Curățarea plăcilor ceramice

Pentru suprafețe mari, se folosesc de obicei mașini de frecat - astfel, nu este necesar să se îndepărteze în prealabil murdăria fină. Pentru a obține rezultatul de curățare dorit, alegerea periilor sau a tampoanelor potrivite este esențială. Plăcile ceramice cu o textură grosieră se freacă deosebit de bine cu ajutorul unor role cu perii foarte adânci, în timp ce plăcile ceramice, cum ar fi piatra fină, cu o textură mai netedă, necesită role din microfibre.

Pentru a aspira apa murdară trebuie să se folosească lamelele de aspirare potrivite. Lamelele închise sunt recomandate pentru suprafețele texturate, iar cele cu fante pentru suprafețele lucioase. Pentru murdăria persistentă de pe piatra fină, se recomandă tampoanele din rășină melaminică în combinație cu un cap de frecare cu discuri.

Sfat: Pereții pot fi curățați și cu o mașină de șters suprafețe mari sau cu un mop telescopic, care vă permit să obțineți rezultate rapid și eficient.