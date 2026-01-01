    Curățarea toaletelor și a vestiarelor

    Există multe motive pentru care este necesară o curățare atentă în zonele de toaletă: multe persoane folosesc toaletele, zonele de duș și vestiarele, de exemplu în clădiri de birouri, unități de producție, hoteluri, restaurante, săli de sport sau centre comerciale. Acest lucru duce în mod inevitabil la contactul cu diverse suprafețe care au fost atinse practic de toți utilizatorii - cum ar fi mânerele ușilor, robinetele sau butoanele de tragere a apei. În acest fel, microorganismele pot trece de la o persoană la alta. Respectarea secvențelor de curățare optime ajuta la evitarea îmbolnăvirii.

    Cerințe speciale pentru curățarea zonelor de toaletă

    În cazul în care curățarea este inadecvată, microorganismele, precum bacteriile și ciupercile, se pot înmulți cu succes, datorită umezelii, căldurii și fisurilor mici. Acestea sunt capabile să se hrănească cu substanțe organice, cum ar fi celulele moarte ale pielii. Murdăria precum depunerile de calcar și de săpun, depunerile de urină, rugina etc., prezintă provocări deosebite la curățare. Adesea trebuie să se utilizeze agenți de curățare agresivi, care pot deteriora materialele de la suprafață. Toate aceste cerințe speciale trebuie să fie luate în considerare în timpul curățării - pentru a atinge standardul de igienă necesar, pe de o parte, evitând în același timp deteriorarea suprafețelor, cum ar fi obiectele sanitare și intalațiile, pe de altă parte.

    Virusuri, bacterii sau ciuperci?

    Indiferent dacă este vorba de virusuri, bacterii sau ciuperci, unele dintre ele sunt patogene pentru oameni. Murdăria poate oferi un teren de reproducere pentru microorganisme până când acestea își găsesc drumul spre corpul uman. Din acest motiv, curățarea temeinică joacă un rol important în asigurarea normelor de igienă.

    Virusurile au o dimensiune cuprinsă între 20 și 300 de nanometri. În funcție de tipul de virus, acestea pot fi încă infecțioase chiar și după zile întregi petrecute în aer. Pentru a supraviețui în mod permanent, trebuie să pătrundă în celulele animale, vegetale sau umane și să folosească aceste celule vii ca gazdă. Nu toate virusurile provoacă boli - sistemul imunitar reacționează adesea suficient de repede.

    Bacteriile sunt mult mai mari decât virusurile, cu dimensiuni cuprinse între 0,1 și 700 de micrometri, și, ca organisme unicelulare, sunt capabile să se întrețină singure. Ele pot supraviețui foarte mult timp în mediul înconjurător sau în organism și sunt foarte adaptabile. Doar un procent din totalul bacteriilor provoacă boli sau afecțiuni - în acest caz, antibioticele sunt folosite pentru a trata boala sau afecțiunea respectivă.

    Ciupercile există în natură și în organism și doar câteva dintre ele provoacă boli sau afecțiuni. Ciupercile de drojdie, de exemplu, aparțin florei noastre cutanate și pătrund în organism doar atunci când bariera naturală a pielii este deteriorată sau când sistemul imunitar este slăbit. Atunci ciupercile provoacă micoze, care afectează în general pielea, unghiile sau membranele mucoase.

    Teoria culorilor: Patru culori pentru a îmbunătăți siguranța

    Pentru a asigura o curățare sigură și igienică și pentru a preveni răspândirea germenilor, există un sistem de culori pentru diferite zone. Sunt folosite patru culori ușor de distins - roșu, verde, albastru și galben. Fiecare culoare reprezintă o zonă. Acest lucru împiedică ca o lavetă care a fost folosită pentru a curăța o toaletă să fie apoi folosită pentru a curăța un blat de bucătărie. Ustensilele de curățare, cum ar fi gălețile și lavetele, sunt disponibile în aceste culori, dar există și agenți de curățare care se bazează pe acest sistem de culori.

    Culorile galben și roșu sunt folosite în zona toaletelor:

    Echipamentele galbene de curățare manuală sunt utilizate pentru lavoare, gresie, faianță, spații de depozitare, accesorii, oglinzi, cabine de duș și căzi de baie.

    Ustensilele de curățare de culoare roșie sunt folosite pentru toalete, urinale și pentru gresia din imediata lor apropiere.

    Agenți de curățare

    Atunci când se utilizează detergenți acizi pentru a curăța diferite materiale din zona toaletelor, trebuie să se țină cont de acidul specific pe care se bazează agentul de curățare. Acest lucru se datorează faptului că nu toți acizii sunt la fel. O privire asupra fișei cu date de securitate va fi de ajutor. Agenții de curățare pe bază de acid clorhidric, formic și fosforic sunt deosebit de agresivi. Atunci când se efectuează curățarea de întreținere, agenții de curățare anticalcar sunt de obicei utilizați cu acid amidosulfonic, acid metansulfonic și/sau acid citric, în special pentru a evita deteriorarea unor accesorii precum capetele de duș, valvele și robinetele.

    Utilizarea agenților de curățare

    Siguranță în timpul curățării

    Este esențial să se respecte măsurile de protecție la manipularea produselor de curățare a obiectelor sanitare și să se respecte reglementările privind prevenirea accidentelor. Trebuie purtate mănuși de protecție și ochelari. Ca regulă generală: Nu amestecați niciodată agenți de curățare diferiți, acordați atenție dozei specificate, nu utilizați apă călduță sau chiar fierbinte - aceasta poate provoca formarea de aerosoli și clătiți bine cu apă curată.

    Curățarea în profunzime în zonele de toaletă

    Faianța, lavoarele și oglinzile, vasele de toaletă și pisoarele și, bineînțeles, accesoriile respective trebuie curățate temeinic în mod regulat, din motivele menționate mai sus. Acest lucru înseamnă că cei care fac curățenie trebuie să aibă o atenție deosebită ca materialele obiectelor curățate să nu aibă reacții nedorite la agentul de curățare.

    Suprafețele nu ar trebui să fie pulverizate direct cu detergentul de curățare acid, pentru că acesta poate provoca daune pe termen lung pe măsură ce se deplasează prin fisuri. Prin urmare, detergentul trebuie aplicat pe laveta de curățare sau pe un tampon de burete. Feroneria poate fi curățată numai cu ajutorul unor bureți care nu zgârie (suprafața albă a buretelui). Acest lucru este valabil și pentru oglinzi. Pentru a preveni deteriorarea în timp a accesoriilor, agentul de curățare acid trebuie clătit foarte bine. Aeratoarele calcificate de la chiuvetă trebuie deșurubate și introduse într-o soluție acidă peste noapte. Scaunele și capacele de toaletă trebuie curățate cu un detergent universal sau pe bază de alcool, deoarece acizii pot schimba culoarea sau pot provoca pete ușoare și nu mai este posibil să le readuceți la starea lor anterioară. Ușile, ramele ușilor și pereții despărțitori trebuie, de asemenea, curățate temeinic cu detergenți universali sau pe bază de alcool. În plus, aici ar trebui să se folosească numai bureți care nu zgârie.

    Alte elemente, cum ar fi scaunele sau suporturile pentru haine, se freacă manual cu un agent de curățare alcalin ușor sau cu un detergent universal și o perie de mână, apoi se clătesc cu apă curată și se usucă cu o lavetă galbenă.

    Curățarea cu un aspirator de geamuri și suprafețe

    Utilizarea aparatelor de curățat cu abur

    În funcție de spațiul disponibil, aparat de curățat cu abur sau un aspirator cu abur este, de asemenea, potrivit pentru curățarea în profunzime. Acestea reprezintă o soluție eficientă și care economisește timp datorită temperaturii ridicate de curățare, ajutând la asigurarea unei igiene corespunzătoare și la combaterea germenilor sau a virusurilor. Aburul iese în particule foarte fine și, în funcție de echipament, la o temperatură de aproximativ 100 °C și o presiune de până la 8 bar. Este posibilă nu numai curățarea eficientă a pereților, a podelelor și a mobilierului, dar și a zonelor greu accesibile, cum ar fi garniturile de cauciuc sau rosturile. Curățarea cu abur este recomandată și pentru suprafețele delicate, precum lemnul.

    Curățarea cabinelor de duș

    Înainte de a utiliza un agent de curățare acid, trebuie mai întâi să se aplice bine apă pe rosturile de ciment pentru a preveni deteriorarea. Pentru a îndepărta orice murdărie de pe faianță, cum ar fi reziduurile de ulei de pe piele sau urmele de cremă, reziduurile de var sau depunerile de săpun, zona se spală pe secțiuni cu un detergent acid pentru curățare în profunzime și se clătește cu multă apă curată după ce murdăria a fost dezlipită. În timpul contactului cu detergentul, zona se freacă folosind un burete verde pentru a ajuta la desprinderea murdăriei. Timpul de contact depinde de nivelul de murdărie.

    După clătire, se folosește o racletă de cauciuc pentru a îndepărta apa de pe gresie. Alternativ, se poate folosi un aspirator pentru geamuri și suprafețe. Mucegaiul din rosturi poate fi îndepărtat cu ajutorul peroxidului de hidrogen. În cazul mucegaiului înrădăcinat, trebuie înlocuite garniturile de silicon.

    Pentru suprafețe mai mari de duș, utilizarea unui aparat de curățat cu înaltă presiune cu o duză de spumare este economică și eficientă. Dacă se utilizează un agent de curățare, acesta trebuie aplicat cu apă rece, deoarece poate reacționa mai agresiv atunci când este combinat cu apă caldă.

    Aparatul de curățat cu înaltă presiune nu este potrivit doar pentru curățarea cabinelor de duș, ci poate fi utilizat și pentru curățarea pe scară largă a toaletelor publice. În acest scop, este adesea recomandabil să se utilizeze echipamente alimentate cu baterii care pot fi utilizate independent de sursa de alimentare.

    Curățarea pardoselilor

    În prezent, gresia fină este un material de construcție preferat în zonele de toaletă, deoarece are o structură "microporoasă" și, prin urmare, are o protecție excelentă împotriva alunecării, ceea ce este deosebit de important în spațiile umede (pericol de alunecare din cauza umidității). De asemenea, sunt foarte rezistente la acizi și baze și sunt disponibile în aproape orice culoare și textură de suprafață (de la șlefuită, lustruită, mată sau texturată până la un finisaj de piatră naturală).

    Plăcile de gresie fină pot fi curățate eficient și economic folosind o mașină de frecat sau o mașină spălat pardoseli cu role din microfibre sau tampoane din rășină melaminică, combinate cu un agent de curățare adecvat. În cazul în care este necesară dezinfectarea după o curățare în profunzime, podeaua trebuie mai întâi să fie complet uscată pentru a preveni diluarea soluției dezinfectante.

    Plăcile din gresie fină sunt o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin rata foarte scăzută de absorbție a umidității. Un design modern și un mediu sigur.

