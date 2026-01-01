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    Curățarea fațadelor din sticlă

    Fațadele din sticlă conferă un înveliș exterior transparent clădirilor și joacă un rol major în arhitectura modernă. Diferitele clădiri au diferite tipuri de sticlă și este important să le curățați atât delicat, cât și eficient. Pentru curățarea post-construcție, suprafețele de sticlă sensibile la zgârieturi, cum ar fi sticla sablată, trebuie tratate cu o atenție deosebită. Pentru curățările standard, este o practică obișnuită să se utilizeze apă purificată. Acest tip de apă îndepărtează murdăria fără a fi nevoie de substanțe chimice suplimentare și, spre deosebire de apa de la robinet, se usucă fără a lăsa în urmă calcar și alte pete de apă dură.

    Curățarea fațadelor din sticlă cu lance telescopică

    Fațade din sticlă: diferite tipuri, diferite caracteristici

    Sticla este mai mult decât pare. Diferitele tipuri de sticlă au caracteristici diferite care trebuie luate în considerare la curățare. Deși sticla sablată este extrem de durabilă și poate rezista la temperaturi extreme, este predispusă la zgârieturi. Pentru a evita zgârierea sticlei temperate, este mai bine să nu folosiți un răzuitor de sticlă atunci când curățați ferestrele realizate cu acest tip de sticlă. Sticla laminată, care poate fi fabricată din sticlă sablată sau din sticlă returnată, constă din două sau mai multe geamuri de sticlă lipite împreună cu o rășină de plastic, cel mai adesea cu un strat intermediar de polivinil butiral (PVB). În cazul în care sticla se sparge, cioburile individuale de sticlă rămân atașate la rășină, împiedicând dispersarea așchiilor cu margini ascuțite.

    Sticla de control solar este un tip de sticlă cu un strat dielectric care conține materiale semiconductoare de oxid metalic. Acest strat suplimentar reduce strălucirea și previne supraîncălzirea zonelor interioare. Datorită stratului de acoperire, trebuie respectate instrucțiunile producătorului atunci când se curăță astfel de ferestre, acordându-se o atenție deosebită părții acoperite.

    Sfat 1 - Marcajele de conformitate privind siguranța pot fi utilizate pentru a identifica diferite tipuri de sticlă

    Codul de siguranță EN12150 este utilizat pentru sticla sablată și EN14449 pentru sticla laminată.

    Sfat 2 - Fiți precauți cu folia pentru ferestre cu control solar

    Unele geamuri au o folie de control solar, care în majoritatea cazurilor este vizibilă sau ușor de detectat. Atunci când curățați astfel de ferestre, este important să respectați instrucțiunile producătorului. În niciun caz nu trebuie folosit un răzuitor de sticlă pe partea cu folie, deoarece acest lucru poate deteriora folia.

    La ce trebuie să fiți atenți în timpul unei curățări post-construcție

    Fațadele cu suprafețe mari de ferestre sunt adesea încorporate în proiectarea clădirilor pentru a le face mai plăcute din punct de vedere estetic. Deoarece sticla poate fi ușor deteriorată în timpul procesului de curățare, este extrem de important să se protejeze fațadele din sticlă de murdăria grosieră în timpul fazei de construcție.

    Metode și tehnici pentru curățarea ferestrelor comerciale

    În cazul în care curățarea cu apă pură se dovedește ineficientă în îndepărtarea murdăriei și a petelor persistente, se utilizează în general echipamente de curățare tradiționale. Acestea includ freze, raclete și răzuitoare de sticlă, precum și scări sau schele. În timp ce răzuitoarele de sticlă sunt utilizate în mod normal pentru a îndepărta reziduurile de adeziv, pentru a îndepărta astfel de reziduuri de pe sticla sensibilă la zgârieturi, cum ar fi sticla sablată și unele tipuri de sticlă laminată, ar trebui să se utilizeze detergenți pe bază de solvent. Atunci când se utilizează astfel de detergenți, trebuie acordată o atenție deosebită componentelor care ar putea fi deteriorate de aceste substanțe chimice, de exemplu, ramele din plastic.

    Curățarea fațadelor din sticlă cu sistem telescopic

    Sfat - Petele de tencuială de pe suprafețele de sticlă

    Deseori, nu este posibilă îndepărtarea petelor de tencuială de pe sticla temperată fără a deteriora sticla. Din acest motiv, petele de tencuială sunt mai bine lăsate pe seama unei companii de asigurări.

    La ce să acordați atenție în timpul curățărilor de rutină

    Fațadele din sticlă sunt expuse la o multitudine de elemente, inclusiv praf fin, praf de ploaie, praf de Sahara, vegetație și urme de intemperii. Pentru a se asigura că suprafețele de sticlă ale unei clădiri își păstrează aspectul arhitectural, partea exterioară a fațadelor de sticlă trebuie curățată în mod regulat, în mod ideal de cel puțin două ori pe an.

    Utilizarea apei pure ca agent de curățare

    În timp ce curățarea de rutină a fațadelor din sticlă poate fi efectuată folosind detergenți pentru curățarea ferestrelor, lucrul cu apă pură s-a impus ca metodă de alegere pentru îndepărtarea impurităților solubile în apă. Utilizarea apei pure ca agent de curățare reduce nevoia de scări și schele, deoarece curățarea se poate face de la sol, cu ajutorul stâlpilor alimentați cu apă. În plus, nu lasă pete de calcar atunci când se usucă, făcând inutilă decaparea și reducând semnificativ volumul de muncă necesar. Prin înlocuirea detergenților de curățare care conțin agenți tensioactivi cu apă pură, suprafața de sticlă este, de asemenea, mai puțin susceptibilă de a atrage murdăria și alte impurități.

    În prezent, există două sisteme disponibile pe piață: osmoza inversă și filtrele cu rășină cu pat mixt. În cazul osmozei inverse, o membrană este utilizată pentru a elimina componentele minerale din apă. Cu acest tip de proces de filtrare, aproximativ 50% din apa produsă este apă reziduală. Alternativ, puteți utiliza un vas DI cu rășină schimbătoare de ioni. Deși această metodă nu produce apă reziduală, rășina trebuie regenerată în mod regulat.

    Perii pentru curățarea fațadelor din sticlă

    Sfat - Reziduuri de surfactant

    Dacă o fațadă a fost tratată anterior cu detergent de curățare, este posibil să existe încă reziduuri de surfactant în garnituri. Acest lucru poate necesita o muncă suplimentară în timpul primelor 2 sau 3 curățări, dar după aceea, curățarea cu apă pură va reduce considerabil volumul total de muncă.

    Tehnici și metode pentru curățarea de rutină

    Deoarece lucrul cu apă pură permite uscarea fără dungi, singurele unelte necesare pentru această metodă de curățare sunt lăncile telescopice alimentate cu apă și perii cu peri plini. Alternativ, se poate utiliza un aparat de curățat cu înaltă presiune în combinație cu un accesoriu cu perie rotativă pentru o curățare mai eficientă.

    Atunci când selectați o lance telescopică, ar trebui să aveți opțiunea de a lucra cu presiuni scăzute, medii sau ridicate. Acest lucru permite flexibilitate atunci când curățați alte tipuri de suprafețe. Un element de bază rotativ reduce forțele laterale, făcând munca mai puțin extenuantă. În plus, sistemele tip rucsac asigură faptul că greutatea lancei și a oricăror accesorii este distribuită pe întregul trunchi, reducând semnificativ sarcina de transport pentru brațe.

    Curățarea fațadelor din sticlă cu lancea telescopică Kärcher

    Sfat 1 - Purtați ochelari cu prisme

    Pentru a preveni încordarea gâtului cauzată de privitul în sus pentru o perioadă îndelungată de timp, ochelarii cu prismă trebuie folosiți în timpul curățării clădirilor înalte. Cu 2 prisme, ochelarii permit purtătorului să privească în sus pentru a vedea unde curăță, fără a fi nevoit să încline capul înapoi.

    Sfat 2 - Utilizați pudră de piatră ponce pentru a îndepărta coroziunea sticlei

    Dacă sticla are un aspect tern, coroziunea sticlei este de obicei vinovată. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când apa stă frecvent pe o suprafață de sticlă înclinată pentru perioade lungi de timp. Acest lucru lipsește sticla de anumite componente, făcând ca suprafața să își piardă calitatea transparentă. În funcție de gravitate, această problemă poate fi remediată cu praf de piatră ponce sau cu produse de curățare special formulate pentru fațadele din sticlă.

    Produse potrivite pentru curățarea fațadelor din sticlă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Transmisie completă pentru perii rolă

    Transmisie completă pentru perii

    Lance telescopică

    Lănci telescopice

    Perie rotativă de spălare

    Perie rotativă de spălare

    Unitate de dedurizare a apei WS 50 Kärcher

    Unitate de dedurizare a apei WS 50

    Perii rolă

    Perii rolă

    Cadru de transport Kärcher

    Cadru de transport

    Broșură Industria Construcțiilor

    Broșură Industria Construcțiilor

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