Sticla este mai mult decât pare. Diferitele tipuri de sticlă au caracteristici diferite care trebuie luate în considerare la curățare. Deși sticla sablată este extrem de durabilă și poate rezista la temperaturi extreme, este predispusă la zgârieturi. Pentru a evita zgârierea sticlei temperate, este mai bine să nu folosiți un răzuitor de sticlă atunci când curățați ferestrele realizate cu acest tip de sticlă. Sticla laminată, care poate fi fabricată din sticlă sablată sau din sticlă returnată, constă din două sau mai multe geamuri de sticlă lipite împreună cu o rășină de plastic, cel mai adesea cu un strat intermediar de polivinil butiral (PVB). În cazul în care sticla se sparge, cioburile individuale de sticlă rămân atașate la rășină, împiedicând dispersarea așchiilor cu margini ascuțite.

Sticla de control solar este un tip de sticlă cu un strat dielectric care conține materiale semiconductoare de oxid metalic. Acest strat suplimentar reduce strălucirea și previne supraîncălzirea zonelor interioare. Datorită stratului de acoperire, trebuie respectate instrucțiunile producătorului atunci când se curăță astfel de ferestre, acordându-se o atenție deosebită părții acoperite.