    Curățarea utilajelor agricole

    Păstrarea valorii este o problemă majoră atunci când vine vorba de investițiile mari făcute în utilaje agricole. Pregătirea operațională a tractorului, a distribuitorului de îngrășăminte sau a mașinii de recoltat este, de asemenea, esențială, deoarece acestea trebuie să funcționeze fără probleme pentru anumite tipuri de muncă în ferestre de timp scurte pe care le dictează anotimpurile și legislația. Protecția angajaților și siguranța muncii sunt la fel de importante. Cei care curăță și întrețin mașinile agricole în mod profesionist se asigură că acestea rămân în uz o perioadă lungă de timp și evită costurile pentru defecțiuni și reparații.

    Curățare utilaje agricole pentru ferme și contractori

    Tractoarele joacă un rol major în ferme și sunt mașini cheie pentru operațiunile agricole. Efectuați curățarea tractorului după cum este necesar pentru a vă asigura că este pregătit pentru utilizare și pentru a detecta daune ascunse sub praf și murdărie.

    Curățarea regulată este, de asemenea, importantă pentru mașinile autopropulsate, cum ar fi mașinile de recoltat cartofi, mașinile de recoltat nutreț și alte mașini agricole, mai ales că mașinile de înaltă performanță uneori foarte scumpe sunt adesea folosite de diferite ferme prin intermediul unei stații de mașini. La returnarea mașinilor, este important să respectați standardele convenite privind starea mașinii. Dacă un antreprenor călătorește de la fermă la fermă, trebuie să se asigure că nu sunt transportați microbi sau plante rezistente.

    Curățarea mașinilor agricole la exterior cu presiune ridicată

    Aparatele de curățat cu presiune au devenit părți consacrate ale curățării externe. Îndepărtează toată murdăria rapid și eficient.

    În cazul aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu apă rece, utilizați un agent de curățare adecvat pentru a obține rapid un rezultat bun.

    Aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă sunt deosebit de eficiente. Temperatura ridicată crește performanța de curățare. Obțineți rezultate mai bune în mai puțin timp, ceea ce reduce consumul de apă în comparație cu mașinile de spălat cu presiune cu apă rece. În combinație cu uscare mai rapidă, sarcina de lucru este redusă cu până la 40%. Uleiurile și reziduurile grase se dizolvă mult mai bine.

    Curățarea pieselor exterioare ale utilajelor agricole cu înaltă presiune
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Curățarea utilajelor agricole în 5 pași

    Pasul 1: Pregătirea și curățarea cabinei

    Odată ce ați ales locația adecvată de curățare, începeți cu stația/cabina operatorului prin curățarea chimică a acesteia, inclusiv a geamurilor și a filtrelor de aer din cabină, site și prefiltre. Aspiratoarele umed-uscate, agenții de curățare și lavetele ajută.

    Pasul 2: Înmuiați și aplicați detergent

    Îndepărtați murdăria grosieră mecanic sau cu aer, apoi deschideți toate clapetele transmisiilor sau pachetelor de radiatoare. Toate componentele trebuie umezite intens cu aparatul de curățat cu înaltă presiune și suficientă apă pentru a înmuia și dizolva murdăria.

    Apoi, folosind duza de spumare, acoperiți toate suprafețele exterioare cu un detergent potrivit pentru mașinile agricole și lăsați spuma să înmoaie murdăria.

    Pasul 3: Curățați cu un aparat de curățat cu apă caldă sub presiune

    Purtați echipament individual de protecție și îndepărtați murdăria bine înmuiată cu apă fierbinte cu înaltă presiune. Lucrați de jos în sus și creați pasaje de curățare după cum este necesar.

    Curățați ușor sau indirect componentele sensibile și verificați toate capacele și clapele de întreținere. Clătiți acolo unde este necesar.

    Pasul 4: Timpul de uscare

    La uscare, aspirați sau eliminați apa reziduală, dacă este necesar. Inspectați mașina curată pentru deteriorări și reparați dacă este necesar. Verificați iluminatul și armăturile, dacă există, curățați geamurile cabinei din exterior.

    Pasul 5: Întreținere și îngrijire

    Lucrați în conformitate cu programul de întreținere al producătorului, procesați punctele de întreținere conform instrucțiunilor de utilizare, de ex. unsoare. Repoziționați toate pachetele de radiatoare, clapetele de întreținere. Aplicați conservant acolo unde este necesar. Efectuați teste funcționale după cum este necesar pentru a determina funcționalitatea.

    Rezultatele pot fi obținute mai rapid cu aparatele de spălat cu presiune cu apă caldă

    Sfat – curățarea mașinilor agricole cu presiune ridicată:

    • Presiunea și cantitatea de apă depind de obiectul și gradul de murdărie.
    • Distanța ar trebui să fie de aproximativ 20 până la 30 de centimetri față de suprafață pentru a obține efectul maxim de curățare evitând în același timp deteriorarea.
    • Diferitele accesorii ușurează munca, de exemplu există o lumină LED pentru duză pentru vizibilitate slabă și lănci mai lungi sau articulații mobile pentru curățarea mașinilor mari și înalte.

    Curățarea interioară a utilajelor agricole: cabină și geamuri

    Fie că este mașină de recoltat sau tractor, curățarea cabinei este adesea neglijată, mai ales în sezonul cu muncă intensă. Cu toate acestea, puteți obține multe beneficii cu curățarea interioară sistematică, care sunt la fel de benefice pentru oameni și tehnologie.

    Curățarea utilajelor agricole la interior

    Cabine

    În primul rând, ar trebui să utilizați un hoover în spațiul cabinei pentru a îndepărta micile particule de murdărie în mod regulat și complet. Acest lucru evită deteriorarea sistemelor electrice, electronice și hidraulice, precum și reparațiile costisitoare cauzate de praf, murdărie și umiditate. În plus, angajații beneficiază de respirația aerului care este greu contaminat cu praf și riscă mai puțin de a suferi boli respiratorii. De asemenea, are sens să curățați filtrul de aer din habitaclu pentru a preveni răspândirea sporilor de mucegai sau a micotoxinelor.

    Parbriz

    În cele din urmă, geamurile curate asigură o calitate mai bună a muncii și o muncă mai eficientă. Dacă geamurile nu sunt curate, acest lucru poate avea consecințe grave, deoarece lățimea de lucru a utilajului este utilizată insuficient, în condiții de vizibilitate slabă. În timpul cultivării solului sau recoltării, acest lucru are ca rezultat mai mult timp petrecut, precum și costuri mai mari pentru motorină și piesele de uzură, deoarece lățimea de lucru este suprapusă și se fac mai multe treceri decât este necesar. La utilizarea rezervoarelor de nămol, evaluarea incorectă a lățimii de lucru are ca rezultat aplicarea de prea mulți nutrienți în zonă, ceea ce trebuie evitat în conformitate cu ordonanțele semnificativ mai stricte. În multe cazuri, vizibilitatea slabă crește, de asemenea, probabilitatea de deteriorare sau accidente.

    Când și cum ar trebui să curăț mașinile agricole?

    Cât de des este necesar, cât mai puțin posibil

    Nu sunt bani în lucrări de curățenie în agricultură, mai ales în sezon. Dar puteți evita costurile și reparațiile inutile în timp ce lucrați în siguranță și eficient. Prin urmare, este important să alegeți un ciclu sensibil pentru curățarea diferitelor mașini agricole.

    • După perioade grele de utilizare sau schimbarea locației:

    Ar trebui să efectuați întotdeauna curățarea exterioară după perioade grele de utilizare, cum ar fi însămânțarea sau recoltarea, sau ori de câte ori o mașină trebuie utilizată într-o altă fermă.

    • Depinde de tipul de unitate – o dată pe an sau după fiecare utilizare:

    Ciclul potrivit poate varia în funcție de tipul de utilaj: mașinile pentru cultivarea solului și utilajele pentru tăiere sunt foarte grele și robuste, așa că curățarea o dată pe an poate fi suficientă, de preferință toamna.

    Echipamentele de protecție a culturilor și distribuitoarele de îngrășăminte, în schimb, intră în contact cu substanțe foarte corozive, la fel ca și rezervoarele de nămol – așa că se recomandă curățarea după fiecare fază de utilizare.

    • Curățare frecventă pentru o mai bună siguranță la locul de muncă:

    Pe de altă parte, ar trebui să efectuați mult mai des toate măsurile privind protecția angajaților și siguranța muncii. Prin urmare, are sens să curățați cabina, inclusiv geamurile, cât mai des posibil, chiar și în timpul sezonului, ideal zilnic.

