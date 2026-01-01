    Curățarea echipamentelor de construcții

    Industria echipamentelor de construcții nu este străină de mediile dificile și murdare. Expunerea constantă la murdărie, noroi, lut, stropi de vopsea și lac, precum și acumularea de beton uscat, pot cauza o uzură semnificativă a echipamentelor costisitoare. Pentru a asigura longevitatea și valoarea acestor utilaje, este esențial să implementați măsuri eficiente de curățare pe șantier, în cadrul companiei și în întreaga flotă de vehicule, inclusiv curățarea echipamentelor de construcții. Întreținerea și repararea sunt la fel de importante, iar curățarea joacă un rol esențial în întreținerea acestor utilaje. Este esențial să înțelegeți importanța apei reci și calde de înaltă presiune, a tehnologiei de ultra înaltă presiune, a gheții uscate și a curățării cabinelor. Făcând acest lucru, puteți contribui la menținerea funcției și a valorii acestor mașini costisitoare, asigurând astfel succesul afacerii.

    Curățarea echipamentelor de construcții cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Curățarea intermediară a echipamentelor de construcție pe șantier: unitate de curățat cu presiune cu apă rece

    Fie că este vorba despre o macara, o autobasculantă sau un excavator - utilajele de construcții lucrează în cele mai dificile condiții și trebuie să fie în continuare 100% funcționale. Pentru a vă asigura că și acestea funcționează fără probleme în timpul unei faze de construcție, este esențial să curățați utilajele de construcții, cum ar fi macaralele, pe șantier, între lucrări.

    De asemenea, utilajele trebuie curățate înainte de a se deplasa de pe un șantier de construcții la uzină pentru a nu pune în pericol traficul rutier prin murdărirea excesivă. Aici, apa rece cu presiune este avantajoasă, deoarece componentele utilajului, cum ar fi lanțurile, gălețile sau roțile, pot fi curățate eficient, cu timpi scurți de pregătire și fără utilizarea detergenților de curățare.

    Curățarea echipamentelor cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Sfat - Utilizarea trailerelor HD:

    O remorcă HD poate fi utilizată pentru a îndepărta eficient murdăria persistentă de pe schele, clopote de beton sau cofraje direct pe șantier.

    Curățarea unui excavator cu un Trailer HDS Kärcher

    Tehnica și metoda de lucru: ce este important la curățarea utilajelor grele de construcții?

    Aparatele de curățat cu presiune utilizate pe șantierele de construcții au cerințe specifice care trebuie îndeplinite. Un design durabil este esențial pentru un transport ușor, fie că este fixat pe paleți sau deplasat pe șantier prin intermediul cârligului macaralei. În plus față de o presiune minimă de 200 bar, aparatul are nevoie de un debit de apă de cel puțin 1.000 litri pe minut pentru a îndepărta eficient cantități mari de murdărie de pe echipamentele de construcții. Alegerea între modele electrice, diesel sau pe benzină va depinde de cerințele specifice ale șantierului. Apa poate fi furnizată prin intermediul unei conexiuni la fața locului, al unui rezervor sau al unei remorci HDS, în funcție de unitate și de circumstanțe.

    Sunt disponibile diverse duze, fiecare cu funcții specifice. Duzele cu jet plat sunt utile pentru îndepărtarea murdăriei de suprafață grosiere, în timp ce duzele cu jet punctual sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei întărite de pe suprafețe mici. Duzele rotative cu jeturi multiple sunt alegerea perfectă pentru combinarea ambelor funcții, având ieșiri multiple cu jeturi punctiforme care se rotesc pentru a furniza o forță mare pe suprafețe mai mari, fiind ideale pentru curățarea cofrajelor.

    Coborârea unei remorci HDS cu macaraua

    Sfat - Curățați temeinic betoniera

    Un sfat util pentru întreținerea betonierei este să asigurați o curățare completă. Pentru a realiza acest lucru, pur și simplu adăugați apă și pietriș în malaxor după ce acesta a fost golit și puneți-l în funcțiune timp de câteva minute. Repetați acest proces după cum este necesar. În cazul în care rămân reziduuri de beton, aplicarea unui solvent pentru beton și clătirea acestuia cu un aparat de curățare cu presiune le poate îndepărta eficient.

    Metode de curățare de bază pentru echipamentele de construcții în funcțiune: apă caldă cu presiune, detergenți de curățare și altele

    După faza de construcție, utilajele de construcții se întorc în fabrică sau în parc, unde este necesară o curățare de bază pentru lucrările de întreținere și reparații. Uneori, daunele pot deveni evidente doar după îndepărtarea completă a murdăriei, ceea ce face importantă prevenirea daunelor treptate care ar putea duce la reparații costisitoare pe termen lung.

    Temperatură, presiune și chimie: curățarea rapidă a echipamentelor de construcții la stația de spălare

    Atunci când vine vorba de obținerea unor rezultate de curățare eficiente, instalațiile staționare echipate cu aparate de curățat cu presiune cu apă caldă sunt, de obicei, soluția potrivită. Temperatura ridicată a apei permite o curățare rapidă și eficientă, în special atunci când este vorba de murdărie grasă și uleioasă persistentă.

    Pentru un impuls suplimentar, se poate utiliza un detergent de curățare. Cu toate acestea, este esențial să se utilizeze un detergent de curățare compatibil cu separatorul, marcat ASF, pentru a se asigura funcționarea corectă a separatorului de ulei și efectuarea fiabilă a tratamentului necesar al apei.

    Curățarea unui excavator cu aparatul de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Sfat - Utilizați un sistem de spălare a anvelopelor și a murdăriei grosiere

    Investiția într-un sistem de spălare a anvelopelor și a murdăriei grosiere poate fi o alegere valoroasă pentru companiile de construcții sau de închiriere de echipamente cu o flotă mare. Acest sistem poate curăța eficient anvelopele, punțile, partea inferioară a caroseriei, partea frontală, părțile laterale și trenul de rulare al vehiculelor pe șenile, oferind o alternativă mult mai rapidă la curățarea manuală a echipamentelor de construcții. Chiar și utilajele de 50 de tone, cum ar fi instalațiile de screening și de concasare, pot fi curățate prin această metodă, dacă sistemul este proiectat corespunzător.

    Acordați atenție specificațiilor privind evacuarea apelor reziduale atunci când curățați echipamentele de construcție

    Curățarea utilajelor grele de construcții generează cantități semnificative de apă murdară, care poate conține uleiuri dizolvate din sistemul hidraulic al echipamentului. Este esențial să se respecte legislația locală aplicabilă privind apele reziduale și reglementările privind tratarea apei din Regatul Unit pentru a se asigura că apele reziduale sunt gestionate corespunzător. Pentru a îndeplini aceste cerințe, stațiile de spălare din uzină trebuie să fie echipate cu separatoare de ulei și, dacă este necesar, cu sisteme de tratare a apei.

    Sablarea cu gheață carbonică este o soluție de curățare pentru echipamente de construcții sensibile

    Utilajele de construcții sunt de obicei proiectate pentru a fi robuste, permițând curățarea eficientă cu presiune ridicată. Cu toate acestea, curățarea punctuală înainte de întreținere sau curățarea detaliată în timpul recondiționării utilajelor de construcții necesită o tehnologie de curățare delicată, fără reziduuri și eficientă. Același lucru este valabil și pentru restaurarea suprafețelor realizate din materiale sensibile, unde poate fi utilizată tehnologia de sablare cu gheață carbonică. Un avantaj semnificativ al sablării cu gheață carbonică este absența apei, ceea ce permite curățarea în siguranță în apropierea sistemelor sensibile sau a instalațiilor electrice.

    Sablare cu gheață carbonică: cum funcționează curățarea echipamentelor de construcții

    Metoda implică utilizarea granulelor de CO2 ca mediu de sablare, care se sublimează în gaz CO2 la atingerea suprafeței. Acest lucru elimină orice reziduu de mediu de sablare și asigură curățarea delicată a echipamentelor de construcție.

    Sablarea cu gheață carbonică este ideală pentru zonele în care apa nu poate fi utilizată, iar pentru aplicații specifice sunt disponibile diferite geometrii și dimensiuni ale duzelor. Peleții pot fi, de asemenea, zdrobiți pentru o curățare și mai blândă într-un răzuitor. Unitățile de sablare cu gheață carbonică sunt disponibile în dimensiuni mari și mici și pot funcționa cu o alimentare cu aer comprimat sau cu un compresor, cu opțiunea de a utiliza granule furnizate din exterior sau de a le genera intern.

    Curățarea echipamentelor cu gheață carbonică Kärcher
    Curățarea interiorului echipamentelor cu gheață carbonică Kärcher

    Întreținere, curățare și recondiționare: gheață carbonică pentru curățarea și spălarea utilajelor de construcții, cum ar fi excavatoarele

    În pregătirea reparațiilor, este esențial să se curețe bine zona de lucru. Sablarea cu gheață carbonică este o metodă extrem de eficientă pentru curățarea punctelor, în special atunci când se efectuează reparații la compartimentul motorului, se îndepărtează reziduurile de gaze de eșapament de pe supapa de recirculare a gazelor de eșapament sau se elimină reziduurile de ulei, grăsime sau ceară de pe componentele punții sau rulmenți. Această tehnică este deosebit de benefică pentru utilajele de înaltă performanță, deoarece poate curăța componente mici, electronice și hidraulice fără a provoca daune.

    Sfat 1 - Curățați suprafețele de etanșare

    Atunci când înlocuiți componente, este esențial să curățați bine suprafețele de etanșare înainte de a instala piesele noi. Utilizarea gheții carbonice pentru curățarea acestor suprafețe poate duce la un finisaj neted și fără zgârieturi, fără a fi nevoie de solvenți care necesită frecare și pot cauza zgârieturi.

    Sfat 2 - Utilizați gheață carbonică pentru a pregăti interiorul unui vehicul

    Gheața carbonică este utilă și pentru pregătirea interiorului unui vehicul. Prin utilizarea unei presiuni scăzute și a unui răzuitor, gheața carbonică poate îndepărta eficient murdăria sau petele de pe pliurile ușilor, fitinguri, butoane, tapițeria scaunelor, capacele cutiilor și gurile de aerisire fără a introduce umiditate, ceea ce o face o opțiune excelentă de curățare.

    Curățarea cabinelor echipamentelor de construcții: benefică pentru utilizatori și pentru siguranța muncii

    Curățarea temeinică a cabinei utilajelor de construcții este esențială pentru prevenirea deteriorării componentelor sensibile, cum ar fi sistemele electrice, hidraulice și electronice, cauzate de murdăria fină, particulele de praf și umiditate. În plus, cabinele curate permit angajaților să respire un aer cu niveluri mai scăzute de contaminare cu praf, reducând astfel riscul de boli respiratorii.

    Curățarea ferestrelor este, de asemenea, un aspect critic al curățării cabinei, deoarece ferestrele murdare pot duce la o vizibilitate redusă, la funcționarea ineficientă a utilajului și la o probabilitate mai mare de accidente sau daune. Prin urmare, curățarea regulată a cabinei și a ferestrelor este necesară pentru a asigura siguranța și performanța optimă a utilajelor de construcții.

    Curățarea cabinelor cu aspiratoare Kärcher

    Presiune maximă împotriva murdăriei abundente: curățarea cofrajelor

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Curățarea cofrajelor reprezintă o provocare unică, deoarece presupune îndepărtarea betonului uscat din diverse materiale, cum ar fi cadrele metalice, lemnul și plasticul. Pentru suprafețele delicate, sunt adecvate produsele de curățare cu presiune scăzută, în timp ce cadrele metalice necesită produse de curățare cu presiune ultra-înaltă, de la 500 la 1 200 bar, care necesită ca angajații să poarte echipament de protecție individuală (EPI). Pentru a minimiza efortul fizic, soluțiile semiautomatizate devin din ce în ce mai populare, cum ar fi lăncile cu presiune ultra înaltă montate pe roboți care curăță sistematic cofrajele. Cu toate acestea, acești roboți nu pot face încă distincția între zonele contaminate și cele curate, ceea ce face ca sarcina să fie complexă, în special în instalațiile mari și costisitoare.

    Produse potrivite pentru curățarea echipamentelor de construcții

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu motor cu combustie

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă Kärcher

    Trailer HDS

    Trailer HD Kärcher

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece Clasa Specială

    Aparate de curățat cu gheață carbonică

    Broșură Industria Construcțiilor

