După o perioadă corespunzătoare de înmuiere, trebuie utilizat un aparat de curățat cu înaltă presiune. Într-o cocină de porci, curățarea cu aparatul cu presiune se face de obicei de jos în sus. Se curăță mai întâi podeaua, apoi pereții, pereții despărțitori ai cotețului și toate suprafețele până la tavan.

După curățarea podelelor, urmează suprafețele cu lamele. Aceasta permite murdăriei să se scurgă prin fantele deschise. Urmează pereții și pereții despărțitori, apoi tavanele. În cele din urmă, totul este clătit din nou de sus în jos. În acest proces, toate celelalte echipamente din grajd sunt, de asemenea, curățate. Instalațiile pentru furaje și apă potabilă primesc un tratament special (a se vedea mai jos).

Dacă ar fi urmată ordinea inversă - de sus în jos - murdăria de pe podea ar fi împrăștiată pe pereții și suprafețele proaspăt curățate de presiunea apei de la aparatul de curățat cu presiune, ceea ce ar cauza muncă suplimentară.

Se recomandă utilizarea unei duze cu jet plat. Curățarea cu aceasta, este mai eficientă de la o distanță de aproximativ 20 până la 40 de centimetri. În cazul murdăriei și excrementelor foarte persistente, utilizați o duză rotativă - cunoscută și sub numele de tăietor de murdărie. Cu toate acestea, trebuie să se acorde atenție pentru a se asigura că suprafețele sensibile nu sunt deteriorate.