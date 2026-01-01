    Curățarea unei remorci pentru vite

    Fie că se folosește o remorcă mică pentru a duce cinci porci la abator sau un camion mare pentru a ajunge la pășune: Toate remorcile pentru animale ar trebui curățate și dezinfectate în mod similar, indiferent de mărimea lor. La urma urmei, numai curățenia și buna igienă în timpul transportului vacilor, porcilor și păsărilor de curte împiedică transmiterea agenților patogeni între animale sau la om.

    Remorcă pentru vite

    Legislația privind curățarea transportatorilor de animale

    Vehiculele de transport al animalelor sunt o parte esențială a lanțului de aprovizionare pentru producția alimentară. Curățenia și igiena joacă un rol important și, prin urmare, sunt reglementate în Regatul Unit prin Ordinul privind transportul animalelor (curățare și dezinfecție). De exemplu, ordinul interzice transportul animalelor în vehicule care nu au fost curățate și dezinfectate de la ultima călătorie. De asemenea, ordinul prevede nivelul de curățenie necesar și metodele utilizate pentru dezinfectarea și curățarea transportatorilor de animale.

    Reglementări legale pentru curățarea remorcilor pentru vite

    Procedura de curățare a unei remorci pentru vite

    Atunci când se transportă animale, trebuie să se utilizeze paie, rumeguș sau alt material de așternut în partea de jos a remorcii. Așternutul previne alunecarea animalelor în vehicul și ajută la oprirea scurgerilor de urină și fecale în timpul călătoriilor lungi. Gradul de murdărire depinde de cât timp au stat animalele în transport. Cu toate acestea, dimensiunea vehiculului nu joacă un rol.

    Este obligatoriu să se curețe interiorul remorcii la abator, exteriorul trebuie curățat doar în caz de boli ale animalelor. Șoferul trebuie să intre cât mai puțin posibil în ferme, grajduri și rampe de încărcare. Acest lucru este valabil și pentru persoanele neautorizate, care nu trebuie să intre în cabina șoferului sau în zona de încărcare a unui vehicul pentru a preveni transmiterea germenilo

    Curățarea interiorului remorcii: îndepărtarea murdăriei libere

    Murdăria liberă, cum ar fi hrana pentru animale, materialele de așternut, excrementele și noroiul trebuie îndepărtate manual cu apă, abur și, dacă este necesar, cu substanțe chimice. Acest lucru se poate face folosind o lopată, un furtun, o găleată și o mătură.

    Dizolvarea murdăriei

    Murdăria trebuie curățată cu o cantitate generoasă de apă, indiferent de timpul în care animalele au stat în rulotă. Se poate utiliza un furtun normal sau, de preferință, un aparat de curățat cu presiune.

    Curățarea remorcii pentru vite cu spumă activă

    În plus, poate fi utilizată și o spumă de curățare adecvată. Spuma are o aderență mai bună decât apa simplă, astfel încât este mai eficientă în dizolvarea murdăriei. Murdăria dizolvată este apoi clătită. Acest lucru se face de preferință cu un dispozitiv care are un debit de apă de 1 000 de litri pe oră sau mai mult, pentru a asigura o putere suficientă de spălare.

    Curățarea remorcii vitelor la abator

    Abatorul este un mediu deosebit de riscant, deoarece se pot întâlni vehicule din ferme diferite care transportă tipuri diferite de animale. Cu toate acestea, nu este obligatoriu să curățați și să dezinfectați remorca înainte de a părăsi abatorul. Dacă șoferul nu are de gând să o facă, trebuie să completeze formularul FMAW27. În acesta va indica locul în care își va curăța și dezinfecta vehiculul după ce va părăsi incinta. Vehiculul trebuie curățat în următoarele 24 de ore de la părăsirea abatorului sau înainte de următoarea utilizare, dacă aceasta are loc mai devreme.

    Curățarea remorcii pentru vite la interior și exterior

    Sfat 1 - folosiți apă fierbinte:

    Este recomandat să utilizați un aparat de curățat cu presiune cu apă caldă la o temperatură a apei cuprinsă între 60 și 80 °C. Apa caldă dizolvă murdăria mai repede și mai bine, astfel încât se pot obține rezultate mai bune de curățare chiar și fără detergenți. De asemenea, vehiculele vor avea nevoie de mai puțin timp pentru a se usca și pot fi reutilizate mai rapid. O duză de pulverizare plată este cel mai potrivit accesoriu pentru aparat.

    Sfat 2 - purtați îmbrăcăminte de protecție:

    Purtarea echipamentului individual de protecție (EIP) va proteja persoana care face curățenie de germeni și de eventualele resturi care zboară în aer. PPE include, în general, un costum de protecție, mănuși, cizme, ochelari de protecție și protecție auditivă. Cizmele trebuie, de asemenea, curățate și dezinfectate înainte de a părăsi zona de spălare.

    Cum ar trebui să arate zona de curățare a transportatorului de animale?

    În mod ideal, zona de spălare are intrări și ieșiri separate, astfel încât remorcile curățate să nu intre în contact cu remorcile murdare. Ar trebui prevăzută o zonă mare, acoperită, compusă din mai multe stații de spălare. Stațiile de spălare ar trebui să fie separate unele de altele pentru a se asigura că nu are loc nicio contaminare. Suprafețele de podea trebuie să fie închise și impermeabile. Apa murdară de spălare trebuie să fie evacuată într-un mod care să elimine transmiterea de boli.

    Remorcile pentru animale se vor usca mult mai repede într-o instalație de spălare închisă. Utilizarea unui aparat de curățat cu presiune cu apă fierbinte scurtează și mai mult timpul de uscare, deoarece apa fierbinte usucă mai repede. În cazul în care vehiculele mari trebuie spălate des, ar putea merita să se investească în aparate de curățat cu presiune staționare cu pompe eficiente și un generator de abur cu apă caldă.

    Curățarea exteriorului remorcii la zona de spălare

    Sfat - uscarea înainte de dezinfectare:

    Odată ce murdăria a fost îndepărtată complet, vehiculul trebuie lăsat să se usuce complet. În caz contrar, dezinfectantul se va dizolva în apa rămasă și impactul său va fi mai puțin suficient. Orice murdărie rămasă care conține proteine are același impact. Dezinfectantul va acționa asupra proteinelor în loc să ucidă virusurile sau bacteriile și alte microorganisme, ceea ce înseamnă că eficacitatea dezinfectantului nu mai este garantată. Prin urmare, remorca pentru animale trebuie să fie complet uscată înainte de a începe dezinfecția.

    Dezinfecție și apă caldă

    După ce toate părțile necesare ale unei remorci pentru bovine sunt curățate și uscate, se poate începe dezinfecția. Șoferul trebuie să țină un registru de dezinfecție pentru fiecare vehicul, specificând frecvența, metoda de curățare și dezinfecție, precum și dezinfectantul utilizat. Toți dezinfectanții utilizați trebuie să fie aprobați de Defra.

    Defra pune la dispoziție o listă de dezinfectanți autorizați pentru a vă ghida cu privire la ce produs să utilizați pentru ce boală și în ce concentrații. Atunci când utilizați produse chimice de orice fel, merită să acordați atenție următoarelor aspecte:

    • Utilizați dezinfectantul cât mai puțin posibil pentru a vă asigura că în mediu sunt eliberate cât mai puține substanțe chimice.
    • Nu ar trebui detectate reziduuri în alimente sau în apele reziduale.
    • Evitați substanțele cu potențial alergen, cum ar fi aldehidele sau cresolii și substanțele CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere).
    • Au fost găsite primele indicii de rezistență la substanțe precum formaldehida și compușii cuaternari de amoniu.
    Documentarea dezinfecției în transportul animalelor

    Sfat - utilizați spumă:

    Se recomandă utilizarea unei spume pentru a evidenția zonele deja tratate, precum și pentru a spori impactul. O spumă care nu se pulverizează poate fi, de asemenea, aplicată cu o lance de spumare cu rezervor de la o distanță de până la șapte metri, sporind siguranța utilizatorului.

    Datorită numeroaselor probleme asociate cu utilizarea substanțelor chimice, concluziile studiilor actuale privind efectul dezinfectant al aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă sunt interesante. În primăvara anului 2021, un laborator independent a demonstrat eficiența dispozitivelor Kärcher în combaterea virusurilor. Aparatele noastre de curățat de înaltă presiune cu apă caldă au fost capabile să elimine virusurile chiar și la apă de 65 °C și fiind mai puțin de un minut în contact cu suprafața contaminată. La o temperatură a apei de peste 75 °C, chiar și cantitatea de virusuri a fost redusă în mod clar.

    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Curățarea transportatorului de animale în acvacultură

    The regulations for cleaning animal transporters in aquafarming are similar as in transporting other types of animals. In addition, aquafarming facilities are high-security areas as the risk of transmission of pathogens is a lot higher in fish stocks. In the worst case, the spread of germs can even lead to the closure of the entire facility. Therefore, both interior and exterior of the fish transportation vehicles need to be thoroughly cleaned and adequately disinfected to ensure a good level of cleanliness and hygiene.

    Curățarea unei remorci pentru pești

    Relocarea peștilor și a crustaceelor dintr-un incubator într-un acvariu pentru creșterea și hrănirea lor implică întotdeauna riscul de a introduce germeni sau infecții în noul lor habitat. Pentru a menține acest risc la un nivel minim, curățarea și dezinfectarea temeinică a containerelor de transport și a vehiculelor sunt esențiale atunci când se transportă pești.

