    Curățarea magazinelor din sectorul alimentar

    O alimentație sănătoasă pentru o viață sănătoasă - din ce în ce mai mulți oameni își dau seama de importanța a ceea ce au în farfurie. Fie că folosesc produse proaspete de la o fermă pentru a pregăti cina, fie că iau o gustare rapidă la prânz de la un chioșc, un lucru este vital - trebuie să existe standarde de igienă scrupuloase. Curățenia și igiena excelentă în spațiile de vânzare sunt esențiale în acest sens, iar curățarea profundă trebuie efectuată întotdeauna.

    Curățarea pardoselilor din magazine

    S-a demonstrat că, curățarea în profunzime elimină peste 90 % din microorganismele și germenii de pe suprafețe. Cei care lucrează în zone în care se vând alimente trebuie să știe cum să efectueze corect și eficient sarcinile de curățare. În plus, atunci când vine vorba de "puncte de contact" (adică suprafețe care sunt atinse în mod regulat de mai multe persoane), trebuie avute în vedere aspecte suplimentare, cum ar fi dezinfecția și igienizarea, nu numai pentru a opri murdăria, ci și pentru a preveni răspândirea virusurilor și bacteriilor.

    Zona de intrare

    Prima impresie contează: Măturarea și curățarea zonei de intrare

    Măturarea zonei de intrare în magazin

    Prima impresie contează: Clienții care intră în magazin nu vor să se simtă inconfortabil. Este rapid și convenabil să vă asigurați că parcările și intrările în magazine sunt curate folosind o mașină de măturat sau mașină de frecat-aspirat. Pentru suprafețe mai mici, de până la 300 de metri pătrați, un model cu acționare manuală este ideal, operatorul furnizând forța de împingere necesară. Aceste mașini de măturat sunt ușor de manevrat și ergonomice pentru utilizatori. De asemenea, acestea mătură bine zonele și asigură un mediu cu un nivel redus de praf. Pentru suprafețele mai mari din parcări sau din zonele de intrare, cea mai bună alegere este o mașină de împins acționată de un motor electric sau un motor pe benzină.

    Curățarea zonei de intrare cu o mătură electrică

    Este recomandabil să instalați un colector de murdărie sub forma unui covor sau a unei grile în apropierea ușii de intrare. Aceasta va împiedica particulele grosiere, cum ar fi pietrele mici, nisipul și noroiul, să ajungă pe suprafața atelierului. Acest covor sau grilaj ar trebui să aibă o lungime cuprinsă între patru și șase pași, pentru a se asigura că o cantitate suficientă de murdărie este îndepărtată din încălțămintea clienților. Pentru a prelungi durata de viață a covorului, acesta ar trebui curățat în mod regulat cu un aspirator umed-uscat, un aspirator uscat sau o mătură electrică fără fir, în funcție de nivelul de murdărie.

    Zone din interiorul magazinelor: Rafturi de pâine, tejghele de delicatese, case de marcat etc.

    Fie că este vorba de magazine agricole, benzinării sau mici chioșcuri - pâinea proaspătă și rulourile sunt vândute practic peste tot. Atunci când vine vorba de aspirarea periodică a firimiturilor din vitrine, constând în rafturi din plastic și adesea coșuri din lemn, un aspirator uscat mic este o alegere potrivită. Acest aparat poate fi depozitat convenabil sub vitrină, astfel încât să fie rapid gata de utilizare atunci când este necesar.

    Curățarea cu un aparat de curățat cu abur

    Dacă un magazin oferă și produse proaspete, cum ar fi brânză, cârnați și sandvișuri, trebuie acordată o atenție deosebită vitrinei - deoarece nu este vorba doar de a face vitrina atractivă din punct de vedere vizual, ci și de a asigura curățenia și igiena, astfel încât produsele să rămână cu adevărat proaspete. Recomandăm utilizarea unui aparat de curățat cu abur pentru curățarea zilnică și temeinică intermediară, pentru a asigura curățarea igienică a întregii suprafețe a tejghelei, fără utilizarea de substanțe chimice. Aburul iese din duză în picături foarte fine, la o temperatură de aproximativ 100 °C, la o presiune de 3-4 bari și la o viteză de aproximativ 170 km/h. Acest lucru înseamnă că aburul ajunge în fiecare crăpătură și pliu de cauciuc la care o perie sau o lavetă ar ajunge cu greu. Pentru curățarea capacelor de sticlă de pe tejghele, se recomandă utilizarea unei lavete și a unui detergent pentru sticlă pentru a aborda petele mici și amprentele digitale care trebuie îndepărtate ocazional.

    Tipurile de murdărie care pot fi lăsate pe tejghele sunt la fel de variate și pot include praf, particule grosiere de murdărie și lichide care trebuie îndepărtate. Aici intră în joc aspiratorul umed-uscat, care este cel mai bun aspirator pentru toate tipurile de aspirare. Acest aparat poate îndepărta atât murdăria uscată, cât și cea lichidă, cu numeroase duze de aspirare disponibile pentru fiecare model, ceea ce înseamnă că un cap de perie poate colecta atât praful, cât și lichidele, de exemplu. În plus, atunci când curățați suprafețe mari și netede (cum ar fi cele din plastic sau sticlă), un aspirator cu abur este o alegere ideală pentru curățarea intermediară regulată.

    Curățarea vitrinelor cu un aparat de curățat cu abur

    Curățarea manuală

    În special în magazinele mici, există numeroase puncte de contact, adică suprafețe care sunt atinse de multe persoane diferite în fiecare zi. Printre acestea se numără mânerele ușilor, butoanele distribuitoarelor automate și casele de marcat. Dacă aceste puncte de contact sunt extrem de curate, nu numai că lasă clienților o impresie bună. Aceste standarde de igienă sunt, de asemenea, vitale pentru prevenirea transmiterii bolilor și asigurarea siguranței clienților. De exemplu, punctele de contact pot fi curățate în mod regulat cu un aparat de curățat cu aburi sau cu o cârpă. De asemenea, este o idee bună să instalați un distribuitor de șervețele dezinfectante. Acest lucru permite clienților să dezinfecteze ei înșiși suprafețele după cum consideră necesar înainte de a le atinge cu mâinile.

    Curățarea manuală a suprafețelor din magazin
    Curățarea suprafețelor din sticlă cu un aspirator de geamuri

    Curățenie strălucitoare: Curățarea eficientă a suprafețelor de sticlă și a ferestrelor

    Utilizarea echipamentului potrivit vă permite să curățați eficient orice tip de fereastră - de la ferestrele mici cu zăbrele din magazinele agricole până la fațadele mari din sticlă de la benzinării. În timp ce cel mai rapid mod de a vă ocupa de ferestrele mici cu un număr mare de zăbrele este să le curățați manual cu piele de căprioară, pentru suprafețele mai mari merită să folosiți un aparat de spălat geamuri cu racletă sau un aspirator de geamuri și suprafețe alimentat cu baterii. Aceste aparate sunt ușoare, convenabile și produc un rezultat fără dungi. În plus, acest aspirator poate fi utilizat și pentru toate celelalte suprafețe netede, cum ar fi oglinzi, mese, gresie și vitrine

    Podele: Curate și sigure pentru mers

    În micile magazine de vânzare cu amănuntul se folosesc în mod obișnuit pardoseli naturale, cum ar fi parchet din lemn, linoleum și pardoseli din piatră artificială, cum ar fi gresia (piatră fină). Metodele de obținere a unor spații de vânzare cu amănuntul curate și antiderapante sunt la fel de variate ca și acoperitoarele de podea în sine. Pentru curățarea ocazională a murdăriei grosiere de pe orice tip de pardoseală, se recomandă utilizarea unei mături electrice, a unui mop cu lavetă din microfibră corespunzătoare sau a unui aspirator umed-uscat.

    Curățarea podelelor din magazin cu un aspirator umed-uscat
    Curățarea pardoselilor din magazin cu o mașină de spălat pardoseli
    Pentru curățarea zilnică și temeinică de întreținere, vă recomandăm să folosiți o mașină mică de spălat pardoseli, proiectată pentru suprafețe de magazin de până la 200 de metri pătrați.

    Acest aparat are un design compact, este ușor de manevrat și aplică o presiune de contact mult mai mare decât simpla ștergere a suprafețelor. Ca urmare, curăță mult mai eficient și funcționează întotdeauna cu apă proaspătă, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu intră în contact cu apa murdară. Faptul că apa murdară este aspirată direct înseamnă că podeaua se usucă imediat după curățare și poate fi călcată din nou datorită proprietăților sale antiderapante. Acest model permite chiar utilizatorilor să ajungă confortabil în zonele de sub mobilă joasă și radiatoare. Pentru suprafețe de magazin mai mari, care se întind pe mai mult de 200 de metri pătrați, merită să luați în considerare o mașină de frecat cu împingere, manevrabilă, de dimensiuni mai mari. În special atunci când curățați podele din lemn, vă recomandăm să utilizați un model cu un sistem de aspirare direct în spatele rolei, astfel încât lemnul să nu fie expus la umiditate prea mult timp. În plus, atunci când curățați podele din lemn, linoleum sau sintetice (cum ar fi cele din PVC sau cauciuc), trebuie să utilizați agenți de curățare adecvați pentru podele delicate, cu o valoare neutră a pH-ului. De asemenea, atunci când curățați gresie fină și suprafețe ceramice, este bine să folosiți un detergent cu pH neutru și spumă redusă. În același timp, un agent de curățare fără surfactanți este o alegere bună pentru curățarea gresiei fine.

    Mașinile de frecat-aspirat compacte sunt utile în magazinele mici, deoarece curățarea completă se efectuează rapid - adesea seara după închidere sau dimineața înainte de deschiderea magazinului - și nu este întotdeauna efectuată de personalul de curățenie angajat special în acest scop, ci de membrii personalului ca o sarcină suplimentară.

    Curățarea plăcilor de gresie fină

    Plăcile din gresie fină sunt o acoperire de podea atractivă, foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin rata foarte scăzută de absorbție a umidității. Un mediu de design modern și sigur, este imposibil să vă imaginați în prezent pardoseli fără gresie fină.

    Curățarea plăcilor ceramice

    Curățarea și întreținerea plăcilor ceramice - cum funcționează? Acestea sunt arse la o temperatură cuprinsă între 1000 și 1400 °C și sunt fabricate din materiale anorganice. Teracota, cărămida clinker, piatra fină, faianța și gresia sunt utilizate pe scară largă în zilele noastre. Deși există multe variante diferite, etapele de curățare sunt întotdeauna similare. Doar câteva tipuri de faianță necesită întreținere.

    O notă suplimentară: Bucătăriile - acordați atenție dezinfecției, erorilor proteice și agenților de curățare corespunzători

    Fie că vă bucurați de o supă de gulaș făcută în casă, de paste umplute proaspete de la o fermă, de un cârnat la grătar de la un chioșc sau de sandvișuri de la o benzinărie, atunci când cumpărați alimente, doriți să fiți siguri că acestea nu sunt doar de bună calitate, ci și că respectă standardele de igienă. Pentru a garanta acest lucru, întreprinderile care manipulează alimente în orice mod trebuie să lucreze în conformitate cu orientările HACCP ("Hazard Analysis Critical Control Points").

    Aceste reglementări acoperă domenii de la curățarea temeinică la dezinfecția sigură, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele de bază privind igiena alimentară. În aceste medii, este deosebit de important să se ia în considerare agenții de curățare care sunt utilizați. Acest lucru se datorează faptului că agenții de curățare nu trebuie doar să îndepărteze eficient murdăria și să fie blânzi cu suprafețele, ci și să nu fie nocivi pentru sănătate, deoarece vor intra în contact cu suprafețele pe care sunt prelucrate alimentele.

    În ceea ce privește dezinfecția, adică uciderea sau inactivarea microorganismelor nedorite, este, de asemenea, esențial să înțelegem termeni precum "proteine, săpun și erori la rece".

    O "eroare proteică" înseamnă că dezinfectanții chimici (pot) avea un efect redus în prezența materialelor care conțin proteine. Acest lucru se datorează faptului că anumiți agenți dezinfectanți reacționează nu numai cu proteinele microorganismelor, ci și cu cele ale alimentelor - cu alte cuvinte, aceștia concurează între ei. Prin urmare, trebuie să variați concentrația dezinfectantului și să utilizați alternativ agenți de curățare acizi și alcalini.

    În plus, reziduurile de agenți tensioactivi din agenții de curățare pot reacționa cu unii agenți dezinfectanți, făcându-i ineficienți - ceea ce este cunoscut sub numele de "eroare de săpun". În același timp, în cazul "erorilor la rece", dacă soluțiile de dezinfecție au o temperatură prea scăzută, acestea pot avea un efect negativ, deoarece procesele chimice și fizice (pot) încetini și, prin urmare, efectul de dezinfecție este redus.

    Ce putem reține din aceasta? Această prezentare generală demonstrează că, deși curățarea în profunzime și dezinfecția fiabilă în industria alimentară pot lua multe forme și sunt ample, acestea sunt absolut necesare pentru a se asigura că fiecare client poate fi sigur că alimentele pe care le consumă nu sunt dăunătoare pentru sănătate.

    Curățarea bucătăriilor comerciale

    Oriunde sunt gătite alimente, vor exista pete persistente. Grăsimea și reziduurile alimentare trebuie îndepărtate sistematic, în conformitate cu orientările HACCP, pentru a elimina terenurile de reproducere pentru microorganisme. Ce pot face aparatele de curățat cu presiune, accesoriile pentru curățarea suprafețelor, aparatele de curățat cu abur, mașinile de măturat și mașinile de frecat-aspirat? Ce particularități trebuie avute în vedere atunci când le folosiți? Și cum ar trebui să arate dezinfecția? Iată o prezentare generală.

