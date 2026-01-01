    Curățarea parcărilor, aleilor și a zonelor exterioare

    Fie că mergeți la un restaurant, faceți cumpărături într-un supermarket, un magazin de mobilă sau un centru comercial, fie că vizitați un medic sau un muzeu - de multe ori, primul lucru pe care îl fac oaspeții la sosire este să parcheze mașina și să facă o scurtă plimbare până la clădire. Va prezentăm o serie de metode pentru a face o impresie pozitivă încă de la început, pentru a preveni riscul de accidente și pentru a împiedica pătrunderea murdăriei din exterior.

    Curățarea parcărilor auto

    Măturarea zonelor exterioare - îndepărtarea murdăriei libere

    Praful și murdăria nefixată ar trebui îndepărtate din parcare și din foaier cu ajutorul unor mașini de măturat-aspirat conduse manual sau cu post de conducere, în funcție de dimensiunea spațiului. Funcția de aspirare previne ca murdăria să fie ridicată și depusă pe mașinile parcate sau pe mobilierul exterior, spre ex. băncile.

    Pentru suprafețe mai mici, de până la 300 de metri pătrați, se folosesc mașini de măturat cu acționare prin impingere, cu o capacitate a containerului de murdărie de până la 42 de litri.

    Pentru suprafețe medii de până la 1.000 de metri pătrați, folosiți mașini de măturat-aspirat împinse, dar cu tracțiune, cu sistme de filtrare.

    Pentru suprafețe mai mari, de peste 1 500 de metri pătrați, folosiți mașinile de măturat-aspirat cu post de conducere. Acestea au un volum mare al containerului, iar unele dintre ele vin cu golire hidraulică. Pentru parcările foarte mari, mașinile de măturat-aspirat municipale sunt o alternativă demnă de luat în calcul.

    Ca și în cazul altor sarcini, nu toate tipurile de măturare sunt la fel. Alegerea mașinii și a accesoriilor trebuie să țină cont de suprafață, tipul de murdărie și dimensiunea zonei sau a distanțelor care trebuie acoperite. Mașina clasică de măturat cu post de conducere tinde să fie utilizată pentru o gamă fixă de aplicații, cum ar fi parcările sau zonele exterioare din jurul sălilor polivalente. În plus, peria laterală a mașinii o face potrivită pentru măturarea marginilor și a colțurilor. Murdăria colectată de pe carosabil este preluată de rola principală. În plus, mașina de măturat poate atinge viteze de lucru de până la 14 km/h, permițând finalizarea rapidă și eficientă a lucrărilor.

    Mașinile de măturat municipale

    În funcție de domeniul de aplicare, trebuie stabilit daca este nevoie de echipamente alimentate cu baterii sau cu GPL, benzină sau motorină. De exemplu, zonele mai mici pot fi curățate și cu ajutorul echipamentelor pe baterii. Cu toate acestea, capacitatea lor limitată de urcare le face mai puțin potrivite sau chiar nepotrivite pentru urcările mai abrupte. Mașinile de măturat-aspirat municipale folosesc periile laterale pentru a mătura murdăria, care este apoi aspirată. Aceste utilaje pot fi utilizate pentru a curăța rapid suprafețe mari și sunt capabile să abordeze secțiuni extinse de drumuri, atingând viteze de până la 40 km/h. În plus, mașinile municipale pot fi utilizate pe tot parcursul anului, deoarece cabina oferă confort șoferului cu caracteristici precum aerul condiționat, printre altele.

    De la accesoriile mașinii de măturat la filtrul acesteia

    Folosirea periei potrivite este vitală în ceea ce privește calitatea măturatului. Periile mai dure culeg mai eficient murdăria mai mare și mai grea și sunt potrivite pentru a fi utilizate în condiții de umiditate sau pe carosabil aspru. Pe de altă parte, periile moi sunt mai potrivite pentru cantități mari de praf fin sau resturi ușoare, deoarece acestea ridică mai puțin praf în timpul funcționării. Recomandăm în special utilizarea unei perii moi pe suprafețele mai netede și delicate. Nu doar rola principală a mașinii de măturat are peri de duritate variabilă, acest lucru este valabil și pentru periile laterale, care au aceleași proprietăți.

    Sistemul de pulverizare al apei al mașinii de măturat
    Există mai multe metode de prevenire a ridicării prafului în modul de utilizare a mașinilor de măturat.

    Pe suprafețe deosebit de uscate și prăfuite, se recomandă să dezactivați periile laterale și să lucrați numai cu rola principală. Dacă nu este posibilă dezactivarea periilor laterale, o altă modalitate de a reduce considerabil cantitatea de praf răspândit este pur și simplu reducerea vitezei de lucru. În plus, în funcție de mașină, puteți reduce praful prin montarea unor kituri de accesorii, cum ar fi un sistem de pulverizare a apei, un capac pentru peria laterală sau un regulator de viteză pentru peria laterală.

    Mașinile de măturat pot fi folosite și atunci când plouă, fără ca umezeala să deterioreze filtrul de curățare a aerului evacuat.

    În condiții de aer uscat, acest filtru asigură că mai puține particule fine de praf se răspândesc în mediul înconjurător. Atunci când plouă, puteți fie opri turbina, fie ghida aerul evacuat pe lângă filtru cu ajutorul unui bypass.

    Suflantă profesională de frunze

    De asemenea, vă recomandăm să folosiți o suflantă de frunze cu acumulator pentru sezonul de toamnă - acestea sunt ușor de manevrat și generează un nivel scăzut de zgomot care nu va deranja pe nimeni.

    Mașinile de măturat cu post de conducere au și ele accesorii utile pentru a ține sub control volumele mari de frunze.

    Curățarea umedă a zonelor exterioare

    Există o multitudine de opțiuni pentru curățarea umedă, inclusiv spălarea cu presiune joasă, medie și înaltă, frecarea cu tehnologia periilor și curățarea cu apă caldă. Din nou, este important să subliniem cele mai frecvente scenarii de aplicare. Ar trebui utilizată această tehnică pentru curățarea zilnică a căilor de acces sau este mai potrivită pentru îndepărtarea murdăriei uleioase? Ce metodă este potrivită pentru fiecare aplicație și daca nu este mai bine să contactați un furnizor specializat de servicii de curățare?

    Funcția de spălare a mașinii de măturat

    Spălare: Rezultatul dorit determină presiunea utilizată.

    Mașinile municipale cu o bară de spălare sunt adesea folosite pentru aplicații de spălare, în timp ce mașinile acționate manual, cum ar fi aparatele de curățat cu înaltă presiune, reprezintă și ele o opțiune. În orice caz, este întotdeauna important să se selecteze duzele potrivite și să se ajusteze presiunea în funcție de cerințele preconizate. Pentru murdăria grosieră, se utilizează de obicei o presiune scăzută de până la 12 bari. Acest lucru vă permite să captați cantități mari de praf sau să clătiți drumurile noroioase după o furtună. Soluțiile disponibile sunt relativ ieftine, dar necesită multă apă și rezervoare suficient de mari.

    Spălarea la presiune medie este o opțiune all-around. S-a constatat că presiunile de până la 40 bar sunt deosebit de potrivite pentru curățarea de întreținere a drumurilor și trotuarelor. Cu toate acestea, presiunea medie nu este potrivită pentru o curățare temeinică, în profunzime.

    Spălarea cu înaltă presiune este adesea utilizată pentru sarcini de curățare deosebit de dificile, cum ar fi curățarea intensivă după o petrecere stradală. Apa pătrunde adânc în porii suprafețelor la o presiune de până la 250 de bari și le curăță în profunzime. În plus, se consumă mai puțină apă decât în timpul spălării cu presiune joasă și medie.

    Curățarea cu înaltă presiune

    În cazul în care se utilizează un aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece, acesta poate fi utilizat și pentru următoarele aplicații specifice.

    Acest aparat poate îndepărta petele și murdăria persistentă, de exemplu, cele cauzate de mușchi, licheni, excremente de păsări și resturi de mâncare. Trebuie să vă asigurați că, în funcție de zona care trebuie curățată și de murdăria care trebuie îndepărtată, este disponibil un volum suficient de apă pentru toate tipurile de murdărie.

    Extrem de eficient și versatil: curățare cu tehnologia periilor disc

    Curățarea umedă cu ajutorul tehnologiei cu perii devine din ce în ce mai populară în zonele exterioare, pe măsură ce cresc cerințele pentru acest tip de curățare. În unele cazuri, este vorba de a proteja suprafețele rutiere de înaltă calitate împotriva deteriorării și de a le menține cât mai sustenabile.

    În timp ce pentru curățarea interioară se folosesc perii disc sau rolă, periile disc sunt de obicei folosite pentru curățarea exterioară. Acestea se evidențiază prin uzura redusă, randament de curățare ridicat și funcționează la o viteză de rotație redusă, cu o presiune de contact scăzută. În plus, puteți utiliza și agenți de curățare și puteți îndepărta apa murdară astfel încât să aveți cel mai bun rezultat de curățare posibil. Datorită manevrabilității, vitezei de transport, gărzii la sol și a tracțiunii integrale disponibile pe unele echipamente, mașinile municipale oferă avantaje considerabile în curățarea spațiilor din orașe în ceea ce privește flexibilitatea, disponibilitatea rapidă și gama largă de aplicații în comparație cu utilajele mai mari concepute pentru uz industrial.

    Atunci când cumpărați utilaje va trebui să cautați un furnizor ale cărui echipamente sunt versatile și pot fi folosite pe tot parcursul anului. Modelele ar trebui să fie capabile să măture și să curețe cu apă, precum și să treacă rapid de la un atașament la altul. Acest lucru vă permite să vă programați folosirea alternativă a unităților de frecare și de măturat pentru a obține rezultatul dorit.

    Dacă, în cazuri speciale, este necesar să se utilizeze agenți de curățare, merită să contactați consilierul tehnic al producătorului pentru a stabili combinația corectă de perii și agenți de curățare care trebuie utilizată în funcție de starea carosabilului și de nivelul de murdărie.

    Frecare cu tehnologia cu perie disc

    Pentru sarcini de curățare deosebit de dificile: Curățarea cu apă cald

    Curățarea manuală cu aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă este potrivită pentru o gamă largă de suprafețe și pentru îndepărtarea diferitelor tipuri de murdărie. Acestea includ, de exemplu, îndepărtarea eficientă a buruienilor, a murdăriei cauzate de emisii, precum și a resturilor de mâncare și băutură sau a petelor acestora.

    Dacă aveți nevoie de o performanță ridicată pentru curățarea pardoselilor, de exemplu, atunci când alegeți un modelul echipamentului, trebuie să luați în considerare nu numai presiunea de lucru, ci și, cel mai important, debitul de apă. Un accesoriu de curățare a suprafețelor, eventual cu funcție de eliminare a apei murdare, este recomandat pentru sporirea eficienței de curățare.

    În plus, gama de aplicații poate fi extinsă prin alegerea corectă a echipamentului. De exemplu, există aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă disponibile cu motor electric sau cu motor cu combustie internă. Există și aparate mai mai mici, mobile, dar și echipamente mari, cu remorcă. Echipamentele cu remorcă au motoare diesel sau pe benzină și rezervoare de apă suficient de mari, ceea ce permite utilizatorilor să lucreze în mod independent aprox. 1 oră.

    Curățarea cu înaltă presiune cu un trailer HDS

    Siguranța înainte de toate: La ce trebuie să fie atenți utilizatorii

    Este esențial ca utilizatorii să lucreze corect cu echipamentele pentru a preveni accidentele la locul de muncă. Prin urmare, este important să se cunoască riscurile. Acestea includ:

    • Pentru aplicațiile de spălare, utilizarea unei presiuni scăzute (până la 12 bar) nu este atât de periculoasă, dar la presiuni medii (până la 40 bar) și înalte (până la 250 bar și mai mult), trebuie evitat contactul cu corpul, deoarece presiunile înalte pot provoca răni.
    • Când se mătură și se freacă, trebuie să fiți precauți atunci când manipulați periile. Trebuie purtate haine de protecție adecvate, deoarece periile pot provoca tăieturi, în funcție de duritatea lor.
    • Dacă se utilizează agenți de curățare, măsurile de siguranță variază în funcție de concentratul, valoarea pH-ului și agenții tensioactivi. Cu toate acestea trebuie să puneți întotdeauna apă în recipient înainte de a adăuga agentul de curățare și să vă asigurați că purtați echipament de protecție adecvat atunci când manipulați agenții de curățare. Acest lucru previne ca concentratul să nu se împrăștie și să provoace contact fizic și posibile răniri.

    Îndepărtarea gumei de mestecat

    Guma de mestecat prinsă de suprafețe este incomodă și greu de îndepărtat. Cu toate acestea, există soluții mecanice, cum ar fi aparatele de curățat cu înaltă presiune și aparatele mobile de curățat cu aburi, care oferă un ajutor util în timpul acestei munci laborioase. Dacă se folosesc aparate de curățat cu înaltă presiune, trebuie să se asigure că există racorduri de apă și de energie electrică disponibile și că furtunurile și cablurile necesare nu reprezintă un pericol de împiedicare. Zonele care se curăță trebuie să fie delimitate pentru a nu reprezenta un risc pentru siguranță.

    În schimb, aparatele de îndepărtat guma de mestecat permit lucrul fără întreruperi pe perioade de timp îndelungate, reduc măsurile de protecție necesare și pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații.

    Agentul de curățare este încălzit în aparat și pulverizat pe guma de mestecat. După un timp scurt de contact, de doar trei până la cinci secunde, aceasta poate fi îndepărtată cu ajutorul aburului și a duzei cu perie. În cele din urmă, se recomandă să folosiți o mașină de măturat pentru a colecta orice resturi de gumă de mestecat desprinse.

    Îndepărtarea buruienilor

    În funcție de subsol, buruienile se pot răspândi destul de repede în locurile publice, pe trotuare sau în parcări. În timp ce aproape nici o buruiană nu poate pătrunde prin suprafețele asfaltate etanșe, zonele pavate sunt mult mai afectate.

    Dacă doriți să împiedicați răspândirea buruienilor, trebuie să eliminați terenul fertil pentru acești oaspeți nedoriți. Buruienile cresc din polenul care se depune în praf și murdărie și apoi răsare sub formă de păpădii, ciulini etc. Măturarea regulată este cel mai eficient mod de a ține buruienile sub control. De asemenea, măturarea ajută ca suprafețele să fie bine întreținute și să se reducă poluarea cu praf fin. Cu toate acestea, mașinile de măturat au cerințe ridicate în ceea ce privește personalul și costul cu utilajele.

    Alte metode de îndepărtare eficientă a buruienilor includ utilizarea aerului cald, a apei calde, a aburului sau a unei perii pentru buruieni, în funcție de gradul de creștere. Aceste metode se aplică cu ajutorul unor aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă sau cu mașini municipale în combinație cu atașamentele adecvate. În plus, ar trebui să se noteze curba naturală de creștere a ierburilor, astfel încât să se poată interveni la momentul potrivit.

    Combaterea eficientă a buruienilor reprezintă o provocare majoră. Sunt disponibile produse chimice, dar acestea sunt adesea dăunătoare pentru mediu și pot fi utilizate doar în mod limitat în spațiile publice. Păpădiile, ciulinii etc. pot fi îndepărtate în totalitate cu ajutorul apei calde și fără erbicide - o procedură care protejează atât mediul, cât și suprafețele.

    Întreținerea spațiilor verzi

    Când vine vorba de întreținerea spațiilor verzi, gazonul are o pondere foarte mare. Zonele verzi de dimensiune mare și ușor accesibile, pot fi întreținute rapid, eficient și ergonomic cu ajutorul mașinilor municipale în combinație cu atașamentele adecvate fiecărei aplicații. În schimb, pentru zonele mai mici sau mai greu accesibile, se folosesc în general mașini cu acționare prin împingere.

    În prezent, aparatele manuale alimentate cu baterii sunt adesea folosite pentru a modela în mod corespunzător zonele verzi cu copaci și arbuști. Astfel de aparate sunt potrivite pentru toate lucrările de întreținere, iar motocoasele, motoferăstraiele, suflantele de frunze și mașinile de tuns gard viu alimentate cu baterii oferă utilizatorilor avantaje clare. De exemplu, acestea sunt cu până la 50 % mai silențioase și nu produc emisii. În plus acestea generează cu până la 80 % mai puține vibrații, ceea ce le face mult mai ergonomice pentru a fi utilizate în munca de zi cu zi și au un impact mai mic asupra circulației sanguine a utilizatorilor. În plus, designul foarte compact al mașinilor facilitează lucrul cu precizie în spații înguste și incomode.

    Tunsul gazonului, amenajarea zonelor cu iarbă, întreținerea gardurilor vii și a copacilor: lista de sarcini pentru grădinărit și întreținerea zonelor verzi din exterior este lungă. În prezent, pe piață sunt disponibile aparate puternice cu acumulatori, ideale pentru majoritatea sarcinilor, de la motocoase la foarfeci de tăiat crengi și trimmere pentru gard viu. În plus, există diverse tipuri de atașamente de tăiere a gazonului disponibile pentru mașinile municipale.

