Sfera de aplicare a sarcinilor de curățare în jurul unei scări depinde în primul rând de scopul pe care îl îndeplinesc scările ascendente și descendente. În primul rând, este vorba de asigurarea siguranței. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile de pardoseli, de la cele textile la cele din piatră. Murdăria care se desprinde poate fi îndepărtată în mod convenabil cu un aspirator tip rucsac cu baterii. Nu există niciun pericol de împiedicare din cauza unui cablu, iar traseele inutile de la și până la ultima sau următoarea priză sunt de domeniul trecutului.

Îndepărtarea murdăriei fixate se face, de obicei, cu ajutorul unui dispozitiv de curățare lat cu lavete de ștergere din microfibre. Umiditatea trebuie evitată doar pentru pardoselile din lemn. Cu lavetele din microfibre, podeaua poate fi ștearsă și praful poate fi colectat, astfel încât chiar și cele mai fine particule să fie îndepărtate.

Dacă există un nivel ridicat de trafic pe scări, de exemplu, în clădiri rezidențiale, hoteluri sau centre comerciale, este important să se curețe și să se dezinfecteze regulat balustradele. Aceasta este singura modalitate de a evita transmiterea de germeni. Pentru scările care reprezintă într-un fel sau altul un scop reprezentativ, vorbim despre menținerea proprietăților acoperirii de pardoseală cât mai mult timp posibil. Prin urmare, este important să se efectueze măsuri de curățare și întreținere adecvate pentru fiecare tip de acoperire a pardoselii - de la piatră fină la piatră artificială și naturală, de la lemn până la mochetă