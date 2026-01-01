Pereții exteriori trebuie să poată rezista la intemperii timp de mulți ani, păstrându-și aspectul original cu o întreținere minimă. În mod ideal, aceștia sunt ușor de întreținut, respirabili și oferă o bună izolare termică. Tencuiala este o tehnică de construcție care există de secole și puteți găsi tencuieli care au lianți minerali sau acrilici.

Tencuielile minerale au o structură poroasă, care le permite să absoarbă și să elibereze umiditatea, împiedicând blocarea acesteia în interiorul fațadei clădirii. Valoarea ridicată a pH-ului tencuielilor minerale le face, de asemenea, rezistente la mucegai, ciuperci și mușchi. Deși tencuielile minerale sunt robuste și ieftine, este nevoie de mult timp pentru ca acestea să se usuce. Pentru a întreține tencuiala minerală și a vă asigura că funcția sa de protecție durează, este important să curățați periodic fațadele din ipsos și să aplicați un nou strat de vopsea atunci când este necesar. Vopselele cu silicat și cele cu emulsie sunt opțiuni durabile care sunt potrivite pentru pereții cu tencuială minerală și pot fi aplicate de mai multe ori, dacă este necesar.

În tencuielile acrilice, rășina sintetică este utilizată ca liant, ceea ce conferă fațadelor o calitate elastică. Acest tip de tencuială poate rezista la diferite temperaturi și condiții meteorologice umede, rezultând mai puține fisuri. Timpii de uscare mai rapizi și capacitatea rășinii sintetice de a se lega de substraturi fac aplicarea tencuielilor acrilice mai ușoară. Cu toate acestea, respirabilitatea redusă a materialului îl face susceptibil la infestarea cu ciuperci, mușchi și alge. Ca și omologii lor minerali, fațadele din tencuială acrilică trebuie, de asemenea, curățate în mod regulat și revopsite din când în când. După o perioadă mai lungă de timp, tencuiala trebuie reînnoită.