Curățarea plăcilor ceramice

Să știți cu ce aveți de-a face: o scurtă introducere în știința materialelor ceramice
Pereții și pardoselile pot fi realizate din multe materiale diferite. Există piatră naturală, cum ar fi marmura sau granitul, precum și piatră artificială legată cu ciment, cum ar fi terrazzo sau marmura agglo. Dacă se utilizează plăci ceramice, se face o distincție între cinci tipuri diferite de suprafețe:
- Teracotă: Culoare roșie și caldă, textură aspră, aspect mai degrabă rustic.
- Clinker: Culoare roșie sau galbenă, populară pentru podele de atelier sau pereți exteriori; cu sau fără geamuri.
- Piatră fină: Imprimată sau lustruită, suprafață microporoasă.
- Ceramică: Mai moale, mai puțin rezistentă din punct de vedere mecanic, potrivită în special pentru pereți.
- Gresie: Smălțuită sau neșlefuită; varianta neșlefuită, cu o suprafață aspră, este adesea folosită în bucătării pentru a reduce la minimum riscul de alunecare.