    Curățarea vehiculelor comerciale

    Vehiculele comerciale curate aduc o contribuție considerabilă la aspectul pozitiv al unei flote. Pentru a economisi atât costurile forței de muncă cât și timpul, cerințele privind calitatea și viteza de spălare sunt mari. Cu toate acestea, dimensiunea și designul vehiculelor nu necesită doar o tehnologie specială pentru spălare - substanțele chimice de spălare trebuie să fie corecte pentru a curăța camioanele, autobuzele, etc.

    Cerințe pentru spălarea vehiculelor comerciale

    Cerințele pentru curățarea vehiculelor comerciale sunt stricte. Mizeria care se acumulează pe camioane diferă semnificativ în funcție de scopul de utilizare și de tipul vehiculului. Prin urmare, tehnologia de spălare trebuie să poată elimina în mod fiabil și rapid murdăria, cum ar fi petele de gudron, uleiurile și petele de noroi împreună cu depozitele sezoniere (de exemplu, sare rutieră, polen de flori, insecte și reziduuri de frunze), în timp ce sunt blânde cu suprafața vehiculului.

    O altă provocare o reprezintă diversele materiale din care sunt fabricate camioanele, de la aluminiu, fibră de carbon și oțel până la cauciuc și diverse materiale plastice. Toate acestea trebuie curățate în mod fiabil și ușor într-un proces de spălare.

    Economii de timp și costuri datorită spălării mecanice

    Spălarea a mecanică ajută la economisirea costurilor forței de muncă și a timpului. O soluție eficientă este, prin urmare, utilizarea spălătoriei tip portal pentru vehiculele comerciale și a spălătorilor cu aparate de înaltă presiune. Acestea folosesc o varietate de produse care permit adaptarea spălării vehiculului la cerințele diferite. Spectrul lor de utilizare variază de la o pre-spălare manuală sau mecanică până la o spălare principală completă sau până la îngrijirea vehiculului. Acest lucru face posibilă utilizarea agenților de curățare care au fost special creati, fără de care ar fi imposibil să îndepliniți cerințele stricte pentru o spălare a vehiculelor comerciale. Utilizarea sistemelor de spălare a vehiculelor trebuie totuși adaptată la tipul, numărul și dimensiunea vehiculelor.

    Atunci când selectați și echipați un sistem de spălare pentru vehicule comerciale, acesta trebuie să răspundă la trei întrebări importante:

    Spălătorie auto tip portal

    Ce vehicule pot fi curățate?

    Atunci când alegeti și echipați un sistem de spălare pentru vehicule comerciale, mai întâi este important să stabiliti ce tipuri de vehicule trebuie curățate: Vehiculele de construcție cu structuri speciale sunt greu de curățat și, de obicei, necesită utilizarea unui echipament de curățare cu înaltă presiune, deoarece acestea nu pot fi conduse prin spălătorii tip gantry. În mod alternativ, este posibil să instalați arcade de pulverizare staționare fără perii pentru aceste vehicule. Spre deosebire de o spălătorie, aceste arcuri nu se mișcă - în schimb vehiculele sunt conduse prin ele și spălate fără a intra în contact. Aceasta permite spălarea vehiculelor fără o muncă manuală mare. Camioanele, autobuzele sau camioanele cu suprastructuri, pe de altă parte, pot fi curățate mult mai eficient, cu sisteme de spălare fixe sau cu perii mobile.

    Curățarea vehiculelor în interes personal sau este o afacere?

    De asemenea, este important să luăm în considerare dacă sistemele de spălare trebuie utilizate în scopuri proprii ale flotei unei companii sau ca afacere contractuală. Dacă vor fi utilizate în principal în scopuri proprii ale unei companii de flotă, dimensiunea și proiectarea tehnică a sistemelor depind de numărul și tipul de vehicule. În cazul flotelor mixte, poate fi necesar un sistem combinat de spălare. Acest lucru poate face, de asemenea, necesară includerea spălării manuale cu substanțe de curățat la înaltă presiune, în plus față de un sistem de spălare cu perie sau perie mobilă pentru camioane.

    Același lucru este valabil și pentru spalatoriile care reprezinta o afacere. În acest caz, sistemele de spălare alese depind de numărul estimat de vehicule. Aceasta necesită o analiză amănunțită a locatiei (de exemplu, numărul de vizitatori, numărul de companii din zona, situații concurențiale regionale, legi privind protecția apelor subterane).

    Sunt îndeplinite regulile pentru construcție?

    Majoritatea sistemelor de spălare disponibile necesită o hală suficient de mare, cu alimentare și scurgere de apă, precum și o conexiune la curent electric trifazată (400 V). Înainte de a instala sistemul de spălare, este important să verificați dacă dimensiunea halei corespunde numeroaselor reglementări de siguranță prescrise de asociațiile comerciale (recomandări pentru sistemele de spălare a vehiculelor ZH1 / 543). Adesea este necesar să planificați și să achiziționați un separator pentru apa de spălare. În cazul în care nu este posibilă o instalare interioară, unele spălătorii de autoturisme pot fi configurate în aer liber. În acest caz, trebuie prevăzută o protecție impotriva stropirii. Spațiul necesar pentru primirea vehiculului, precum și pentru îngrijirile preliminare și post-spalare sunt, de asemenea, importante: Dacă baia de spălare și holul sunt ușor accesibile fără manevre repetate, acest lucru ii va multumi pe clienti si prin urmare vor reveni.

    Trei pași pentru a curăța un vehicul

    Curățare cu aparatul de spălat cu înaltă presiune

    Pasul 1: Prespălarea

    Un aparat de curățare cu înaltă presiune este adesea folosit pentru pre-spălarea vehiculelor comerciale. Înainte de a cumpăra, trebuie clarificat dacă este nevoie de un echipament mobil sau staționar. De asemenea, trebuie să alegeti între aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă rece sau apă caldă.

    Echipamentele mobile sunt mai rentabile, iar faptul că pot fi mutate înseamnă că pot fi folosite pentru multe sarcini (speciale), cum ar fi curățarea atelierelor. Cu toate acestea, rețineți că acestea necesită timpi mai lungi de configurare. Capacitatea consumabilelor, cum ar fi combustibilul și agentul de curățare (aproximativ 10 - 20 l) este de asemenea limitată în funcție de sistem.

    Echipamentele staționare de înaltă presiune au avantajul că apa poate fi încălzită prin alimentarea cu energie electrică (electricitate / gaz / ulei de încălzire) fără nicio limită. Cablurile și liniile de alimentare sunt, de asemenea, menținute în permanență, iar rezervoarele pentru substanțele chimice de spălare sunt de asemenea mai mari, eliminând nevoia de reumplere a acestora în mod regulat.

    Pentru pre-spălare se folosește un agent alcalin e curățare și o prelată. Agentul de pre-pulverizare pentru sistemele de spălare cu perie și presiune înaltă a vehiculelor ajută la înmuierea și îndepărtarea murdăriei rezistente, cum ar fi grăsimea, rugina, uleiul, gudronul, reziduurile de insecte. Dacă este necesar, se folosește un agent alcalin de curățare pentru jante.

    Pasul 2: Spălarea principală

    În timpul spălării principale care urmează dupa pre-spălare, murdăria înmuiată este îndepărtată din vehicul prin trei perii rotative, prin adăugare de apă și de șampon sau spumă puternică. Combinațiile lor de ingrediente active ajută periile să alunece și astfel protejează suprafața vehiculului. Presiunea de contact a periilor laterale poate fi adaptată pentru a se potrivi cu vehiculul.

    Spălarea principală este urmată de clătire, prin care se elimină orice murdărie rămasă și reziduuri de detergent.

    În mod alternativ, spălarea principală se poate efectua și cu un sistem cu o singură perie. Aceasta curăță vehiculele până la o înălțime de 4,20 m și este potrivită pentru curățarea rapidă și completă (laterale, față și spate) a flotelor mici cu până la 15 vehicule.

    Pasul 3: Îngrijirea vehiculelor

    Un program suplimentar, cum ar fi ceruirea, poate fi apoi selectat pentru a ajuta la întreținerea camionului. Acest lucru protejează vopseaua de orice influență dăunătoare a mediului, cum ar fi praf, ploi acide sau excremente de păsări. Ceara previne, de asemenea, coroziunea, deoarece ajunge în fisuri și cavități penetrate de apă și formează o peliculă protectoare atunci când se usucă. Avantaje suplimentare sunt că murdăria este mai puțin probabilă să se lipească de vopsea, vehiculul arată mai bine pentru mai mult timp și este mai ușor de curățat.

    Mai mult, ceara de pulverizare lichidă oferă vehiculelor strălucire și protecție pe termen lung. Deoarece nu este afectată de calitatea apei, oferă și o finisare impecabilă după spălare, fără uscare prin suflare.

    Economisiți bani folosind agenții de curățare potriviți

    O mare parte dintre sistemele de spălare pentru vehicule comerciale utilizează sisteme de recuperare a apei pentru a reduce consumul de apă proaspătă. Acestea filtrează particulele de murdărie din apa recuperată, le îndepărtează și reintroduc apa curățată în sistem, ceea ce poate reduce consumul de apă proaspătă cu până la 85%. Pentru o tratare eficientă a apei recuperate și o funcționare sigură a sistemului de spălare, este însă esențială utilizarea agenților de curățare potriviți. Componente precum sistemul de rezervoare cu separator de nămol, sistemul de filtrare fină și rezervorul de stocare a apei recuperate funcționează optim doar dacă nu sunt afectate de substanțele chimice utilizate. De aceea, specificațiile producătorului trebuie respectate întotdeauna.

    Operatorii de sisteme economisesc bani folosind agenții de curățare corect aleși. Aditivii selectați în funcție de cerințele individuale reduc consumul de apă, asigură o funcționare sigură a instalației și contribuie la o amortizare mai rapidă a investiției. Și clienții beneficiază de acest lucru, deoarece un sistem de spălare cu programe și agenți de curățare perfect corelați oferă rezultate de cea mai înaltă calitate, cu un impact redus asupra mediului. Astfel, vehiculul își păstrează valoarea, iar satisfacția clienților crește.

    Spălarea camioanelor

    [A] Evacuarea apelor uzate prin sistem de bazin în sistemul de canalizare | [B] Evacuarea apelor uzate prin rezervorul de apă recuperat în sistemul de canalizarem

    Circuitul apei recuperate: Apa uzată curge într-o groapă de pompare [2] prin groapa de decantare [1]. De acolo, acesta este pompat în rezervorul de apă recuperata [4] prin filtrul de nisip reîncărcat automat (filtru mediu) [3] și pus la dispoziție pentru procesul de spălare prin intermediul unei pompe de alimentare [5]. În funcție de prevederile legale aplicabile, excesul de apă poate fi canalizat în sistemul de canalizare [6] fie direct, fie printr-un separator, prin trecerea prin groapa de pompare. Apa uzată poate fi, de asemenea, canalizată în sistemul de canalizare direct din rezervorul de apă recuperata [7]. În acest caz, nu există nicio legătură între groapa de pompă și sistemul de canalizare.

