Fie că vă bucurați de o supă de gulaș făcută în casă, de paste umplute proaspete de la o fermă, de un cârnat la grătar de la un chioșc sau de sandvișuri de la o benzinărie, atunci când cumpărați alimente, doriți să fiți siguri că acestea nu sunt doar de bună calitate, ci și că respectă standardele de igienă. Pentru a garanta acest lucru, întreprinderile care manipulează alimente în orice mod trebuie să lucreze în conformitate cu orientările HACCP ("Hazard Analysis Critical Control Points").
Aceste reglementări acoperă domenii de la curățarea temeinică la dezinfecția sigură, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele de bază privind igiena alimentară. În aceste medii, este deosebit de important să se ia în considerare agenții de curățare care sunt utilizați. Acest lucru se datorează faptului că agenții de curățare nu trebuie doar să îndepărteze eficient murdăria și să fie blânzi cu suprafețele, ci și să nu fie nocivi pentru sănătate, deoarece vor intra în contact cu suprafețele pe care sunt prelucrate alimentele.
În ceea ce privește dezinfecția, adică uciderea sau inactivarea microorganismelor nedorite, este, de asemenea, esențial să înțelegem termeni precum "proteine, săpun și erori la rece".
O "eroare proteică" înseamnă că dezinfectanții chimici (pot) avea un efect redus în prezența materialelor care conțin proteine. Acest lucru se datorează faptului că anumiți agenți dezinfectanți reacționează nu numai cu proteinele microorganismelor, ci și cu cele ale alimentelor - cu alte cuvinte, aceștia concurează între ei. Prin urmare, trebuie să variați concentrația dezinfectantului și să utilizați alternativ agenți de curățare acizi și alcalini.
În plus, reziduurile de agenți tensioactivi din agenții de curățare pot reacționa cu unii agenți dezinfectanți, făcându-i ineficienți - ceea ce este cunoscut sub numele de "eroare de săpun". În același timp, în cazul "erorilor la rece", dacă soluțiile de dezinfecție au o temperatură prea scăzută, acestea pot avea un efect negativ, deoarece procesele chimice și fizice (pot) încetini și, prin urmare, efectul de dezinfecție este redus.
Ce putem reține din aceasta? Această prezentare generală demonstrează că, deși curățarea în profunzime și dezinfecția fiabilă în industria alimentară pot lua multe forme și sunt ample, acestea sunt absolut necesare pentru a se asigura că fiecare client poate fi sigur că alimentele pe care le consumă nu sunt dăunătoare pentru sănătate.