Curățarea pieselor în atelierele auto

Curățarea pieselor cu un aparat de curățat cu înaltă presiune
Aparatele de curățat cu înaltă presiune sunt potrivite în special pentru curățarea pieselor vehiculelor și ale motoarelor, cum ar fi capetele de cilindri, cutiile de viteze, punțile și roțile. Acestea reprezintă întotdeauna o opțiune bună dacă a fost deja amenajată o zonă de spălare și dacă au fost obținute toate autorizațiile de management al apei și de construcție pentru funcționarea acesteia.
De obicei, numai angajații instruiți ai companiei lucrează la stațiile de spălare utilizate pentru spălarea pieselor auto. Acest lucru reduce semnificativ riscul de accidente, putând fi utilizate și aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. În comparație cu cele cu apă rece, acestea pot dizolva mult mai repede murdăria grasă sau uleioasă, reducând în mod semnificativ consumul de substanțe chimice de spălare și diminuează costurile de întreținere.