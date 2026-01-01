    Curățarea depozitelor agricole

    Biosecuritatea, sănătatea angajaților și menținerea valorii mașinilor agricole: Multe tone de praf sunt generate de terenurile arabile în timpul recoltării cartofilor și cepei, în special în timpul depozitării și transferului, ambalării și împachetării. De asemenea, praful este inevitabil în culturile de cereale în timpul fiecărei etape de prelucrare. Calitatea recoltei, sănătatea angajaților și valoarea mașinilor agricole pot fi menținute numai dacă depozitele agricole sunt curățate în mod regulat, iar particulele fine și dăunătorii asociați sunt îndepărtați complet din depozite.

    Îndepărtarea prafului din depozit lăsat de legumele depozitate

    Procesul post-colectare a cartofilor sau a cepei ridică tone de praf, constând în sol arabil măcinat care este împrăștiat peste tot de produsele în mișcare și de traficul vehiculelor agricole. În timp ce o parte din praf poate fi îndepărtat cu o mătură, cea mai mare parte a acestuia, nu. Acesta este modul în care particulele fine ajung pe mesele de lucru, pe benzile transportoare, pe rafturi, pe grinzile superioare și în grinzile acoperișurilor depozitelor. Cu toate acestea, acesta este momentul în care praful devine o sursă de pericol.

    Sub influența umidității aerului, mucegaiul sau micotoxinele, produsele metabolice toxice ale ciupercilor de mucegai, se pot dezvolta în locuri greu vizibile. De asemenea, se pot instala dăunători și agenți patogeni, ceea ce duce la o reducere a valorii bunurilor depozitate și la o pierdere de venit. Dacă nu eliminați contaminanții, aceștia pot fi introduși în animale prin intermediul hranei pentru animale sau, în cel mai rău caz, pot ajunge la consumator. Aveți nevoie de o tehnologie de curățare eficientă și de înaltă performanță pentru curățarea depozitelor pentru a evita daunele economice, precum și riscurile pentru igienă și sănătate

    Curățarea regulată a podelelor în depozitele agricole

    Măturare regulată

    Dacă curățați zilnic solul în timpul recoltării după depozitare, particulele fine de praf pot fi colectate rapid și returnate în câmp sau eliminate. Mașinile de măturat puternice oferă un sprijin important în realizarea acestui lucru rapid și eficient.

    Atunci când alegeți aparatul potrivit, capacitatea acestuia de a gestiona cantități mari de praf fin este esențială. Un filtru adecvat, cu curățare corespunzătoare, are impact asupra acestui aspect. Ar trebui să alegeți dimensiunea containerului pentru a se potrivi cu volumul de praf pe care doriți să îl colectați, iar lățimea de lucru ar trebui să se potrivească cu dimensiunea zonei. În funcție de spațiul disponibil, ar trebui să decideți, de asemenea, dacă are sens o mașină condusă manual sau una cu post de conducere.

    Sfat 1 - perii laterale:

    Este recomandat să măturați doar colțurile și marginile cu mătura laterală. Atunci când curățați suprafețe, aceasta poate fi ridicată pentru a aduna mai puțin praf.

    Sfat 2 - clapeta de resturi grosiere:

    Cel mai bine este ca mașina de măturat să aibă o clapetă pentru resturi grosiere, pentru a ridica resturile mai mari, cum ar fi pietrele sau recoltele care au căzut pe sol.

    Aspiratoare umed-uscate pentru utilizări speciale

    Aspiratoarele umed-uscate îndepărtează eficient și fără întrerupere cantități mari de praf. O duză cu racletă le face potrivite pentru curățarea zonelor mai mari. Sunt, de asemenea, soluția potrivită pentru zonele obstrucționate sau greu accesibile, unde nu se poate utiliza o mașină de măturat

    Filtrul potrivit elimină praful din aerul evacuat, ceea ce este important pentru siguranța utilizatorului. Curățarea automată a filtrului și, în cazul unor cantități foarte mari de praf, un pre-separator pentru a proteja filtrul principal pot crește longevitatea dispozitivului.

    Sfat - filtrul:

    Performanța adecvată a filtrului depinde de clasa de praf. În conformitate cu DIN EN 60335-2-69, AGW (limita de expunere profesională) pentru clasa de praf L este mai mare de 1 mg/m3. Nu există cerințe speciale pentru filtrare și eliminare. Pentru clasa de praf M (AGW între 0,1 și 1 mg/m3), filtrul trebuie să aibă o permeabilitate mai mică de 0,1 procente. Clasa de praf H (AGW sub 0,1 mg/m3) necesită o permeabilitate a filtrului de 0,005 % și o eliminare fără pierderi.

    Curățarea temeinică a suprafețelor înainte de depozitarea noii recolte

    Îndepărtarea prafului de pe diverse suprafețe

    Înainte de a depozita noua recoltă, trebuie să curățați bine toate suprafețele și podelele din depozit. Aspiratoarele multifuncționale umed-uscate pot aspira murdăria uscată și umedă, astfel încât rafturile, grinzile și alte obiecte pot fi eliberate fără efort de praf sau murdărie umedă.

    Dacă sarcina constă în curățarea grinzilor și a conductelor mai sus în depozit sau pe tavanul clădirii, puteți conecta mai multe conducte de aspirație sau puteți utiliza un picker. Periile cu sau fără adaptoare radiale asigură atingerea cu ușurință chiar și a zonelor greu accesibile. Pentru murdăria încăpățânată, ajutoarele mecanice precum perii sau raclete pot spori performanța aspiratorului.

    Sfat 1 - cutiile de transport:

    Nu uitați de cutiile de transport din depozit. Structura lor rombică complexă se curăță cel mai bine de praf și reziduuri de murdărie la stația de spălare, cu un aparat de curățat cu presiune. Lăsați-le să se usuce complet înainte de a fi depozitate din nou.

    Sfat 2 - eliminați clorprofam:

    Inhibitorul de germinare a cartofului, clorprofamul (CIPC), nu mai este aprobat în întreaga Europă. Oricum ar fi, instalațiile de depozitare a cartofilor trebuie curățate temeinic înainte de fiecare operațiune de depozitare - de la canalele aeriene și subterane la echipamentele și utilajele de depozitare. Doar măturatul nu este suficient pentru a respecta limitele CIPC și trebuie să efectuați o curățare regulată și completă.

    Utilizarea clorprofamului (CIPC) nu mai este aprobată în Europa pentru a inhiba răsărirea cartofilor. Spațiile de depozitare a cartofilor trebuie să fie curățate temeinic înainte de depozitarea fiecărei culturi noi. Aceasta include canalele aeriene și subterane, precum și echipamentele și utilajele de depozitare. Măturatul spațiilor de depozitare nu este suficient pentru a respecta cerințele de curățare CIPC, iar curățarea temeinică trebuie să fie un eveniment regulat.

    Praful de la prelucrarea cerealelor în agricultură: curățarea depozitului, menținerea sănătății și siguranței

    Praful este omniprezent în cultivarea cerealelor, de la recoltare la transport și depozitare, până la livrarea la moară. Îndepărtarea consecventă a particulelor fine de-a lungul tuturor etapelor de producție este vitală pentru a ajuta la protejarea sănătății angajaților împotriva bolilor pulmonare. De asemenea, este singura modalitate de a menține calitatea ridicată a recoltei. Curățarea temeinică a depozitelor agricole înainte și în timpul depozitării previne trecerea dăunătorilor de la recolta veche la cea nouă. De asemenea, este posibil să se elimine cuiburile de excrescențe și mucegai.

    Curățarea depozitelor de grâne cu mașinile de măturat

    Compresoarele cu aer comprimat sunt adesea utilizate pentru curățarea depozitelor de cereale. Deși aerul comprimat îndepărtează în mod fiabil praful de pe suprafețe, particulele sunt dispersate în mediu și provoacă o expunere ridicată a operatorului. Un aspirator umed-uscat asigură că praful nu este agitat, ci îndepărtat de pe pereți și suprafețe. Un furtun prelungitor permite o muncă eficientă. Pentru pardoseli, mașinile de măturat sau aspiratoarele umed-uscate cu duză cu racletă reprezintă o soluție potrivită pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a prafului.

    Sfat – Mașini de măturat:

    Pentru a reduce la minimum riscul de contaminare cu dăunători migratori, cum ar fi șoarecii sau șobolanii, ar trebui utilizate mașini de măturat pentru curățarea în apropierea depozitelor.

    Păstrați valoarea utilajelor și evitați deteriorarea: curățarea mașinilor înainte de pregătirile de iarnă

    Utilajele reprezintă o parte importantă a investițiilor în agricultură și funcționează adesea perioade lungi fără întrerupere. Curățarea regulată vă asigură că preveniți orice deteriorare sau că descoperiți deteriorări ascunse sub praf și murdărie într-un stadiu incipient. De asemenea, ar trebui să curățați și să întrețineți toate utilajele înainte ca acestea să fie depozitate pentru iarnă.

    În funcție de mărimea utilajului și de operațiune, poate fi util să investiți într-o unitate staționară cu presiune ca alternativă la aparatul de curățat mobil cu presiune. Unitatea cu pompă de înaltă presiune este instalată permanent și adăpostită de îngheț în clădire. Aceasta este conectată la mai multe puncte de captare prin intermediul conductelor.

    Utilizatorul poate activa sistemul prin telecomandă, prin simpla apăsare a unui buton, astfel încât activitatea de curățare poate fi demarată fără o configurare extinsă. Unitatea staționară poate fi utilizată pentru curățarea la stațiile de curățare, în grajduri, în zona de muls și în alte zone. Deoarece fiecare punct de utilizare este echipat cu propriile accesorii, murdăria și germenii nu sunt transportați în interiorul fermei, ceea ce înseamnă că pot fi menținute standarde ridicate de igienă.

    Curățarea panourilor fotovoltaice:

    Sistemele fotovoltaice sunt adesea amplasate pe depozitele agricole. Dacă ați investit deja într-un aparat de curățat cu presiune pentru lucrările de curățare din fermă, puteți curăța eficient și sistemele fotovoltaice cu accesoriile potrivite. Dacă acestea nu sunt curățate periodic de urmele lăsate de intemperii și de poluarea aerului, randamentul electric poate scădea cu până la 30 la sută.

    Inițial s-a spus că, curățarea și întreținerea sistemelor fotovoltaice nu sunt necesare. Dar acum a devenit evident că vremea și poluarea aerului își lasă amprenta. Pentru a utiliza energia solară cât mai eficient posibil și pentru a menține producția de energie electrică la cel mai înalt nivel posibil, este necesară curățarea profesională regulată cu echipamentul adecvat.

    Curățare igienică a depozitelor de furaje

    Hrana igienică este mai mult ca oricând baza unei zootehnii de succes. Curățenia garantează că sănătatea animalelor nu este pusă în pericol de rozătoare, alți dăunători, mucegai sau micotoxine. Prin urmare, ar trebui să îndepărtați în mod regulat contaminanții precum praful din silozuri. În cazul silozurilor exterioare, trebuie să acordați o atenție deosebită pentru a vă asigura că conținutul acestora este expus fluctuațiilor zilnice de temperatură și formării condensului. Ar trebui să efectuați cel puțin o inspecție înainte de umplere și o curățare de bază anuală.

    Curățarea silozurilor

    Silozuri plate sau mobile, silozuri înalte, saci siloz din Trevira - există diverse modalități de depozitare a furajelor fermentate și uscate, a altor componente ale furajelor și a nămolului. Dacă există o lipsă de igienă în fermă, contaminarea va cauza pierderi de performanță și probleme de sănătate pentru animale. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să curățați bine fiecare siloz după fiecare perioadă de depozitare.

    Aspirator umed-uscat NT 30/1 Ap L

    Mașină de măturat cu post de conducere KM 85/50 R Bp Pack

    Mașini de măturat cu post de conducere KM 75/40 W G

    Mașină de măturat condusă manual

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă clasa Super

    Aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece clasa medie HD 6/15 MX Plus

    Aparat de curățat cu înaltă presiune staționar

    Atașament perie disc

    Lănci de pulverizare telescopice

