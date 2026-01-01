Toamna, vinificatorii aduc munca unui an întreg, motiv pentru care protecția și îngrijirea podgoriilor în timpul sezonului de vegetație și recoltarea corectă a culturilor speciale sunt vitale. Din acest motiv, este important să păstrați curat echipamentul de recoltare, cum ar fi culegătoarele complete sau cuvele folosite la recoltarea manuală, în timpul fiecărei etape.

După defrișare, vinificarea continuă în presă și apoi în tancuri și butoaie. Aceasta este o etapă crucială pentru a preveni ca germenii perturbatori să împiedice procesul delicat de fermentare și îmbătrânire. Cu uneltele potrivite, curățarea rezervoarelor poate fi realizată în câteva minute.

Curățarea este importantă pe tot parcursul anului, deoarece în viticultură apar o mare varietate de sarcini de curățare. De exemplu, pivnițele și sistemele fotovoltaice de pe acoperișurile vinăriei trebuie curățate în mod regulat. În plus, mașinile de frecat-aspirat și aspiratoarele umed-uscate pot fi utilizate la îmbuteliere, depozitare sau în atelier. Cu instrumentele potrivite, se poate realiza o curățare completă, contribuind la succesul economic al cramei.