Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    CURĂȚAREA CORECTĂ A FAȚADELOR DIN PIATRĂ

    În timp ce frumusețea fațadelor din piatră naturală a fost celebrată timp de secole, arta de a le curăța poate fi oarecum complicată. Înainte de a curăța fațadele sau terasele din piatră naturală, trebuie mai întâi să identificați materialul cu care aveți de-a face, precum și starea generală a fațadei sau a terasei. De asemenea, este important să evaluați gradul de murdărire și diferitele tipuri de murdărire. Pe baza acestei analize, puteți determina ce măsuri trebuie luate și puteți adapta metodele de curățare în consecință. În timp ce un tip de piatră poate beneficia de spălarea cu presiune, sablarea cu nisip la presiune joasă poate fi mai potrivită pentru altul.

    Curățarea fațadelor din piatră naturală cu aparatele de spălat cu înaltă presiune

    Fațade din piatră naturală: avantaje și dezavantaje

    Piatra naturală este unul dintre cele mai vechi și mai durabile materiale de construcție din arhitectură. Ea a fost folosită de-a lungul istoriei pentru a construi clădiri prestigioase precum castele și catedrale și poate fi văzută și în căsuțele tradiționale din piatră care împânzesc zona rurală britanică. Cu toate acestea, intemperiile și poluarea mediului își lasă amprenta de-a lungul anilor. Adesea, suprafețele de piatră pot căpăta o culoare gri sau neagră din cauza depunerilor de praf și a gazelor de eșapament. De asemenea, în timp, acestea pot fi acoperite cu pete sau cu o patină de mușchi, alge sau licheni.

    La curățarea unei fațade din piatră naturală, trebuie să se facă distincția între variantele sensibile la acizi, precum marmura, dolomita, travertinul, Jura și alte pietre naturale calcaroase, și variantele rezistente la acizi, precum granitul și ardezia. Tipul de murdărie și gravitatea murdăriei joacă, de asemenea, un rol major în alegerea tehnicii de curățare corespunzătoare.

    Curățarea fațadelor din piatră naturală cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    La ce trebuie să acordați atenție atunci când curățați piatra naturală

    În pregătirea pentru curățare, fațada din piatră trebuie mai întâi verificată pentru a vedea dacă există deteriorări. Dacă sunt vizibile găuri, trebuie îndepărtate părțile libere înainte de a umple găurile cu un mortar pe bază de var. Dacă există daune semnificative pe o suprafață mai mare, este posibil să fie necesară înlocuirea pietrelor deteriorate cu pietre noi. Odată ce pietrele au fost înlocuite și găurile au fost reparate, murdăria și murdăria rămase trebuie îndepărtate prin utilizarea celei mai blânde metode de curățare posibile.

    Folosiți sablare cu nisip de joasă presiune pentru pietrele naturale foarte încrustate

    Dacă murdăria persistentă sau formațiunile de crustă trebuie îndepărtate de pe suprafețe într-un mod blând, sablarea cu nisip la presiune joasă este o metodă consacrată și eficientă. Această metodă este, de asemenea, potrivită pentru îndepărtarea graffiti-urilor.

    Pentru sablare abrazivă la presiune joasă, un pistol de sablare este alimentat cu aer comprimat folosind un compresor de construcție. Un abraziv fin și moale este adăugat în aerul din camera de amestecare și, în unele cazuri, se adaugă și apă pentru a suprima praful. Pentru a curăța piatra moale, trebuie folosit un abraziv cu granulație deosebită, cu presiune scăzută.

    Aspiratoarele industriale pot fi folosite pentru a se asigura că după curățare rămân cât mai puține particule de sablare în crăpăturile sau pe suprafața unui perete. Astfel de aspiratoare sunt, de asemenea, capabile să îndepărteze eficient și complet cantități mari de reziduuri de mediu de sablare și murdărie de pe podea.

    Sablare cu nisip de joasă presiune pentru curățarea fațadelor din piatră naturală

    Sfat 1 - Asigurați-vă că alegeți mediul de sablare și granulația corespunzătoare

    Există peste 2.000 de materiale de sablare disponibile în întreaga lume. Dacă doriți să curățați o fațadă sensibilă din piatră cu pori deschiși, de exemplu, trebuie să determinați mai întâi ce tip de abraziv și ce dimensiune a granulelor sunt cele mai potrivite pentru curățarea unei astfel de suprafețe.

    Sfat 2 - Testați pe o zonă de probă

    Pentru a vă asigura că metoda aleasă nu va deteriora suprafața pietrei naturale, testați mai întâi o mică zonă de probă. Atunci când separați zona de probă, asigurați-vă că acoperiți zona care înconjoară direct zona de probă.

    Îndepărtarea graffiti-ului

    Îndepărtarea eficientă a graffiti-ului

    Există multe metode de îndepărtare a graffiti-urilor. De la curățarea cu apă caldă de înaltă presiune la diferite metode de sablare, metoda adecvată este selectată în funcție de aspecte precum tipul de vopsea graffiti, materialul substratului și reglementările locale și legale. În plus, există opțiuni preventive, astfel încât graffiti-urile nedorite să poată fi îndepărtate mai convenabil și mai delicat data viitoare.

    Vezi mai mult
    Curățarea fațadelor din piatră naturală cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Utilizați un aparat de spălat cu presiune cu apă caldă și abur pentru piatra naturală care este ușor murdară sau acoperită cu mușchi și licheni

    Spălarea cu presiune cu apă rece este o practică obișnuită în curățarea comercială. Cu duza potrivită, debite de apă de până la 1.000 l/h și o presiune de impact adecvată care nu depășește 2 bar, se pot obține rezultate bune cu această metodă la curățarea pietrelor naturale. Adesea, spălarea cu presiune cu apă caldă sau abur este considerată doar o modalitate de a accelera procesul de curățare, însă utilizarea apei calde și a aburului oferă și alte avantaje.

    Spălarea cu presiune cu apă caldă, în special atunci când se utilizează setarea cu abur, îndepărtează ușor murdăria animală și creșterea biogenică, cum ar fi algele, lichenii și mușchiul din pietrele naturale. Picăturile fine pot pătrunde în spațiile poroase ale pietrelor și, cu o temperatură de aproximativ 95 °C, aburul este capabil să ucidă particulele biologice reziduale și sporii vegetali. Această denaturare termică asigură o curățare în profunzime și întârzie noua creștere, prelungind perioada de timp dintre curățări.

    Sfat - Jumătate din debitul de apă este suficient

    Puteți obține rezultate excelente cu doar jumătate din debitul de apă (aprox. 650 l/h) prin utilizarea setării de abur. Ținând duza la o distanță de 10 până la 20 de centimetri de suprafața pe care doriți să o curățați, presiunea la suprafață nu va depăși 0,5 bar.

    Dacă aveți de-a face cu pietre sensibile la acid care necesită un agent de curățare, produsul de curățare trebuie să fie alcalin sau neutru. Înainte de a începe curățarea, va trebui să determinați dacă pietrele sunt cu pori deschiși, adică dacă sunt absorbante. Dacă sunt, asigurați-vă că pre-spălați fațada de piatră cu apă înainte de a aplica detergentul de curățare, altfel detergentul poate pătrunde în piatră și provoca daune.

    Suprafețele de gresie trebuie manipulate cu mare atenție

    Un caz special în curățarea fațadelor din piatră naturală îl reprezintă lucrările efectuate pe fațadele din gresie. Gresia este o rocă sedimentară și nu este la fel de rezistentă ca omologii săi igneici și metamorfici. Ca urmare, necesită o îngrijire specială la curățare. Este important să rețineți că multe clădiri clasificate au fațade din gresie.

    Utilizați tehnica de curățare corectă pentru a evita deteriorarea la curățarea fațadelor din gresie

    Datorită naturii formării sale, gresia este foarte moale și nu are o structură stabilă. Dacă se folosesc tehnici de curățare necorespunzătoare, granulele individuale se pot desprinde de pe fațadă. O inspecție amănunțită și o testare a suprafețelor de probă ar trebui efectuate împreună cu proprietarul și restauratorii clădirii pentru a determina ce metodă de curățare ar trebui aplicată. În cazul clădirilor protejate sau al clădirilor din zonele de conservare, trebuie obținut mai întâi acordul pentru a curăța clădirea.

    De-a lungul deceniilor, praful se poate acumula din cauza poluării mediului și a emisiilor, în special în zonele umbrite de ploaie, adică în locurile în care ploaia nu poate spăla murdăria. Acești contaminanți, precum și murdăria biologică, pot fi îndepărtați ușor folosind setarea de abur a unui aparat de spălat cu presiune cu apă fierbinte. În cazul în care în timp s-au format cruste întărite, se poate utiliza sablarea cu nisip la presiune joasă, după ce s-a testat mai întâi o zonă de probă mai mică. Alternativ, pot fi utilizate cataplasme pentru desalinizare sau pentru îndepărtarea diferitelor tipuri de reziduuri.

    Curățarea și restaurarea monumentelor

    Curățarea și restaurarea monumentelor

    Curățarea și restaurarea monumentelor este o sarcină care prezintă un set unic de provocări. Unul dintre considerentele cheie este riscul de a deteriora aceste obiecte prețioase și istorice prin proceduri incorecte. Pentru a determina tehnicile de curățare adecvate, este necesară o analiză aprofundată a materialelor, a tipului și nivelului de murdărie, precum și a formelor și structurilor implicate. Aceasta implică adesea testarea posibilelor metode de curățare pe suprafețe de probă pentru a se asigura eficacitatea și siguranța acestora. Unele dintre opțiunile disponibile pentru curățarea restaurării includ sablarea cu particule la presiune joasă, curățarea cu apă fierbinte la presiune înaltă cu o etapă de abur, sablarea cu gheață carbonică, compresele sau chiar tehnologia laser.

    Vezi mai mult

    Produse potrivite pentru curățarea fațadelor din piatră

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Pistol cu jet

    Pistol cu jet

    Broșură Industria Construcțiilor

    Broșură Industria Construcțiilor

    Download
    Înapoi la curățarea fațadelor