Cerințe privind curățarea în pescuitul comercial
Metodele de pescuit tradițional în lacuri, râuri și mare sunt diverse și depind de tipul de animale care trebuie capturate; de exemplu, undițele de pescuit, plasele, plasele de debarcare și capcanele de pește își au toate locul lor. Condițiile naturale sunt un factor suplimentar în alegerea metodei. Apa este dulce sau sărată? Fondul este format din nămol, nisip sau pietre? În timp ce undițele de pescuit sunt utilizate pentru pescuitul la scară mică, plasele de pescuit și capcanele pentru pești sunt utilizate pentru prinderea homarilor, crabilor și altele asemenea, iar plasele de toate tipurile sunt utilizate pentru pescuitul la mare adâncime pe scară largă. Acest lucru se datorează faptului că pescuitul este, de asemenea, supus unei automatizări crescute. Lanțul de producție în pescuitul comercial este lung, constă din mai multe etape, de la captură la consumator, iar siguranța alimentară este întotdeauna prioritatea principală. Prima etapă, la pescuitul propriu-zis, are cerințe speciale de curățare pentru a asigura respectarea standardelor de siguranță.