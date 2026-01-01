    Informații utile despre curățarea scărilor

    Scările pot fi adevărate elemente de design, realizate din oțel forjat sau din lemn prețios. Ele pot fi căi de evacuare centrale sau doar niște legături între etaje. În fiecare caz, lucrările de curățare ale scărilor sunt o provocare, deoarece condițiile locative fac ca munca să fie anevoioasă. De ce este curățenia încă importantă? De ce trebuie să se țină cont în cazul diferitelor suprafețe? Care sunt cele mai frecvente erori ale operatorului? Iată o privire de ansamblu.

    Curățarea igienică a scărilor

    Antiderapante, igienice sau reprezentative: Curățarea scărilor este foarte importantă

    Sfera de aplicare a sarcinilor de curățare în jurul unei scări depinde în primul rând de scopul pe care îl îndeplinesc scările ascendente și descendente. În primul rând, este vorba de asigurarea siguranței. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile de pardoseli, de la cele textile la cele din piatră. Murdăria care se desprinde poate fi îndepărtată în mod convenabil cu un aspirator tip rucsac cu baterii. Nu există niciun pericol de împiedicare din cauza unui cablu, iar traseele inutile de la și până la ultima sau următoarea priză sunt de domeniul trecutului.

    Îndepărtarea murdăriei fixate se face, de obicei, cu ajutorul unui dispozitiv de curățare lat cu lavete de ștergere din microfibre. Umiditatea trebuie evitată doar pentru pardoselile din lemn. Cu lavetele din microfibre, podeaua poate fi ștearsă și praful poate fi colectat, astfel încât chiar și cele mai fine particule să fie îndepărtate.

    Dacă există un nivel ridicat de trafic pe scări, de exemplu, în clădiri rezidențiale, hoteluri sau centre comerciale, este important să se curețe și să se dezinfecteze regulat balustradele. Aceasta este singura modalitate de a evita transmiterea de germeni. Pentru scările care reprezintă într-un fel sau altul un scop reprezentativ, vorbim despre menținerea proprietăților acoperirii de pardoseală cât mai mult timp posibil. Prin urmare, este important să se efectueze măsuri de curățare și întreținere adecvate pentru fiecare tip de acoperire a pardoselii - de la piatră fină la piatră artificială și naturală, de la lemn până la mochetă

    Curățarea scărilor cu un aspirator tip rucsac
    Curățarea manuală a scărilor
    Curățarea pardoselilor din piatră naturală

    Pietrele naturale cu aspect identic sau similar pot avea proprietăți tehnice foarte diferite, în special în ceea ce privește sensibilitatea la baze sau acizi, fermitatea și absorbția apei. Acești factori sunt cei care determină ce piatră este potrivită pentru ce scop și cum trebuie întreținută pentru a-și păstra aspectul pentru o perioadă lungă de timp. Prin urmare, înainte de curățare, trebuie să cunoașteți bine proprietățile pietrei în funcție de compoziția sa minerală și de tratamentul de suprafață, precum și pentru ce utilizare este potrivită.

    Curățarea plăcilor de gresie fină cu echipamente Karcher

    Curățarea plăcilor de gresie fină

    Plăcile din gresie fină formează o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin capacitatea sa foarte scăzută de absorbție a umidității. Un mediu de lucru sigur cu design modern.

    Curățarea plăcilor ceramice

    Curățarea plăcilor ceramice

    Cum se face curățarea și întreținerea plăcilor ceramice? Plăcile sunt fabricate din materiale anorganice și arse la o temperatură de 1000 până la 1400 °C. Teracota, cărămida clincker, piatra fină, faianța și gresia sunt utilizate pe scară largă în zilele noastre. Deși există multe variante diferite, etapele de curățare sunt întotdeauna similare. Doar câteva tipuri de faianță necesită întreținere.

    Efectul timpului: Diferite tipuri de deteriorări, diferite tehnici de curățare

    Murdăria și traficul își lasă urmele pe orice tip de pardoseală. În funcție de substrat, există diverse tehnici de curățare adecvate pentru a întreține podeaua și a vă bucura de ea cât mai mult timp posibil. O scară din lemn este în principal expusă riscului de abraziune a particulelor de murdărie și nisip. Granulele minuscule sunt masate în material de către trecători și pot ataca lemnul. Dacă se adaugă umiditate, de exemplu, de la pantofii uzi sau de la o curățare necorespunzătoare, atunci apa pătrunde în lemn și, mai devreme sau mai târziu, duce la deteriorări. Pentru a evita acest lucru, se recomandă întreținerea corespunzătoare a scărilor după o curățare în profunzime, cel puțin de două ori pe an.

    Curățarea scărilor cu o mașină de spălat pardoseli
    Curățarea scărilor cu o mașină mini de frecat
    În cazul pietrei naturale și al pietrei artificiale, aspectul are de suferit în principal din cauza utilizării intense:

    Acoperirea pardoselii este aspră, iar particulele de murdărie se fixează ușor. După un timp, acest lucru duce la semne neplăcute de uzură. În acest caz, cristalizarea sau lustruirea cu tampoane diamantate poate fi soluția care redă strălucirea. Dacă scările din piatră trebuie să fie restaurate în acest mod, pe piață este disponibil un mini-șmirghel pentru această aplicație. Aceasta se adresează în primul rând utilizatorilor care trebuie să curețe suprafețe orizontale și verticale mici și permite o muncă rapidă și ergonomică.

    Curățarea scărilor cu mochetă prin injecție-extracție
    În hoteluri, pe holuri și scări există adesea covoare, pe care, în timp, apar urme

    Marginile scărilor se murdăresc cel mai repede, de exemplu din cauza lustrului de pantofi. Petele mici pot fi îndepărtate cu ajutorul unui detergent de îndepărtare a petelor. Este important să lucrați dinspre exterior spre interior pentru a nu extinde pata. Pentru curățarea în profunzime se poate folosi și metoda pulverizare-extracție pentru îndepărtarea petelor. O duză de mână îngustă permite ca această tehnică să fie folosită și pe scările înguste. Totuși, timpul de uscare este de cel puțin șase până la opt ore.

    Pe scările foarte folosite din clădirile rezidențiale sau din parcările de mașini se poate găsi adesea murdărie puternică, de la gumă de mestecat, la murdăria de pe carosabil și chiar urină. În acest caz, folosirea unor aparate de curățat cu înaltă presiune sau a unor aparate de curățat cu abur poate fi utilă și eficientă.

    Scara înseamna mai mult decât trepte

    Pentru a menține un aspect plăcut al scărilor, nu este suficientă doar curățarea treptelor și a balustradelor. Pentru a menține curățarea scărilor, se recomandă utilizarea unei mașini de frecat compacte, alimentate cu baterii. Presiunea sa de contact mai mare în comparație cu cea a unui mop de șters, împreună cu viteza rolelor, asigură rezultate de curățare remarcabile. Aspiratoarele de mână cu baterii sunt potrivite și ele pentru o gamă largă de lucrări de curățare a scărilor. Suprafețele din sticlă ale ușilor sau ferestrelor sunt rapid și ușor de curățat cu ajutorul unui aspirator profesional de geamuri. Acesta nu lasă urme și nu apar stropi de apă, care ar putea cauza un pericol de alunecare. Murdăria grea, precum guma de mestecat sau autocolantele, poate fi îndepărtată de pe pereții vopsiți cu vopsea din latex cu ajutorul unui aparat de curățat cu înaltă presiune setat la o presiune scăzută.

    Lucrări de detaliu atunci când se curăță scările

    Primele trei cele mai frecvente erori de curățare

    Munca, care este deja dificilă și consumă mult timp, nu ar trebui să fie îngreunată și mai mult prin erori de aplicare. Iată mai jos câteva sfaturi pentru a evita astfel de erori.

    1. Dacă o scară este ștearsă doar cu o lavetă umedă, fără a îndepărta praful în prealabil, atunci suprafața se decolorează, pentru că praful se încorporează în suprafață. De asemenea, murdăria este adesea dată la o parte și cade la etajele inferioare, contaminând suprafețele.

    2. Montarea panourilor de avertizare cu privire la pericolul de alunecare și la riscul de accident pentru trecători este adesea omisă atunci când se efectuează ștergerea umedă.

    3. Dacă laveta de șters nu este spălată suficient de des sau apa este înlocuită prea rar, murdăria se împrăștie pe scări, nu se obține rezultatul de curățare dorit și va fi nevoie de o curățare în profunzime mult mai devreme.

    Când scările se mișcă: Soluții pentru scările rulante

    Metodele de curățare uscată pentru scările rulante nu pot decât să îndepărteze particulele libere din caneluri și să aspire murdăria dezlipită. Pentru o curățare în profunzime, este nevoie de curățare umedă, care îndepărtează în mod eficient murdăria persistentă și lichidele vărsate, murdăria adusă de pe carosabil sau grăsimea. Se folosesc mașini speciale pentru curățarea treptelor care folosesc perii. Acest lucru ajută la evitarea umezelii excesive. Murdăria este dizolvată în timpul de contact necesar, apoi este îndepărtată de pe profil și transportată de către perii spre modulul de aspirare. Pentru a obține vacuumul necesar, capul de aspirare etanșează perfect suprafața canelată a scărilor rulante. În acest fel se poate obține o curățare eficientă și se evită pătrunderea lichidelor în sistem.

