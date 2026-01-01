Curățarea și dezinfectarea unei cocine de porci de fiecare dată când un porc este relocat necesită multă muncă. Cu toate acestea, merită efortul depus pentru a asigura curățenia pardoselilor, pereților și tavanelor, a sistemelor de hrănire pentru porci, precum și curățenia boxelor de fătare și a compartimentelor de îngrășare. Folosind echipamente și agenți de curățare adecvați, precum și un plan eficient, se pot economisi timp și bani. În plus, puteți umple rapid cotețul cu următoarea turmă de porci.
În unele țări, normele de igienă pentru creșterea porcilor impun ca grajdul eliberat să fie curățat și dezinfectat între turme. Cu toate acestea, curățarea și dezinfectarea cotețelor de porci nu ar trebui să aibă loc doar din cauza reglementărilor legale.
În plus față de măsuri precum perioada de carantină pentru animalele noi, curățarea și dezinfecția cocinelor de porci reprezintă o contribuție substanțială la biosecuritate. Cu alte cuvinte, creați un mediu pentru animale care reduce probabilitatea apariției bolilor. Prin urmare, un standard ridicat de igienă a cocinelor de porci face parte integrantă din creșterea economică și ecologică a porcilor.
Frecvența cu care se curăță o cocină de porci depinde dacă este vorba despre o exploatație, un grajd de fătare, de creștere sau de îngrășare. Cel mai eficient mod de a curăța o cocină de porci este de a utiliza sistemul de "curățare". Odată ce toate animalele au fost scoase afară, iar cocina este goală, curățarea completă va rupe lanțurile de infecție.
Acest lucru duce la următorul ciclu de curățare:
În plus față de fecale, praful compus dintr-un amestec de piele, peri, furaje și particule din așternut reprezintă o provocare la curățarea porcăriilor. Praful acoperă toate suprafețele unei cocine de porci - podele și pereți, pereți despărțitori și porți, conducte de alimentare cu apă și furaje, jgheaburile de furajare, sistemele de ventilație și ferestrele.
Ca și fecalele, acest praf este un teren propice pentru ciuperci, germeni și muște. Pentru a proteja oamenii și animalele de boli, în special de cele respiratorii, acest praf trebuie îndepărtat.
În compartimentele de îngrășare, contaminarea este maximă după trei luni bune de îngrășare. Totuși, aceasta nu înseamnă că crescătorul trebuie să fie mai puțin atent atunci când curăță boxele de creștere.
Chiar dacă ultima curățare și dezinfecție a avut loc în urmă cu doar câteva săptămâni, igiena și curățenia sunt foarte importante aici. Purceii sunt deosebit de sensibili la boli, deoarece trebuie să își construiască sistemul imunitar după naștere. Pentru a se dezvolta, ei au nevoie de un mediu curățat meticulos, lipsit de murdărie și germeni. Acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru zona de fătare, unde purceii nou-născuți își petrec primele săptămâni cu mamele lor.
Printr-o abordare sistematică și un echipament adecvat, țarcurile pot fi curățate și dezinfectate fără o muncă excesivă, astfel încât noul efectiv de porci să aibă un start bun într-un mediu curat.
O mătură, o lopată și o roabă fac parte de mult timp din curățarea cocinelor de porci. Cu toate acestea, cea mai importantă piesă de echipament pentru curățarea profesională a cocinelor de porci este un aparat modern de curățat cu presiune. Acesta curăță eficient pentru o mai bună igienă a cocinei de porci. Utilizarea unui dispozitiv de curățare cu presiune mobil sau staționar depinde de dimensiunea și condițiile generale ale fermei.
Pentru spații mai mari, merită să achiziționați un aparat staționar de curățat cu presiune. Acesta este instalat permanent într-o cameră adiacentă unui hambar sau a unui grajd și este conectat la compartimentele individuale prin conducte. În aceste compartimente există puncte de racordare unde se fixează furtunul de înaltă presiune și lancea.
Aparatele staționare de curățat cu presiune au avantajul unor timpi de instalare scurți. Nu este necesară mutarea aparatului din compartiment în compartiment. În plus, acesta nu încurcă în timpul curățării, iar dispozitivul nu poate introduce germeni din exterior în grajd. Acest risc există în cazul aparatelor de curățat mobile care sunt utilizate și în afara hambarului. Acest lucru se întâmplă în special în fermele mici.
În principiu, curățarea cu aparate de înaltă presiune cu apă caldă este posibilă și la curățarea cocinelor de porci. Aparatul de curățat cu apă fierbinte cu presiune are avantajul că apa fierbinte dizolvă mai repede murdăria grasă și acționează împotriva germenilor chiar și fără agenți de curățare.
Apa fierbinte de la un aparat modern de curățat cu presiune reduce timpul de curățare cu până la 40 %. În plus, suprafețele curățate cu apă fierbinte se usucă mult mai repede. Lucrările de dezinfecție și reparațiile pot începe astfel mai repede. Concluzia este că aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă economisesc mult timp și bani.
Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.
Aspiratoarele umed-uscate sunt utilizate pentru a suplimenta eficient aparatele de curățat cu presiune. Acestea sunt utilizate pentru a îndepărta lichidele sau solidele. De exemplu, ca prim pas în procesul de curățare, reziduurile de furaje pot fi pur și simplu aspirate din jgheaburi - în mod similar, poate fi îndepărtată apa de curățare care s-a acumulat în jgheaburi după curățarea grajdului. Aspiratorul umed-uscat poate fi utilizat și pentru a îndepărta praful din încălzite unde sunt ținuți purceii.
Mașinile de măturat sunt necesare în primul rând în exteriorul cocinei de porci și ajută la minimizarea germenilor din interior. Deoarece germenii pătrund întotdeauna din exterior, este deosebit de important să se măture bine și în mod regulat zonele exterioare, cum ar fi căile și curțile din jurul grajdului. Acest lucru elimină posibilitatea ca rozătoarele să se hrănească cu resturi și reduce riscul ca bolile să fie introduse în grajd.
Agenții de curățare speciali, biodegradabili, nu numai că îndepărtează murdăria mai rapid, dar și mai temeinic. Agenții tensioactivi din agenții de curățare alcalini sau din spumele de curățare dizolvă murdăria insolubilă în apă și îndepărtează reziduurile grase și proteice din furaje și fecale. Agenții de curățare pot fi, de asemenea, utilizați în combinație cu agenți de înmuiere care sunt alcalini.
Sănătatea porcilor trebuie protejată în plus față de cea a oamenilor din fermă. De aceea, pe lângă costumele de spălare pe tot corpul și mănuși, angajații trebuie să poarte și ochelari de protecție și o mască pentru gură/nas în timpul curățării cocinei de porci. În acest fel, ei pot efectua următoarele etape de lucru cu cele mai mici riscuri posibile pentru sănătate.
Toate cantitățile mari de murdărie liberă de pe podea, cum ar fi gunoiul de grajd și reziduurile de furaje, trebuie îndepărtate mecanic cu o lopată și o mătură. Acest lucru ajută la o curățare ulterioară umedă, care este mai eficientă și utilizează mai puțină apă.
Dacă murdăria liberă nu este îndepărtată în prealabil, presiunea de la aparatul de curățat cu presiune se va răspândi în întregul hambar. Acest lucru face curățarea ineficientă și neplăcută.
Reziduurile de furaje uscate din jgheaburi pot fi îndepărtate rapid cu un aspirator umed-uscat.
Cuiburile de căldură ale purceilor sunt aspirate, eventual cu un aspirator umed-uscat, și eliberate de praf. Acest lucru este posibil și atunci când cuiburile sunt încă ocupate. Prin aspirarea prafului, sarcina asupra tractului respirator al purceilor este redusă, la fel ca și riscul de infectare cu germeni și ciuperci.
După curățarea compartimentului, aspiratorul umed-uscat este utilizat pentru a curăța componentele sensibile, cum ar fi lămpile cu scântei, înainte ca acestea să fie demontate și mutate în afara hambarului pentru a le proteja de deteriorarea de către aparatul de spălat cu presiune.
În etapa următoare, tarlaua este complet înmuiată pentru a îndepărta reziduurile grele. Această procedură are avantajul de a reduce timpul de curățare. Pentru a evita uscarea prea rapidă a suprafețelor, sistemul de încălzire și de ventilație este oprit în prealabil.
Unele grajduri au sisteme de aspersoare pentru înmuiere. În caz contrar, hambarul poate fi umezit și cu un aparat de curățat cu presiune.
Pentru înmuiere, apa trebuie pulverizată fin, astfel încât să poată pătrunde adânc în murdărie. Timp de aproximativ o zi, apa trebuie să fie aplicată la intervale regulate. Prea multă apă deodată nu este ideală, deoarece picăturile mari se scurg cu ușurință de pe suprafața murdăriei.
De asemenea, se pot utiliza agenți de înmuiere care sunt alcalini prin natura lor și dizolvă mai ușor fecalele și grăsimile.
După o perioadă corespunzătoare de înmuiere, trebuie utilizat un aparat de curățat cu înaltă presiune. Într-o cocină de porci, curățarea cu aparatul cu presiune se face de obicei de jos în sus. Se curăță mai întâi podeaua, apoi pereții, pereții despărțitori ai cotețului și toate suprafețele până la tavan.
După curățarea podelelor, urmează suprafețele cu lamele. Aceasta permite murdăriei să se scurgă prin fantele deschise. Urmează pereții și pereții despărțitori, apoi tavanele. În cele din urmă, totul este clătit din nou de sus în jos. În acest proces, toate celelalte echipamente din grajd sunt, de asemenea, curățate. Instalațiile pentru furaje și apă potabilă primesc un tratament special (a se vedea mai jos).
Dacă ar fi urmată ordinea inversă - de sus în jos - murdăria de pe podea ar fi împrăștiată pe pereții și suprafețele proaspăt curățate de presiunea apei de la aparatul de curățat cu presiune, ceea ce ar cauza muncă suplimentară.
Se recomandă utilizarea unei duze cu jet plat. Curățarea cu aceasta, este mai eficientă de la o distanță de aproximativ 20 până la 40 de centimetri. În cazul murdăriei și excrementelor foarte persistente, utilizați o duză rotativă - cunoscută și sub numele de tăietor de murdărie. Cu toate acestea, trebuie să se acorde atenție pentru a se asigura că suprafețele sensibile nu sunt deteriorate.
Utilizarea suplimentară a agenților de curățare accelerează procesul de curățare, în special dacă se folosesc aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece.
Se recomandă aplicarea detergenților înainte de curățarea efectivă, deci procedați în doi pași - mai întâi aplicați detergentul, apoi curățați cu aparatul de presiune.
Aparatele de curățat cu presiune sunt, de asemenea, utilizate pentru a aplica agenți de curățare. În mod ideal, agentul de curățare este aplicat de jos în sus, cu ajutorul unei duze de spumare cu rezervor. Spuma de curățare este stabilă, astfel încât aderă la suprafețe pentru mai mult timp și își poate face efectul. Cu spuma, timpul de contact este optimizat, spre deosebire de soluțiile de curățare pe bază de apă. Un alt avantaj al spumei de curățare este că se poate vedea unde a fost aplicată.
După ce agenții de curățare au acționat atât timp cât prevăd instrucțiunile lor, al doilea pas este curățarea completă cu apă.
Curățarea echipamentului de alimentare cu hrană și apă potabilă necesită o atenție deosebită, deoarece germenii se pot depune cu ușurință aici. Pentru țevile de alimentare, se recomandă curățarea cu un set de curățare a țevilor care este conectat la aparatul de curățat cu presiune și curăță eficient țevile din interior.
Pentru a curăța eficient o cocină de porci, o capacitate mare de spălare este ideală. Aceasta înseamnă o cantitate mare de apă și o presiune relativ mică. Aceasta spală murdăria în loc să o împrăștie în toate direcțiile cu apa reziduală.
Atunci când achiziționați un aparat de spălat cu presiune, asigurați-vă că presiunea poate fi reglată - în mod ideal, nu numai pe dispozitivul în sine, ci și de pe lance. Lăncile de înaltă presiune cu atașament pentru pistol pot fi de real ajutor, unde cantitatea de apă și presiunea pot fi dozate continuu. Acest lucru permite utilizatorului să seteze cu ușurință cea mai bună presiune a apei în fiecare caz..
O suprafață este curățată corespunzător atunci când materialul suprafeței este recognoscibil în ceea ce privește culoarea și structura sa, iar apele reziduale nu mai conțin particule de murdărie.
Suprafețele trebuie să fie complet uscate pentru a dezinfecta cocina de porci. Acest lucru poate dura câteva zile, în funcție de sezon.
Pentru a permite aburului să iasă, ușile adăpostului de porci sunt deschise. Alternativ, încălzirea și ventilația pot fi pornite din nou. Curățarea cu apă fierbinte scurtează timpul de uscare.
Aspiratoarele umed-uscate sunt utilizate pentru a îndepărta apa care nu se poate scurge din adăpători și jgheaburi.
Curățenia într-o cocină de porci necesită mai mult decât îndepărtarea murdăriei și spălarea ei. Chiar dacă o curățare temeinică cu un aparat de curățat cu presiune cu apă caldă contribuie în mod semnificativ la igienă, este necesară și dezinfectarea grajdurilor.
Prima condiție prealabilă pentru dezinfectarea completă a cocina de porci este ca toate suprafețele să fie bine curățate. În al doilea rând, toate suprafețele trebuie să fie complet uscate după curățare. Dacă suprafețele sunt încă umede, apa prezentă scade concentrația dezinfectantului și eficacitatea acestuia.
Selectarea dezinfectantului potrivit este crucială. Scopul dezinfecției este important. Ce germeni trebuie eliminați - ciuperci, virusuri, bacterii? Sau este vorba despre eliminarea paraziților?
Toate aceste obiective sunt importante de reținut, însă niciun dezinfectant nu le poate atinge pe toate. Acesta este motivul pentru care dezinfectantul utilizat trebuie schimbat în mod regulat pentru a preveni formarea germenilor rezistenți. Un medic veterinar poate ajuta la selectarea dezinfectantului potrivit pentru fermă. Este de la sine înțeles că dezinfectantul trebuie să fie aprobat oficial.
Dezinfectanții diferiți trebuie să fie aplicați unul după altul, iar suprafețele trebuie să se usuce complet între timp. Sub nicio formă dezinfectanții nu trebuie amestecați! Acest lucru le-ar putea anula efectul sau chiar ar putea duce la reacții chimice dăunătoare pentru sănătate.
Dezinfectanții pot fi aplicați numai de către personal care poartă echipament de protecție adecvat. Dezinfectanții chimici ucid organismele vii și pot pune în pericol oamenii și animalele dacă sunt utilizați necorespunzător. Prin urmare, dezinfecția poate fi efectuată numai atunci când grajdul este gol sau dacă agentul dezinfectant este aprobat pentru utilizarea în grajduri ocupate.
Dezinfectantul se aplică cu un aparat de curățat cu presiune sau cu un pulverizator cu presiune alimentat cu baterie, în funcție de tipul hambarului. Lucrați întotdeauna din partea din spate a grajdului către partea din față. Asigurați-vă că toate suprafețele sunt umezite complet.
Majoritatea agenților funcționează în siguranță la 20 °C (consultați informațiile producătorului pentru a stabili dacă acest lucru se aplică în cazuri individuale). Pentru a se asigura atingerea temperaturii corecte, sistemul de încălzire trebuie să fie pornit înainte de dezinfectarea unei cocini. Ventilația, pe de altă parte, nu trebuie să funcționeze în timpul expunerii.
Este esențial să se respecte timpul de așteptare până când porcii sunt aduși înapoi în cocină pentru a nu pune animalele în pericol. Numărul de zile de așteptare poate fi găsit în informațiile de pe dezinfectantul respectiv.
Într-un grajd curățat, zonele care au nevoie de reparații sunt ușor de observat. Dar chiar și în timpul curățeniei, personalul ar trebui să fie atent și să planifice reparațiile în timp util.
Micile fisuri, crăpături sau găuri sunt terenuri fertile pentru germeni și pot deveni puncte de intrare pentru insecte și rozătoare, care la rândul lor pot transporta agenți patogeni. Cu toate acestea, într-un grajd curat, aceste zone de risc sunt reparate rapid. În acest fel, timpul dintre adăpostirea porcilor în grajd este utilizat în mod optim.