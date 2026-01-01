    Curățarea pieselor în atelierele auto

    Curățarea pieselor contaminate cu ulei, grăsime sau praf de pe șosea este o parte indispensabilă a reparațiilor din atelierele auto. Aceasta ușurează munca, crește nivelul de siguranță la locul de muncă și îmbunătățește semnificativ calitatea reparațiilor la motor, cutie de viteze și șasiu. Există trei opțiuni pentru curățarea profesională a pieselor: Aparatele de curățat cu înaltă presiune, aparatele de curățat cu gheață carbonică și aparatele de spălare a pieselor. Întotdeauna există soluția potrivită pentru fiecare problemă de curățare în atelierul auto.

    Curățarea pieselor cu un aparat de curățat cu înaltă presiune

    Aparatele de curățat cu înaltă presiune sunt potrivite în special pentru curățarea pieselor vehiculelor și ale motoarelor, cum ar fi capetele de cilindri, cutiile de viteze, punțile și roțile. Acestea reprezintă întotdeauna o opțiune bună dacă a fost deja amenajată o zonă de spălare și dacă au fost obținute toate autorizațiile de management al apei și de construcție pentru funcționarea acesteia.

    De obicei, numai angajații instruiți ai companiei lucrează la stațiile de spălare utilizate pentru spălarea pieselor auto. Acest lucru reduce semnificativ riscul de accidente, putând fi utilizate și aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. În comparație cu cele cu apă rece, acestea pot dizolva mult mai repede murdăria grasă sau uleioasă, reducând în mod semnificativ consumul de substanțe chimice de spălare și diminuează costurile de întreținere.

    Aparate staționare de spălat cu înaltă presiune

    Chiar dacă zona de spălare este utilizată numai de personal calificat, tehnologia de spălare ar trebui să fie concepută astfel încât să fie autoexplicativă pentru a exclude posibilitatea unor erori de operare. Un aparat de curățat staționar cu înaltă presiune este alegerea potrivită în acest caz, în special dacă este disponibil spațiul necesar. Acesta poate fi depoitat într-o cameră tehnică care nu este accesibilă tuturor. Cu ajutorul terminalului de control separat de la stația de spălare, pot fi activate cu ușurință diverse programe prestabilite pentru spălarea pieselor auto, fără riscul de accidente de muncă. În funcție de echipament, pot fi utilizate mai multe lăncii de pulverizare atașate aparatelor staționare de curățat cu înaltă presiune, ceea ce înseamnă că mai mulți operatori pot spăla piese în același timp. Se pot evita blocajele în cazul unei productivități ridicate a atelierului. Aparatele staționare de curățat cu înaltă presiune sunt, de asemenea, recomandate ori de câte ori stația de spălare este în funcțiune timp de mai multe ore pe zi, datorită timpilor mai scurți de pregătire.

    Aparate mobile de spălat cu înaltă presiune

    Atelierele mai mici pot trece la aparate mobile de curățat cu înaltă presiune și apă caldă pentru spălarea pieselor vehiculelor. Avantajul acestora este că ocupă puțin spațiu, deoarece nu este necesară o cameră tehnică specială. Cu toate acestea, aparatele mobile implică întotdeauna timpi de pregătire mai lungi. În plus, există un anumit risc de accidente provocate de liniile electrice și de furtunurile de apă și presiune care zac prin preajmă.

    Petrol, gaz sau electricitate?

    Atunci când se selectează tehnologia de curățare adecvată, se pune întrebarea dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune ar trebui să fie echipat cu un arzător cu ulei sau gaz sau cu un încălzitor de apă electric. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se ia în considerare infrastructura atelierului - alimentarea cu energie electrică, gaz sau petrol - și eficiența acesteia. În cazul în care se utilizează gaz sau petrol pentru încălzirea apei, trebuie să existe o conexiune la un coș de fum pentru echipamentele staționare

    Gamă largă de accesorii

    Selectarea accesoriilor depinde de planificarea utilizării și de efectul dorit al spălării. Duze de spumare, perii de spălare rotative, lăncile scurte sau accesoriile de pulverizare cu diferite unghiuri sunt ideale pentru curățarea pieselor autovehiculelor. În mod ideal, presiunea și temperatura apei pot fi reglate direct din lance sau pe aparatul de curățat cu înaltă presiune în funcție de tipul de murdărie, astfel încât uleiurile și grăsimile pot fi îndepărtate mai ușor prin creșterea temperaturii apei de spălare.

    Unde este nevoie - produse chimice de spălare

    În cazul murdăriei foarte dificile, se folosesc în plus substanțe chimice de spălare. Produsele de curățare alcaline puternice sunt potrivite în special pentru murdăria persistentă, uleioasă și grasă. În cazul murdăriei minerale, cum ar fi varul sau mortarul, se utilizează detergenți acizi.

    Substanțele chimice de spălare nu trebuie să afecteze în niciun fel funcția separatorului de lichide ușoare sau a separatorului de coalescență.

    Ergonomie pentru curățarea pieselor

    Indiferent dacă pentru spălarea pieselor se utilizează un aparat de curățat cu presiune înaltă staționar sau mobil, trebuie să se acorde atenție ergonomiei echipamentelor și accesoriilor. Astfel, pot fi prevenite în mod eficient vătămările fizice cauzate de eforturi excesive și continue. De asemenea, sunt evitate simptomele de oboseală, care cresc probabilitatea de a face greșeli și de a se accidenta.

    Prin urmare, la alegerea pistolului de înaltă presiune, ar trebui să se acorde prioritate modelelor ergonomice, de exemplu, celor care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la minimum forța de menținere necesară pentru. Tamburul automat de furtun, care elimină înfășurarea și desfășurarea furtunului, este și el foarte util. De asemenea, acesta reduce semnificativ riscul de împiedicare și permite o muncă eficientă. Atunci când este echipat cu cuplaje cu eliberare rapidă pentru schimbarea lăncilor, tamburul reduce semnificativ timpul necesar pentru atașare și îndepărtare.

    Un "suport de spălare" este, de asemenea, un dispozitiv potrivit pentru economisirea forței de muncă necesară spălării pieselor. Piesele pot fi fixate pe acesta, astfel încât să nu se deplaseze în timpul spălării cu înaltă presiune. Suporturile de spălare bune sunt, de asemenea, reglabile pe înălțime, putând fi ajustate individual la înălțimea ideală de lucru. "Brațele pentru tavan" contribuie, de asemenea, la facilitarea și siguranța muncii, în special atunci când sunt montate deasupra unui suport de spălare. Acestea ghidează furtunul în jurul obiectului care se spală dintr-un punct central situat deasupra, eliminând necesitatea de a trage furtunul.

    Curățarea pieselor cu gheață carbonică

    Sablarea cu gheață carbonică este un proces eficient de pulverizare a particulelor pentru îndepărtarea ușoară a murdăriei persistente de pe o gamă largă de materiale. Curățarea cu gheață carbonică și-a dovedit utilitatea în ultimii ani pe componente complexe și delicate, în special în atelierele de service si de recondiționare. Prin urmare, această metodă este folosită din ce în ce mai des pentru orice, de la curățarea tapițeriei din mașini până la curățarea compartimentelor motorului și lucrările de restaurare a mașinilor clasice. Principalul avantaj al acestei tehnologii este faptul că curăță fără a lăsa reziduuri, cum ar fi ape reziduale, substanțe chimice sau reziduuri de agenți de pulverizare.

    Cum funcționează?

    Curățarea cu gheață carbonică este comparabilă cu metodele convenționale de sablare, dar este mult mai blândă. Granulele de gheață carbonică, care au o dimensiune cuprinsă între 1 și 4 milimetri, sunt păstrate într-un container de depozitare din aparatul de curățat cu gheață carbonică. În timpul sablării, acestea sunt apoi transferate, cu ajutorul unei unități de dozare, la pistolul de pulverizare și la duză, unde sunt accelerate cu ajutorul aerului comprimat până la o viteză maximă de 150 m/s. Viteza de eliberare poate fi controlată cu ajutorul presiunii aerului comprimat, care poate fi setată între 0,7 și 10 bar, și cu ajutorul duzelor interschimbabile de înaltă performanță de pe pistolul de pulverizare. Atunci când granulele de gheață carbonică lovesc suprafața care trebuie curățată, murdăria se contractă ca urmare a suprarăcirii extreme (-79 °C) și devine fragilă. Acest lucru creează stres termic, iar murdăria sau straturile se desprind de pe suprafață. Acestea sunt apoi îndepărtate în mod abraziv de granulele care lovesc ulterior suprafața. În timpul acestui proces, CO2 se transformă brusc în stare gazoasă și crește în volum de 400 de ori - un proces cunoscut sub numele de sublimare, smulgând efectic murdăria sau straturile de pe suprafață. După curățare, murdăria care a fost îndepărtată rămâne în formă uscată, aceasta putând fi ușor măturată și eliminată corespunzător.

    Diverse opțiuni pentru sablarea cu gheață carbonică

    Deoarece nimic nu se udă în timpul sablării cu gheață carbonică, componentele, cum ar fi piesele de motor sau componentele electrice, nu trebuie sa fie protejate separat. Acest lucru economisește atât timp de lucru, cât și bani. Atunci când este utilizată în mod corespunzător, nu deteriorează suprafețele, așa cum fac alte metode de sablare, eliminând complet necesitatea unui tratament ulterior costisitor al suprafețelor, așa cum este adesea necesar în cazul sablării clasice. Sablarea cu gheață carbonică previne, de asemenea, deformarea termică atunci când este utilizată în mod corespunzător, deoarece suprafața este răcită doar până la 5 °C și nu depășește niciodată 20 °C. Curățarea cu gheață carbonică oferă chiar și o soluție pentru sarcini care înainte erau imposibile sau care puteau fi realizate doar necesitând mult timp, cum ar fi îndepărtarea reziduurilor de gumă de mestecat sau a petelor de grăsime. În ceea ce privește îngrijirea autovehiculelor, sablarea cu gheață carbonică poate curăța eficient tablourile de bord, covorașele, panourile și interioarele motoarelor.

    Organizare strictă

    Oricât de ușor de utilizat ar fi această metodă, atunci când se utilizează gheață carbonică trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că peleții de gheață carbonică sunt proaspeți. În caz contrar, se reduce semnificativ performanța de curățare, iar peleții se sublimează în gaz. Chiar și atunci când sunt depozitați în cutii frigorifice adecvate, aceștia pot fi păstrați doar câteva zile. Din acest motiv, peleții de gheață carbonică produși pentru consum imediat în prese hidraulice mari, cunoscute sub numele de peletizatoare, ar trebui să fie utilizați imediat după livrare. Prin urmare, organizarea muncii în atelierul auto trebuie să fie sincronizată cu această cerință, pentru a nu exista întârzieri sau pierderi de calitate în timpul curățării pieselor.

    Soluții noi

    Cu toate acestea, există deja un aparat de sablare cu gheață carbonică care poate produce singur gheață carbonică în cantitatea exact necesară atunci când trebuie efectuată curățarea. În ceea ce privește logistica, sunt necesare doar două lucruri: CO2 lichid ca materie primă - care poate fi depozitat într-o sticlă pe mașină fără pierderi - și o sursă de aer comprimat cu un compresor puternic. Acest echipament este ideal pentru utilizarea în atelierele auto de orice dimensiune.

    Training

    Deși utilizarea gheții carbonice este foarte simplă și poate fi învățată rapid în cadrul cursurilor de formare a utilizatorilor, metoda implică anumite riscuri pentru sănătate pe care este important să le evităm. În primul rând, utilizatorul are nevoie de un costum de protecție închis și de o cască de protecție cu vizieră pentru a fi protejat de particulele de murdărie care zboară; în al doilea rând, protecția auditivă este foarte importantă. Fluxurile de aer puternic comprimat combinate cu sublimarea CO2 generează un nivel foarte ridicat de zgomot în timpul utilizării. Din acest motiv, sablarea cu gheață carbonică nu ar trebui să fie efectuată în aer liber, deoarece clădirile direct învecinate vor fi expuse la o poluare fonică considerabilă. În mod ideal, sablarea cu gheață carbonică se efectuează în hale special izolate fonic și ventilate.

    Protejarea mediului

    Cheltuiala suplimentară a sablării cu gheață carbonică poate merita pentru atelierele care trebuie să plătească taxe ridicate pentru apele reziduale. Deoarece nu se produce aproape deloc apă reziduală, costurile de întreținere pentru separatoarele de ulei și separatoarele de coalescență pot fi reduse semnificativ. În cele din urmă, sablarea cu gheață carbonică dăunează mediului mult mai puțin decât alte metode. Chiar și CO2 necesar pentru sablare este un produs rezidual din industria chimică sau de la centralele electrice și nu trebuie să fie produs special pentru sablarea cu gheață carbonică.

    Sisteme de curățat piese

    Pe lângă aparatele de curățat cu înaltă presiune și sablarea cu gheață carbonică, apratele de curățat piese s-au dovedit a fi utile în atelierele auto pentru curățarea pieselor motorului, a cutiei de viteze și a transmisiei. Există atât echipamente manuale de curățare a pieselor, dar și sisteme automate.

    Spălarea manuală a pieselor

    Aparatele manuale de curățat piese sunt compuse din bazine de spălare care utilizează agenți de curățare într-un circuit închis. După ce mașina este pornită, agentul de curățare este pompat cu ajutorul unei pompe electrice printr-o perie de spălare conectată la un furtun, permițând utilizatorului să curețe cu ușurință piesele murdare și uleioase ale motorului și ale transmisiei. Partea murdară este curățată manual cu ajutorul periei de spălare pline cu lichid. Lichidul se scurge apoi din bazinul de spălare către un filtru, înainte de a fi pompat din nou prin peria de spălare. Odată ce piesa este curată, poate fi lăsată în bazinul de spălare timp de câteva minute pentru a se usca prin picurare. Apoi este gata de instalare.

    Acest sistem are avantajul că se pierde foarte puțin agent de curățare. Sunt de așteptat doar pierderi prin evaporare, care pot fi ușor de compensat prin completarea ocazională a agentului de curățare. Este posibilă chiar și spălarea pieselor mici cu ajutorul unor coșuri de spălare speciale și a unor perii de spălare mici și înclinate. În acest scop, unele aprate sunt echipate cu o "funcție de robinet de apă", în care lichidul de spălare iese printr-un robinet reglabil, mai degrabă decât prin peria de spălare. Acest lucru facilitează curățarea chiar și a celor mai mici piese auto.

    Curățarea biologică a pieselor

    În funcție de frecvența de spălare, agentul de curățare a pieselor trebuie schimbat în mod regulat. Acest lucru este costisitor și consumator de timp, deoarece trebuie eliminați până la 100 de litri de detergent. În sistemele moderne de spălare a pieselor, agentul de curățare este purificat biologic peste noapte în rezervorul de depozitare al sistemului de spălare a pieselor. Ca parte a acestui proces, agentul de curățare contaminat este alimentat printr-un material fleece inoculat cu bacterii speciale sub bazinul de spălare. Bacteriile se detașează de material și folosesc enzimele pentru a descompune uleiurile și grăsimile din agentul de curățare. După aproximativ 12 ore, se obține un agent de curățare complet regenerat. Această regenerare este accelerată și mai mult de un sistem de încălzire controlat automat în rezervor. Acest lucru are un efect suplimentar: Agentul de curățare cald dizolvă mai rapid uleiurile, grăsimile și ceara de pe piesele murdare ale mașinii.

    Standurile de spălare manuală cu un ciclu de curățare biologică sunt perfecte pentru atelierele mai mici care trebuie să spele piesele ocazional. Deoarece echipamentele sunt pe rotile, acestea pot fi utilizate oriunde în atelier. Mai presus de toate, aceste aparate se caracterizează și prin costuri de întreținere reduse.

    Spălarea automată a pieselor

    În atelierele auto mari, cu un volum mare de reparații, curățarea pieselor trebuie să fie rapidă și eficientă. Sistemele automate de spălare a pieselor ajută la obținerea randamentului necesar la efectuarea reparațiilor. Similar cu spălarea manuală, piesele care urmează să fie curățate sunt mai întâi plasate într-un coș de spălare. Apoi, bazinul de spălare este închis ermetic cu ajutorul capacului și procesul de curățare poate fi demarat. Similar cu o mașină de spălat vase, piesele sunt spălate cu ajutorul unor duze rotative de înaltă presiune și a unor agenți de curățare speciali. În unele mașini, coșul de spălare se rotește peste duze fixe. În funcție de tipul și dimensiunea sistemului de spălare a pieselor, temperatura, presiunea duzelor și durata procesului de spălare pot fi, de asemenea, reglate prin intermediul programelor de spălare. În cazul murdăriei foarte persistente, se utilizează și substanțe chimice speciale de spălare în combinație cu temperaturi foarte ridicate de până la 80 °C. Există detergenți universali sau speciali pentru toate tipurile de murdărie. Utilizarea și dozarea acestora ar trebui să fie cât mai simplă posibil direct din sistemul de spălare a pieselor, pentru a se evita dozările incorecte sau excesive.

    Avantajele spălării automate a pieselor:

    Sistemele mari de spălare a pieselor auto sunt capabile să spele mai mult de 100 de kilograme de piese într-un singur ciclu de spălare. Spălarea automată a pieselor este, prin urmare, foarte eficientă. Este deosebit de rentabilă pentru companiile care trebuie să spele câteva sute de kilograme de piese de autovehicule pe zi. Eliminarea regulată a agentului de curățare și întreținerea sistemului de spălare a pieselor, cum ar fi înlocuirea filtrelor și curățarea rezervorului, sunt puncte de luat în considerare în ceea ce privește amortizarea. Pentru a prelungi durata de viață a agentului de curățare, unele mașini de spălat piese pot fi echipate cu un "skimmer". Skimmerul transportă orice ulei care plutește pe agentul de curățare în recipientul de colectare a uleiului. Uleiul este astfel separat și poate fi apoi eliminat în cantități mult mai mici.

    Curățarea pieselor folosind ultrasunete

    Curățarea cu ultrasunete a pieselor este o metodă deosebit de ecologică. În cadrul acestui proces, piesele murdare sunt plasate într-un agent de curățare ușor și cald și expuse la ultrasunete de înaltă frecvență. Acest lucru creează miliarde de bule de cavitație în lichid, care implodează și smulg murdăria de pe suprafața pieselor. Acest lucru se realizează de obicei fără substanțe chimice agresive sau aditivi mecanici. Chiar și murdăria persistentă de pe suprafețele poroase mici poate fi îndepărtată de pe suprafață în acest mod. Cu toate acestea, această metodă nu funcționează în întregime fără substanțe chimice. Pentru a accelera puterea de curățare, unii producători de echipamente de spălare oferă agenți de clătire speciali. În combinație cu un sistem de încălzire a băii cu ultrasunete se reduce semnificativ timpul de spălare. Acest lucru poate fi foarte important, în special pentru atelierele cu un volum mare de reparații.

    Băile de curățare cu ultrasunete de mari dimensiuni sunt capabile să curețe piese de motor și roți complete. Aceste mașini au o capacitate de spălare de câteva sute de litri. În cazul mașinilor mari, piesele sunt adesea încărcate cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic de ridicare. Acesta coboară coșul care conține piesele în baia cu ultrasunete și îl ridică din nou după spălare. Apa de spălare poate fi utilizată pentru aproximativ 400 de spălări. Deși piesele sunt foarte curate după procesul de curățare, se recomandă clătirea lor în apă curată pe un raft special de clătire pentru a elimina orice reziduu.

    Mașinile mici de curățare cu ultrasunete în baie, cu o capacitate de aproximativ 10 litri, s-au dovedit deosebit de utile în atelierele auto. Acestea sunt utilizate pentru curățarea componentelor mici, cum ar fi injectoarele sau, în cazul mașinilor clasice, a pieselor de carburator. Cu toate acestea, în mod frecvent, ele sunt utilizate și pentru spălarea uneltelor de mână care sunt acoperite de ulei. Acest lucru crește semnificativ siguranța la locul de muncă.

