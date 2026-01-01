    Curățarea în pescuitul comercial

    Indiferent dacă se utilizează echipamente portabile în port sau sisteme staționare pe navele fabrică - curățarea cu presiune înaltă este foarte importantă în pescuitul comercial. Lanțul de producție în acest sector este lung. Acesta începe cu pescuitul și trece prin numeroase etape până când peștele este consumat de clientul final, ceea ce înseamnă că dezinfecția și curățarea în pescuitul de capturare au întotdeauna prioritate maximă pentru o siguranță alimentară impecabilă.

    Cerințe privind curățarea în pescuitul comercial

    Metodele de pescuit tradițional în lacuri, râuri și mare sunt diverse și depind de tipul de animale care trebuie capturate; de exemplu, undițele de pescuit, plasele, plasele de debarcare și capcanele de pește își au toate locul lor. Condițiile naturale sunt un factor suplimentar în alegerea metodei. Apa este dulce sau sărată? Fondul este format din nămol, nisip sau pietre? În timp ce undițele de pescuit sunt utilizate pentru pescuitul la scară mică, plasele de pescuit și capcanele pentru pești sunt utilizate pentru prinderea homarilor, crabilor și altele asemenea, iar plasele de toate tipurile sunt utilizate pentru pescuitul la mare adâncime pe scară largă. Acest lucru se datorează faptului că pescuitul este, de asemenea, supus unei automatizări crescute. Lanțul de producție în pescuitul comercial este lung, constă din mai multe etape, de la captură la consumator, iar siguranța alimentară este întotdeauna prioritatea principală. Prima etapă, la pescuitul propriu-zis, are cerințe speciale de curățare pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță.

    Curățarea în pescuitul comercial: utilizarea presiunii înalte pentru plase, bărci și așa mai departe

    În pescuitul comercial, curățarea echipamentului utilizat zilnic nu este doar o chestiune de optică. O igienă impecabilă este la fel de importantă ca și întreținerea echipamentului, nu în ultimul rând pentru a obține o captură mai bună.

    Curățarea cu presiune a plaselor de pescuit

    Îndepărtați resturile și curățați plasele, frânghiile și capcanele pentru pești

    Scurgerile sau capcanele pentru homari sunt, de obicei, construcții de formă conică, realizate din material de plasă, care sunt amplasate pe fundul apei. Curățarea capcanelor pentru pești are loc, de obicei, după fiecare utilizare, deoarece acestea stau mult timp în apă și, prin urmare, este posibil să se formeze depuneri pe ele. Acest lucru este valabil și pentru frânghiile groase pe care capcanele sunt coborâte în apă.

    Aceasta nu este doar o chestiune de igienă. Capcanele pentru pești sunt umplute cu momeală făcută din pești morți. Având în vedere că homarii au ochi foarte buni, ei văd momeala mai bine atunci când nu există resturi pe capcane. Pentru a le curăța și a îndepărta resturile în mod corespunzător, un aparat de spălat cu presiune cu apă fierbinte ar putea fi o opțiune potrivită. Un jet de apă care poate fi încălzit până la 155 ° C înseamnă că depunerile sunt îndepărtate, dar asigură că germenii sunt reduși semnificativ. În plus, nu sunt necesari agenți de curățare la temperaturi atât de ridicate.

    Plasa de pescuit în detaliu
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Curățarea în barcă folosind un aparat de spălat cu presiune

    Curățarea în pescuitul comercial: îndepărtarea algelor și a incrustațiilor de pe bărci

    Pe bărci și nave, există de obicei câteva sarcini de curățare inevitabile la sfârșitul zilei. Curățarea punții de mizeria zilei, inclusiv resturile de pește, capturile accidentale sau murdăria din coșuri și capcane de pește este doar un exemplu. Acesta este un alt caz în care curățarea cu aparatul de spălat cu presiune cu apă caldă este ideală pentru a obține totul curat și igienic. Coca exterioară a unei bărci sau a unei nave este, de asemenea, ideal să fie curățată în mod regulat (deși acest lucru nu trebuie să se facă zilnic). În timp, pe carenă se depun alge, plancton, midii și alte murdării încrustate. Îndepărtarea acestora cu un aparat de spălat cu presiune contribuie la menținerea valorii bărcilor și navelor și, de asemenea, la menținerea unui consum eficient de combustibil în timp. În acest scop, bărcile și vapoarele sunt de obicei duse la un doc uscat.

    Curățarea în pescuitul comercial: măturarea căilor de acces și a intrărilor după încărcare

    Pe uscat, captura zilei este descărcată și dusă la transportatorii sau depozitele frigorifice din apropiere. Acest lucru generează de obicei o anumită cantitate de deșeuri. Seara, de exemplu, vor exista resturi de hârtie sau bucăți de folie din ambalaje pe chei sau pe podeaua depozitului. Pentru curățarea căilor de acces către barcă sau navă și în jurul șantierului sau depozitului, o mașină de măturat industrială, cum ar fi o mașină de frecat-aspirat, funcționează bine. Aceasta îndepărtează rapid, convenabil și temeinic, reziduurile de murdărie grosieră, precum și praful.

    Echipamente staționar de curățat cu presiune pentru nave fabrică

    Curățarea cu înaltă presiune pe navele fabrică

    Pe lângă ambarcațiunile de pescuit mai mici, navele mari de pescuit la mare adâncime, numite și nave de capturare și prelucrare sau nave fabrică, devin din ce în ce mai importante. Acestea transportă la bord un inventar complet de echipamente atât pentru prelucrarea imediată, cât și pentru prelucrarea finală a capturilor în largul mării. Adică, tot ce este necesar pentru tăierea, eviscerarea și filetarea peștelui, ambalarea și congelarea acestuia direct la bord.

    Pe aceste nave, curățarea uneltelor de pescuit este necesară la sfârșitul fiecărei zile, deoarece există riscul ca bacteriile și contaminanții să fie introduși în diferite etape ale procesării. Datorită dimensiunilor navelor și cerințelor ridicate de igienă, aparatele de spălat cu presiune staționare reprezintă alegerea evidentă pentru aceste nave. Acestea pot funcționa cu apă rece sau caldă. Un alt avantaj este faptul că unitățile pot fi adaptate la nevoile utilizatorului prin configurarea individuală și o gamă largă de accesorii. Dacă sunt necesare unități pentru curățare în diferite locuri de pe nave, este recomandabil să se instaleze mai multe puncte fixe de recordare. Un sistem de conducte și o unităte centrală de alimentare fac ca unitățile staționare sa fie operate în locații diferite de mai mulți utilizatori în același timp. Un alt avantaj al aparatelor de spălat cu presiune staționare este că echipamentul, cum ar fi pistoalele, duzele de spumare etc., rămân întotdeauna în aceeași zonă. Acest lucru înseamnă că, în comparație cu echipamentele mobile, nu există riscul de contaminare prin roți sau furtunuri murdare. Acest lucru economisește, de asemenea, timp, deoarece curățarea echipamentelor mobile de pescuit comercial este consumatoare de timp. Unitatea centrală de alimentare în sine este instalată în afara zonei salubrizate și alimentează amplasamentul cu înaltă presiune prin conducte. Acest lucru înseamnă că lucrările de service sau de întreținere pot fi efectuate fără a intra în zonele în care are loc prelucrarea peștelui, reducând astfel riscurile de contaminare.

    Sfat:

    Unii producători oferă, de asemenea, aparate de spălat cu presiune staționare pentru o sursă de alimentare la bord de 60 hertzi, o tensiune specială utilizată de navele din întreaga lume.

    Curățarea și dezinfecția în timpul prelucrării peștelui la bord, în conformitate cu HACCP

    În ceea ce privește cerințele de igienă, navele pe care este prelucrat direct peștele ar putea fi considerate instalații de producție plutitoare. Cele care au sarcina de a produce produse alimentare impecabile din punct de vedere igienic, în acest caz pește, homar, crabi și așa mai departe. Sarcina este de a le plasa în lanțul de aprovizionare ulterior pentru a hrăni populația lumii. Ca în toate operațiunile alimentare, curățarea și dezinfecția sunt de cea mai mare importanță, deoarece aceste proceduri protejează sănătatea consumatorului final și, în cele din urmă, succesul economic al companiilor de pescuit.

    Pentru a produce alimente igienice, zonele de lucru, spațiile de depozitare și camerele frigorifice utilizate pentru producerea alimentelor (și a peștelui) trebuie să fie menținute curate în conformitate cu ghidul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

    Lucrați după un program de curățenie

    Trebuie remarcat faptul că curățarea și dezinfecția sunt două procese diferite. Curățarea are ca scop îndepărtarea substanțelor contaminante. Aceasta include orice fel de obiecte nedorite, cum ar fi reziduurile de produse, microorganismele, precum și reziduurile de detergenți și dezinfectanți. În sectorul alimentar, agenții de curățare trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Acestea trebuie să îndepărteze bine murdăria și să fie compatibile cu suprafețele materiale. În plus, aceștia nu trebuie să prezinte niciun risc pentru sănătatea umană, deoarece intră în contact cu suprafețele pe care alimentele sunt prelucrate ulterior. Deoarece diferitele zone și echipamente au intervale de curățare diferite, este o bună practică să aveți un plan de curățare. În mod ideal, acest plan enumeră ce (echipamente, suprafețe, pardoseli), când (după utilizare, zilnic, săptămânal), cum (agenți de curățare și dozare) și cine (responsabilități clare) pentru sarcinile de curățare. Lucrările finalizate pot fi apoi înregistrate cu precizie și documentate într-un mod ușor de urmărit pentru verificări.

    Dezinfecție: Atenție la problemele de dezinfectare cu proteine, săpun și temperaturi scăzute

    După ce curățarea este completă, procesul de dezinfecție începe după ce suprafața sau obiectul este uscat. Acesta implică procese chimice și fizice pentru a ucide microorganismele într-un mod care nu dăunează sănătății și nici nu afectează calitatea alimentelor. În timpul acestui proces, este, de asemenea, important să se ia în considerare problemele legate de dezinfectarea proteinelor, a săpunurilor și la temperaturi scăzute. De exemplu, dezinfectanții chimici pot avea un efect redus în prezența materialelor care conțin proteine. Acest lucru se datorează faptului că anumiți agenți dezinfectanți reacționează cu proteinele microorganismelor și, de asemenea, cu cele din alimente. Cu alte cuvinte, acestea concurează. Prin urmare, concentrația dezinfectantului trebuie să varieze, iar agenții de curățare acizi și alcalini trebuie utilizați alternativ. Reziduurile de surfactanți, cum ar fi săpunul din detergenți, pot reacționa cu unii agenți dezinfectanți, făcându-i ineficienți. În cazul problemelor cauzate de faptul că soluțiile dezinfectante se află la o temperatură prea scăzută au un efect negativ asupra procesului de dezinfecție, deoarece procesele chimice și fizice pot încetini și, astfel, eficacitatea dezinfecției scade.

