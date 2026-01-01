Curățarea șapei de ciment

Șapa de ciment este cel mai frecvent utilizat tip de șapă și are în componență nisip sau pietriș plus ciment și apă. Singurul tip de șapă produs în sectorul industrial este "șapa din agregate dure", care poate rezista unui trafic extrem de ridicat datorită grosimii și clasei de rezistență.

Ceea ce face ca șapa de ciment să fie unică este faptul că, atunci când este expusă la acizi, aceasta capătă o structură similară cu cea a betonului cu agregate expuse, adică betonul devine mai aspru și mai greu de curățat. În cazul pardoselilor foarte lucioase, curățarea cu soluții alcanine puternice (valoare pH mai mare de 10) poate duce la un finisaj mat al suprafeței.

În plus, în absența unor măsuri de tratare a suprafeței - cum ar fi impregnarea, etanșarea sau acoperirea - șapa de ciment tinde să ducă la formarea de praf. În plus, murdăria și umiditatea pot pătrunde mai repede. Dacă șapa de ciment nu este tratată, în timpul curățării trebuie să se aibă grijă ca umiditatea aplicată să fie aspirată din nou. În acest caz, curățarea ar trebui să fie efectuată numai prin metoda într-o singură etapă.