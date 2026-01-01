Așchiile de lemn și praful generat în timpul lucrărilor de finisare pot deveni rapid periculoase pentru sănătate dacă nu sunt luate măsuri adecvate de securitate a muncii. Chiar și praful aparent inofensiv poate afecta sănătatea sau provoca daune de durată dacă concentrația particulelor de praf în aer este foarte mare. Trebuie luate diferite măsuri de precauție, cum ar fi purtarea echipamentului de protecție individuală (PPE) adecvat (în funcție de meserie), pentru a respecta legea britanică privind sănătatea și siguranța la locul de muncă etc. și pentru a menține expunerea la un nivel cât mai scăzut posibil. Scopul este de a menține mediul de lucru în mare parte lipsit de praf și de a îmbunătăți poluarea aerului în industria construcțiilor. Mulți factori de risc pot fi preveniți prin utilizarea corectă a produselor de curățare. Mașinile de măturat și aspiratoarele adecvate ajută la colectarea murdăriei direct pe șantier.