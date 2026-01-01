Pentru a preveni răspândirea germenilor de la un animal la altul, se recomandă o curățare temeinică a întregii zonei de muls după fiecare tură de muls.

Pentru a curăța sala de muls rotativă, zona de așteptare și căile de rulare, trebuie folosită un aparat de curățat cu înaltă presiune. Pereții și podelele cu gresie și o mulțime de materiale din oțel inoxidabil creează cele mai bune condiții pentru o curățare rapidă și minuțioasă. La curățare, trebuie acordată o atenție deosebită echipamentului de muls și altor părți ale sistemului de muls care intră în contact cu murdăria.

De câteva ori pe săptămână, cu lancea de spumare trebuie aplicați agenți de curățare adecvați pentru a rupe lanțurile de infecție și pentru a îndepărta toate reziduurile. Sunt disponibili diferiți agenți de curățare a salilor de muls. Detergenții alcalini îndepărtează eficient reziduurile de fecale, proteine, lapte și grăsimi. Detergenții acizi sunt potrivite împotriva depunerilor de calcar, rugină, urină.