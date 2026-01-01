Curățarea toaletelor și a vestiarelor

Faianța, lavoarele și oglinzile, vasele de toaletă și pisoarele și, bineînțeles, accesoriile respective trebuie curățate temeinic în mod regulat, din motivele menționate mai sus. Acest lucru înseamnă că cei care fac curățenie trebuie să aibă o atenție deosebită ca materialele obiectelor curățate să nu aibă reacții nedorite la agentul de curățare.

Suprafețele nu ar trebui să fie pulverizate direct cu detergentul de curățare acid, pentru că acesta poate provoca daune pe termen lung pe măsură ce se deplasează prin fisuri. Prin urmare, detergentul trebuie aplicat pe laveta de curățare sau pe un tampon de burete. Feroneria poate fi curățată numai cu ajutorul unor bureți care nu zgârie (suprafața albă a buretelui). Acest lucru este valabil și pentru oglinzi. Pentru a preveni deteriorarea în timp a accesoriilor, agentul de curățare acid trebuie clătit foarte bine. Aeratoarele calcificate de la chiuvetă trebuie deșurubate și introduse într-o soluție acidă peste noapte. Scaunele și capacele de toaletă trebuie curățate cu un detergent universal sau pe bază de alcool, deoarece acizii pot schimba culoarea sau pot provoca pete ușoare și nu mai este posibil să le readuceți la starea lor anterioară. Ușile, ramele ușilor și pereții despărțitori trebuie, de asemenea, curățate temeinic cu detergenți universali sau pe bază de alcool. În plus, aici ar trebui să se folosească numai bureți care nu zgârie.

Alte elemente, cum ar fi scaunele sau suporturile pentru haine, se freacă manual cu un agent de curățare alcalin ușor sau cu un detergent universal și o perie de mână, apoi se clătesc cu apă curată și se usucă cu o lavetă galbenă.