- Calculați suprafața zonei de depozitare
- De regulă, trebuie să se scadă între 30% și 50% din performanța teoretică de suprafeței a mașinii și va rezulta performanța practică.
- Discrepanțele pot apărea, de exemplu, din cauza deplasării neregulate sau a întreruperilor.
- Performanța teoretică a suprafeței = metri parcurși × lățimea de lucru la mersul în linie dreaptă / oră
Mașini de măturat (cu aspirare):
- Pentru spații de depozitare mici: Modele cu acționare manuală și cu împingere (până la aproximativ 5000 m2).
- Pentru depozite mari: Mașini post de conducere (de la 5000 m2)
- Zone foarte înguste: Aspiratoare uscate
Mașini de curățat pardoseli:
- Pentru spații de depozitare mici: Modele compacte sau cele conduse manual
- Pentru depozite mari: Mașini de spălat-aspirat cu post de conducere
- Tipul de murdărie și stratul de acoperire a pardoselii din depozit determină alegerea periei / capului de frecare.
- Antiderapant, robust
Mașini de măturat (cu aspirare):
Alegeți dintre diferitele perii rolă
- Standard (varietate de suprafețe)
- Tare (suprafețe aspre)
- Moale (pardoseli netede)
Mașină de spălat-aspirat:
Alegeți între tehnologia cu role și tehnologia cu discuri
- Role: Pentru pardoseli cu textură grosieră, cu funcție de pre-măturare.
- Discuri: Pentru pardoseli netede
- Materialul depozitului și starea clădirii
- Modelele alimentate cu baterii sunt de obicei preferate în depozite din motive de siguranță împotriva incendiilor.
- Baterii
- LPG
- Motor cu combustie
Modelele cu motor cu combustie sunt adecvate numai pentru zone bine ventilate.
- Verificați dacă există zone înguste, fundături etc. și dacă zonele sunt libere de obiecte și mobilier.
- Observați raza de întoarcere al mașinii
- Costuri de personal în comparație cu timpul economisit prin curățarea mecanizată
- Costuri de achiziție
- Costuri de întreținere
- Configurație individuală în funcție de cerințele mediului de lucru
- Sunt disponibile numeroase accesorii și dotări suplimentare
- Exemple pentru mașinile de spălat-aspirat: Perii laterale, anvelope speciale, acoperiș de protecție, încărcător rapid.
- Exemple mașinile de măturat/măturat-aspirat: Acoperiș de protecție, lumină de lucru, cauciucuri rezistente la înțepături