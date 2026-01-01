    Curățarea gresiei fine

    O pardoseală robustă și antiderapantă

    Plăcile din gresie fină formează o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin capacitatea sa foarte scăzută de absorbție a umidității. Acest tip de pardoseală este disponibilă în numeroase modele și culori, ceea ce i-a permis să fie utilizată cu succes în diferite tipuri de clădiri - inclusiv ateliere, bucătării comerciale, service-uri, hoteluri și pe peroanele de cale ferată. Un mediu de lucru sigur cu design modern.

    Plăcile din gresie fină sunt compuse dintr-un material argilos tratat, omogen. Masa uscată prin pulverizare este presată sub presiune ridicată, arsă la o temperatură de peste 1200 °C și este puternic sinterizată în timpul procesului. Astfel se obține o pardoseală deosebit de dură, cu calități foarte ferme și cu o capacitate de absorbție a apei foarte scăzută (mai puțin de 0,5% în greutate), ceea ce înseamnă că poate fi utilizată și în spații exterioare - apa nu se poate acumula în gresie și, prin urmare, ciobiturile sunt doar foarte rare, chiar și în caz de îngheț. Există diferite tipuri de plăci de gresie fină: Gresie tratată la suprafață (periată, lustruită) și gresie netratată, cu o suprafață texturată sau naturală.

    Modele de plăci fine de gresie
    Suprafața microporoasă pe gresia fină

    Deoarece toate aceste plăci de gresie fină au o suprafață microporoasă, ele pot fi pătrunse și de particule de murdărie foarte mici. Această pătrundere poate fi agravată de utilizarea agenților de curățare care conțin agenți tensioactivi. Agenții tensioactivi reduc tensiunea superficială a apei, facilitând pătrunderea în porii fini a contaminanților și a particulelor de murdărie eliberate în apă. Murdărirea este încurajată și de reziduurile de agenți tensioactivi de la suprafață.

    Tehnlogia cu perie rolă pentru curățarea gresiei fine

    Acest lucru duce la îngălbenire, ceea ce reprezintă o provocare majoră pentru curățarea pardoselilor. Cerințele de curățenie, de conservare a valorii și de protecție antiderapantă pot fi îndeplinite doar prin utilizarea unor agenți de curățare adecvați și a unor textile de curățare din microfibre care îndepărtează murdăria din textura suprafeței.

    Curățarea plăcilor de gresie fină cu o mașină de spălat pardoseli

    Curățarea cu mașini de spălat-aspirat

    Pentru curățarea pardoselilor din ateliere se recomandă utilizarea de mașini de spălat-aspirat. Agentul de curățare este dozat în apa din rezervorul de apă curată sau acestea sunt amestecate în prealabil. Amestecul, cunoscut sub numele de apă de curățare, este transportat la capul de frecare și aplicat pe pardoseală prin intermediul capului, care exercită presiune pe pardoseală, astfel îndepărtând murdăria. Lamela de aspirare absoarbe apa murdară și o introduce în rezervorul de apă murdară.

    Modelul potrivit: Avantajele mașinii de spălat-aspirat cu perie rolă

    Când vine vorba de curățarea mașinilor, capul de frecare cu perii rolă s-a dovedit a fi deosebit de eficient, deoarece rolele fac o premăturare și se curăță singure. Cu toate acestea, este posibilă curățarea și cu ajutorul tehnologiei cu discuri.

    Totul se rezumă la viteza de lucru

    Atunci când vine vorba de obținerea celor mai bune rezultate posibile de curățare a plăcilor de gresie fină, viteza rolelor din microfibre este crucială (400-1100 rpm, în funcție de tipul de mașină de spălat pardoseli). Viteza mare înseamnă că murdăria este aruncată în loc să rămână pe rolele din microfibre. Ca urmare, acestea se autocurăță și mențin o eficiență constantă de curățare. Din acest considerent nu este necesar să se întreprindă procesul de curățare a rolelor din microfibre odată ce curățenia este finalizată. În schimb, este suficientă simpla clătire a acestora sub un jet de apă de la robinet. Lăsați rolele din microfibră să se usuce fără a fi montate pe mașină pentru a preveni producerea unui miros neplăcut.

    Curățenia de întreținere

    Curățenia de întreținere cu mașina de spălat-aspirat cu perie rolă

    Pentru curățarea mecanică de întreținere, se aplică uniform un detergent pentru gresie fină fără agenți tensioactivi (0,5-3%) ce se aplică pe gresie prin capul de frecare cu role din microfibre, iar murdăria desprinsă este aspirată din nou în cadrul aceluiași proces (metodă într-o singură etapă). Nu este necesar să clătiți rolele cu apă curată. Această procedură de curățare curăță în profunzime și rosturile. Atunci când efectuați curățenia de întreținere a suprafețelor mai mici și când curățați zone greu accesibile, se recomandă să folosiți mașini de spălat-aspirat de dimensiuni compacte. Atunci când selectați un agent de curățare pentru gresie fină, nu trebuie să țineți cont doar de puterea de curățare, ci și ca acesta să nu conțină agenți tensioactivi. Acest lucru va contribui la desprinderea murdăriei și la prevenirea remurdăririi.

    Curățenia de întreținere pentru suprafețe mici și zone foarte aglomerate cu obiecte și mobilier.

    Dacă curățați suprafețe mici și zone foarte aglomerate cu obiecte și mobilier sau zone cu forme foarte ciudate, este posibil să fie mai eficient să folosiți un mop cu lavetă din microfibră decât o mașină de spălat-aspirat.

    Pregătirea: Îndepărtați contaminanții liberi (cu ajutorul unui aspirator sau a unor lavete din microfibre). Îndepărtați murdăria persistentă folosind ștergerea umedă într-o singură etapă sau în două etape cu lavete din microfibre.

    • Un singur pas: Ștergeți pardoseala într-un singur pas. Contaminanții desprinși sunt colectați, iar murdăria persistentă poate rămâne pe pardoseală.
    • În doi pași: În primul rând, ștergeți suprafața cu o cantitate mare de apă amestecată cu detergent pentru a înmuia orice murdărie. Următorul pas este colectarea murdăriei desprinse cu ajutorul unei lavete umedă din microfibre.

    Tipuri de murdărie și agentul de curățare potrivit:

    Mizerie în exterior:

    Pentru îndepărtarea murdăriei de pe stradă este suficient un detergent neutru.

    Murdărie uleioasă și grasă:

    Murdăria foarte uleioasă și grasă poate fi îndepărtată cu ajutorul unui agent de curățare alcalin.

    Murdărie minerală:

    Murdăria minerală, cum ar fi calcarul, va necesita un agent de curățare acid. Rosturile trebuie clătite cu apă înainte de a utiliza detergentul.

    Metodă de curățare în profunzime în doi pași

    În cazul pardoselilor din piatră fină, peste care de-a lungul anilor s-a format un strat mare de murdărie, nu există altă opțiune decât curățarea în profunzime cu ajutorul mașinii de spălat-aspirat cu perii rolă printr-o metodă în două etape. În funcție de tipul și nivelul de murdărie, utilizați un detergent de curățare în profunzime, puternic alcalin sau acid.

    Se recomandă următoarea procedură:

    Placa murdară de gresie fină
    • Dacă folosiți un detergent acid, trebuie să aplicați mai întâi apă pe rosturi pentru a le îmbiba.
    • Aplicați agentul de curățare (5-20%, în funcție de cantitatea și tipul de murdărie) pe secțiuni.
    Curățarea plăcii de gresie fină
    • Frecați zona cu ajutorul mașinii de spălat-aspirat cu perii rolă în mișcări ușor suprapuse și nu lăsați apa să se usuce, adică adăugați apă dacă este necesar.
    • Aspirați apa murdară.
    • Clătiți apoi pardoseala cu multă apă curată într-o singură etapă.

    Alternativă: Efectuarea unei curățări în profunzime cu ajutorul mașinii de spălat monodisc cu pad din microfibră sau cu pad din rășină melaminică.

    Curățarea gresiei fine cu o mașină de frecat monodisc

    O mașină de spălat (frecat) monodisc care funcționează la o viteză de rotație mică (de exemplu, 180 rpm) oferă un cuplu mare pe suprafață. De asemenea, mașina ar trebui să fie dotată cu un rezervor pentru detegent și cu un suport de pad-uri.

    Aplicați detergentul adecvat (în funcție de tipul de murdărie) pe secțiuni. Frecați de mai multe ori pardoseala în mișcări circulare, foarte suprapuse, pentru a obține o performanță de curățare uniformă.

    Curățarea gresiei cu un aspirator profesional

    Atunci când aplicați apă și detergent și lucrați zonele care trebuie curățate, asigurați-vă că soluția nu se usucă. Trebuie să adăugați soluție de curățare din rezervor, dacă este necesar.

    Următorul pas este să aspirați apa murdară cu ajutorul unui aspirator puternic umed-uscat. În cele din urmă, clătiți zona curățată cu multă apă curată și aspirați din nou cu un aspirator umed-uscat.

    Sfat: Pad-urile murdare din microfibră trebuie spălate în mașina de spălat înainte de a fi folosite din nou

    Informații suplimentare: Pad-uri din rășină melaminică

    În cazul mașinilor cu cap de frecare disc, se recomandă să folosiți pad-uri din rășină melaminică, pentru că de cele mai multe ori nu trebuie să folosiți agenți de curățare.

    Paduri din rășină melaminică

    Pe scurt: Curățarea corectă previne degradarea suprafețelor

    Dacă plăcile de gresie fină - care sunt dificil de curățat din cauza structurii lor microporoase - sunt curățate în mod regulat folosind metoda descrisă, nu există niciun motiv de îngrijorare în ceea ce privește îmbătrânirea pe termen lung. În plus, curățarea regulată menține și proprietățile antiderapante.

    Produse adecvate pentru domeniul dvs. de aplicare

    Mașini de curățat pardoseli Kärcher

    Paduri din rășină melaminică

    Detergent pentru ceramică fină RM 753

    Detergent acid pentru curățarea în profunzime RM 751

    Detergent intensiv pentru pardoseli RM 752

    Echipamente pentru curățare manuală

