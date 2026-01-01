Pasul 1: Pregătirea și curățarea cabinei

Odată ce ați ales locația adecvată de curățare, începeți cu stația/cabina operatorului prin curățarea chimică a acesteia, inclusiv a geamurilor și a filtrelor de aer din cabină, site și prefiltre. Aspiratoarele umed-uscate, agenții de curățare și lavetele ajută.

Pasul 2: Înmuiați și aplicați detergent

Îndepărtați murdăria grosieră mecanic sau cu aer, apoi deschideți toate clapetele transmisiilor sau pachetelor de radiatoare. Toate componentele trebuie umezite intens cu aparatul de curățat cu înaltă presiune și suficientă apă pentru a înmuia și dizolva murdăria.

Apoi, folosind duza de spumare, acoperiți toate suprafețele exterioare cu un detergent potrivit pentru mașinile agricole și lăsați spuma să înmoaie murdăria.

Pasul 3: Curățați cu un aparat de curățat cu apă caldă sub presiune

Purtați echipament individual de protecție și îndepărtați murdăria bine înmuiată cu apă fierbinte cu înaltă presiune. Lucrați de jos în sus și creați pasaje de curățare după cum este necesar.

Curățați ușor sau indirect componentele sensibile și verificați toate capacele și clapele de întreținere. Clătiți acolo unde este necesar.

Pasul 4: Timpul de uscare

La uscare, aspirați sau eliminați apa reziduală, dacă este necesar. Inspectați mașina curată pentru deteriorări și reparați dacă este necesar. Verificați iluminatul și armăturile, dacă există, curățați geamurile cabinei din exterior.

Pasul 5: Întreținere și îngrijire

Lucrați în conformitate cu programul de întreținere al producătorului, procesați punctele de întreținere conform instrucțiunilor de utilizare, de ex. unsoare. Repoziționați toate pachetele de radiatoare, clapetele de întreținere. Aplicați conservant acolo unde este necesar. Efectuați teste funcționale după cum este necesar pentru a determina funcționalitatea.