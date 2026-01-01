    Curățarea și restaurarea monumentelor

    Curățarea și restaurarea monumentelor este o sarcină care prezintă un set unic de provocări. Unul dintre considerentele cheie este riscul de a deteriora aceste obiecte prețioase și istorice prin proceduri incorecte. Pentru a determina tehnicile de curățare adecvate, este necesară o analiză aprofundată a materialelor, a tipului și nivelului de murdărie, precum și a formelor și structurilor implicate. Aceasta implică adesea testarea posibilelor metode de curățare pe suprafețe de probă pentru a se asigura eficacitatea și siguranța acestora. Unele dintre opțiunile disponibile pentru curățarea restaurării includ sablarea cu particule la presiune joasă, curățare cu apă caldă la presiune înaltă cu o etapă de abur, sablarea cu gheață carbonică sau chiar tehnologia laser.

    Lucrări preliminare esențiale în curățarea restaurării

    Curățarea monumentelor necesită o colaborare strânsă între diverse părți, inclusiv proprietarul monumentului, autoritățile locale și, eventual, restauratori, istorici de artă și alți specialiști. Datorită importanței și caracteristicilor unice ale fiecărui monument, curățarea este adesea o parte esențială a procesului de restaurare a acestuia.

    Analizați starea monumentului

    Curățarea fațadelor include curățarea întregului înveliș exterior al unei clădiri și, eventual, și a instalațiilor exterioare, cum ar fi fântâni, statui, sculpturi. În timpul unei examinări și analize preliminare amănunțite, se determină vechimea, tipul și starea materialului fațadei sau a altor suprafețe, precum și tipul și gradul de intemperii sau murdărie. Se face o distincție între poluarea minerală și poluarea organică. Poluarea minerală include eflorescența, sinterizarea sau coroziunea, de exemplu verdigrisul sau piatra brună de pe fațadele metalice, iar poluarea organică include funinginea, excrementele de păsări sau creșterea biogenică, cum ar fi algele, mușchii, lichenii și ciupercile.

    Stabilirea obiectivelor de curățare

    Experții în curățenie ar trebui să fie implicați în evaluările preliminare. În timpul inspecțiilor la fața locului, echipa poate discuta despre obiectivele de curățare și întreținere a monumentelor. Există diferite abordări în acest sens. Uneori, restaurarea înseamnă reconstrucția unei stări originale, în alte cazuri, intemperiile și îmbătrânirea sunt considerate o parte esențială a istoriei unei clădiri și nu trebuie "corectate". Acest lucru se schimbă, de asemenea, de la o națiune la alta.

    Păstrarea dovezilor de piatră originală poate reprezenta o provocare semnificativă, în special dacă substratul este instabil sau dacă particulele de murdărie au pătruns în materialele de construcție și au format materiale mixte care sunt greu de distins de substanța originală. În astfel de cazuri, este esențială o evaluare și o investigație inițială amănunțită și cuprinzătoare pentru a determina abordarea de curățare adecvată. Prin analiza și testarea atentă a tehnicilor de curățare, este posibil să se îndepărteze murdăria încăpățânată și să se descopere piatra originală, păstrându-i în același timp integritatea.

    Identificarea suprafețelor de probă

    Odată ce evaluările inițiale au fost finalizate și obiectivele de curățare a monumentului au fost stabilite, trebuie identificate suprafețe de probă pentru a testa posibilele tehnici de curățare. Acest lucru permite să se vadă dacă obiectivul de curățare poate fi atins prin curățarea de restaurare și dacă suprafața originală poate fi restaurată fără a compromite materialul sau substanța originală.

    Influențe ale mediului în restaurarea monumentelor
    Examinarea condițiilor unui monument

    Dimensiunea ca provocare și ce înseamnă aceasta pentru curățarea și restaurarea monumentelor

    Când este vorba de curățarea pentru restaurarea monumentelor istorice, o provocare cheie este adesea dimensiunea suprafețelor sau a obiectelor. Acest lucru are consecințe asupra întregului proces.

    Selectarea tehnicii de curățare

    Există tehnici de curățare punctuală de înaltă precizie, care obțin rezultate foarte bune. Pe suprafețe mari, însă, acestea nu sunt recomandate din motive economice sau tehnice. Curățarea necesită mult prea mult timp, iar un rezultat uniform pe întreaga fațadă, de exemplu, nu poate fi obținut cu adevărat - poate rezulta un efect de tablă de șah.

    Monument cu schelă
    Curățarea unui monument cu ajutorul unei platforme
    Curățarea restaurativă a unui perete

    Lucrul la înălțime

    Curățarea clădirilor înalte sau a componentelor monumentelor poate fi o sarcină dificilă. Utilizarea schelelor poate fi necesară pentru lucrări de amploare, în timp ce reparațiile mai mici pot necesita platforme de lucru aeriene sau tehnicieni cu acces pe frânghie. Suprafețele verticale reprezintă o provocare unică, deoarece este posibil ca produsele de curățare să nu aibă suficient timp să acționeze, ceea ce duce la scurgerea murdăriei care ar putea cauza murdărirea secundară a monumentului. De asemenea, trebuie avută în vedere eliminarea corespunzătoare a murdăriei și a agenților de curățare.

    Aspirarea prafului și a murdăriei cu aspiratoare Kärcher

    Particule și apă caldă/vapori: cele mai bune două practici

    În ceea ce privește curățarea și restaurarea monumentelor, există numeroase tehnici disponibile, dar două dintre acestea sunt utilizate frecvent atât pe clădirile clasificate, cât și pe cele neclasificate: sablarea cu particule la presiune scăzută și curățarea cu presiune ridicată cu apă fierbinte sau abur.

    Curățarea monumentului prin sablare cu particule de joasă presiune
    Curățarea moumentului cu aparatul de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Jet de particule în curățarea monumentelor: mic, delicat și eficient

    Procesul de sablare cu particule de joasă presiune este o tehnică extrem de eficientă pentru curățarea și readucerea fațadelor la starea lor inițială. Acest proces implică utilizarea unui pistol de sablare specializat, care este alimentat cu aer comprimat de la un compresor de construcții de înaltă calitate. Pentru a minimiza impactul asupra suprafeței curățate, în aer se adaugă un abraziv foarte fin și apă într-o cameră de amestecare, care ajută la fixarea particulelor de praf.

    Cu o gamă largă de peste 2.000 de variante de medii de sablare disponibile, de la făină de porumb la var și praf de sticlă până la bile de gheață uscată, se poate adapta cu ușurință amestecul pentru a răspunde nevoilor specifice. Amestecul atent preparat de aer, apă și abraziv iese din duza pistolului la o presiune reglabilă, permițând operatorului să regleze cantitățile de aer, apă și abraziv utilizate. Acest control de precizie permite curățarea suprafeței cu abraziune minimă, lăsând în urmă un finisaj neted și lustruit.

    Curățarea prin sablare cu particule de joasă presiune
    Curățarea cu aspiratoare umed-uscate Kärcher

    Duritatea Mohs

    Friedrich Mohs (1773-1839), un geolog, a comparat diferite minerale între ele și le-a clasificat în funcție de duritatea lor. Prin atribuirea de valori numerice mineralelor răspândite și ușor accesibile, a fost creată scara Mohs. Mineralele cu o duritate Mohs de la 1 la 2 sunt considerate moi, de la 3 la 5 sunt considerate de duritate medie, iar toate mineralele peste scara Mohs 6 sunt dure.

    Cazul special al gheții carbonice în curățarea monumentelor

    Dacă se utilizează gheață carbonică pentru curățarea monumentelor, particulele de curățare se dizolvă literalmente în aer, fără deșeuri. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că presiunea care acționează asupra suprafeței în timpul sablării cu gheață carbonică este destul de mare, astfel încât pot apărea fisuri pe suprafețele din piatră naturală. Pe de altă parte, se obțin aproape întotdeauna rezultate bune pe metal, de exemplu, la curățarea obiectelor din fontă.

    Curățarea unei grinde metalice cu gheață carbonică

    Apă caldă și abur pentru curățarea monumentelor: curățare cu presiune fără presiune

    Deși curățarea cu presiune nu este de obicei asociată cu materialele de construcție sensibile, este totuși posibil să se utilizeze această tehnică la presiuni foarte scăzute, chiar și la setări care practic nu au presiune. De exemplu, atunci când duza este poziționată la 40 de centimetri de suprafața care se curăță, nu se exercită nici măcar 1 bar de presiune pe suprafață, chiar și atunci când presiunea duzei este setată la 200 bar.

    Cantitatea de apă și duzele

    Performanța de curățare depinde atât de presiunea generată de pompă, cât și de volumul de apă care trece prin secțiunea transversală a conductei pe unitate de timp. Aceasta influențează presiunea de impact și îndepărtează murdăria desprinsă. La fel de important pentru efectul mecanic al jetului de înaltă presiune este și duza de înaltă presiune utilizată. Duzele cu jet plat oferă o suprafață de lucru mai mare, duzele cu jet punctual sparg murdăria mai bine la nivel local, iar duzele cu rotor combină cele două avantaje - dar sunt recomandate numai pentru suprafețe dure.

    Curățarea monumentelor cu aparate de spălat cu înaltă presiune Kärcher

    Avantajele utilizării apei calde în curățarea monumentelor

    Aparatele de curățat cu presiune cu apă rece și caldă sunt utilizate pentru curățarea și restaurarea monumentelor. În funcție de tipul de substrat și de murdărie, este posibil să se lucreze la o temperatură de 80 °C sau mai mare, ceea ce reduce timpul de curățare cu până la 60 %. Jetul de apă fierbinte are un efect bun de spălare și o formare redusă de vapori.

    Avantajele utilizății aburului

    Etapa de abur este potrivită pentru suprafețele sensibile, fisurate și pentru îndepărtarea reziduurilor cu un punct de topire mai ridicat. Funcționează cu o presiune de suprafață de 0,5 până la 1 bar și o temperatură de suprafață de până la 100°C. Algele, mușchiul și lichenii pot fi îndepărtate ușor. În etapa cu abur, presiunea pompei este redusă, iar volumul de apă este înjumătățit, rezultând o temperatură foarte ridicată a apei, de până la 155°C. Acest lucru ucide, de asemenea, în mare măsură sporii adânc înrădăcinați și întârzie noua creștere, ceea ce face de obicei inutilă utilizarea biocidelor.

    Caz special: tehnologia de presiune ultra-înaltă pe fațade metalice

    Tehnologia de înaltă presiune poate fi utilizată, de asemenea, pentru a îndepărta straturile de calcar de grosime milimetrică de pe monumentele metalice, dacă procesul se dovedește a fi eficient pe suprafețele de testare. Sunt posibile diverse combinații de presiuni între 400 și 500 bar, precum și duze cu jet plat și duze rotative, de exemplu, pentru a îndepărta sinterul fără deteriorare.

    Curățarea scărilor cu aparate de spălat cu înaltă presiune
    Tehnologia de curățare cu presiune foarte înaltă

    Compresele și laserele: alte tehnici de curățare a restaurării

    Pe lângă jeturile de particule, apa caldă cu presiune și aburul, există și alte tehnici de curățare și restaurare a monumentelor care sunt potrivite pentru sarcini de curățare specializate. Acestea includ compresele și tehnologia laser.

    Când au sens compresele

    La curățarea suprafețelor cu ajutorul compreselor, se utilizează un mediu absorbant care este îmbibat cu apă, alcool și diverse alte substanțe. Această metodă este utilizată înainte de a lucra cu metode de curățare cu abur cu presiune sau de sablare cu particule de joasă presiune pentru a îndepărta sărurile nocive de pe suprafețele puternic contaminate prin intermediul compreselor de desalinizare. Sărurile sunt altfel dizolvate de curățarea în apă și pătrund și mai adânc în suprafețele monumentului.

    Pentru a elimina sărurile din materialele de construcție, se aplică o compresă umedă la suprafața monumentului. Această compresă împinge zona de evaporare a umidității mai departe în material, făcând ca sărurile dizolvate să fie transportate la suprafață și în compresă. Odată ce umiditatea se evaporă, sărurile dizolvate rămân în compresă sub formă de cristale. Analiza conținutului compresei în laborator permite experților să determine dacă a fost îndepărtată suficientă sare sau dacă este necesară o curățare suplimentară.

    Când are sens tehnologia laser

    Metodele de curățare cu laser nu erau utilizate în mod obișnuit înainte din cauza riscului de îngălbenire a suprafeței materialelor din piatră. Cu toate acestea, evoluțiile recente ale tehnologiei au permis o aplicare mai specifică. Dacă se cunosc durata adecvată și condițiile de iradiere, impulsurile laser în domeniul nano/microsecundelor pot fi utilizate în siguranță și cu delicatețe pentru a îndepărta resturile de piatră, oxidarea metalelor și murdăria vopselei fără a deteriora suprafața de bază.

    Pentru o curățare eficientă, trebuie să existe un contrast clar de culoare între suprafață și murdărie. Acest lucru se datorează faptului că murdăria mai închisă la culoare este absorbită de lumina laserului și ablată în straturi subțiri, în timp ce suprafața mai deschisă la culoare reflectă lumina. Prin testarea efectelor pe suprafețe de probă și selectarea parametrilor potriviți, curățarea cu laser poate fi o metodă foarte eficientă pentru anumite sarcini de curățare.

    Sponsorizarea culturală Kärcher: curățarea de restaurare în practică

    Ca parte a sponsorizării sale culturale, Kärcher a curățat peste 150 de monumente în ultimele decenii - de la Coloanele din Piața Sfântul Petru din Roma până la Colosul Memnon din Luxor, în Egiptul de Sus și diverse clădiri clasate de lângă Atena și Pireu, Obeliscul din Paris sau Catedrala din Köln.

    Curățarea interiorului Catedralei Cologne cu Kärcher

