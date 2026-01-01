Cum funcționează un aparat de curățat cu presiune la curățarea matrițelor prefabricate din beton?

Aparatele de curățat cu presiune care funcționează cu o presiune a apei de până la 1.000 bar sau mai mult și au un debit mare de apă sunt numite aparate de curățat cu ultra înaltă presiune. Datorită puterii lor de curățare, acestea pot îndepărta chiar și reziduurile de beton întărit de pe cofraje. În comparație, unele aparate de curățat cu joasă presiune au o presiune a apei între 80 și 100 bar, iar cele cu presiune medie pot produce o presiune a apei de aproximativ 150-200 bar.

Inima fiecărui aparat de curățat presiune este pompa de înaltă presiune, care este de obicei acționată de un motor electric sau de un motor diesel. Pompa este conectată la o sursă de apă și presurizează apa care intră. Apa este alimentată prin furtunul de înaltă presiune la lancea de pulverizare sau la un alt aparat cu presiune presiune cu o duză de înaltă presiune corespunzătoare. Unitățile mobile sunt de obicei construite pe un cadru cu un șasiu.

Diverse presiuni ale apei, aplicare flexibilă

Curățarea cofrajului cu un aparat de curățat cu presiune este deosebit de eficientă. Datorită combinației dintre presiunea apei, cantitatea și instrumentul de curățare în sine, puterea dispozitivului poate fi adaptată în mod flexibil la natura materialului cofrajului și la cantitatea de murdărie.

Dacă betonul prefabricat este, de exemplu, fabricat din placaj laminat, trebuie să utilizați dispozitivul de curățare la o presiune redusă de max. 500 bar pentru a evita deteriorarea suprafeței de lemn. Pe de altă parte, presiunile ultra-înalte (1.000 bar și mai mult) pot fi utilizate pentru curățarea cofrajelor, deoarece acestea sunt de obicei realizate din oțel. Cu toate acestea, pentru a evita deteriorarea suprafeței cadrului cofrajului, abrazivele din oțel nu trebuie utilizate la curățarea umedă. Se recomandă (pre)curățarea cadrului de beton prefabricat pe șantier imediat după utilizare, atunci când reziduurile de beton nu sunt complet tari.