În mod tradițional, periile pentru butoaie sunt utilizate pentru curățarea butoaielor de stejar. Peretele interior este frecat manual, fie uscat, fie cu sodă anhidră. Ulterior, butoiul trebuie clătit bine din nou cu apă proaspătă caldă și rece înainte de a fi umplut din nou.

Pentru o curățare mai eficientă, se poate utiliza ca alternativă un accesoriu pentru curățarea butoaielor. Dispozitivul de pulverizare este adecvat în special în combinație cu un aparat de curățat cu presiune care spală interiorul butoaielor de stejar cu un volum cuprins între 225 și 600 de litri.

Dispozitivul de curățare a butoiului este conectat la aparatul de spălat cu presiune printr-un furtun. Aici pot fi utilizate aparate de curățat cu presiune cu apă rece sau caldă.

Printre altele, aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă se caracterizează prin efectul lor de sterilizare și prin timpul scurt de uscare și curățare. În special atunci când vine vorba de îndepărtarea murdăriei persistente, cum ar fi acumulările de tartru, dispozitivele cu apă caldă fac curățarea mult mai ușoară și mai rapidă. Utilizarea agenților de curățare nu este necesară în acest caz.