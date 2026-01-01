Dacă un magazin oferă și produse proaspete, cum ar fi brânză, cârnați și sandvișuri, trebuie acordată o atenție deosebită vitrinei - deoarece nu este vorba doar de a face vitrina atractivă din punct de vedere vizual, ci și de a asigura curățenia și igiena, astfel încât produsele să rămână cu adevărat proaspete. Recomandăm utilizarea unui aparat de curățat cu abur pentru curățarea zilnică și temeinică intermediară, pentru a asigura curățarea igienică a întregii suprafețe a tejghelei, fără utilizarea de substanțe chimice. Aburul iese din duză în picături foarte fine, la o temperatură de aproximativ 100 °C, la o presiune de 3-4 bari și la o viteză de aproximativ 170 km/h. Acest lucru înseamnă că aburul ajunge în fiecare crăpătură și pliu de cauciuc la care o perie sau o lavetă ar ajunge cu greu. Pentru curățarea capacelor de sticlă de pe tejghele, se recomandă utilizarea unei lavete și a unui detergent pentru sticlă pentru a aborda petele mici și amprentele digitale care trebuie îndepărtate ocazional.

Tipurile de murdărie care pot fi lăsate pe tejghele sunt la fel de variate și pot include praf, particule grosiere de murdărie și lichide care trebuie îndepărtate. Aici intră în joc aspiratorul umed-uscat, care este cel mai bun aspirator pentru toate tipurile de aspirare. Acest aparat poate îndepărta atât murdăria uscată, cât și cea lichidă, cu numeroase duze de aspirare disponibile pentru fiecare model, ceea ce înseamnă că un cap de perie poate colecta atât praful, cât și lichidele, de exemplu. În plus, atunci când curățați suprafețe mari și netede (cum ar fi cele din plastic sau sticlă), un aspirator cu abur este o alegere ideală pentru curățarea intermediară regulată.