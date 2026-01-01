Curățarea zonelor exterioare din benzinării

Următorul nivel de performanță este mașina de măturat cu funcție de aspirare. Aceste mașini ating o performanță de măturat de până la 4725 metri pătrați pe oră. În timpul procesului de măturat, mașina de măturat cu aspirare ridică murdăria cu ajutorul unei perii rolă, o aspiră cu ajutorul unei turbine de aspirare și o separă într-un sistem de filtrare.

Mașinile de măturat cu aspirare au și un sistem de tracțiune. Acestea sunt ceva mai late decât cele fără aspirare, dar la fel de ergonomice și pot curăța la fel de bine curbele și colțurile strânse de pe teren. Deoarece operatorul merge cu măturătoarea în timp ce aceasta este împinsă, acestea sunt numite și "mașini de măturat cu acționare prin împingere".

Achiziționarea unei mașini de măturare cu aspirare este utilă începând cu o suprafață de 300 de metri pătrați. Într-o oră, aceasta poate curăța între 3375 și 4700 de metri pătrați. Astfel, nu doar zona de staționare este curățată rapid. Mașinile de măturat cu aspirare sunt potrivite pentru curățarea tuturor suprafețelor din zona exterioară: Intrările și ieșirile, locurile de parcare și zonele din jurul serviciilor de aer și apă, precum și spălătoria auto.