De ce să curățăm silozurile? Cerințe legale și necesitate economică
Sistemul imunitar și sănătatea animalelor sunt susținute de o floră intestinală stabilă. Pentru aceasta, ele au nevoie de furaje fermentate în condiții de curățenie și de bacterii lactice care sunt foarte importante pentru flora intestinală. În conformitate cu reglementările aplicabile privind igiena furajelor, fermierii care produc, prelucrează și depozitează furaje trebuie să respecte specificații clare privind curățenia și igiena. Prin urmare, inspectarea și curățarea silozurilor de furaje într-un ciclu fix este la fel de obligatorie ca și documentarea măsurilor. Cadrul juridic nu este însă singurul motiv pentru ca fermierii să verifice periodic curățenia și igiena în ciclul furajelor și să efectueze lucrările de curățare necesare - este și o chestiune de succes economic.