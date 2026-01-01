Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea serelor: iată ce trebuie să luați în considerare

    Serele variază în funcție de tipul, dimensiunea și locația lor. Sarcinile implicate în curățarea serelor sunt la fel de variate. De la podele la acoperișurile de sticlă și la echipamentele mobile, este necesară cea mai mare atenție în fiecare zonă pentru a preveni răspândirea germenilor și a organismelor dăunătoare și, în același timp, pentru a crea cele mai bune condiții de viață pentru plante.

    Curățarea serei cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune
    Seră

    Sera este o casă confortabilă pentru flori, legume, arbuști fructiferi și plante perene, datorită faptului că este întotdeauna luminoasă, caldă și are suficientă hrană. Pentru a se asigura că lumina, temperatura și aerul rămân constante pentru plante, sunt necesare măsuri adecvate, printre care se numără curățarea și dezinfectarea completă a serei. Din păcate, nu numai plantele se simt ca acasă în acest mediu de seră, ci și germenii și dăunătorii apreciază căldura și umiditatea ridicată a unei sere.

    Curățarea în profunzime a interiorului serei: varietatea de sarcini

    Serele sunt disponibile în numeroase dimensiuni și în diferite locații, de la micile case de sticlă din grădinile de acasă până la serele mari pentru castraveți sau roșii din pepiniere și câmpuri. Tipul de producție de plante și, prin urmare, sarcinile de curățare care îl însoțesc, depind de locația serei, precum și de ceea ce se cultivă. În unele sere, pământul pentru ghivece formează fundația, în timp ce în altele se folosesc substraturi de plantare. În Europa, serele pentru cultivarea legumelor sunt situate în principal în Germania, Spania și Țările de Jos. În aceste sere pentru culturi, este necesar un nivel deosebit de ridicat de curățare, astfel încât alte măsuri de protecție a plantelor să poată fi reduse la minimum sau eliminate complet.

    Plantarea salatei în seră

    Golirea serei pentru curățarea în profunzime care urmează

    Pentru a elimina în mod eficient germenii și organismele dăunătoare, serele de interior trebuie curățate temeinic, în medie, de 1 până la 2 ori pe an. În acest scop, este necesar să eliminați toate plantele, ghivecele, cadrele de plantare și alte echipamente din seră. Adesea, curățarea se face în secțiuni, astfel încât, în consecință, puteți începe prin curățarea zonelor individuale.

    Curățarea interioară a serelor: ferestre, rame de plantare și sisteme de alimentare

    O seră este alcătuită în mare parte din geamuri de sticlă, geamuri de policarbonat sau foi de plastic cu geam dublu. Pentru tunelurile de folie de pe câmp, se folosesc adesea folii de plastic transparente. Toate aceste măsuri mențin lumina și căldura în interior și țin radiațiile UV departe de plante. În funcție de dimensiunea serei, pentru curățarea ferestrelor din interior se recomandă o combinație între un aparat de curățat cu presiune și un kit de curățare a fațadelor. Acesta constă dintr-un baston telescopic (lungime 7-14 m) și o perie. În funcție de gradul de murdărire, acesta poate fi utilizat opțional și cu o perie cu rolă acționată cu presiune ridicată (este necesară utilizarea unui aparat de curățat cu presiune). Pentru curățarea unei sere, se poate utiliza apă normală de la robinet, dar și apă osmozată (apă de la robinet filtrată fără poluanți). Presiunea normală a robinetului este suficientă pentru utilizarea periei.

    Murdăria de pe rafturile de plantare și de pe conductele care alimentează plantele cu apă și substanțe nutritive poate fi îndepărtată în mod convenabil cu un aparat de curățat cu presiune cu apă rece sau apă caldă. Acest lucru este valabil și pentru sistemele de șine pentru cărucioarele de recoltare.

    Curățarea cu un aparat de spălat cu presiune în interiorul serei
    Curățarea serelor de dimensiuni mari cu o mașină de măturat cu post de conducere

    Opțiuni individuale de curățare pentru diferite pardoseli în sere

    Pardoseala serelor variază ca textură, în funcție atât de locația acesteia, cât și de culturile care sunt cultivate în ea. Pentru o seră orientată spre flori, se utilizează adesea o podea de beton pavată și texturată. Pentru plantarea legumelor, se folosesc fie substraturi de plantare, fie o podea de pământ. În serele de dimensiuni medii cu o podea din beton texturat, se recomandă o mașină de măturat sau una de măturat-aspirat. În cazul mașinilor de măturat, curățarea se face uscat, cu ajutorul unei role de măturat. În cazul mașinilor de măturat-aspirat, praful produs în timpul curățării este preluat și filtrat de un ventil de aspirație - de aceea această metodă de curățare este utilă în sere. În cazul în care podeaua este foarte murdară, se recomandă, de asemenea, utilizarea unui aparat de curățat suprafețe (un accesoriu pentru un aparat de curățat de cu presiune cu perii rotative). Același lucru este valabil și pentru serele bazate pe sol sau cele situate direct pe câmp, unde căile pavate pot fi prelucrate cu o mașină de măturat aspirat sau cu un dispizitiv de curățat pentru suprafețe dure. În cazul în care se utilizează aparate de curățat cu presiune, alegerea pentru sere constă în echipamente mobile, deoarece aparatele de curățat sunt necesare în locuri diferite. Unitățile staționare sunt instalate ocazional în serele foarte mari și sunt de obicei operate cu mai multe lănci în diferite puncte. Dacă pentru curățarea la presiune ridicată se utilizează un aparat de spălat cu apă rece sau cu apă caldă, depinde de preferințele individuale. În cazul dispozitivelor cu apă caldă, jetul de apă este încălzit până la 155 °C - acest lucru nu numai că reduce semnificativ depunerile de murdărie, dar reduce și germenii - în majoritatea cazurilor nu sunt necesari agenți de curățare. Dacă, pe de altă parte, se utilizează apă rece la presiune ridicată, este recomandabil să se utilizeze și un agent de curățare adecvat, în funcție de nivelul de murdărie. În cazul unei sere, agenții biologici sunt cea mai bună alegere, deoarece suprafețele vor intra ulterior în contact cu plantele.

    Utilizarea mașinilor frecat-aspirat este mai puțin frecventă și este adecvată pentru curățarea serelor foarte mari, unde sunt podele dure netede. Acestea permit utilizarea echipamentelor logistice precum transpaleți, stivuitoare sau cărucioare. Deoarece stabilitatea paleților pe podele netede este mai bună, aceasta permite și stivuirea paleților.

    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Aflați mai multe

    Dezinfecția serelor pentru un mediu igienic

    Cu toate acestea, pentru a elimina în mod corespunzător agenții patogeni potențiali, cum ar fi acarienii păianjen, dezinfectarea interiorului serei trebuie efectuată după fiecare curățare completă. Acest lucru se poate face în serele mici folosind detergenți biologici, de exemplu cu acid acetic sau citric. Cu toate acestea, pentru a controla dăunătorii în serele mari, dezinfecția chimică se realizează de obicei prin metoda fumigației. În acest scop, se utilizează, de obicei, peroxidul de hidrogen - un compus de hidrogen și oxigen cu proprietăți dezinfectante, antibacteriene și de eliminare a mirosurilor. Avantajul metodei de fumigație este că picăturile dezinfectante se depun în podeaua serei, chiar și în cele mai mici fisuri sau crăpături, astfel încât sunt dezinfectate chiar și locurile greu accesibile. În cazul în care dimensiunea serei face posibilă utilizarea unei mașini de frecat-aspirat.

    Un bărbat curăță rafturile exterioare din fața unei sere cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher

    Întreținere în curățarea serelor: măturați podelele în mod regulat

    Murdăria de zi cu zi, cum ar fi praful, frunzele sau grăunțele de nisip, se acumulează și pe podeaua unei sere. Pentru îndepărtarea acestora ca parte a curățeniei regulate de întreținere în seră, pe lângă mașinile de măturat aspirat, se recomandă o mătură pentru secțiunile deosebit de mici - adică acolo unde este prea îngust pentru mașini. Cu toate acestea, măturatul manual ridică de obicei mai mult praf decât o mașină de măturat aspirat. Podelele curate contribuie, de asemenea, la menținerea siguranței la locul de muncă într-o seră.

    Uneltele precum mături, lopeți, găleți etc. necesită, de asemenea, o curățare regulată - în acest scop, este adecvată o cârpă sau - în cazul unei murdării mai mari - un aparat de curățat cu presiune.

    O femeie curăță exteriorul unei sere cu o lance telescopică Kärcher

    Pentru cele mai bune condiții de iluminare: curățați bine exteriorul

    Pentru a se asigura că plantele primesc întotdeauna suficientă lumină, este necesar să se curețe periodic geamurile de plastic sau de sticlă ale serelor și din exterior și să se îndepărteze murdăria și resturile. În special în serele în care sunt cultivate legume precum roșii, ardei sau vinete, lumina este un factor determinant pentru creșterea plantelor. În acest caz, se recomandă curățarea exteriorului de mai multe ori pe an. În alte sere, de exemplu pentru flori, curățarea se face de obicei o dată pe an - în același timp cu interiorul. Pentru exteriorul serei, se recomandă un aparat de curățat cu presiune. În funcție de nivelul de murdărie, poate fi utilizat un agent de curățare adecvat. Acesta trebuie să fie ecologic și să nu dăuneze solului sau apelor subterane. Acizii ușori precum acidul acetic sau citric sunt potriviți pentru acest scop.

    În unele țări, cum ar fi Olanda, este, de asemenea, o practică obișnuită utilizarea cretei pe partea exterioară a serelor - pentru un control mai bun al climei din seră. Acest lucru se datorează faptului că, dacă lumina soarelui este prea puternică, se face prea cald în interior - ceea ce poate dăuna plantelor. Agenții de umbrire utilizați trebuie să nu conțină crom, astfel încât să nu existe contaminarea solului și a apelor subterane. O altă opțiune este instalarea de dispozitive de umbrire.

    O femeie curăță podeaua dintre rafturile cu plante cu o mașină de măturat Kärcher

    Curățarea altor zone în pepiniere

    Atunci când clienții intră într-un magazin, de multe ori prima impresie este cea care contează. Persoanele care vizitează o pepinieră vor dori să se simtă confortabil. Acest lucru include impresia că lucrurile sunt curate. Pentru a asigura acest lucru și pentru a crea un mediu sigur pentru plante și angajați, în pepiniere, inclusiv în sere ca instalații de producție, apar sarcini de curățare (zilnice). În parcare și la intrarea în spațiile de vânzare, curățenia poate fi asigurată rapid și convenabil cu o măturătoare. La intrare, este logic să instalați un colector de murdărie sub forma unui covor sau grătar. Aceasta păstrează deja particulele grosiere precum pietricele, nisip sau noroi departe de podeaua magazinului.

    Curățarea parcărilor

    Curățați parcările, aleile și zonele exterioare

    Fie că vizitați un restaurant, faceți cumpărături într-un supermarket, magazin de mobilă sau centru comercial, mergeți la medic sau la un muzeu - sosirea începe adesea cu parcarea mașinii și scurta plimbare până la clădire. Pentru a crea o impresie pozitivă în acest moment și pentru a preveni riscul de accidente, vă puteți asigura că murdăria nu este transportată de la exterior la interior folosind o mulțime de măsuri diferite.

    Aflați mai multe
    Curățarea tejghelelor cu un aspirator umed-uscat

    Echipamente manuale și mașini pentru curățarea zilnică a serelor și pepinierelor

    În interiorul unui spațiu de vânzări pentru sere, vor exista zilnic resturi de praf, firimituri și alte murdării. Micile bălți de apă sunt, de asemenea, frecvente într-o pepinieră. În funcție de mărimea suprafeței podelei, o mașină de măturat sau un aspirator umed-uscat vor fi ideale pentru aceste tipuri de murdărie. În grădinițele foarte mari, utilizarea unei freze poate fi, de asemenea, utilă dacă podeaua este adecvată.

    Într-o pepinieră, în zona din spatele tejghelei de vânzări se găsesc, de obicei, deșeuri verzi, resturi mici de hârtie sau de plastic care sunt rezultatul legării și ambalării florilor și plantelor verzi. Acestea pot fi îndepărtate în mod convenabil cu o mătură și un aspirator sau, opțional, cu un aspirator umed-uscat la îndemână. Standul de vânzare în sine poate fi menținut curat și uscat cu o lavetă.

    Femeie care aspiră cu un aspirator profesional umed-uscat în magazinul de retail

    Curățarea magazinelor din sectorul alimentar

    O alimentație sănătoasă pentru o viață sănătoasă - din ce în ce mai mulți oameni își dau seama de importanța a ceea ce au în farfurie. Fie că folosesc produse proaspete de la o fermă pentru a pregăti cina, fie că iau o gustare rapidă la prânz de la un chioșc, un lucru este vital - trebuie să existe standarde de igienă scrupuloase. Curățenia și igiena excelentă în spațiile de vânzare sunt esențiale în acest sens, iar curățarea profundă trebuie efectuată întotdeauna.

    Aflați mai multe

    Curățarea zonei logistice: depozit, rafturi, mașini de ambalat

    Pepinierele mari au spații de depozitare și logistică mari. În aceste zone, în funcție de cultură, florile tăiate sunt sortate și ambalate sau legumele sunt clasificate în funcție de mărime și calitate și apoi ambalate în coșuri sau pe paleți.

    Podele și rafturi

    Pe lângă praf și gunoaie de hârtie, podelele din depozite au adesea reziduuri de folie și benzi de ambalaj sau așchii de lemn de pe paleți pe podele. Această murdărie grosieră trebuie îndepărtată manual, altfel există riscul de a bloca mașinile sau de a se prinde materialul în accesoriile rolelor măturătoarelor. Curățarea grosieră poate fi făcută cu o mătură. Apoi, în funcție de dimensiunea spațiilor de depozitare și logistică, lucrul cu un aspirator umed-uscat, o mașină de măturat sau o mașină de frecat-aspirat ar putea fi cel mai bun pariu. Utilizarea unui aspirator umed-uscat este potrivită și pentru rafturi și zone de depozitare.

    Cărucior de transport

    Pentru cărucioarele cu role, platforme sau paleți ca mijloace de transport, se recomandă curățarea regulată cu aparate de curățat cu presiune cu apă caldă sau rece - în funcție de nivelul de murdărie, cu adăugarea unui agent de curățare adecvat.

    Mașini de ambalat

    În special zonele din jurul scanerelor și părțile din oțel inoxidabil ale mașinilor de ambalat vor necesita o curățare regulată. Aceasta se poate face în mod convențional cu un furtun de apă, dar și cu un aspirator cu presiune sau un aspirator cu abur. Alegerea depinde de dimensiunea mașinii, dar și de intervalul de curățare.

    Prin urmare, sera este o casă confortabilă pentru flori, plante de legume, arbuști fructiferi etc. numai dacă toate zonele din seră sunt curățate (și dezinfectate) regulat și temeinic. Numai atunci plantele se pot dezvolta corespunzător și pot da randamentul dorit.

    Curățarea zonei logistice din pepinieră
    Curățarea depozitelor

    Curățarea depozitelor

    Este cu siguranță avantajos ca depozitul de materiale să arate impecabil. Acest lucru este valabil nu numai pentru spațiile de depozitare foarte mici, cum ar fi cele din ateliere, ci și pentru depozitele foarte mari. Cu toate acestea, sănătatea și siguranța la locul de muncă și protecția materialelor din depozit sunt întotdeauna aspecte esențiale. În special, podelele trebuie să fie curate și sigure pentru a preveni riscul de accidente cauzate de curățarea necorespunzătoare. O astfel de curățare poate fi efectuată în mod eficient cu ajutorul mașinilor de măturat (aspiratoare) și frecat-aspirat configurabile individual.

    Aflați mai multe

    Produse potrivite pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

    Mașină de măturat condusă manual

    Mașină de măturat condusă manual

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă clasa Super

    Aparat de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Sistem pentru curățarea fațadelor cu presiune

    Sistem pentru curățarea fațadelor cu presiune

    Mașină de curățat pardoseli compacte

    Mașină de curățat pardoseli compacte

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aspirator profesional umed-uscat

    Înapoi la prezentarea generală