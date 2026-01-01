În pregătirea pentru curățare, fațada din piatră trebuie mai întâi verificată pentru a vedea dacă există deteriorări. Dacă sunt vizibile găuri, trebuie îndepărtate părțile libere înainte de a umple găurile cu un mortar pe bază de var. Dacă există daune semnificative pe o suprafață mai mare, este posibil să fie necesară înlocuirea pietrelor deteriorate cu pietre noi. Odată ce pietrele au fost înlocuite și găurile au fost reparate, murdăria și murdăria rămase trebuie îndepărtate prin utilizarea celei mai blânde metode de curățare posibile.

Folosiți sablare cu nisip de joasă presiune pentru pietrele naturale foarte încrustate

Dacă murdăria persistentă sau formațiunile de crustă trebuie îndepărtate de pe suprafețe într-un mod blând, sablarea cu nisip la presiune joasă este o metodă consacrată și eficientă. Această metodă este, de asemenea, potrivită pentru îndepărtarea graffiti-urilor.

Pentru sablare abrazivă la presiune joasă, un pistol de sablare este alimentat cu aer comprimat folosind un compresor de construcție. Un abraziv fin și moale este adăugat în aerul din camera de amestecare și, în unele cazuri, se adaugă și apă pentru a suprima praful. Pentru a curăța piatra moale, trebuie folosit un abraziv cu granulație deosebită, cu presiune scăzută.

Aspiratoarele industriale pot fi folosite pentru a se asigura că după curățare rămân cât mai puține particule de sablare în crăpăturile sau pe suprafața unui perete. Astfel de aspiratoare sunt, de asemenea, capabile să îndepărteze eficient și complet cantități mari de reziduuri de mediu de sablare și murdărie de pe podea.