În timp ce programul automat de spălare internă al mașinii de stropit este în funcțiune, curățarea exterioară trebuie realizată manual de către fermier sau contractor. După finalizarea procesului de stropire, trebuie să identificați o zonă cu vegetație unde curățarea poate fi efectuată înainte de a părăsi câmpul. Astfel, reziduurile produselor de protecție a culturilor nu se vor scurge în timpul deplasării către următorul teren sau către fermă și nu vor ajunge în sistemul de canalizare. Dacă curățarea pe câmp nu este posibilă, mașina de stropit trebuie curățată cel puțin o dată pe zi.