Un aparat de curățare cu înaltă presiune este adesea folosit pentru pre-spălarea vehiculelor comerciale. Înainte de a cumpăra, trebuie clarificat dacă este nevoie de un echipament mobil sau staționar. De asemenea, trebuie să alegeti între aparatele de spălat cu înaltă presiune cu apă rece sau apă caldă.

Echipamentele mobile sunt mai rentabile, iar faptul că pot fi mutate înseamnă că pot fi folosite pentru multe sarcini (speciale), cum ar fi curățarea atelierelor. Cu toate acestea, rețineți că acestea necesită timpi mai lungi de configurare. Capacitatea consumabilelor, cum ar fi combustibilul și agentul de curățare (aproximativ 10 - 20 l) este de asemenea limitată în funcție de sistem.

Echipamentele staționare de înaltă presiune au avantajul că apa poate fi încălzită prin alimentarea cu energie electrică (electricitate / gaz / ulei de încălzire) fără nicio limită. Cablurile și liniile de alimentare sunt, de asemenea, menținute în permanență, iar rezervoarele pentru substanțele chimice de spălare sunt de asemenea mai mari, eliminând nevoia de reumplere a acestora în mod regulat.

Pentru pre-spălare se folosește un agent alcalin e curățare și o prelată. Agentul de pre-pulverizare pentru sistemele de spălare cu perie și presiune înaltă a vehiculelor ajută la înmuierea și îndepărtarea murdăriei rezistente, cum ar fi grăsimea, rugina, uleiul, gudronul, reziduurile de insecte. Dacă este necesar, se folosește un agent alcalin de curățare pentru jante.