Pepinierele mari au spații de depozitare și logistică mari. În aceste zone, în funcție de cultură, florile tăiate sunt sortate și ambalate sau legumele sunt clasificate în funcție de mărime și calitate și apoi ambalate în coșuri sau pe paleți.
Podele și rafturi
Pe lângă praf și gunoaie de hârtie, podelele din depozite au adesea reziduuri de folie și benzi de ambalaj sau așchii de lemn de pe paleți pe podele. Această murdărie grosieră trebuie îndepărtată manual, altfel există riscul de a bloca mașinile sau de a se prinde materialul în accesoriile rolelor măturătoarelor. Curățarea grosieră poate fi făcută cu o mătură. Apoi, în funcție de dimensiunea spațiilor de depozitare și logistică, lucrul cu un aspirator umed-uscat, o mașină de măturat sau o mașină de frecat-aspirat ar putea fi cel mai bun pariu. Utilizarea unui aspirator umed-uscat este potrivită și pentru rafturi și zone de depozitare.
Cărucior de transport
Pentru cărucioarele cu role, platforme sau paleți ca mijloace de transport, se recomandă curățarea regulată cu aparate de curățat cu presiune cu apă caldă sau rece - în funcție de nivelul de murdărie, cu adăugarea unui agent de curățare adecvat.
Mașini de ambalat
În special zonele din jurul scanerelor și părțile din oțel inoxidabil ale mașinilor de ambalat vor necesita o curățare regulată. Aceasta se poate face în mod convențional cu un furtun de apă, dar și cu un aspirator cu presiune sau un aspirator cu abur. Alegerea depinde de dimensiunea mașinii, dar și de intervalul de curățare.
Prin urmare, sera este o casă confortabilă pentru flori, plante de legume, arbuști fructiferi etc. numai dacă toate zonele din seră sunt curățate (și dezinfectate) regulat și temeinic. Numai atunci plantele se pot dezvolta corespunzător și pot da randamentul dorit.