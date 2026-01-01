Curățarea pieselor în atelierele auto

Indiferent dacă pentru spălarea pieselor se utilizează un aparat de curățat cu presiune înaltă staționar sau mobil, trebuie să se acorde atenție ergonomiei echipamentelor și accesoriilor. Astfel, pot fi prevenite în mod eficient vătămările fizice cauzate de eforturi excesive și continue. De asemenea, sunt evitate simptomele de oboseală, care cresc probabilitatea de a face greșeli și de a se accidenta.

Prin urmare, la alegerea pistolului de înaltă presiune, ar trebui să se acorde prioritate modelelor ergonomice, de exemplu, celor care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la minimum forța de menținere necesară pentru. Tamburul automat de furtun, care elimină înfășurarea și desfășurarea furtunului, este și el foarte util. De asemenea, acesta reduce semnificativ riscul de împiedicare și permite o muncă eficientă. Atunci când este echipat cu cuplaje cu eliberare rapidă pentru schimbarea lăncilor, tamburul reduce semnificativ timpul necesar pentru atașare și îndepărtare.

Un "suport de spălare" este, de asemenea, un dispozitiv potrivit pentru economisirea forței de muncă necesară spălării pieselor. Piesele pot fi fixate pe acesta, astfel încât să nu se deplaseze în timpul spălării cu înaltă presiune. Suporturile de spălare bune sunt, de asemenea, reglabile pe înălțime, putând fi ajustate individual la înălțimea ideală de lucru. "Brațele pentru tavan" contribuie, de asemenea, la facilitarea și siguranța muncii, în special atunci când sunt montate deasupra unui suport de spălare. Acestea ghidează furtunul în jurul obiectului care se spală dintr-un punct central situat deasupra, eliminând necesitatea de a trage furtunul.