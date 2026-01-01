    Curățarea camerelor frigorifice: curățarea la temperaturi scăzute

    Temperaturi scăzute, importanță ridicată! Depozitele frigorifice se regăsesc într-o mulțime de întreprinderi diferite - și acolo unde se găsesc, acestea sunt de obicei extrem de importante pentru procesele operaționale ale întreprinderii respective. În hoteluri și restaurante, în producția industrială sau în supermarketuri, depozitele frigorifice oferă condițiile corecte pentru depozitarea produselor perisabile și a articolelor sensibile. Pentru ca depozitele frigorifice să funcționeze bine, este nevoie de curățenie specializată și profesională care să țină seama de condițiile specifice.

    Să curățați fără un plan clar? Aceasta este o strategie riscantă atunci când vine vorba de curățarea echipamentelor industriale. În special când vine vorba de camere frigorifice, curățarea ineficientă poate avea consecințe grave. Este esențială o abordare profesională și sistematică care să ia în considerare materialele, cerințele de igienă și, în special, temperaturile scăzute ale unei camere frigorifice. Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea de agenți de curățare și echipamente adecvate. Nu este neobișnuit ca produsele alimentare sau materiile prime să fie depozitate în camere frigorifice, iar greșelile pot fi neiertătoare. Planificarea atentă a curățeniei este, prin urmare, o investiție care dă întotdeauna roade. Mai întâi de toate, rețineți că nu toate depozitele frigorifice sunt la fel. Este important să știți ce tip de produse sunt depozitate și cum. Sunt produse ambalate sau produse deschise, eventual chiar alimente deschise? Acești factori trebuie să fie luați în considerare pentru planul de curățare. De exemplu, atunci când se manipulează alimente, trebuie luate în considerare normele HACCP (acestea sunt sisteme de management al calității obligatorii la nivel internațional pentru alimente).

    Chiar dacă este posibilă curățarea la temperaturi foarte scăzute, poate fi logic să curățați depozitele frigorifice în timp ce acestea sunt oprite, în special dacă efectuați o curățare în profunzime. Diferitele opțiuni, avantajele și dezavantajele acestora, vor fi analizate mai detaliat în continuare.

    Primul caz: curățarea camerei frigorifice cu refrigerare în funcțiune și temperaturi sub 0 °C

    Curățarea unei camere frigorifice fără oprirea sistemului de refrigerare și fără scoaterea bunurilor din depozit poate fi considerată curățare de întreținere periodică. Mărfurile depozitate în camera frigorifică sunt pur și simplu mutate, astfel încât nu există riscul de a cauza o perturbare majoră a activității obișnuite. Trebuie remarcat faptul că congelatorul este curățat cu ușa închisă pentru a asigura o răcire optimă. În consecință, ventilația trebuie să fie monitorizată în timpul lucrărilor.

    Un beneficiu în materie de curățenie - chiar și la temperaturi sub zero grade

    În congelatoarele care trebuie curățate în timpul funcționării, temperaturile pot ajunge rapid la -20 °C sau chiar mai scăzute. Acest mediu înseamnă că procesul de curățare necesită considerații speciale. Există riscul, de exemplu, ca agenții de curățare utilizați să înghețe. Formula agentului de curățare trebuie să fie adaptată condițiilor speciale (de frig). Acest lucru poate fi realizat cu un agent de curățare pe bază de alcool sau prin utilizarea unui antigel. Dacă sunteți atenți aici, vă puteți asigura că produsul de curățare nu va îngheța chiar dacă îl lăsați să acționeze o anumită perioadă de timp. Materialele implicate trebuie să fie luate în considerare. Agentul de curățare utilizat trebuie să fie compatibil cu suprafețele comune din aluminiu, oțel inoxidabil și cupru. Toate acestea se găsesc în mod obișnuit în depozitele frigorifice în timpul curățării.

    Performanță de top în condiții nefavorabile

    În principiu, curățarea cu ajutorul mașinilor este posibilă și la temperaturi foarte scăzute. Acest lucru este deosebit de util în depozitele frigorifice pentru curățarea podelelor, care este un element-cheie în curățarea camerelor frigorifice. De regulă, în depozitele frigorifice se găsesc podele din aluminiu ondulat. Pentru a pătrunde în crăpături și a îndepărta temeinic murdăria de acolo, utilizarea unei mașini de frecat este ideală. Murdăria persistentă nu poate fi îndepărtată doar cu ajutorul echipamentelor de curățare manuală. Rolele unei mașini de frecat pătrund în crăpături și fisuri și lucrează cu o presiune de contact mai mare decât, de exemplu, paria disc. Există posibilitatea de a alege între diferite perii care variază în ceea ce privește fermitatea perilor. Cu toate acestea, în practică, s-a demonstrat că periile dure nu oferă niciun avantaj semnificativ în ceea ce privește rezultatele sau că scurtează timpul de curățare în comparație cu periile de duritate medie (adesea de culoare roșie).

    Înainte de a utiliza o mașină de curățat pardoseli, murdăria grosieră și liberă trebuie îndepărtată, de exemplu cu un mop din microfibră sau cu o mătură.

    În principiu, este benefic să se analizeze mai atent atât gradul, cât și tipul de murdărie dintr-o cameră frigorifică. Reziduurile alimentare pot fi adesea găsite pe podelele camerelor frigorifice. De asemenea, este posibil ca murdăria să vină din exterior - de exemplu, de la stivuitoare sau camioane. Dacă murdăria îngheață și se acumulează în straturi, vă veți confrunta cu murdărie persistentă.

    Curățare cu o metodă în 1 sau 2 etape

    În funcție de gradul de murdărire, se poate utiliza o metodă în 1 sau 2 etape.

    Metoda într-un singur pas:

    În primul rând, podeaua este frecată cu o mașină cu adăugarea unui agent de curățare, iar în aceeași etapă lichidul murdar este aspirat din nou.

    Metoda în 2 pași:

    În prima etapă, apa și agentul de curățare sunt aplicate pe întreaga suprafață a congelatorului, iar podeaua este frecată în acest proces. Acest lucru permite soluției de curățare să își facă efectul. În etapa a 2-a, suprafața este tratată din nou și soluția de curățare este curățată.

    Mașinile de măturat-aspirat și mașinile de frecat-aspirat sunt utilizate pentru a menține curățenia în supermarketuri, uzine industriale, depozite și hoteluri. Acestea adună cantități mari de murdărie sau praf și ajută la menținerea unei impresii pozitive. Acest lucru menține, de asemenea, igiena, contribuie la menținerea valorii ridicate a unei afaceri și la evitarea pericolelor de alunecare. Pentru a obține cele mai bune rezultate de curățare și pentru a întreține bine lucrurile, nu este suficient să goliți pur și simplu recipientul pentru murdărie al mașinii după terminarea lucrului. Este esențial să știți cum să îngrijiți și să întrețineți mașinile de curățat - iată un ghid.

    Sfaturi - pregătirea corectă:

    • Alimentele deschise trebuie acoperite în depozitele frigorifice în timpul curățării. Aerosolii, inclusiv agenții de curățare care pot fi generați în timpul curățării, sunt transportați prin aer și se pot depune pe produse dacă acestea nu sunt protejate.
    • Amintiți-vă de echipamentul de protecție individuală (PPE) adecvat. Un costum special conceput pentru a menține căldura personalului face parte din echipamentul PPE.

    NOTĂ: Curățarea camerei frigorifice cu gheață carbonică

    Utilizarea gheții uscate pentru curățare este posibilă și în timpul funcționării continue a camerei frigorifice și este o opțiune excelentă. Orice murdărie desprinsă este apoi îndepărtată cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate. Curățarea cu gheață carbonică funcționează și la temperaturi ambientale mai scăzute, deoarece cele mai bune rezultate de curățare depind de impactul peletelor asupra suprafeței în cauză. Deoarece gheața carbonică nu conține apă, murdăria nu poate îngheța din nou. Printre utilizările posibile ale gheții uscate în depozitele frigorifice se numără curățarea schimbătoarelor de căldură/condensatoarelor, a senzorilor de temperatură sau umiditate, a balamalelor ușilor și a sistemelor de șine - zone greu accesibile cu o mașină de frecat-aspirat sau cu un aparat de curățat cu presiune.

    Al doilea caz: Camerele frigorifice sunt curățate atunci când nu funcționează răcirea

    Curățarea unui depozit frigorific atunci când sistemul de refrigerare este oprit este mai puțin problematică decât atunci când acesta funcționează, deoarece în încăpere nu se vor afla alimente sau alte produse. De asemenea, temperaturile vor fi peste zero, ceea ce înseamnă că este posibilă utilizarea apei sau a agenților de curățare obișnuiți. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că există o creștere semnificativă a volumului de muncă implicat. Mărfurile refrigerate trebuie scoase din depozit sau relocate în avans, dacă este disponibilă o altă instalație de depozitare la rece. Aceasta poate fi și mai consumatoare de timp dacă există un singur depozit frigorific disponibil. În acest caz, va trebui să se închirieze un container suplimentar pe durata procesului de curățare. De asemenea, după ce camera frigorifică a fost curățată, temperatura acesteia trebuie să fie coborâtă din nou la parametrii corecți, ceea ce implică costuri suplimentare.

    Curățați depozitele frigorifice cu aparate de înaltă presiune

    Un avantaj al curățării cu mecanismele de răcire oprite este că, pe lângă metodele deja enumerate, pot fi utilizate și aparate de curățat de înaltă presiune, iar apa nu va îngheța. În plus, se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curățare a suprafețelor, în mod ideal cu aspirație. În acest caz, murdăria și apa reziduală sunt îndepărtate, ceea ce reduce timpul de uscare. Accesoriile pentru curățarea suprafețelor pot fi utilizate pe pardoseli și sunt potrivite și pentru curățarea pereților în depozitele frigorifice.

    Pe lângă aparatele de curățat cu presiune cu apă rece, se pot utiliza și cele cu apă caldă. Utilizarea acestora are două avantaje în curățarea camerelor frigorifice. În primul rând, murdăria organică este dizolvată mai ușor și, în al doilea rând, datorită apei calde, suprafețele se usucă mai repede. Acest lucru înseamnă că timpii morți pot fi reduși. În practică, temperaturi ale apei de max. 60 °C s-au dovedit eficiente în acest caz de utilizare.

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Sfaturi - accesorii și pregătire:

    • În industria alimentară, trebuie utilizate furtunuri care nu lasă urme și sunt rezistente la grăsimile animale.
    • Ventilația de evacuare a aerului trebuie să fie pornită în timpul curățării, deoarece aceasta scurtează procesul de uscare și reduce condensul. Înainte de repunerea în funcțiune a depozitului frigorific, toate suprafețele trebuie să fie bine uscate.
    • Urmele de anvelope de la stivuitoare sau echipamente de ridicare pot fi tratate cu un agent de curățare adecvat.

    NOTĂ ADIȚIONALĂ: Curățarea în camerele frigorifice cu aparate de curățat cu abur

    În depozitele frigorifice, curățarea cu abur poate fi, de asemenea, luată în considerare în anumite condiții. În camerele frigorifice cu caracteristici ambientale similare cu cele ale unui frigider, și anume aproximativ 0 °C până la 6 °C, curățarea, aspirarea sau dezinfectarea cu abur pot fi efectuate fără probleme în timp ce frigiderul este în funcțiune. Camerele frigorifice cu temperaturi sub zero grade nu pot fi curățate sau dezinfectate cu abur în timp ce frigiderul este în funcțiune, deoarece apa ar îngheța atât în aparat, cât și pe toate suprafețele expuse la abur. Cu toate acestea, curățarea cu abur este posibilă atunci când răcirea este oprită.

    Cheia succesului este "know-how-ul

    Condițiile de frig din depozitele frigorifice nu trebuie să stea în calea unei curățări corespunzătoare, atâta timp cât aceste condiții sunt luate în considerare. Un plan de curățare bine gândit este esențial pentru curățarea magazinelor frigorifice. Echipamentul potrivit și procedura corectă joacă un rol esențial în curățarea cu succes a depozitelor frigorifice. În plus, în cadrul planificării trebuie să se ia în considerare frecvența cu care se efectuează curățarea, de exemplu, la anumite intervale sau la un anumit nivel de murdărie. Un depozit frigorific curat și igienic este o parte importantă a operațiunilor comerciale de succes.

