Industria construcțiilor este afectată de o gamă largă de surse de murdărie, de la particule de praf periculoase până la murdărie mai grosieră și persistentă. Curățarea și siguranța la locul de muncă sunt mai strâns legate pe un șantier de construcții decât în multe alte locuri de muncă. Factorii de risc pot fi preveniți folosind produsele de curățare potrivite. În funcție de sarcină, pentru curățarea în industria construcțiilor este nevoie de echipamente de curățare robuste, durabile, sigure și eficiente.
Pe șantierele de construcții, siguranța și curățenia sunt extrem de importante. Mașinile și echipamentele curate sunt mai eficiente și mai ușor de întreținut. În plus, un mediu curat previne accidentele și întreruperile lucrărilor. Fie că este vorba de beton, praf sau pământ, toată murdăria necesită un produs de curățare care funcționează, este sigur și fiabil atunci când se curăță pe șantierele de construcții.
Utilajele de construcții sunt investiții pe termen lung și trebuie întreținute corespunzător. Echipamentele profesionale de curățare pot asigura faptul că acestea sunt întotdeauna gata de utilizare. Acest lucru sporește eficiența lor economică. Indiferent dacă se află în mișcare pe șantier sau în incinta companiei, curățarea intermediară regulată, precum și curățarea de bază după utilizare contribuie la longevitatea utilajelor. De asemenea, ajută la efectuarea mai ușoară a întreținerii și a reparațiilor necesare.
Curățarea unui șantier de construcții este diferită în fiecare caz. În consecință, fiecare loc de muncă și fiecare sarcină prezintă pericole diferite pentru lucrători, cum ar fi riscuri de alunecare și împiedicare, precum și riscuri pentru sănătate din cauza prafului și a substanțelor chimice. O cască de protecție singură nu poate oferi protecția potrivită în acest caz! Mașinile puternice și fiabile sunt esențiale pentru curățarea utilajelor de construcții sau a șantierelor de construcții pentru a asigura siguranța la locul de muncă.
Unele sarcini de curățare necesită soluții deosebit de puternice sau chiar deosebit de blânde. Dispozitivele de curățare de înaltă și ultra înaltă presiune sunt utilizate pentru curățarea cofrajelor, repararea betonului și pentru îndepărtarea bitumului, ruginei sau vopselei. În cazul curățării clădirilor istorice, sunt necesare procese mai blânde.
Activitatea de finisare cuprinde o gamă largă de sarcini și, ca urmare, resturile și reziduurile care se acumulează în timpul diferitelor procese sunt la fel de variate. Prin urmare, ar putea fi necesară o mare varietate de concepte și soluții de curățare. Fie în atelier, fie pe un șantier de construcții, curățarea uneltelor și a mediului de lucru asigură în mod consecvent siguranța lucrătorilor și reduce riscul de pericole pentru sănătate și de accidente. În același timp, uneltele curate și gata de utilizare sporesc productivitatea și calitatea muncii. Dispozitivele de curățare adecvate contribuie, de asemenea, la longevitatea și păstrarea valorii echipamentelor utilizate.
Așchiile de lemn și praful generat în timpul lucrărilor de finisare pot deveni rapid periculoase pentru sănătate dacă nu sunt luate măsuri adecvate de securitate a muncii. Chiar și praful aparent inofensiv poate afecta sănătatea sau provoca daune de durată dacă concentrația particulelor de praf în aer este foarte mare. Trebuie luate diferite măsuri de precauție, cum ar fi purtarea echipamentului de protecție individuală (PPE) adecvat (în funcție de meserie), pentru a respecta legea britanică privind sănătatea și siguranța la locul de muncă etc. și pentru a menține expunerea la un nivel cât mai scăzut posibil. Scopul este de a menține mediul de lucru în mare parte lipsit de praf și de a îmbunătăți poluarea aerului în industria construcțiilor. Mulți factori de risc pot fi preveniți prin utilizarea corectă a produselor de curățare. Mașinile de măturat și aspiratoarele adecvate ajută la colectarea murdăriei direct pe șantier.
În timpul utilizării, o mulțime de murdărie se acumulează pe unelte și dispozitive auxiliare, cum ar fi mașinile de rectificat sau burghiile. Această murdărie înseamnă că adesea uneltele nu funcționează așa cum ar trebui. Curățarea regulată este esențială în industria construcțiilor pentru a asigura o funcționare optimă.