezi camere individuale, ci să combini mai multe camere, de exemplu un etaj întreg. Pe lângă curățarea detaliată a ferestrelor, de exemplu, curățarea în profunzime a camerei de hotel include și curățarea în profunzime a pardoselii, care variază în funcție de tipul de pardoseală.

    Prim-plan al unui covor

