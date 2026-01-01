Silozul poate fi, de asemenea, curățat umed în interior prin trapa de inspecție pentru a îndepărta murdăria aderentă cu ajutorul unui aparat de curățat cu presiune și a capetelor de curățare interne acționate de jetul de apă. Capetele de curățare interne se rotesc datorită apei care curge prin ele și ajung în fiecare zonă din siloz. Debitul, presiunea și viteza apei pot fi reglate în funcție de nivelul de murdărie: Pentru containerele mari sau deosebit de murdare, o viteză de rotație lentă și un jet fin sunt mai bune; pentru containerele mai mici sau mai puțin murdare, o rotație mai rapidă și un jet grosier sunt mai bune.

În cele mai multe cazuri, curățarea completă a silozului necesită intrarea în container cu echipament de protecție individuală, inclusiv aparat de respirat. Această operațiune este efectuată, de obicei, de experți din cadrul unor companii specializate, care au pregătire pentru alpinism și echipamentul necesar. Curățarea este urmată de dezinfecție.