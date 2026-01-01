    Curățarea și întreținerea plăcilor ceramice

    Cum se face curățarea și întreținerea plăcilor ceramice? Plăcile sunt fabricate din materiale anorganice și arse la o temperatură de 1000 până la 1400 °C. Teracota, cărămida clincker, piatra fină, faianța și gresia sunt utilizate pe scară largă în zilele noastre. Deși există multe variante diferite, etapele de curățare sunt întotdeauna similare. Doar câteva tipuri de faianță necesită întreținere.

    Curățarea plăcilor ceramice

    Să știți cu ce aveți de-a face: o scurtă introducere în știința materialelor ceramice

    Pereții și pardoselile pot fi realizate din multe materiale diferite. Există piatră naturală, cum ar fi marmura sau granitul, precum și piatră artificială legată cu ciment, cum ar fi terrazzo sau marmura agglo. Dacă se utilizează plăci ceramice, se face o distincție între cinci tipuri diferite de suprafețe:

    • Teracotă: Culoare roșie și caldă, textură aspră, aspect mai degrabă rustic.
    • Clinker: Culoare roșie sau galbenă, populară pentru podele de atelier sau pereți exteriori; cu sau fără geamuri.
    • Piatră fină: Imprimată sau lustruită, suprafață microporoasă.
    • Ceramică: Mai moale, mai puțin rezistentă din punct de vedere mecanic, potrivită în special pentru pereți.
    • Gresie: Smălțuită sau neșlefuită; varianta neșlefuită, cu o suprafață aspră, este adesea folosită în bucătării pentru a reduce la minimum riscul de alunecare.

    Clasa R: Plăci antiderapante

    În cazul în care pardoselile sunt acoperite cu gresie, este necesară o clasă antiderapantă de cel puțin R9 în zonele comerciale. În zonele în care pericolele de alunecare joacă un rol major, de exemplu în prelucrarea cărnii, este obligatorie cea mai înaltă clasă R, R13. Compania germană de asigurare împotriva accidentelor 108-003 specifică ce clasă antiderapantă este necesară în fiecare zonă de lucru. Gresia foarte texturată are zone pe suprafață care lasă apa să se poată scurge și să nu creeze un pericol de alunecare. Cu toate acestea, murdăria se acumulează deosebit de ușor pe ele, iar curățarea consumă mult timp.

    Plăci gresie antiderapantă

    Plăcile ceramice: Curățare de întreținere și curățare în profunzime

    Dacă doriți să curățați plăcile ceramice, curățarea regulată de întreținere este elementul vital. Aceasta se realizează în stare uscată și/sau umedă, în funcție de gradul de murdărie. Murdăria liberă poate fi îndepărtată cu ajutorul unui aspirator sau prin ștergerea cu un material din microfibre, care se încarcă electrostatic, pentru a lega praful. Ulterior, se poate lucra manual cu o mașină de șters suprafețe mari, o lavetă de șters din microfibre și un agent de curățare adecvat.

    Mașini de curățat pardoseli pentru suprafețele mari

    Pentru suprafețe mari, se folosesc de obicei mașini de frecat - astfel, nu este necesar să se îndepărteze în prealabil murdăria fină. Pentru a obține rezultatul de curățare dorit, alegerea periilor sau a tampoanelor potrivite este esențială. Plăcile ceramice cu o textură grosieră se freacă deosebit de bine cu ajutorul unor role cu perii foarte adânci, în timp ce plăcile ceramice, cum ar fi piatra fină, cu o textură mai netedă, necesită role din microfibre.

    Pentru a aspira apa murdară trebuie să se folosească lamelele de aspirare potrivite. Lamelele închise sunt recomandate pentru suprafețele texturate, iar cele cu fante pentru suprafețele lucioase. Pentru murdăria persistentă de pe piatra fină, se recomandă tampoanele din rășină melaminică în combinație cu un cap de frecare cu discuri.

    Sfat: Pereții pot fi curățați și cu o mașină de șters suprafețe mari sau cu un mop telescopic, care vă permit să obțineți rezultate rapid și eficient.

    Curățarea în profunzime a plăcilor ceramice

    Pentru curățarea în profunzime a plăcilor ceramice de pe pardoseli se folosesc mașini monodisc sau mașini de frecat. Agenții de curățare puternic concentrați (atât acizi, cât și alcalini) pot ajuta la o curățare rapidă și eficientă.

    Accesorii pentru suprafețe mari pentru cazuri speciale

    În cazul plăcilor ceramice texturate sau pentru spații înguste, poate fi util un aparat de curățat cu înaltă presiune cu un accesoriu pentru suprafațe. Accesoriul de curățare a suprafeței constă într-o bară rotativă sub o carcasă, pe care sunt atașate duze de putere într-o poziție ușor decalată. Acestea lovesc suprafața cu apă la presiune ridicată și desprind murdăria foarte eficient.

    Duze de spumare pentru timp de contact mai lung

    Pentru suprafețe mari de pereți, pardoseli sau instalații sanitare, tehnologia aleasă este cea a aparatelor de curățat cu înaltă presiune și cu duză de spumare. Cu ajutorul agentului de curățare și al aerului adaugat în duză, se generează spumă cu aparatul de curățat cu înaltă presiune. Ceea ce este grozav la acest sistem este faptul că se poate vedea unde a fost aplicat agentul de curățare, iar spuma rămâne activă mai mult timp decât un agent de curățare normal, mărind astfel timpul de contact.

    Sfat 1: Nu direcționați niciodată jetul de înaltă presiune direct spre îmbinări pentru a evita deteriorarea.

    Sfat 2: Dacă agentul de curățare utilizat este acid, rosturile plăcilor de faianță pe bază de ciment trebuie clătite cu apă înainte de utilizare pentru a vă asigura că acidul absorbit nu provoacă daune.

    Aparat de curățat cu aburi pentru pereții de gresie

    Pentru curățarea în profunzime a plăcilor ceramice de pe pereți, un aparat de curățat cu aburi poate fi, de asemenea, potrivit, în funcție de spațiul disponibil. Aburul iese din duză sub formă de particule foarte fine, la o temperatură de 100 °C, o presiune de până la 8 bar și o viteză de aproximativ 170 km/h. O combinație între o lavetă din microfibre și o duză mare pentru podea permite o curățare eficientă a suprafețelor mai mari.

    Procese de sablare cu particule pentru suprafețele exterioare

    Metoda de sablare cu particule la presiune redusă este o soluție delicată și eficientă pentru curățarea suprafețelor din ceramică sau teracotă din exterior, în special atunci când acestea sunt afectate de depuneri minerale persistente. Procedeul se aplică după o precurățare realizată cu un aparat de spălat cu presiune.

    În cadrul acestui proces, un pistol de sablare este alimentat cu aer comprimat prin intermediul unui compresor industrial. În camera de amestec, aerului i se adaugă apă și un agent de sablare foarte fin și moale, contribuind totodată la reducerea formării prafului. Amestecul de aer, apă și agent de sablare este apoi evacuat prin duză, iar presiunea aerului, cantitatea de apă și volumul agentului pot fi reglate pentru a obține rezultate optime de curățare.

    Agenți de curățare pentru plăci ceramice

    Plăcile ceramice pot fi curățate cu agenți de curățare acizi și alcalini. Agenții de curățare acizi ajută împotriva murdăriei minerale, cum ar fi calcarul, depunerile de urină sau rugina; agenții de curățare alcalini sunt ideali pentru îndepărtarea murdăriei organice, cum ar fi grăsimea, proteinele sau uleiurile.

    În cazul unor plăci ceramice, cum ar fi teracota, tonul de culoare este creat de oxidul de metal. Prin urmare, atunci când folosiți agenți de curățare acizi, asigurați-vă că aceștia nu conțin acid fosforic sau clorhidric, deoarece efectul acestora împotriva ruginii poate duce la modificări ale culorii.

    În general, plăcile ceramice sunt rezistente la agenții de curățare alcalini, dar agentul de curățare nu trebuie să conțină silicați de sodiu. Aceștia pot avea un efect de modificare a structurii și pot face ca suprafețele să devină mai aspre sau mai netede.

    Este necesară întreținerea plăcilor ceramice? Când este utilă ungerea și alte metode

    Suprafețele sunt întreținute pentru a le face mai rezistente la solicitări mecanice, pentru a proteja porii de pătrunderea apei sau pentru a le îmbunătăți aspectul. Plăcile ceramice nu au nevoie să fie protejate împotriva stresului mecanic datorită durității lor.

    Plăci cu absorbție mare de apă

    Plăcile de teracotă și de faianță neetanșă sunt materiale care pot avea o absorbție mare de apă. Dacă astfel de pardoseli sunt unse cu ulei, uleiul pătrunde în pori și protejează plăcile ceramice de umiditate. În plus, dacă doriți să obțineți un aspect rustic al teracotei, puteți folosi un amestec de ceară și ulei care conține negru de fum. În funcție de tipul de faianță, puteți obține o strălucire sporită prin utilizarea unei soluții de îngrijire pe bază de polimeri solubili în apă.

    Plăci cu absorbție redusă de apă

    Impregnarea nu este utilă în cazul unei pardoseli precum piatra fină, deoarece aceste tipuri de pardoseli au o absorbție scăzută a apei. Acest lucru înseamnă că umezeala nu poate pătrunde, impregnarea rămâne la suprafață și se scurge rapid. În cazul în care piatra fină a fost acoperită într-unul dintre procesele de curățare anterioare, acoperirea ar trebui îndepărtată cu un detergent universal de curățare în profunzime, deoarece, în caz contrar, se va dezvolta în timp o peliculă neatractivă.

    Sfat: Agentul de îngrijire nu trebuie aplicat direct pe plăcile ceramice, ci trebuie aplicat cu un material textil de curățare pentru a asigura o distribuție uniformă.

    Întrebări frecvente

    Combaterea microorganismelor

    Ciudat, dar adevărat: Când se formează gips pe plăcile ceramice

    Iată un sfat pentru curățarea pardoselilor cu plăci ceramice: Opriți încălzirea prin pardoseală înainte de a începe operațiunile de curățare. Acest lucru împiedică uscarea prea rapidă a agentului de curățare pe suprafață. În plus, unii acizi au tendința de a transforma varul în gips la o perioadă lungă de contact. Acest proces se accelerează odată cu căldura suplimentară a încălzirii prin pardoseală. Depunerile de gips rezultate sunt dificil de îndepărtat mecanic – de aceea, cel mai bine este să opriți încălzirea.

    Duză de spumare

    Aspirator cu abur profesional

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Paduri din rășină melaminică

    Aparat de curățat cu înaltă presiune

    Agenți de curățare

    Mașină de spălat pardoseli

