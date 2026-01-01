    Curățarea depozitului

    Este avantajos ca depozitul dumneavoastră de materiale să arate bine. Acest lucru nu este valabil doar pentru spațiile de depozitare foarte mici, cum ar fi cele din ateliere, ci și pentru depozitele foarte mari. Sănătatea și siguranța la locul de muncă și protecția materialelor din depozit sunt întotdeauna aspecte esențiale. În special, pardoselile trebuie să fie curate și sigure pentru a preveni riscul de accidente cauzate de o curățare necorespunzătoare. O astfel de curățare poate fi efectuată eficient cu ajutorul mașinilor de măturat-aspirat și cu mașinile de spălat pardoseli.

    Tehnici de curățare pentru diferite tipuri de murdărie

    Atunci când se transportă materiale din depozit de la A la B, orice mișcare efectuată de lucrătorii din depozit, de stivuitoare și de vehiculele de la sol va ridica praful. Aspirarea sistematică a acestui praf nu numai că ajută la asigurarea curățeniei și a siguranței, ci și protejează materialele din depozit și previne prăfuirea acestora. În plus, nu este neobișnuit să găsim în depozite resturi de hârtie de la etichete rupte sau documente de transport, bucăți de folie sau așchii de lemn. Puteți îndepărta cu ușurință praful și resturile mici de hârtie cu ajutorul unei mașini de măturat/măturat-aspirat - în funcție de dimensiunea depozitului. Atunci când vine vorba de alegerea mașinilor și conceptelor de curățare adecvate, dimensiunea spațiului este un factor cheie.

    Măturarea depozitului: Îndepărtarea în siguranță a prafului

    În cazul curățării depozitelor, este preferabilă o mașină de măturat-aspirat în locul uneia fără funcție de aspirare, din cauza volumului mai mare de praf implicat. În timpul procesului de măturare, mașina de măturat cu funcție de aspirare agită praful cu o perie rolă, aspiră murdăria cu ajutorul unei turbine de aspirare și apoi o separă prin intermediul unui sistem de filtrare. Astfel este redus volumul de praf în timpul procesului de curățare. Durata de viață a filtrelor de praf fin poate fi prelungită considerabil prin curățarea regulată a acestora. Acest lucru se poate face prin apăsarea unui buton sau în mod automat, în funcție de tipul echipamentului.

    Pe lângă praful și reziduurile de hârtie, pe pardoselile depozitelor puteți găsi adesea resturi de folie și benzi de ambalaj sau așchii de lemn de la paleți. Această murdărie grosieră trebuie îndepărtată manual. În caz contrar, există riscul ca mașinile să se înfunde sau ca materialul să fie prins în perie. Această murdărie grosieră poate fi îndepărtată cu ajutorul unei mături sau al unui clește de gunoi.

    Măturarea fără praf în depozit

    Sfat: Muncă fără praf

    Pentru a lucra într-un mediu cât mai posibil lipsit de praf, există o husă realizată dintr-o țesătură de in acoperită cu PVC. Aceasta este întinsă pe întreaga zonă frontală a mașinii de măturat până la roțile din spate cu ajutorul unui sistem de fixare cu cârlige și bucle. Acest accesoriu reduce și mai mult dispersia prafului.

    Curățarea punctuală în depozit

    Pentru sarcini de curățenie ocazionale de mici dimensiuni - fie că este vorba de podele, de rafturi sau de spații de depozitare - un aspirator umed-uscat este soluția ideală, deoarece este versatil și gata de utilizare rapid, în special în spațiile de depozitare foarte mici. Acesta aspiră rapid și convenabil praful, urmele de apă și lichidele vărsate. În cazul în care curățați rafturi de depozitare foarte mici, se poate utiliza și un echipament pentru curățare manuală format din lavete de șters și găleți.

    Curățarea pardoselilor în depozit cu mașini de spălat pardoseli

    Primul lucru care trebuie luat în considerare este tipul de podea. Depozitele mici ale atelierelor folosesc adesea plăci ceramice, cum ar fi gresia fină, deoarece sunt robuste și au o absorbție foarte scăzută a umidității. Între timp, depozitele corporative și centrele logistice au adesea pardoseli industriale realizate din șapă sau din acoperiri sintetice rezistente, cum ar fi rășina epoxidică.

    Deoarece pardoselile depozitelor pot varia atât de mult, există, de asemenea, o varietate de tehnologii de curățare din care puteți alege. Două dintre principalele criterii pentru a decide ce tehnologie să folosiți sunt starea podelei și tipurile de murdărie din depozit. Mașinile de spălat-aspirat cu cap de frecare cu perie rolă pot curăța cantități mari de murdărie grosieră. Murdăria grosieră rămasă poate fi preluată într-o singură operațiune datorită funcției de pre-măturare a rolelor.

    Funcția de premăturare
    Curățarea plăcilor de gresie fină

    Plăcile din gresie fină formează o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin capacitatea sa foarte scăzută de absorbție a umidității. Un mediu de lucru sigur cu design modern.

    Curățarea șapei de ciment

    Șapa de ciment este cel mai frecvent utilizat tip de șapă. Această pardoseală necesită o atenție deosebită în ceea ce privește curățarea și îngrijirea, din cauza faptului că că trebuie să reziste la o cantitate considerabilă de uzură și să respecte în același timp și standardele de siguranță la locul de muncă. Prin urmare, pentru curățarea în profunzime, de întreținere și intermediară, totul se reduce la selectarea echipamentului potrivit.

    Selectarea procedeului mecanic potrivit (rolă sau disc) și a instrumentului de curățare adecvat (tampon sau perie) depinde de acoperirea podelei și de tipul de murdărie.

    Ca regulă generală, dacă nu dăunează pardoselii, ar trebui să se utilizeze un agent de curățare alcalin. Dacă folosiți un agent de curățare acid, trebuie să vă asigurați că îmbinările de ciment sunt înmuiate în prealabil cu apă pentru a nu le deteriora.

    Atunci când folosiți mașini spălat pardoseli în depozite trebuie să vă asigurați că aceste mașini lasă pardoseala uscată. Acest lucru este deosebit de important, deoarece zonele curățate sunt adesea călcate din nou imediat de personal sau stivuitoare. Este imperativ să se asigure sănătatea și siguranța la locul de muncă.

    Mașină de spălat pardoseli pentru curățarea depozitului

    Mașini combinate pentru depozite foarte mari: Măturat, frecat și aspirat într-un singur echipament

    Recomandăm utilizarea mașinilor combinate în depozitele foarte mari, cu suprafețe de peste 10.000 de metri pătrați. În astfel de zone, se folosesc mașini cu funcție de aspirare a prafului și o suprafață de filtrare de până la 10 metri pătrați. Aceste mașini mătură, freacă și aspiră într-o singură etapă, economisind timp și crescând productivitatea, în special atunci când se curăță suprafețe mari. În plus, modelele cu perii laterale sunt deosebit de eficiente la îndepărtarea murdăriei nefixate de pe pereți.

    Cele două tipuri de mașini combinate:

    1. Mașini cu o unitate de măturat preasamblată

    Ceea ce diferențiază aceste mașini este faptul că vin cu o unitate de măturat preasamblată care curăță podeaua uscată înainte ca peria rolă din spate să înceapă frecarea umedă.

    Aceste modele funcționează cu o perie rolă separată și oferă rezultate excelente de curățare. Cu toate acestea, au o lungime totală mare datorită adăugării modulului de măturat (cu o rază de virare relativ mare între stivele de rafturi), iar curățarea uscată poate ridica cantități mai mari de praf. Pe de altă parte, este ușor de golit murdăria colectată.

    2. Mașini cu un cap de frecare cu perii rolă mari pentru măturat și frecat

    Mașinile cu o funcție de măturat integrată sunt denumite mașini cu perii rolă mari. Acestea utilizează perii cu diametre mari, unele dintre ele de 2,5 ori mai mari decât cele normale, pentru a mătura murdăria. Murdăria colectată este apoi aruncată într-un container mare. Aceste utilaje pot mătura automat în modul de spălare, dar și în mod uscat fără apă, folosind un sistem de filtrare.

    Avantajul este că tot praful din depozit este reținut de apă. Cu toate acestea, containerul de deșeuri este mai greu de curățat, deoarece conține murdărie umedă. Pe de altă parte, mașina este, de asemenea, mult mai compactă și mai manevrabilă și nu necesită o perie rolă suplimentară.

    Satisfacerea cerințelor individuale: Ce mașină de curățat este cea mai potrivită pentru mine?

    Dacă achiziționați o mașină de curățat - fie că este vorba de o mașină de măturat-aspirat, de o mașină de spălat pardoseli sau de o mașină combinată - doriți ca procesul de curățare să fie confortabil, eficient și rentabil. Atunci când vă decideți ce mașină să cumpărați, trebuie să luați în considerare cerințele depozitului dumneavoastră, precum și caracteristicile echipamentului de curățare.

    Următorul tabel oferă o prezentare generală a factorilor și criteriilor care trebuie luați în considerare atunci când se face o achiziție.

    Criterii privind zona de depozitare

    Criterii pentru echipamente

    Suprafață

    • Calculați suprafața zonei de depozitare
    • De regulă, trebuie să se scadă între 30% și 50% din performanța teoretică de suprafeței a mașinii și va rezulta performanța practică.
    • Discrepanțele pot apărea, de exemplu, din cauza deplasării neregulate sau a întreruperilor.
    • Performanța teoretică a suprafeței = metri parcurși × lățimea de lucru la mersul în linie dreaptă / oră

    Mașini de măturat (cu aspirare):

    • Pentru spații de depozitare mici: Modele cu acționare manuală și cu împingere (până la aproximativ 5000 m2).
    • Pentru depozite mari: Mașini post de conducere (de la 5000 m2)
    • Zone foarte înguste: Aspiratoare uscate

    Mașini de curățat pardoseli:

    • Pentru spații de depozitare mici: Modele compacte sau cele conduse manual
    • Pentru depozite mari: Mașini de spălat-aspirat cu post de conducere

    Tipul de pardoseală

    • Tipul de murdărie și stratul de acoperire a pardoselii din depozit determină alegerea periei / capului de frecare.
    • Antiderapant, robust

    Mașini de măturat (cu aspirare):

    Alegeți dintre diferitele perii rolă

    • Standard (varietate de suprafețe)
    • Tare (suprafețe aspre)
    • Moale (pardoseli netede)

    Mașină de spălat-aspirat:

    Alegeți între tehnologia cu role și tehnologia cu discuri

    • Role: Pentru pardoseli cu textură grosieră, cu funcție de pre-măturare.
    • Discuri: Pentru pardoseli netede

    Tracțiune

    • Materialul depozitului și starea clădirii
    • Modelele alimentate cu baterii sunt de obicei preferate în depozite din motive de siguranță împotriva incendiilor.
    • Baterii
    • LPG
    • Motor cu combustie

    Modelele cu motor cu combustie sunt adecvate numai pentru zone bine ventilate.

    Manevrabilitate

    • Verificați dacă există zone înguste, fundături etc. și dacă zonele sunt libere de obiecte și mobilier.
    • Observați raza de întoarcere al mașinii

    Costuri

    • Costuri de personal în comparație cu timpul economisit prin curățarea mecanizată
    • Costuri de achiziție
    • Costuri de întreținere

    Configurație

    • Configurație individuală în funcție de cerințele mediului de lucru
    • Sunt disponibile numeroase accesorii și dotări suplimentare
    • Exemple pentru mașinile de spălat-aspirat: Perii laterale, anvelope speciale, acoperiș de protecție, încărcător rapid.
    • Exemple mașinile de măturat/măturat-aspirat: Acoperiș de protecție, lumină de lucru, cauciucuri rezistente la înțepături

