Curățarea și restaurarea monumentelor

Curățarea monumentelor necesită o colaborare strânsă între diverse părți, inclusiv proprietarul monumentului, autoritățile locale și, eventual, restauratori, istorici de artă și alți specialiști. Datorită importanței și caracteristicilor unice ale fiecărui monument, curățarea este adesea o parte esențială a procesului de restaurare a acestuia.

Analizați starea monumentului

Curățarea fațadelor include curățarea întregului înveliș exterior al unei clădiri și, eventual, și a instalațiilor exterioare, cum ar fi fântâni, statui, sculpturi. În timpul unei examinări și analize preliminare amănunțite, se determină vechimea, tipul și starea materialului fațadei sau a altor suprafețe, precum și tipul și gradul de intemperii sau murdărie. Se face o distincție între poluarea minerală și poluarea organică. Poluarea minerală include eflorescența, sinterizarea sau coroziunea, de exemplu verdigrisul sau piatra brună de pe fațadele metalice, iar poluarea organică include funinginea, excrementele de păsări sau creșterea biogenică, cum ar fi algele, mușchii, lichenii și ciupercile.

Stabilirea obiectivelor de curățare

Experții în curățenie ar trebui să fie implicați în evaluările preliminare. În timpul inspecțiilor la fața locului, echipa poate discuta despre obiectivele de curățare și întreținere a monumentelor. Există diferite abordări în acest sens. Uneori, restaurarea înseamnă reconstrucția unei stări originale, în alte cazuri, intemperiile și îmbătrânirea sunt considerate o parte esențială a istoriei unei clădiri și nu trebuie "corectate". Acest lucru se schimbă, de asemenea, de la o națiune la alta.

Păstrarea dovezilor de piatră originală poate reprezenta o provocare semnificativă, în special dacă substratul este instabil sau dacă particulele de murdărie au pătruns în materialele de construcție și au format materiale mixte care sunt greu de distins de substanța originală. În astfel de cazuri, este esențială o evaluare și o investigație inițială amănunțită și cuprinzătoare pentru a determina abordarea de curățare adecvată. Prin analiza și testarea atentă a tehnicilor de curățare, este posibil să se îndepărteze murdăria încăpățânată și să se descopere piatra originală, păstrându-i în același timp integritatea.

Identificarea suprafețelor de probă

Odată ce evaluările inițiale au fost finalizate și obiectivele de curățare a monumentului au fost stabilite, trebuie identificate suprafețe de probă pentru a testa posibilele tehnici de curățare. Acest lucru permite să se vadă dacă obiectivul de curățare poate fi atins prin curățarea de restaurare și dacă suprafața originală poate fi restaurată fără a compromite materialul sau substanța originală.