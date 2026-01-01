Îndepărtarea prafului din depozit lăsat de legumele depozitate

Procesul post-colectare a cartofilor sau a cepei ridică tone de praf, constând în sol arabil măcinat care este împrăștiat peste tot de produsele în mișcare și de traficul vehiculelor agricole. În timp ce o parte din praf poate fi îndepărtat cu o mătură, cea mai mare parte a acestuia, nu. Acesta este modul în care particulele fine ajung pe mesele de lucru, pe benzile transportoare, pe rafturi, pe grinzile superioare și în grinzile acoperișurilor depozitelor. Cu toate acestea, acesta este momentul în care praful devine o sursă de pericol.

Curățarea depozitelor agricole: îndepărtarea mucegaiului și altelee

Sub influența umidității aerului, mucegaiul sau micotoxinele, produsele metabolice toxice ale ciupercilor de mucegai, se pot dezvolta în locuri greu vizibile. De asemenea, se pot instala dăunători și agenți patogeni, ceea ce duce la o reducere a valorii bunurilor depozitate și la o pierdere de venit. Dacă nu eliminați contaminanții, aceștia pot fi introduși în animale prin intermediul hranei pentru animale sau, în cel mai rău caz, pot ajunge la consumator. Aveți nevoie de o tehnologie de curățare eficientă și de înaltă performanță pentru curățarea depozitelor pentru a evita daunele economice, precum și riscurile pentru igienă și sănătate