Pe lângă ambarcațiunile de pescuit mai mici, navele mari de pescuit la mare adâncime, numite și nave de capturare și prelucrare sau nave fabrică, devin din ce în ce mai importante. Acestea transportă la bord un inventar complet de echipamente atât pentru prelucrarea imediată, cât și pentru prelucrarea finală a capturilor în largul mării. Adică, tot ce este necesar pentru tăierea, eviscerarea și filetarea peștelui, ambalarea și congelarea acestuia direct la bord.

Pe aceste nave, curățarea uneltelor de pescuit este necesară la sfârșitul fiecărei zile, deoarece există riscul ca bacteriile și contaminanții să fie introduși în diferite etape ale procesării. Datorită dimensiunilor navelor și cerințelor ridicate de igienă, aparatele de spălat cu presiune staționare reprezintă alegerea evidentă pentru aceste nave. Acestea pot funcționa cu apă rece sau caldă. Un alt avantaj este faptul că unitățile pot fi adaptate la nevoile utilizatorului prin configurarea individuală și o gamă largă de accesorii. Dacă sunt necesare unități pentru curățare în diferite locuri de pe nave, este recomandabil să se instaleze mai multe puncte fixe de recordare. Un sistem de conducte și o unităte centrală de alimentare fac ca unitățile staționare sa fie operate în locații diferite de mai mulți utilizatori în același timp. Un alt avantaj al aparatelor de spălat cu presiune staționare este că echipamentul, cum ar fi pistoalele, duzele de spumare etc., rămân întotdeauna în aceeași zonă. Acest lucru înseamnă că, în comparație cu echipamentele mobile, nu există riscul de contaminare prin roți sau furtunuri murdare. Acest lucru economisește, de asemenea, timp, deoarece curățarea echipamentelor mobile de pescuit comercial este consumatoare de timp. Unitatea centrală de alimentare în sine este instalată în afara zonei salubrizate și alimentează amplasamentul cu înaltă presiune prin conducte. Acest lucru înseamnă că lucrările de service sau de întreținere pot fi efectuate fără a intra în zonele în care are loc prelucrarea peștelui, reducând astfel riscurile de contaminare.