Plăcile din gresie fină formează o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin capacitatea sa foarte scăzută de absorbție a umidității. Acest tip de pardoseală este disponibilă în numeroase modele și culori, ceea ce i-a permis să fie utilizată cu succes în diferite tipuri de clădiri - inclusiv ateliere, bucătării comerciale, service-uri, hoteluri și pe peroanele de cale ferată. Un mediu de lucru sigur cu design modern.

Plăcile din gresie fină sunt compuse dintr-un material argilos tratat, omogen. Masa uscată prin pulverizare este presată sub presiune ridicată, arsă la o temperatură de peste 1200 °C și este puternic sinterizată în timpul procesului. Astfel se obține o pardoseală deosebit de dură, cu calități foarte ferme și cu o capacitate de absorbție a apei foarte scăzută (mai puțin de 0,5% în greutate), ceea ce înseamnă că poate fi utilizată și în spații exterioare - apa nu se poate acumula în gresie și, prin urmare, ciobiturile sunt doar foarte rare, chiar și în caz de îngheț. Există diferite tipuri de plăci de gresie fină: Gresie tratată la suprafață (periată, lustruită) și gresie netratată, cu o suprafață texturată sau naturală.