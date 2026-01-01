În cazul curățării depozitelor, este preferabilă o mașină de măturat-aspirat în locul uneia fără funcție de aspirare, din cauza volumului mai mare de praf implicat. În timpul procesului de măturare, mașina de măturat cu funcție de aspirare agită praful cu o perie rolă, aspiră murdăria cu ajutorul unei turbine de aspirare și apoi o separă prin intermediul unui sistem de filtrare. Astfel este redus volumul de praf în timpul procesului de curățare. Durata de viață a filtrelor de praf fin poate fi prelungită considerabil prin curățarea regulată a acestora. Acest lucru se poate face prin apăsarea unui buton sau în mod automat, în funcție de tipul echipamentului.

Pe lângă praful și reziduurile de hârtie, pe pardoselile depozitelor puteți găsi adesea resturi de folie și benzi de ambalaj sau așchii de lemn de la paleți. Această murdărie grosieră trebuie îndepărtată manual. În caz contrar, există riscul ca mașinile să se înfunde sau ca materialul să fie prins în perie. Această murdărie grosieră poate fi îndepărtată cu ajutorul unei mături sau al unui clește de gunoi.