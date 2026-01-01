Curățarea toaletelor și a vestiarelor

Cerințe speciale pentru curățarea zonelor de toaletă
În cazul în care curățarea este inadecvată, microorganismele, precum bacteriile și ciupercile, se pot înmulți cu succes, datorită umezelii, căldurii și fisurilor mici. Acestea sunt capabile să se hrănească cu substanțe organice, cum ar fi celulele moarte ale pielii. Murdăria precum depunerile de calcar și de săpun, depunerile de urină, rugina etc., prezintă provocări deosebite la curățare. Adesea trebuie să se utilizeze agenți de curățare agresivi, care pot deteriora materialele de la suprafață. Toate aceste cerințe speciale trebuie să fie luate în considerare în timpul curățării - pentru a atinge standardul de igienă necesar, pe de o parte, evitând în același timp deteriorarea suprafețelor, cum ar fi obiectele sanitare și intalațiile, pe de altă parte.