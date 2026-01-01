    Curățarea silozurilor în agricultură

    Silozuri plate sau mobile, silozuri înalte, saci siloz din Trevira - există diverse modalități de depozitare a furajelor fermentate și uscate, a altor componente furajere și a nămolului. Dacă există o lipsă de igienă în fermă, contaminarea va cauza pierderi de performanță și probleme de sănătate pentru animale. Pentru a preveni acest lucru, este necesară curățarea temeinică a silozurilor după fiecare perioadă de depozitare.

    Curățarea silozurilor cu o mașină de măturat

    De ce să curățăm silozurile? Cerințe legale și necesitate economică

    Sistemul imunitar și sănătatea animalelor sunt susținute de o floră intestinală stabilă. Pentru aceasta, ele au nevoie de furaje fermentate în condiții de curățenie și de bacterii lactice care sunt foarte importante pentru flora intestinală. În conformitate cu reglementările aplicabile privind igiena furajelor, fermierii care produc, prelucrează și depozitează furaje trebuie să respecte specificații clare privind curățenia și igiena. Prin urmare, inspectarea și curățarea silozurilor de furaje într-un ciclu fix este la fel de obligatorie ca și documentarea măsurilor. Cadrul juridic nu este însă singurul motiv pentru ca fermierii să verifice periodic curățenia și igiena în ciclul furajelor și să efectueze lucrările de curățare necesare - este și o chestiune de succes economic.

    Ce efecte are lipsa igienei asupra ciclului de furajare?

    Dacă, de exemplu, umiditatea pătrunde într-un sac siloz cu furaje uscate, furajele absorb umiditatea și se dezvoltă ciuperci. Dacă acest lucru nu este observat, sporii pot fi detectați în furaje, ceea ce poate duce la probleme de sănătate la animale. Dacă depunerile de reziduuri de furaje și mucegai ajung în furajele din silozurile exterioare, performanța animalelor va fi redusă semnificativ. Scroafele pot să nu reușească să lacteze, ratele de gestație și de fătare scad, iar rata de remăsurare crește. Alimentele contaminate pot duce la diaree, iar consumul mai scăzut de hrană duce la reducerea câștigurilor în timpul îngrășării, ceea ce prelungește perioada de detenție a animalelor. Pierderile economice pot fi imense dacă riscul de igienă nu este localizat și eliminat. Controlul consecvent și curățarea regulată a silozurilor garantează că astfel de probleme nu apar în primul rând și că sănătatea animalelor este menținută.

    Curățarea buncărelor și a silozurilor plate: multă presiune, multă apă

    Silozurile buncăr sau plate sunt fabricate din beton și sunt fie căptușite cu gudron, fie acoperite cu un lac bituminos pentru silozuri. Aceasta protejează podeaua și pereții împotriva infiltrațiilor agresive și a solicitărilor cauzate de utilaje. Cu toate acestea, vântul, vremea și alte influențe externe fac suprafețele mai poroase în timp, astfel încât reziduurile de furaje și murdăria se depun mai ușor - un mediu de viață ideal pentru germeni și mucegai. De fiecare dată când silozul este golit, acesta trebuie curățat temeinic, astfel încât furajele nou depozitate să nu fie deteriorate.

    Un aparat de curățat cu înaltă presiune care furnizează o presiune ridicată de până la 250 bar, precum și volume mari de apă de până la 2.500 litri și are o capacitate mare de spălare este foarte potrivit pentru această activitate. Aceasta este singura modalitate de a slăbi și îndepărta murdăria persistentă cu ajutorul puterii apei. Un tăietor de murdărie, adică o duză rotativă care produce un jet rotund în mișcare, este un accesoriu util pentru creșterea performanței. Dacă silozul are pereți înalți, lăncile telescopice ajută la atingerea tuturor suprafețelor. Curățați pereții și apoi podelele la o distanță de lucru de aproximativ 40 de centimetri.

    PPE și altele: echipament de protecție pentru curățarea silozurilor

    Echipamentul individual de protecție (EPP) este necesar pentru protecția împotriva particulelor de murdărie care zboară sau a bucăților de beton care se desprind. Acesta include în general un costum de protecție, mănuși, cizme, ochelari de protecție și protecție auditivă. Pentru a vă proteja de germenii care se pot învârti, folosiți costume de protecție pe tot corpul, măști cu filtru de aer și cizme înalte închise atunci când curățați silozurile. Apa murdară trebuie eliminată în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările privind evacuările publice specificate la nivel regional.

    Sfat 1 - ergonomie:

    Ergonomia este, de asemenea, un aspect important în agricultură, mai ales că curățarea silozurilor implică un nivel ridicat de efort fizic. Accesoriile ergonomice, cum ar fi pistolul de înaltă presiune EASY!Force, de exemplu, utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduc la minimum forța de fixare necesară.

    Sfat 2 - curățarea foliei PE:

    O duză cu jet plat este foarte potrivită pentru curățarea foliei PE utilizate pentru acoperirea silozurilor. Reduceți presiunea și cantitatea de apă pentru a evita deteriorarea foliei.

    Curățarea silozurilor turn din exterior și din interior

    Silozurile exterioare sau silozurile înalte, care sunt construite într-un sistem cu trei sau patru picioare, sunt utilizate pe scară largă. Pentru calitatea produselor depozitate, este esențial ca silozurile să fie etanșe și ca apa să nu pătrundă prin cusături, clapetele de serviciu sau gura de admisie a furajelor. Acest lucru se datorează faptului că atât umiditatea care vine din exterior, cât și condensul care apare la temperaturi ridicate prezintă riscul formării de depuneri în siloz. Prin urmare, este important să curățați bine silozul după fiecare golire. În caz contrar, în timp, în depozite se vor forma mucegaiuri și germeni, care pot ajunge în furaje și afecta sănătatea animalelor. Curățarea exterioară include pereții, precum și buncărul silozului pentru evacuarea furajelor. Se recomandă să se lucreze cu un aparat de curățat cu presiune cu apă fierbinte pentru a îndepărta eficient reziduurile de furaje, mucegaiul și alte impurități.

    Curățarea uscată a silozului prin trapa de inspecție

    În cazul în care este necesară curățarea internă, aceasta se poate face prin intermediul unei trape de inspecție care este fie încastrată în capacul silozului, fie modernizată ca trapă de serviciu. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile uscate prin trapa de la exterior cu o lance telescopică și un aspirator umed-uscat. Aspirați murdăria desprinsă prin trapa de aspirare. În funcție de tipul de praf care trebuie aspirat, pot fi necesare filtre din clasa M sau H. Un alt criteriu este protecția împotriva exploziilor în conformitate cu specificațiile ATEX actuale, directiva europeană privind protecția împotriva exploziilor (Atmosphères Explosibles). Acest lucru garantează că aspiratoarele nu reprezintă un pericol atunci când manipulează substanțe inflamabile - măsurile de protecție necesare variază în funcție de zona ATEX (20, 21 sau 22).

    Clasele de praf și semnificația lor

    • Aspiratoarele din clasa L sunt potrivite pentru extragerea prafului de lemn de esență moale, var și ipsos sau a gunoiului. Pulberile din clasa L prezintă un risc moderat. Nu sunt prevăzute precauții speciale pentru eliminarea acestora.
    • Modelele cu filtre din clasa M sunt potrivite pentru extragerea prafului generat de următoarele materiale: lemn de esență tare, materiale pentru panouri, particule de praf de vopsea, ceramică, beton și cărămidă.
    • Aspiratoarele din clasa H sunt adecvate pentru a colecta cantități mari de substanțe sigure, precum și substanțe periculoase/foarte cancerigene, cum ar fi praful de azbest, plumb, cărbune, nichel, cobalt, cupru, cadmiu și mucegai.

    Curățarea umedă a silozurilor

    Silozul poate fi, de asemenea, curățat umed în interior prin trapa de inspecție pentru a îndepărta murdăria aderentă cu ajutorul unui aparat de curățat cu presiune și a capetelor de curățare interne acționate de jetul de apă. Capetele de curățare interne se rotesc datorită apei care curge prin ele și ajung în fiecare zonă din siloz. Debitul, presiunea și viteza apei pot fi reglate în funcție de nivelul de murdărie: Pentru containerele mari sau deosebit de murdare, o viteză de rotație lentă și un jet fin sunt mai bune; pentru containerele mai mici sau mai puțin murdare, o rotație mai rapidă și un jet grosier sunt mai bune.

    În cele mai multe cazuri, curățarea completă a silozului necesită intrarea în container cu echipament de protecție individuală, inclusiv aparat de respirat. Această operațiune este efectuată, de obicei, de experți din cadrul unor companii specializate, care au pregătire pentru alpinism și echipamentul necesar. Curățarea este urmată de dezinfecție.

    Curățarea uscată a sacilor de siloz din Trevira

    Curățarea silozurilor interioare este relativ ușoară în comparație cu silozurile plate și înalte. Sacii de siloz din Trevira, o țesătură stabilă și permeabilă la aer, sunt agățați într-un cadru de fier cu patru picioare. Învelișul exterior din țesătură fină lasă aerul să iasă din sac atunci când furajul este suflat înăuntru, dar praful de furaj rămâne în silozul Trevira. Odată ce silozul este gol, scuturați sacul și scuturați-l pentru a transporta orice furaj rămas în jos. Deoarece clapetele de curățare sunt, de obicei, atât de mici încât cu greu le puteți atinge cu mâna, un aspirator puternic umed și uscat este un suport bun în silozul de furaje pentru a elimina complet resturile de furaje vechi și murdăria în timpul curățării.

    Ce trebuie să faceți dacă un siloz Trevira a devenit umed

    Este important să adăpostiți silozurile trevira în încăperi uscate. Dacă acestea sunt adăpostite în incinte sau sub capace de plastic, apa de condens cauzează probleme. Acest lucru se datorează faptului că mâncarea absoarbe rapid umiditatea, astfel încât se pot dezvolta ciuperci dăunătoare animalelor. Dacă un sac trevira a devenit umed sau ud pe interior, scuturarea și aspirarea acestuia nu mai este suficientă. În acest caz, companiile specializate ar trebui să efectueze curățarea profesională a silozurilor, deoarece lucrul cu un aparat de curățat cu presiune ridicată și uscarea cu aer nu produc rezultatul dorit. În plus, există întotdeauna pericolul ca umiditatea reziduală să rămână în sac.

    Despre producția de furaje: curățarea silozurilor staționare

    Un concept de igienă care include documentația pentru furnizorii de furaje este vital pentru a vă asigura că nu există puncte slabe în ciclul furajelor. Aceasta înseamnă curățarea completă atât a rezervoarelor subterane mari și a silozurilor pentru depozitarea furajelor, cât și a containerelor care sunt transportate cu camionul sau cu trenul.

    Pentru rezervoarele sau silozurile mari, staționare, există procese automate de curățare integrate în fluxurile de lucru. O sursă staționară cu presiune cu o pompă eficientă de înaltă presiune și un generator de abur cu apă caldă constituie nucleul sistemului de curățare. În plus, există diverse accesorii, cum ar fi un cap de curățare auto-rotativ și un sistem de control al instalației adaptat la necesități. Dacă este necesar, utilizați agenți de curățare acizi sau alcalini pentru a crește performanța de curățare.

    Curățarea containerelor mobile

    De la jumătatea anului 2015, standardul EFTCO SQAS (Safety and Quality Assessment System) reglementează curățarea cisternelor, containerelor și silozurilor mobile. Contextul este reprezentat de creșterea cerințelor de siguranță și calitate, care necesită dovada unui lanț de curățare continuu, de la producție la transport, trecând prin depozitare. Pentru cea mai bună curățare posibilă a rezervoarelor și silozurilor, interacțiunea corectă dintre mecanică, temperatură, agent de curățare și timp este decisivă. Echipată cu un sistem de încălzire, pompe de înaltă presiune pentru curățarea internă și o pompă de înaltă presiune pentru curățarea externă, capete de pulverizare, un schimbător de căldură de înaltă presiune, precum și o unitate de uscare, o stație de curățare a rezervoarelor asigură curățarea rapidă, eficientă și conformă cu standardele a containerelor mobile.

    NOTĂ ADIȚIONALĂ: Curățarea gropilor de nămol din interior

    Silozurile de nămol sau gropile de nămol sunt de obicei încorporate în pământ, ca o componentă prefabricată de beton sau betonate pe șantier. După golirea completă, este esențial să curățați rezervorul de nămol. Purtați un respirator și centuri de siguranță din cauza pericolului de vapori reziduali.

    • Mai întâi, udați silozul.
    • După aceea, coborâți o găleată în siloz cu ajutorul unui manipulator telescopic pentru a introduce murdăria grosieră.
    • Apoi este timpul să efectuați o curățare minuțioasă cu aparatul de curățat cu presiune cu apă rece cu capacitate mare de spălare, unde este necesară o pompă de apă murdară pentru a extrage apa uzată. După curățarea silozului, aruncați apa uzată în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările de evacuare publice specificate la nivel regional.

