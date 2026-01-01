    Curățarea sălilor de muls

    Probabil că turma dumneavoastră de vaci trece prin sala de muls în fiecare zi. A rămas multă murdărie – gunoi de grajd, reziduuri de proteine ​​și grăsimi, precum și reziduuri de lapte, depuneri de calcar și urină. Curățarea în mod regulat a salii de muls este deci esențială. Echipamentul de curățare potrivit este, de asemenea, cheia pentru curățarea depozitului de lapte pentru a asigura condițiile de igienă necesare de-a lungul întregului lanț de producție.

    O problemă sensibilă: curățarea zonei de muls

    Zona de muls este partea cea mai sensibilă a unui hambar pentru lapte, deoarece este granița dintre creșterea animalelor și hrană. Deoarece toate vacile de lapte – fie că sunt bolnave sau sănătoase – trec prin această zonă de mai multe ori pe zi, igiena este de o importanță centrală.

    Curățarea salii de muls: frecvență și instrumente

    Programul de curățare

    Pentru a preveni răspândirea germenilor de la un animal la altul, se recomandă o curățare temeinică a întregii zonei de muls după fiecare tură de muls.

    Pentru a curăța sala de muls rotativă, zona de așteptare și căile de rulare, trebuie folosită un aparat de curățat cu înaltă presiune. Pereții și podelele cu gresie și o mulțime de materiale din oțel inoxidabil creează cele mai bune condiții pentru o curățare rapidă și minuțioasă. La curățare, trebuie acordată o atenție deosebită echipamentului de muls și altor părți ale sistemului de muls care intră în contact cu murdăria.

    De câteva ori pe săptămână, cu lancea de spumare trebuie aplicați agenți de curățare adecvați pentru a rupe lanțurile de infecție și pentru a îndepărta toate reziduurile. Sunt disponibili diferiți agenți de curățare a salilor de muls. Detergenții alcalini îndepărtează eficient reziduurile de fecale, proteine, lapte și grăsimi. Detergenții acizi sunt potrivite împotriva depunerilor de calcar, rugină, urină.

    Echipamentul potrivit pentru curățarea sălii de muls

    Curățarea sălilor de muls cu aparatul de spălat cu înaltă presiune

    Aparatele de curățat cu înaltă presiune cu un debit mare de apă de cel puțin 800 de litri pe oră și o capacitate mare de spălare ajută la spălarea cantităților mari de murdărie, fiind ideale pentru curățarea sălii de muls, unde fecalele și urina se pot acumula în timpul mulsului.

    Curățare cu presiune scăzută a sălii de muls

    O lance de înaltă presiune cu pistol poate fi de un real ajutor. Aici, cantitatea de apă și presiunea pot fi dozate pe o scară glisantă. În acest fel, dispozitivul poate fi utilizat cu ușurință pentru curățarea delicată a componentelor sensibile sau pentru spălarea murdăriei grosiere.

    Curățarea sălii de mult cu un aparat de spălat cu presiune cu apă caldă

    Un furtun lung de înaltă presiune asigură o rază de lucru suficientă pentru a ajunge chiar și la ultimele colțuri ale salii de muls . Pentru a evita pericolele de împiedicare, furtunul de înaltă presiune este ghidat în mod ideal pe un tambur cu întoarcere automată.

    Curățarea salii de muls – pas cu pas:

    1. Înmuiați sala de muls folosind aparatul de curățat cu înaltă presiune

    Echipamentele electrice sensibile, cum ar fi cilindrii și laserele de pe mașinile de muls, trebuie lăsate în afara procesului și curățate separat. Puteți curăța podelele foarte murdare cu un aparat de curățat cu înaltă presiune.

    2. Aplicați spumă

    Aplicați agent de curățare pe suprafețe, tavan și orice echipament de muls de jos în sus cu ajutorul unei lance de spumare. În acest scop este recomandat un detergent alcalin pentru a îndepărta eficient fecalele, proteinele și reziduurile de grăsime. Avantajele utilizării spumei de curățare:

    Este atât de stabilă încât aderă la suprafețe. Timpul de expunere și efectul de curățare sunt crescute.

    3. Clătiți

    După timpul de expunere recomandat pentru detergent, clătiți spuma de sus în jos.

    Sfat: Apa folosită pentru clătire trebuie să fie de înaltă calitate pentru a preveni recontaminarea. Dacă podeaua nu se usucă singură până la următoarea tură muls, un aspirator umed-uscat va ajuta la asigurarea unei podele uscate și anti-derapante.

    Sfat – curățați anumite zone cu detergenți acizi:

    Utilizarea unui detergent acid pe zonele care intră în contact sporit cu urina și laptele va fi mai eficientă. Clătiți spuma de sus în jos după timpul de expunere recomandat.

    Curățarea salii de muls: curățați grupurile, furtunurile și accesoriile

    Curățarea grupurilor de muls

    Curățarea exterioară:

    De asemenea, aparatele de curățat cu înaltă presiune pot fi folosite pentru a curăța exteriorul echipamentului de muls, cum ar fi grupurile de muls, furtunurile și accesoriile. După fiecare muls, este o idee bună să clătiți și aceste piese de echipament. Lăncile de înaltă presiune cu un pistol, unde cantitatea de apă și presiunea pot fi ajustate pe o scară glisantă, ajută la curățarea delicată a componentelor sensibile. Un detergent alcalin indeparteaza eficient reziduurile de fecale, proteine ​​si grasime.

    Curățarea interioară:

    Indiferent dacă utilizați un sistem de muls cu conducte sau un sistem automat de muls - sistemele automate de clătire și dezinfecție asigură că grupurile de muls sunt curate și fără defecte din punct de vedere microbiologic după fiecare tură de muls.

    Curățarea depozitului de lapte:

    Aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă, aspiratoare umed-uscate și agenți de curățare

    Aceleași cerințe se aplică oricăror zone de depozitare a laptelui ca și zona de muls în sine. Aparatele de curățat cu înaltă presiune și apă fierbinte, precum și agenții de curățare asigură îndepărtarea cât mai eficientă a murdăriei. Aspiratoarele umed-uscate pot fi, de asemenea, folosite pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului din cauza umidității rămase și pentru a preveni riscul de alunecare.

    Curățarea depozitului de lapte
    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

    Detergent spumant alcalin RM 91 Agri

    Agent de dizolvare alcalin RM 92 Agri

    Detergent acid RM 93 Agri

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Duză de spumare

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece clasa medie HD 6/15 MX Plus

