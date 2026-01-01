    Curățarea butoaielor de vin și a rezervoarelor din oțel inoxidabil

    Cu numeroasele sale etape de producție, viticultura este una dintre cele mai complexe provocări din agricultură. Fiecare etapă individuală necesită măsuri diferite în ceea ce privește igiena. Doar curățarea meticuloasă previne contaminarea vinurilor și, prin urmare, reducerea calității produsului final - acest lucru se întâmplă în special în jurul butoaielor și rezervoarelor în care vinul este depozitat și maturat.

    Curățarea butoaielor de vin în viticultură

    Îndepărtarea reziduurilor din butoaiele și rezervoarele de vin

    O etapă importantă în viticultură este faza de fermentare și maturare. Fermentația și maturarea permit aromelor create în podgorie să iasă în evidență și să dea vinurilor gustul lor unic. Prin urmare, este cu atât mai important să se prevină perturbarea de către germeni a procesului delicat de fermentare și maturare. Acesta este motivul pentru care este atât de importantă curățarea temeinică a butoaielor de vin din lemn, precum și a rezervoarelor din oțel inoxidabil și a locului în care sunt depozitați strugurii.

    Butoaie de vin din lemn

    Ce trebuie curățat din butoaiele de vin și rezervoarele din oțel inoxidabil?

    Contaminanții din viticultură sunt în principal reziduuri organice, depozite anorganice, săruri, carbohidrați, taninuri și coloranți sau contaminanți microbieni. Pe lângă tipul, cantitatea și vechimea reziduurilor și natura suprafeței care necesită curățare, metoda corectă de curățare este cea care face diferența.

    Pentru a îndepărta eficient reziduurile de struguri, spuma de fermentație sau depunerile de vin din rezervoare, echipamentul de curățare potrivit poate face o mare diferență.Urcarea în butoaie și în rezervoare este nerecomandată și trebuie evitată.

    Când este momentul potrivit pentru a curăța interiorul unui rezervor de vin sau al unui butoi de lemn?

    În vinificație, vinurile trebuie decantate, filtrate și trecute prin alte procese de mai multe ori. Înainte de fiecare umplere a sticlei sau înainte de fiecare schimbare de soi, interiorul recipientului trebuie curățat și pregătit pentru noul conținut cât mai repede posibil. Ulterior, este recomandabil să se verifice butoiul în cazul în care persistă mirosuri sau reziduuri.

    Pentru a curăța un butoi de vin proaspăt golit, se recomandă de obicei 1 până la maximum 2 cicluri de curățare. Cu lucruri precum un accesoriu pentru curățarea butoaielor în combinație cu un aparat de curățat cu presiune, curățarea poate fi finalizată în câteva minute.

    Pentru curățare, butoaiele pot fi scoase din pivniță în aer liber și prelucrate în curte. Butoaiele mari de vin sau rezervoarele care nu sunt atât de ușor de transportat pot fi curățate direct în pivniță cu uneltele potrivite.

    Curățarea butoaielor din stejar

    Curățarea butoaielor din stejar cu un accesoriu de curățat butoaie

    Considerații speciale pentru curățarea interiorului unui butoi de lemn

    Unele vinuri fermentează și îmbătrânesc în butoaie de stejar, numite barriques. În plus față de originea lemnului, dimensiunea și vârsta unui butoi influențează stilul și aroma vinului.

    Unele vinuri se învechesc, de asemenea, în butoaie de stejar mai mari, numite "tonneau", care au o capacitate de 300 sau 500 de litri. Aceste butoaie au pereți de lemn mai groși și pot fi folosite mulți ani. Butoaiele mai mici se uzează mai repede, dar pot fi de obicei folosite de 3-4 ori dacă sunt curățate delicat.

    Mai presus de toate, materialul organic al butoaielor din lemn trebuie să fie meticulos de curat, deoarece vinul absoarbe lucruri nedorite, cum ar fi o piele reziduală rămasă pe suprafața de lemn. Sterilitatea butoiului și munca atentă minimizează microorganismele din vinul finit încă de la început, astfel încât să nu devină de nebăut.

    Butoaiele de stejar necesită curățare specială

    Curățarea butoaielor de vin din lemn: manual sau mecanic?

    În mod tradițional, periile pentru butoaie sunt utilizate pentru curățarea butoaielor de stejar. Peretele interior este frecat manual, fie uscat, fie cu sodă anhidră. Ulterior, butoiul trebuie clătit bine din nou cu apă proaspătă caldă și rece înainte de a fi umplut din nou.

    Pentru o curățare mai eficientă, se poate utiliza ca alternativă un accesoriu pentru curățarea butoaielor. Dispozitivul de pulverizare este adecvat în special în combinație cu un aparat de curățat cu presiune care spală interiorul butoaielor de stejar cu un volum cuprins între 225 și 600 de litri.

    Dispozitivul de curățare a butoiului este conectat la aparatul de spălat cu presiune printr-un furtun. Aici pot fi utilizate aparate de curățat cu presiune cu apă rece sau caldă.

    Printre altele, aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă se caracterizează prin efectul lor de sterilizare și prin timpul scurt de uscare și curățare. În special atunci când vine vorba de îndepărtarea murdăriei persistente, cum ar fi acumulările de tartru, dispozitivele cu apă caldă fac curățarea mult mai ușoară și mai rapidă. Utilizarea agenților de curățare nu este necesară în acest caz.

    Curățarea butoaielor de vin cu un aparat de spălat cu înaltă presiune
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Capul dispozitivului de curățare a butoiului este introdus în interiorul butoiului prin orificiul de închidere. Adâncimea de imersie a capului de curățare poate fi modificată în funcție de dimensiunea butoiului. Un con de cauciuc situat pe tubul de transport etanșează orificiul. Curățarea se face cel mai bine cu apă pură - aceasta este deosebit de delicată cu lemnul și cu mediul. Atât capul de curățare în sine, cât și duzele acestuia se rotesc. Prin urmare, jetul de înaltă presiune poate ajunge în fiecare loc și poate curăța bine butoiul de vin. În același timp, un tub de aspirație montat la capătul inferior al curățitorului absoarbe permanent apa datorită funcției de aspirație.

    Dacă unitatea are un mod de aspirare, reziduurile de apă pot fi îndepărtate complet din partea inferioară a tamburului. După curățare, tot ceea ce este necesar pentru a comuta imediat unitatea de la curățarea de înaltă presiune la modul de aspirare este un mâner, iar acest lucru va face ca tamburul sau recipientul să fie din nou gata de utilizare.

    Curățarea cu presiune a butoaielor este extrem de eficientă. Chiar și cu apă rece, utilizarea unui accesoriu pentru curățarea butoaielor îndeplinește cerințele de igienă.

    Curățarea unui butoi de lemn cu accesoriul dedicat pentru curățarea butoaielor

    Sfat - nu uitați de pompe, furtunuri etc:

    Igiena completă în pivnițele de vin nu include doar curățarea butoaielor de vin. Pompele, furtunurile, echipamentele, filtrele și fitingurile trebuie, de asemenea, să fie curățate meticulos.

    Curățarea rezervoarelor din oțel inoxidabil

    Mulți vinificatori folosesc rezervoare din oțel inoxidabil pentru fermentarea și depozitarea vinului. Un avantaj major al acestora față de butoaiele clasice din lemn este că oțelul inoxidabil este etanș la aer și la apă, astfel încât oxigenul nu pătrunde în vin. Aceasta înseamnă că aroma inerentă a vinului nu este distorsionată, așa cum se întâmplă în cazul butoaielor de lemn, de exemplu. Un alt avantaj este că rezervoarele din oțel inoxidabil sunt mult mai ușor de curățat. De exemplu, tartrul este mai ușor de îndepărtat din aceste rezervoare.

    Prin urmare, rezervoarele din oțel inoxidabil sunt din ce în ce mai utilizate în crame datorită acestor proprietăți. Cu toate acestea, datorită dimensiunilor lor, acestea sunt adesea dificil de transportat, motiv pentru care se recomandă curățarea lor direct în cramă. În acest caz, aparatele mobile de curățat cu presiune pot fi utilizate singure sau în combinație cu capete de curățare interne.

    Curățarea rezervoarelor din oțel inoxidabil din pivnițele de vin

    Curățarea rezervoarelor din oțel inoxidabil cu aparate de curățat cu presiune sau cu abur

    Curățarea eficientă a rezervoarelor și îndepărtarea murdăriei încăpățânate, cum ar fi tartrul, pot fi realizate cu un aparat de curățat cu presiune. Pentru a ajunge în toate colțurile rezervoarelor mai mici sau atunci când lucrați în spații restrânse, utilizați o lance cu jet scurt.

    Spre deosebire de butoaiele din lemn, agenții de curățare pot fi utilizați pentru curățarea rezervoarelor din oțel inoxidabil. Detergenții alcalini sunt potriviți pentru dizolvarea reziduurilor organice, iar concentrația poate fi ajustată în funcție de gradul de contaminare. Agenții de curățare adecvați pot fi aplicați, de exemplu, cu ajutorul unei lance pentru spumare conectată la un aparat de curățare sub presiune. Spuma de curățare este atât de stabilă încât aderă la suprafețe pentru mai mult timp și, prin urmare, poate acționa pe suprafață pentru o perioadă lungă de timp. După un timp bun de expunere, spuma este clătită din nou cu apă.

    Pas cu pas:

    1. Clătire prealabilă: Clătiți în prealabil recipientul cu apă.
    2. Curățarea cu agenți alcalini: Aplicați agent de curățare (alcalin) și lăsați-l să reacționeze cu suprafața.
    3. Clătire intermediară: Apa poate fi colectată și utilizată pentru pre-spălarea/pre-înmuierea altor rezervoare.
    4. Neutralizare: Curățați rezervorul cu un detergent acid pentru a elimina complet orice peliculă alcalină.
    5. Clătiți: Clătiți bine rezervorul cu apă curată.

    Curățarea cu abur este deosebit de eficientă și, de asemenea, igienică. Aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă care au o etapă de abur sau aparatele profesionale de curățat cu abur sunt benefice în acest caz. Prin aburire și apoi clătire cu apă rece, murdăria persistentă poate fi îndepărtată cu ușurință, iar germenii sunt uciși.

    Recipientele de vin au fost curățate cu succes atunci când nu se văd reziduuri aspre. Trebuie acordată o atenție deosebită colțurilor și cusăturilor de sudură - murdăria se poate ascunde aici. O suprafață unsuroasă indică, de obicei, că pe suprafață au rămas reziduuri de leșie. Este imperativ ca acestea să fie îndepărtate, deoarece afectează gustul vinului.

    Curățați rezervoarele mari din oțel inoxidabil și mai eficient cu aparate de curățat cu presiune și capetele de curățare internă

    Curățarea rezervoarelor cu capete de curățare internă

    Un cap intern de curățare este recomandat pentru rezervoarele mai mari sau dacă există un număr mare de rezervoare care trebuie curățate. Conectat la un dispozitiv de curățare cu presiune, acesta este introdus în rezervor de sus. Propulsat de jetul de lichid pe care îl emite, capul se rotește astfel încât jetul să ajungă în toate colțurile.

    În funcție de utilizare și de dimensiunea recipientului, curățarea poate fi adaptată individual. Astfel, pentru recipientele mari sau deosebit de murdare, se poate selecta o viteză de rotație mai mică și un model de pulverizare fină. La curățarea recipientelor mai mici sau mai puțin murdare, se utilizează o viteză de rotație mai mare și un model de pulverizare grosieră.

    În plus față de procedura corectă, rezultatul curățării depinde de alegerea agentului de curățare potrivit și a concentrației potrivite, precum și de mecanica, timpul și temperatura adecvate.

    Curățarea externă a rezervorului sau a butoiului de vin

    Aparatele de curățat cu presiune sunt, de asemenea, utilizate de obicei pentru curățarea exteriorului butoaielor și rezervoarelor de vin. Sistemele cu tije telescopice pot oferi suport pentru rezervoarele înalte. În combinație cu agenți de curățare adecvați, se asigură astfel că niciun contaminant nu pătrunde în cisternă sau în butoi din exterior.

    Apa în exces și reziduurile de agent de curățare sunt evacuate printr-un canal în podea. Sistemul de drenaj asigură scurgerea controlată a apei în timpul curățării butoaielor și rezervoarelor în pivnițele de vin. Dacă acest tip de sistem nu este disponibil, apa poate fi absorbită cu ajutorul unui aspirator umed-uscat.

    Exteriorul butoailor de vin

    Sfat - acordați atenție hainelor de lucru potrivite

    Atunci când lucrați cu agenți de curățare, trebuie să purtați echipamentul de protecție individuală necesar. Pe lângă ochelarii de protecție și încălțămintea rezistentă la pH, este recomandabil să purtați mănuși de protecție.

