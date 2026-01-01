Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea temeinică a cofrajelor

    Calitatea cofrajului este esențială pentru producerea diferitelor suprafețe și elemente de construcție din beton, cum ar fi matrițele prefabricate din beton. Trebuie să se acorde o atenție deosebită curățeniei cofrajului, deoarece aceasta este ceea ce cer suprafețele de beton de înaltă calitate. Cofrajele utilizate pentru prefabricarea betonului trebuie, prin urmare, curățate după fiecare aplicare. Echipamentele de curățare puternice, cum ar fi aparatele de curățat cu presiune, sunt foarte potrivite pentru acest scop. Dispozitivele nu numai că curăță temeinic, dar sunt și delicate cu suprafața de beton și flexibile la utilizare. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a îndepărta reziduurile de beton întărit fără a lăsa urme. Dispozitivul de curățare, presiunea apei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de cantitatea de murdărie. Astfel, este posibilă curățarea completă a cofrajelor fără a le deteriora.

    Curățarea cofrajelor cu aparatul de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Asigurați suprafețe de beton de înaltă calitate prin curățarea cofrajelor

    Betonul este un material de construcție versatil și rezistent, care poate îndeplini mai multe cerințe de construcție, atât pentru rezistență, cât și pentru structură. De exemplu, elementele prefabricate din beton sunt adesea utilizate pentru construcția de pereți, tavane și scări. În special în cazul betonului aparent care trebuie să acționeze nu numai ca suprafață, ci să îndeplinească și o funcție de proiectare, calitatea cofrajului este importantă. Numai cofrajele de beton prefabricat curate produc o suprafață plăcută din punct de vedere estetic.

    Diferite părți ale cofrajului

    Cofrajele sunt forme goale care sunt umplute cu beton lichid pentru a-i da forma finală. Cofrajul este format din cadru și o structură numită cofraj care menține cofrajul în poziție în timp ce betonul se usucă. În funcție de aspectul dorit, cofrajul poate fi realizat folosind diferite materiale. Acestea pot determina aspectul final al suprafeței de beton. Lemnul este un material popular, dar metalul sau plasticul sunt o opțiune mai bună pentru a crea pereți netezi. După ce betonul s-a uscat, cofrajul poate fi îndepărtat și reutilizat.

    Curățarea periodică a matrițelor de beton prefabricat asigură calitatea și reduce costurile

    Curățarea profesională a cofrajelor prefabricate din beton este importantă pentru menținerea calității ridicate a acestora. Chiar și atunci când betonul s-a întărit, este dificil să îndepărtați cofrajul fără a lăsa reziduuri. Reziduurile sunt vizibile atunci când cofrajul este reutilizat pe un alt element din beton. Este deosebit de important să respectați cerințele speciale de curățare a cofrajelor în cazul creării rapide a mai multor suprafețe de beton brut sau beton brut. Numai cofrajele curățate temeinic vor asigura un finisaj de calitate constantă.

    De obicei, panourile sau plăcile individuale sunt înșurubate împreună pentru a crea mulajul din beton prefabricat. Deoarece aceste panouri nu sunt niciodată complet strânse, rămân întotdeauna unele reziduuri de beton. Acest reziduu poate face ca cofrajul să fie inegal, ceea ce, la rândul său, va avea un impact asupra suprafeței următorului element din beton. Prin urmare, curățarea temeinică a cadrului de beton prefabricat este o necesitate.

    În cazul în care cofrajul este utilizat pentru perioade mai lungi, acesta trebuie întotdeauna curățat imediat după îndepărtarea sa. Uneori, acest lucru poate să nu fie posibil din cauza presiunii timpului, de exemplu. Cu toate acestea, necurățarea cofrajului poate duce la creșterea costurilor, deoarece este posibil ca betonul final să trebuiască să fie refăcut. De asemenea, curățarea finală ar putea dura mai mult, sau cofrajul ar putea trebui înlocuit complet.

    Curățarea cofrajelor cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher
    Curățarea echipamentelor cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Curățarea uneltelor

    Lucrul eficient pe un șantier de construcții necesită uneltele potrivite. Murdăria și praful care se acumulează pot afecta echipamente precum lopețile, roabele și alte unelte. Pentru a vă asigura că echipamentul funcționează fiabil și sigur pe termen lung, curățarea și întreținerea atentă trebuie să fie o parte esențială a rutinei de lucru. În funcție de echipament și de cantitatea de murdărie, puteți utiliza diferite dispozitive de curățare, de la aparatele de curățat cu presiune la aspiratoare.

    Vezi mai mult

    Ce trebuie să luați în considerare la curățarea cofrajelor?

    Reziduurile de beton de pe cadrele cofrajelor trebuie îndepărtate cât mai curând posibil după scoaterea cofrajelor. În acest fel, cofrajul poate fi utilizat de mai multe ori. Curățarea cofrajelor este, de asemenea, baza pentru o suprafață de beton uniformă. Pentru curățarea cofrajelor prefabricate din beton se pot utiliza diferite metode, cum ar fi curățarea manuală sau mecanică cu peria, îndepărtarea incrustațiilor prin teșitură sau utilizarea de aparate de curățat cu presiune.

    Trebuie să utilizați numai echipamente de curățare care nu deteriorează cofrajul. Mașinile de sablare, polizoarele unghiulare, periile de sârmă sau uneltele similare nu sunt potrivite, iar dacă folosiți o spatulă sau o racletă pentru a îndepărta reziduurile de beton, asigurați-vă că nu lasă zgârieturi. Puteți înlocui munca anevoioasă cu un aparat de curățat cu presiune.

    Curățarea schelelor cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Curățarea schelelor

    Schelele sunt, de obicei, închiriate pe durata unui proiect de construcție și apoi predate următorului client. Ca atare, este necesară o curățare temeinică pentru a se asigura că acestea sunt sigure și pot fi utilizate cât mai mult timp posibil, păstrându-și în același timp aspectul îngrijit. Pentru a realiza acest lucru, aparatele de curățat cu presiune sunt o alegere excelentă pentru îndepărtarea oricăror reziduuri de vopsea, beton sau silicon care pot rămâne pe suprafața schelelor. Cu toate acestea, este esențial să selectați accesoriile și presiunea apei adecvate pentru a curăța eficient schelele fără a provoca daune. Procedând astfel, puteți asigura satisfacția clienților și menține siguranța și longevitatea schelelor.

    Vezi mai mult

    Curățarea eficientă, dar delicată a cofrajelor cu un aparat de spălat cu presiune foarte înaltă

    Cum funcționează un aparat de curățat cu presiune la curățarea matrițelor prefabricate din beton?

    Aparatele de curățat cu presiune care funcționează cu o presiune a apei de până la 1.000 bar sau mai mult și au un debit mare de apă sunt numite aparate de curățat cu ultra înaltă presiune. Datorită puterii lor de curățare, acestea pot îndepărta chiar și reziduurile de beton întărit de pe cofraje. În comparație, unele aparate de curățat cu joasă presiune au o presiune a apei între 80 și 100 bar, iar cele cu presiune medie pot produce o presiune a apei de aproximativ 150-200 bar.

    Inima fiecărui aparat de curățat presiune este pompa de înaltă presiune, care este de obicei acționată de un motor electric sau de un motor diesel. Pompa este conectată la o sursă de apă și presurizează apa care intră. Apa este alimentată prin furtunul de înaltă presiune la lancea de pulverizare sau la un alt aparat cu presiune presiune cu o duză de înaltă presiune corespunzătoare. Unitățile mobile sunt de obicei construite pe un cadru cu un șasiu.

    Diverse presiuni ale apei, aplicare flexibilă

    Curățarea cofrajului cu un aparat de curățat cu presiune este deosebit de eficientă. Datorită combinației dintre presiunea apei, cantitatea și instrumentul de curățare în sine, puterea dispozitivului poate fi adaptată în mod flexibil la natura materialului cofrajului și la cantitatea de murdărie.

    Dacă betonul prefabricat este, de exemplu, fabricat din placaj laminat, trebuie să utilizați dispozitivul de curățare la o presiune redusă de max. 500 bar pentru a evita deteriorarea suprafeței de lemn. Pe de altă parte, presiunile ultra-înalte (1.000 bar și mai mult) pot fi utilizate pentru curățarea cofrajelor, deoarece acestea sunt de obicei realizate din oțel. Cu toate acestea, pentru a evita deteriorarea suprafeței cadrului cofrajului, abrazivele din oțel nu trebuie utilizate la curățarea umedă. Se recomandă (pre)curățarea cadrului de beton prefabricat pe șantier imediat după utilizare, atunci când reziduurile de beton nu sunt complet tari.

    Curățarea matrițelor cu aparatul de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Aspecte suplimentare privind curățarea profesională a cofrajelor

    Datorită designului robust al multor aparate de curățat cu presiune, acestea sunt ușor de deplasat pe șantier. Acestea sunt adesea atașate la un cadru robust din oțel cu roți și pot fi ușor ridicate cu o macara. Frânele fiabile asigură faptul că dispozitivul rămâne pe loc chiar și pe suprafețe denivelate. Aparatul de curățat are, de asemenea, diverse suporturi care transportă diferite accesorii pentru a comuta rapid între sarcinile de curățenie.

    Aparatul de curățat cu presiune are și alte caracteristici care ușurează volumul de muncă atât pentru lucrător, cât și pentru mașină. Acestea includ:

    • Pompa de prepresiune asigură o alimentare uniformă cu apă, chiar și atunci când debitul nu este constant (de exemplu, în cazul în care un vehicul trece peste furtunul de apă).
    • Filtrul de apă protejează pompa de impurități, ideal în zonele cu apă de calitate slabă sau atunci când se utilizează rezervoare de apă.
    • Deconectarea la nivel scăzut de apă oprește automat unitatea dacă nu este alimentată cu suficientă apă, pentru a proteja pompa de deteriorări.
    • Supapa de suprapresiune minimizează presiunea din furtun atunci când pistolul de declanșare este închis, asigurând utilizarea în siguranță a mașinii.
    • Duza cu jet multiplu combină forța mare de impact a unei duze cu jet punctiform cu performanța de împrăștiere largă a unei duze cu jet plat pentru un efect maxim.
    Curățarea în construcții cu aspiratoare umed-uscate Kärcher

    Curățarea post construcție

    Odată ce lucrările de construcție sunt finalizate, următorul pas este curățarea post-construcție - o "curățare după construcții", ca să spunem așa. De la praful de pe suprafețele de depozitare la stropii de vopsea de pe geamuri și la reziduurile de ciment de pe podelele din gresie și faianță, sarcinile de curățare sunt la fel de variate ca și tipul de murdărie în sine. Curățarea minuțioasă post-construcție implică utilizarea unei game largi de echipamente, cum ar fi aspiratoare, aparate de curățat cu înaltă presiune, mașini de frecat-aspirat etc. pentru a face spațiile curate și sigure.

    Vezi mai mult

    Curățarea corectă a cofrajelor: siguranța înainte de toate atunci când se utilizează aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Deoarece jetul de apă al aparatelor de curățat cu presiune foarte mare este foarte ascuțit, acesta prezintă un risc crescut de accidente pentru utilizatori și trecători. Prin urmare, este necesară purtarea unui echipament de protecție individuală (EPI) adecvat. Atunci când lucrați cu aparate de curățat cu presiune foarte mare, trebuie să purtați o cască de protecție, ochelari de protecție, un ecran facial, protecție auditivă, un costum de protecție impermeabil, un șorț de înaltă presiune, precum și mănuși și cizme de protecție. Legislația britanică impune fabricarea, depozitarea, utilizarea și întreținerea corespunzătoare a echipamentelor sub presiune pentru a asigura siguranța. Water Jetting Association oferă un cod de practică foarte cuprinzător pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor cu apă de înaltă presiune.

    Echipament de protecție Kärcher

    Sfat - Determinați o distanță sigură față de jet

    Cu cât aduceți dispozitivul de curățare cu presiune ultra înaltă mai aproape de cofraj, cu atât mai mică devine zona prelucrată. Acest lucru, la rândul său, crește timpul necesar pentru sarcină. În plus, suprafața curățată poate fi deteriorată dacă distanța este prea mică. Pe de altă parte, efectul de curățare este redus dacă distanța este prea mare. Sfaturile de mai jos vă vor ajuta să curățați eficient cofrajul:

    • Apropiați-vă de betonul prefabricat încet, de la o distanță mai mare, cu putere maximă și mențineți distanța constantă de îndată ce obțineți efectul dorit.
    • Dacă nu puteți menține distanța atât de mare pe cât doriți, pulverizați în unghi.
    • Sablați din stânga și din dreapta pentru suprafețe neuniforme cu o adâncime mare a rugozității.
    • Pentru suprafețe mari, utilizați unelte de curățare a suprafețelor de înaltă presiune (cum ar fi Magnet Lizard, Vacujet sau FloorMaster®) care pot curăța o zonă largă cu o distanță constantă a duzei.

    Produse potrivite pentru curățarea cofrajelor

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Echipamente de protecție

    Echipamente de protecție

    Broșură Industria Construcțiilor

    Broșură Industria Construcțiilor

    Descarcă
    Înapoi la curățarea șantierelor de construcții