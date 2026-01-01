Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    CURĂȚAREA SCHELELOR

    Schelele sunt, de obicei, închiriate pe durata unui proiect de construcție și apoi predate următorului client. Ca atare, este necesară o curățare temeinică pentru a se asigura că acestea sunt sigure și pot fi utilizate cât mai mult timp posibil, păstrându-și în același timp aspectul îngrijit. Pentru a realiza acest lucru, aparatele de curătat cu presiune sunt o alegere excelentă pentru îndepărtarea oricăror reziduuri de vopsea, beton sau silicon care pot rămâne pe suprafața schelelor. Cu toate acestea, este esențial să selectați accesoriile și presiunea apei adecvate pentru a curăța eficient schelele fără a provoca daune. Procedând astfel, puteți asigura satisfacția clienților și menține siguranța și longevitatea schelelor.

    Curățarea schelelor cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Curățarea schelelor cu un aparat de spălat cu presiune foarte înaltă

    Schelele se confruntă adesea cu condiții dificile pe șantierele de construcții, ceea ce poate cauza uzură și rupere în timp. Ca atare, este esențial să curățați bine schela după fiecare utilizare, verificând cusăturile sudate și componentele metalice pentru deformări și inspectând învelișurile din placaj pentru orice semne de deteriorare. Balamalele, încuietorile, știfturile și pârghiile de siguranță trebuie, de asemenea, curățate cu atenție de orice resturi de tencuială, mortar sau vopsea care se pot acumula.

    Curățarea cu presiune cu remorci HDS puternice este adesea suficientă pentru majoritatea lucrărilor de curățare. Cu toate acestea, în unele cazuri, schela poate fi atât de murdară încât este necesară curățarea cu ultra-presiune. Este important să rețineți că reglementările specifice fiecărei țări pot dicta cine este responsabil pentru curățarea schelei. În Regatul Unit, doar persoanele fizice sau companiile licențiate pot monta schele și sunt, de asemenea, responsabile pentru a se asigura că utilizarea acestora este sigură. În funcție de acordul dintre client și compania de închiriere, clientul ar putea fi nevoit să plătească pentru curățare sau costurile pentru compania de închiriere pentru curățarea schelei murdare.

    Curățarea schelelor

    Tehnică și accesorii pentru curățarea schelelor murdare

    Aparatele de curățat cu presiune ultra-înaltă s-au dovedit a fi o metodă puternică și eficientă de îndepărtare a murdăriei persistente, oferind avantajul suplimentar al flexibilității în ajustarea debitului de apă, a presiunii de lucru și a formei duzei pentru a satisface cerințele specifice de curățare.

    Dispozitivele cu un debit de apă de 900 de litri sau mai mult sunt utilizate de obicei pentru curățarea schelelor, cu o presiune maximă de până la 1.000 de bari pentru structurile metalice cu murdărie persistentă. Pentru scândurile din lemn, se recomandă o presiune mai mică, de 350 până la 500 bar. Utilizarea unei duze rotative este, de asemenea, recomandată pentru o curățare puternică și rapidă, cu posibilitatea de a alege între un jet unic sau un jet de 4 până la 6 ori pentru o curățare accelerată.

    Atunci când se utilizează tehnologia de presiune ultra-înaltă pentru curățarea schelelor, este esențial să se poarte echipamentul de protecție individuală (PPE) necesar. În funcție de nivelul de presiune, PPE poate include o cască de protecție cu vizor, mănuși și cizme de protecție, îmbrăcăminte de protecție impermeabilă și protecție auditivă industrială.

    Curățarea schelelor cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Sfat 1 - Nu este nevoie de detergenți sau apă caldă

    Energia mecanică ridicată a aparatelor de curățat cu presiune face inutilă utilizarea detergenților sau a apei calde la curățarea schelelor.

    Sfat 2 - Sunt disponibile sisteme automatizate de presiune

    De asemenea, sunt disponibile sisteme automatizate de presiune pentru a accelera curățarea schelelor murdare. Acestea pot fi de obicei adaptate individual la condițiile locale.

    Curățarea schelelor murdare: important pentru calitatea șantierului

    Companiile care închiriază schele oferă adesea și servicii de închiriere a cofrajelor. Cu toate acestea, dacă cofrajul nu este curățat temeinic după utilizare, reziduurile de beton pot face dificilă asamblarea strânsă și pot provoca scurgeri în betonul proaspăt turnat. În plus, aceste reziduuri pot lăsa urme și urme inestetice pe pereți, tavane sau coloane. Pentru curățarea eficientă a betonului proaspăt, este suficientă o presiune de 350 până la 500 bar. Cu toate acestea, după patru zile, când betonul s-a întărit deja, este necesară o presiune de cel puțin 1 000 bar pentru o curățare eficientă.

    Curățarea cofrajelor cu aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Curățarea cofrajelor

    Calitatea cofrajului este esențială pentru producerea diferitelor suprafețe și elemente de construcție din beton, cum ar fi matrițele prefabricate din beton. Trebuie să se acorde o atenție deosebită curățeniei cofrajului, deoarece aceasta este ceea ce cer suprafețele de beton de înaltă calitate. Cofrajele utilizate pentru prefabricarea betonului trebuie, prin urmare, curățate după fiecare aplicare. Echipamentele de curățare puternice, cum ar fi aparatele de curățat cu presiune, sunt foarte potrivite pentru acest scop. Dispozitivele nu numai că curăță temeinic, dar sunt și delicate cu suprafața de beton și flexibile la utilizare. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a îndepărta reziduurile de beton întărit fără a lăsa urme. Dispozitivul de curățare, presiunea apei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de cantitatea de murdărie. Astfel, este posibilă curățarea completă a cofrajelor fără a le deteriora.

    Vezi mai mult

    Produse potrivite pentru curățarea schelelor

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Trailer HDS Kärcher

    Trailer HDS

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece Kärcher

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă Kärcher

    Aparate de spălat cu presiune foarte înaltă

    Broșură Industria Construcțiilor

    Broșură Industria Construcțiilor

    Descarcă
    Înapoi la curățarea șantierelor de construcții