    METODE PROFESIONALE PENTRU CURĂȚAREA FAȚADELOR DIN IPSOS

    Redarea pereților exteriori este o practică arhitecturală obișnuită care oferă opțiuni versatile de textură și culoare pentru fațadele clădirilor. Pentru a vă asigura că învelișul unei clădiri își păstrează farmecul estetic, trebuie efectuată o curățare regulată, în plus față de revopsire atunci când este necesar. Sfaturile noastre de mai jos vă vor ajuta cu curățarea fațadelor din ipsos.

    Curățarea fațadelor din ipsos

    De ce pereți tencuiți? Avantaje și dezavantaje

    Pereții exteriori trebuie să poată rezista la intemperii timp de mulți ani, păstrându-și aspectul original cu o întreținere minimă. În mod ideal, aceștia sunt ușor de întreținut, respirabili și oferă o bună izolare termică. Tencuiala este o tehnică de construcție care există de secole și puteți găsi tencuieli care au lianți minerali sau acrilici.

    Tencuielile minerale au o structură poroasă, care le permite să absoarbă și să elibereze umiditatea, împiedicând blocarea acesteia în interiorul fațadei clădirii. Valoarea ridicată a pH-ului tencuielilor minerale le face, de asemenea, rezistente la mucegai, ciuperci și mușchi. Deși tencuielile minerale sunt robuste și ieftine, este nevoie de mult timp pentru ca acestea să se usuce. Pentru a întreține tencuiala minerală și a vă asigura că funcția sa de protecție durează, este important să curățați periodic fațadele din ipsos și să aplicați un nou strat de vopsea atunci când este necesar. Vopselele cu silicat și cele cu emulsie sunt opțiuni durabile care sunt potrivite pentru pereții cu tencuială minerală și pot fi aplicate de mai multe ori, dacă este necesar.

    În tencuielile acrilice, rășina sintetică este utilizată ca liant, ceea ce conferă fațadelor o calitate elastică. Acest tip de tencuială poate rezista la diferite temperaturi și condiții meteorologice umede, rezultând mai puține fisuri. Timpii de uscare mai rapizi și capacitatea rășinii sintetice de a se lega de substraturi fac aplicarea tencuielilor acrilice mai ușoară. Cu toate acestea, respirabilitatea redusă a materialului îl face susceptibil la infestarea cu ciuperci, mușchi și alge. Ca și omologii lor minerali, fațadele din tencuială acrilică trebuie, de asemenea, curățate în mod regulat și revopsite din când în când. După o perioadă mai lungă de timp, tencuiala trebuie reînnoită.

    La ce trebuie să fiți atenți atunci când curățați fațadele din ipsos cu înaltă presiune

    Aparatele de curățat cu presiune s-au impus ca un standard în curățarea fațadelor din tencuială și reprezintă o alegere ideală. Spălarea cu presiune produce rezultate excepționale chiar și atunci când trebuie să îndepărteze praful și funinginea care s-au depus pe suprafețele poroase și aspre caracteristice pereților tencuiți.

    Curățarea fațadelor din ipsos: o chestiune de selectare a presiunii, detergentului și temperaturii corecte

    Pentru a obține cele mai bune rezultate la curățarea unei fațade din ipsos, va trebui să evaluați mai întâi tipul și intensitatea murdăriei. Acest lucru vă va ajuta să identificați abordarea adecvată pentru curățarea suprafeței în cauză. Înainte de a începe curățarea, va trebui să vă decideți asupra combinației optime de presiune, agent de curățare și/sau temperatură. Testând acest lucru în prealabil, puteți evita deteriorarea exteriorului unei clădiri. Pentru a nu deteriora vopseaua sau a nu provoca abraziunea suprafeței, este important să nu petreceți prea mult timp curățând o singură zonă a unui perete. În plus, dacă lucrați de la partea superioară a peretelui în jos, veți evita scurgerile (urme de apă murdară pe suprafețele care au fost deja curățate).

    Particulele de praf libere pot fi îndepărtate cu ușurință prin spălare cu presiune cu apă rece. Pentru o curățare mai intensă, puteți utiliza un detergent de curățare sau un gel de curățare. Detergenții gel sunt o opțiune eficientă datorită capacității lor de a se fixa pe suprafața pereților. Asigurați-vă că detergentul pe care îl utilizați este un detergent alcalin și folosiți numai cantitatea specificată în instrucțiunile producătorului. După ce a trecut timpul de aplicare, clătiți fațada cu apă.

    Curățarea fațadelor din ipsos cu aparatul de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    În cazul în care murdăria este uleioasă sau grasă - de exemplu, ca urmare a utilizării sistemelor de încălzire cu ulei sau cărbune - utilizarea unui aparat de curățat cu presiune cu apă fierbinte este o opțiune bună pentru a îndepărta astfel de pete. Temperaturile cuprinse între 60 °C și 80 °C sunt capabile să dizolve rapid și complet murdăria încrustată și alte depuneri. Pentru petele deosebit de persistente, puteți utiliza setarea de abur a unui aparat de spălat cu presiune. Aburul care este eliberat poate atinge temperaturi de până la 155 °C. La o distanță de 10 cm, aburul va măsura între 60 °C și 80 °C în momentul în care ajunge pe suprafața clădirii pe care o curățați. Aburul este capabil să pătrundă în structura poroasă a tencuielii, distrugând algele și mușchiul la sursă și asigurând o curățare intensivă. Spre deosebire de spălarea cu presiune cu apă rece, spălarea cu presiune la temperaturi ridicate scurtează timpul necesar pentru uscare, făcând posibilă efectuarea oricăror lucrări ulterioare imediat după terminarea curățării.

    Sfat - Verificați tencuiala izolatoare înainte de a o curăța

    Timpul își lasă amprenta sub formă de tencuială care se prăbușește și vopsea decojită. Apăsând pe perete, puteți detecta tencuiala desprinsă sau șubredă. În cazul în care detectați deteriorări, cel mai bine este să nu curățați fațada din tencuială. Dacă sunteți deja în proces de curățare a peretelui, opriți-vă imediat pentru a preveni producerea de daune. Fie va trebui să aplicați un nou strat de tencuială, fie, în unele cazuri, va fi necesar să efectuați renovări mai profunde.

    Curățarea cu aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă Kärcher

    Avantajele aparatelor de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Sfaturi pentru curățarea eficientă și delicată a fațadelor din ipsos

    Pentru a proteja suprafața pereților pe care îi curățați, puteți atașa o duză cu jet plat la aparatul de spălat cu presiune. Lucrul la o distanță de 20 până la 50 cm vă va permite să distribuiți mai bine presiunea apei. De asemenea, este important ca aparatul de curățat cu presiune pe care îl utilizați să aibă setări diferite. Fiind capabil să reglați atât presiunea, cât și controlul debitului, puteți preveni ca prea multă presiune sau apă să ajungă pe suprafața pe care o curățați. Dacă în timpul curățeniei au fost utilizați agenți de curățare, va trebui să colectați și să eliminați orice resturi libere în conformitate cu reglementările locale.

    Utilizarea tehnologiei și a echipamentelor potrivite pentru curățare vă va asigura că nu apar costuri inutile. Schelele, deși sunt necesare pentru clădirile înalte, nu trebuie să fie utilizate pentru locuințele cu mai puține etaje. Există multe sisteme de curățare de înaltă presiune disponibile pe piață care încorporează stâlpi alimentați cu apă, oferindu-vă o alternativă mai accesibilă și mai ergonomică pentru curățarea zonelor înalte. În plus, astfel de sisteme oferă și diferite opțiuni de perii cu diferite grade de rigiditate. Dacă curățați sisteme de fațade izolate termic, perii moi sunt ideali.

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Broșură Industria Construcțiilor

