Curățarea umedă cu ajutorul tehnologiei cu perii devine din ce în ce mai populară în zonele exterioare, pe măsură ce cresc cerințele pentru acest tip de curățare. În unele cazuri, este vorba de a proteja suprafețele rutiere de înaltă calitate împotriva deteriorării și de a le menține cât mai sustenabile.

În timp ce pentru curățarea interioară se folosesc perii disc sau rolă, periile disc sunt de obicei folosite pentru curățarea exterioară. Acestea se evidențiază prin uzura redusă, randament de curățare ridicat și funcționează la o viteză de rotație redusă, cu o presiune de contact scăzută. În plus, puteți utiliza și agenți de curățare și puteți îndepărta apa murdară astfel încât să aveți cel mai bun rezultat de curățare posibil. Datorită manevrabilității, vitezei de transport, gărzii la sol și a tracțiunii integrale disponibile pe unele echipamente, mașinile municipale oferă avantaje considerabile în curățarea spațiilor din orașe în ceea ce privește flexibilitatea, disponibilitatea rapidă și gama largă de aplicații în comparație cu utilajele mai mari concepute pentru uz industrial.

Atunci când cumpărați utilaje va trebui să cautați un furnizor ale cărui echipamente sunt versatile și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Modelele ar trebui să fie capabile să măture și să curețe cu apă, precum și să treacă rapid de la un atașament la altul. Acest lucru vă permite să vă programați folosirea alternativă a unităților de frecare și de măturat pentru a obține rezultatul dorit.

Dacă, în cazuri speciale, este necesar să se utilizeze agenți de curățare, merită să contactați consilierul tehnic al producătorului pentru a stabili combinația corectă de perii și agenți de curățare care trebuie utilizată în funcție de starea carosabilului și de nivelul de murdărie.