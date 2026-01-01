Să curățați fără un plan clar? Aceasta este o strategie riscantă atunci când vine vorba de curățarea echipamentelor industriale. În special când vine vorba de camere frigorifice, curățarea ineficientă poate avea consecințe grave. Este esențială o abordare profesională și sistematică care să ia în considerare materialele, cerințele de igienă și, în special, temperaturile scăzute ale unei camere frigorifice. Aceasta ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea de agenți de curățare și echipamente adecvate. Nu este neobișnuit ca produsele alimentare sau materiile prime să fie depozitate în camere frigorifice, iar greșelile pot fi neiertătoare. Planificarea atentă a curățeniei este, prin urmare, o investiție care dă întotdeauna roade. Mai întâi de toate, rețineți că nu toate depozitele frigorifice sunt la fel. Este important să știți ce tip de produse sunt depozitate și cum. Sunt produse ambalate sau produse deschise, eventual chiar alimente deschise? Acești factori trebuie să fie luați în considerare pentru planul de curățare. De exemplu, atunci când se manipulează alimente, trebuie luate în considerare normele HACCP (acestea sunt sisteme de management al calității obligatorii la nivel internațional pentru alimente).

Chiar dacă este posibilă curățarea la temperaturi foarte scăzute, poate fi logic să curățați depozitele frigorifice în timp ce acestea sunt oprite, în special dacă efectuați o curățare în profunzime. Diferitele opțiuni, avantajele și dezavantajele acestora, vor fi analizate mai detaliat în continuare.