Curățarea zonelor exterioare din benzinării

Diferite tipuri de murdărie
Murdăria este o problemă constantă în benzinării. Șervețelele de hârtie sunt aruncate din greșeală și resturile de mâncare ajung pe jos. Dozele de băutură și pachetele cu gustări sunt lăsate în jurul coșurilor de gunoi. Benzina se scurge pe jos, la fel ca și apa murdară de la spălarea parbrizului. Guma de mestecat se lipește de sol și există pete de ulei. Toamna, vântul suflă frunzele în curtea benzinăriei, iar iarna, anvelopele vehiculelor lasă zăpadă și pietriș pe pavaj. Iar pe autostrăzi și pe drumurile principale, camioanele care trec pe lângă drum ridică cantități mari de murdărie de pe marginea drumului, care se depune din nou pe platoul benzinăriei.