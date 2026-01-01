Pardoseala serelor variază ca textură, în funcție atât de locația acesteia, cât și de culturile care sunt cultivate în ea. Pentru o seră orientată spre flori, se utilizează adesea o podea de beton pavată și texturată. Pentru plantarea legumelor, se folosesc fie substraturi de plantare, fie o podea de pământ. În serele de dimensiuni medii cu o podea din beton texturat, se recomandă o mașină de măturat sau una de măturat-aspirat. În cazul mașinilor de măturat, curățarea se face uscat, cu ajutorul unei role de măturat. În cazul mașinilor de măturat-aspirat, praful produs în timpul curățării este preluat și filtrat de un ventil de aspirație - de aceea această metodă de curățare este utilă în sere. În cazul în care podeaua este foarte murdară, se recomandă, de asemenea, utilizarea unui aparat de curățat suprafețe (un accesoriu pentru un aparat de curățat de cu presiune cu perii rotative). Același lucru este valabil și pentru serele bazate pe sol sau cele situate direct pe câmp, unde căile pavate pot fi prelucrate cu o mașină de măturat aspirat sau cu un dispizitiv de curățat pentru suprafețe dure. În cazul în care se utilizează aparate de curățat cu presiune, alegerea pentru sere constă în echipamente mobile, deoarece aparatele de curățat sunt necesare în locuri diferite. Unitățile staționare sunt instalate ocazional în serele foarte mari și sunt de obicei operate cu mai multe lănci în diferite puncte. Dacă pentru curățarea la presiune ridicată se utilizează un aparat de spălat cu apă rece sau cu apă caldă, depinde de preferințele individuale. În cazul dispozitivelor cu apă caldă, jetul de apă este încălzit până la 155 °C - acest lucru nu numai că reduce semnificativ depunerile de murdărie, dar reduce și germenii - în majoritatea cazurilor nu sunt necesari agenți de curățare. Dacă, pe de altă parte, se utilizează apă rece la presiune ridicată, este recomandabil să se utilizeze și un agent de curățare adecvat, în funcție de nivelul de murdărie. În cazul unei sere, agenții biologici sunt cea mai bună alegere, deoarece suprafețele vor intra ulterior în contact cu plantele.

Utilizarea mașinilor frecat-aspirat este mai puțin frecventă și este adecvată pentru curățarea serelor foarte mari, unde sunt podele dure netede. Acestea permit utilizarea echipamentelor logistice precum transpaleți, stivuitoare sau cărucioare. Deoarece stabilitatea paleților pe podele netede este mai bună, aceasta permite și stivuirea paleților.