Schelele se confruntă adesea cu condiții dificile pe șantierele de construcții, ceea ce poate cauza uzură și rupere în timp. Ca atare, este esențial să curățați bine schela după fiecare utilizare, verificând cusăturile sudate și componentele metalice pentru deformări și inspectând învelișurile din placaj pentru orice semne de deteriorare. Balamalele, încuietorile, știfturile și pârghiile de siguranță trebuie, de asemenea, curățate cu atenție de orice resturi de tencuială, mortar sau vopsea care se pot acumula.

Curățarea cu presiune cu remorci HDS puternice este adesea suficientă pentru majoritatea lucrărilor de curățare. Cu toate acestea, în unele cazuri, schela poate fi atât de murdară încât este necesară curățarea cu ultra-presiune. Este important să rețineți că reglementările specifice fiecărei țări pot dicta cine este responsabil pentru curățarea schelei. În Regatul Unit, doar persoanele fizice sau companiile licențiate pot monta schele și sunt, de asemenea, responsabile pentru a se asigura că utilizarea acestora este sigură. În funcție de acordul dintre client și compania de închiriere, clientul ar putea fi nevoit să plătească pentru curățare sau costurile pentru compania de închiriere pentru curățarea schelei murdare.