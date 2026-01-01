Curățarea uneltelor electrice și manuale este esențială pentru funcționarea și utilizarea lor în siguranță
Echipamentele și uneltele de lucru sunt investiții valoroase care asigură buna desfășurare a procesului de lucru pe șantier. Pentru a se asigura că acestea funcționează corect și că calitatea și capacitatea lor de utilizare durează, este necesară curățarea și igienizarea regulată și completă a echipamentelor. Murdăria acumulată poate duce la daune grave, cum ar fi următoarele:
- Acumularea de materiale solide, cum ar fi așchii de metal și de lemn, reziduuri de beton și alte reziduuri cu muchii ascuțite pot deteriora suprafața echipamentului și pot provoca coroziune și rugină.
- Praful fin de construcție se poate acumula în fantele de ventilație ale echipamentelor electrice și pe benzină. Acest lucru poate duce la un blocaj care poate cauza supraîncălzirea sau chiar scurtcircuitul aparatului. Cel mai rău scenariu ar fi ca echipamentul să explodeze.
- Lanțurile de transmisie murdare se uzează mai repede, ceea ce duce la afectarea funcționării. Rezultatul poate fi chiar o defecțiune totală a unității.
- Noroiul de construcție proaspăt sau uscat de pe trepte și scări va coroda suprafețele acestora pe termen lung. De asemenea, uneltele și echipamentele murdare sunt greu de apucat, ceea ce crește riscul de accidente.
- Depunerile de grăsime și ulei pot afecta funcționarea uneltelor și echipamentelor și pot contamina activitatea desfășurată. În plus, uneltele unsuroase și alunecoase reprezintă un risc pentru siguranță.