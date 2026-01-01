    Curățarea corectă a unei mașini de stropit pentru câmp

    Fie că vorbim despre îngrășăminte naturale, precum maceratul de urzică și sulfatul de cupru utilizate în agricultura ecologică, fie despre substanțe chimice folosite în procesele convenționale, protecția culturilor contribuie, atunci când este realizată responsabil, la asigurarea randamentului recoltelor și la combaterea țintită a dăunătorilor, fungilor și agenților patogeni. Totuși, la curățarea echipamentelor de pulverizare, cum ar fi o mașină de protecție a culturilor (cunoscută și ca mașină de stropit pentru câmp), este esențial să preveniți pătrunderea substanțelor în sistemul de canalizare și să îndepărtați corect reziduurile.

    Curățarea mașinilor de stropit pentru câmp

    Curățarea mașinilor de protecție a culturilor conform cerințelor legale

    Pesticidele se află în centrul unor dezbateri controversate, ceea ce înseamnă că trebuie să analizați cu atenție ce produse și ce cantități aplicați pe câmp, precum și ce mașină de stropit utilizați. De regulă, este vorba despre doze reduse distribuite pe suprafețe suficient de mari. Utilajele moderne contribuie la reducerea suplimentară a cantității de îngrășăminte utilizate. Combinele agricole generează hărți de producție în timpul lucrului pe câmp, oferind informații despre cantitatea necesară de fertilizant. În funcție de configurația utilajelor, produsele de protecție a culturilor pot fi aplicate chiar și selectiv, pentru fiecare plantă afectată.

    Cerințe legale pentru curățarea mașinilor de stropit câmpul

    Pentru curățarea exteriorului unei mașini de stropit, reziduurile substanțelor utilizate sunt clătite și diluate din nou. Există cerințe legale privind stropirea câmpurilor, care diferă de la o țară la alta și care, în Europa, se bazează pe Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării. Multe dintre aceste reglementări se aplică încă și în Regatul Unit, însă este necesar să contactați autoritățile competente pentru a afla legislația aplicabilă. Scopul acestor norme este prevenirea pătrunderii unor concentrații ridicate de pesticide în sistemul de canalizare sau în apele subterane, unde ar putea avea consecințe periculoase.

    Curățarea mașinilor de stropit pe câmp

    În timp ce programul automat de spălare internă al mașinii de stropit este în funcțiune, curățarea exterioară trebuie realizată manual de către fermier sau contractor. După finalizarea procesului de stropire, trebuie să identificați o zonă cu vegetație unde curățarea poate fi efectuată înainte de a părăsi câmpul. Astfel, reziduurile produselor de protecție a culturilor nu se vor scurge în timpul deplasării către următorul teren sau către fermă și nu vor ajunge în sistemul de canalizare. Dacă curățarea pe câmp nu este posibilă, mașina de stropit trebuie curățată cel puțin o dată pe zi.

    Curățarea mașinilor de stropit cu înaltă presiune direct pe câmp
    Curățarea pe câmp cu un aparat de spălat cu presiune cu apă rece, alimentat cu acumulator

    Aparatele de spălat cu presiune cu apă rece, utilizate fără detergent, au devenit un standard în lucrările de curățare. Deoarece este important să fiți independenți de infrastructura de alimentare cu apă și energie, sunt potrivite modelele cu acumulator sau cele cu motor termic. Varianta cu acumulator este mai sustenabilă, deoarece evită emisiile. În plus, aveți nevoie de un rezervor de apă — de exemplu, un butoi montat pe tractor cu sistem hidraulic frontal — sau de o sursă de apă disponibilă la fața locului.

    Pentru a obține rezultate bune și pentru a îndepărta toate reziduurile de pesticide, mașinile de stropit montate trebuie spălate temeinic, de sus în jos. Zonele foarte murdare, precum cele din jurul gurii de umplere sau rampa de pulverizare, trebuie curățate mai mult timp și cu atenție sporită, din mai multe direcții, din cauza structurii lor complexe. Nu trebuie uitate nici roțile unei mașini de stropit tractate. În zonele cu componente sensibile — electronică, sisteme hidraulice și senzori — reduceți presiunea apei și lucrați de la o distanță mai mare. Apa reziduală, care conține pesticide puternic diluate, se poate infiltra în zona cu vegetație.

    Curățarea exterioară a mașinii de stropit cu un aparat de spălat cu presiune
    Echipament individual de protecție pentru curățarea pesticidelor

    Operatorii trebuie să poarte echipamentul individual de protecție (EIP) prevăzut pentru manipularea pesticidelor. Acesta include cel puțin un șorț din cauciuc, ochelari de protecție și mănuși lungi, rezistente.

    Sfat 1 – Nu utilizați rezerva de apă curată pentru curățarea exteriorului mașinii de stropit:

    Mașinile moderne sunt dotate cu un rezervor de apă curată utilizat pentru curățarea automată internă a filtrului de presiune. Această apă nu trebuie folosită pentru curățarea exterioară.

    Sfat 2 – Curățați și tractorul în același timp:

    Dacă mașina de stropit este tractată de un tractor, puteți curăța simultan și zonele deosebit de murdare ale acestuia.

    Curățarea mașinilor de stropit în curtea fermei

    Dacă efectuați curățarea în fermă, există specificații clare privind construcția zonei de spălare. Pardoseala trebuie să fie impermeabilă, iar apa murdară trebuie evacuată printr-un sistem de drenaj prestabilit, prevăzut cu filtru și dispozitiv de retenție. Este important să curățați sistemul de filtrare la intervalele recomandate. Pentru aceasta pot fi utilizate un aparat de spălat cu presiune și un aspirator umed-uscat. Murdăria îndepărtată — formată din pesticide, ulei, grăsimi și resturi de vopsea — trebuie eliminată corespunzător.

    Curățarea în curte

    O altă variantă pentru colectarea apei murdare la stația de spălare este utilizarea unui bazin de drenaj. În acest caz, apa se evaporă, iar reziduurile sunt descompuse de bacterii care trăiesc pe un substrat suport. Resturile rămase trebuie îndepărtate periodic, operațiune care poate fi realizată tot cu un aparat de spălat cu presiune. Deoarece bazinele sunt curățate pe rând, apa murdară rezultată din curățarea unuia poate fi colectată în următorul.

    Curățarea cu presiune în curtea fermei

    Stațiile de spălare oferă mai multă flexibilitate decât curățarea pe câmp în ceea ce privește echipamentele utilizate. Puteți folosi un aparat portabil de spălat cu presiune cu apă rece sau unul cu alimentare cu apă caldă. Apa caldă oferă rezultate mai bune într-un timp mai scurt și reduce durata de uscare. De asemenea, puteți utiliza un detergent biodegradabil împreună cu o lance de spumare cu rezervor. Spuma aderă mai bine decât un detergent obișnuit, fiind astfel mai eficientă și accelerând procesul de curățare.

    Curățarea accesoriilor / atașamentelor

    Distribuitoare de îngrășăminte, utilaje pentru lucrări agricole, echipamente de semănat — fermele moderne utilizează numeroase tipuri de echipamente. Procedurile de curățare sunt adesea similare, însă există diferențe importante care trebuie respectate pentru a evita deteriorările sau răspândirea germenilor.

    Curățarea atașamentelor

    Utilajele și echipamentele agricole sunt proiectate pentru utilizare continuă și sunt expuse permanent la condițiile meteo, precum și la murdărie și praf. Curățarea regulată contribuie semnificativ la menținerea funcționalității și a valorii acestora. În același timp, curățarea echipamentelor după utilizarea pe câmp poate întrerupe lanțul de infecție, împiedicând transferul dăunătorilor de pe un teren pe altul.

