    Curățarea profesională a șapei de ciment

    Șapa de ciment este cel mai frecvent utilizat tip de șapă. Această pardoseală necesită o atenție deosebită în ceea ce privește curățarea și îngrijirea, pentru că trebuie să reziste la o cantitate considerabilă de efort, dar trebuie să respecte în același timp și standardele de siguranță la locul de muncă. Prin urmare, pentru curățarea în profunzime, de întreținere și intermediară, totul se reduce la selectarea echipamentului potrivit.

    Curățarea șapei de ciment

    Proprietăți speciale ale șapei de ciment

    Șapa de ciment este cel mai frecvent utilizat tip de șapă și are în componență nisip sau pietriș plus ciment și apă. Singurul tip de șapă produs în sectorul industrial este "șapa din agregate dure", care poate rezista unui trafic extrem de ridicat datorită grosimii și clasei de rezistență.

    Ceea ce face ca șapa de ciment să fie unică este faptul că, atunci când este expusă la acizi, aceasta capătă o structură similară cu cea a betonului cu agregate expuse, adică betonul devine mai aspru și mai greu de curățat. În cazul pardoselilor foarte lucioase, curățarea cu soluții alcanine puternice (valoare pH mai mare de 10) poate duce la un finisaj mat al suprafeței.

    În plus, în absența unor măsuri de tratare a suprafeței - cum ar fi impregnarea, etanșarea sau acoperirea - șapa de ciment tinde să ducă la formarea de praf. În plus, murdăria și umiditatea pot pătrunde mai repede. Dacă șapa de ciment nu este tratată, în timpul curățării trebuie să se aibă grijă ca umiditatea aplicată să fie aspirată din nou. În acest caz, curățarea ar trebui să fie efectuată numai prin metoda într-o singură etapă.

    Măsurarea valorii pH
    Curățarea șapei cu o mașină de măturat-aspirat

    Pregătirea curățării (curățare inițială/finală pe șantiere)

    Înainte de curățarea umedă, murdăria foarte mare poate fi aspirată cu ajutorul unui aspirator, în funcție de tip și cantitate. Murdăria persistentă rămasă după faza de construcție, de exemplu lacuri și vopsele, mortar, gudron și adezivi, se îndepărtează cu grijă cu ajutorul unei spatule sau a unei lame.

    Îndepărtați reziduurile de...

    • mortar folosind un tampon manual verde.
    • vopseaua de dispersie prin aplicarea unui detergent nediluat timp de aproximativ cinci minute și prin frecarea cu atenție cu un tampon verde. Clătiți apoi zona cu atenție. De reținut: Nu se utilizează pe suprafețe lustruite cu emulsie sau pe acoperiri polimerice.
    • Aplicați cu grijă un detergent universal de îndepărtare a petelor pe zonele cu pete de lac/vopsea/adezivi. Cu toate acestea, nu folosiți această metodă pe suprafețele lustruite cu emulsie sau pe acoperiri polimerice, deoarece va deteriora stratul de acoperire.

    Curățarea de întreținere: Îndepărtarea murdăriei ușoare

    Curățarea de întreținere se realizează prin metoda într-o singură etapă. Pentru îndepărtarea murdăriei ușoare, mașina de curățat pardoseli este echipată cu perii sau tampoane de frecare roșii. Mașina de frecat funcționează cu o presiune de contact redusă și o viteză mai mică a periei rolă. Un agent de curățare adecvat ar fi un detergent de întreținere și curățare intermediară pentru uz industrial diluat între 0,5 și 3 %, în funcție de cantitatea și tipul de murdărie. De asemenea, vă recomandăm să echipați mașina cu funcția de dozare automată a agentului de curățare. Nu este necesară ștergerea sau clătirea ulterioară - podeaua poate fi folosită din nou imediat.

    Dacă lucrările nu necesită curățare umedă, curățarea de întreținere poate fi efectuată și cu ajutorul unei mașini de măturat-aspirat.

    Curățarea de întreținere cu o mașină de spălat pardoseli

    Curățare în profunzime: Îndepărtarea murdăriei foarte dificile

    Murdăria - precum uleiul, grăsimea și urmele de anvelope - care nu poate fi îndepărtată în timpul curățării de întreținere este îndepărtată prin efectuarea unei curățări în profunzime la intervale regulate. Acest lucru necesită mașini de frecat puternice cu un cap de frecare cu perii rolă. Dacă acoperirea podelei permite, curățarea se realizează folosind o metodă în două etape, la presiune de contact maximă, cu perii sau tampoane de frecare verzi. Procedura trebuie să fie întotdeauna efectuată pas cu pas pentru a evita ca podeaua să se ude prea mult sau ca soluția de curățare să se usuce rapid.

    Dacă pe lângă ulei și grăsime, trebuie îndepărtate și straturile de protecție, vă recomandăm să folosiți un detergent universal sau un detergent intensiv de curățare în profunzime. Agentul de curățare trebuie diluat la 50% pentru a îndepărta eficient straturile de protecție.

    Pasul 1 al curățării în profunzime

    Pasul 1: Folosiți o mașină de spălat pardoseli pentru a acoperi zona care trebuie curățată cu agent de curățare și apoi frecați-o de două sau trei ori până când toată murdăria s-a desprins.

    Pasul 2 al curățării în profunzime

    Pasul 2: Îndepărtați apa murdară cu ajutorul lamelei și a funcției de aspirare a mașinii. Apoi acoperiți din nou întreaga zonă cu apă curată și folosiți metoda într-un singur pas: acoperiți cu apă - frecați - aspirați.

    Pulverizator de agent de curățare

    Îndepărtarea urmelor de patinare și a urmelor de pneuri

    Pentru a îndepărta urmele de patinare sau cele de anvelope lăsate de stivuitoare, utilizați un agent de curățare care nu conține NTA și care a fost special conceput în acest scop. Aplicați-l nediluat pe zonele murdare cu ajutorul unui pulverizator cu presiune sau al unei sticle cu pulverizator și lăsați-l să acționeze timp de câteva minute. Apoi, frecați zona cu ajutorul unei mașini de frecat fără a adăuga soluție de curățare. Capul de frecare trebuie să fie echipat cu tampoane sau perii rolă verzi, în funcție de structura suprafeței (netedă, respectiv texturată). Următorul pas este îndepărtarea apei murdare și apoi clătirea cu apă curată (metodă într-o singură etapă).

    Notă: Nu utilizați această metodă pe acoperiri pe bază de polimeri sau ceară, deoarece agentul de curățare le poate îndepărta.

    Alegerea potrivită: Mașini de frecat cu cap de frecare cu role

    Pentru murdăria persistentă, vă recomandăm să folosiți o mașină de frecat cu un cap de frecare cu role pentru curățare umedă. Suprafețele netede sunt curățate cu ajutorul rolelor cu tampoane, în timp ce suprafețele aspre și texturate sunt frecate cu ajutorul rolelor cu perii. Eficiența ridicată a curățării se datorează următoarelor:

    • Perii/tampoane care rulează în direcții opuse
    • Presiune de contact ridicată și uniformă (până la 260 g/cm2) pe întreaga lățime de lucru
    • Viteză extrem de mare (max. 1100 rpm)
    • Contact excelent cu podeaua

    Aceste proprietăți fac posibilă îndepărtarea în siguranță a murdăriei de pe podea. Viteza mare generează, de asemenea, un efect de autocurățare, ceea ce înseamnă că eficiența curățării rămâne ridicată în mod constant. Măturarea prealabilă a podelei este adesea inutilă pentru murdăria ușoară și nefixată, deoarece rolele cu perii se deplasează în direcții opuse și mătură murdăria grosieră în sertarul integrat.

    Mașină de spălat pardoseli cu sistem cu două perii rolă
    Cap de frecare cu două role

    Produse adecvate pentru domeniul dvs. de utilizare

