Fațade din piatră naturală: avantaje și dezavantaje
Piatra naturală este unul dintre cele mai vechi și mai durabile materiale de construcție din arhitectură. Ea a fost folosită de-a lungul istoriei pentru a construi clădiri prestigioase precum castele și catedrale și poate fi văzută și în căsuțele tradiționale din piatră care împânzesc zona rurală britanică. Cu toate acestea, intemperiile și poluarea mediului își lasă amprenta de-a lungul anilor. Adesea, suprafețele de piatră pot căpăta o culoare gri sau neagră din cauza depunerilor de praf și a gazelor de eșapament. De asemenea, în timp, acestea pot fi acoperite cu pete sau cu o patină de mușchi, alge sau licheni.
La curățarea unei fațade din piatră naturală, trebuie să se facă distincția între variantele sensibile la acizi, precum marmura, dolomita, travertinul, Jura și alte pietre naturale calcaroase, și variantele rezistente la acizi, precum granitul și ardezia. Tipul de murdărie și gravitatea murdăriei joacă, de asemenea, un rol major în alegerea tehnicii de curățare corespunzătoare.