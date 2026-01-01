    Curățarea zonelor exterioare din benzinării

    Curățarea zonelor exterioare - în mod regulat și economic: Aceasta este o sarcină obligatorie pentru fiecare operator de benzinărie. În primul rând, pentru că această zonă este susceptibilă de a se murdări foarte mult. În al doilea rând, curățenia zonei de staționare este decisivă pentru a se asigura că clienții se simt în largul lor. Și, prin urmare, și pentru vânzările din magazin. Ce trebuie să aibă în vedere operatorii de benzinării atunci când curăță zona de staționare - prezentare generală.

    Diferite tipuri de murdărie

    Murdăria este o problemă constantă în benzinării. Șervețelele de hârtie sunt aruncate din greșeală și resturile de mâncare ajung pe jos. Dozele de băutură și pachetele cu gustări sunt lăsate în jurul coșurilor de gunoi. Benzina se scurge pe jos, la fel ca și apa murdară de la spălarea parbrizului. Guma de mestecat se lipește de sol și există pete de ulei. Toamna, vântul suflă frunzele în curtea benzinăriei, iar iarna, anvelopele vehiculelor lasă zăpadă și pietriș pe pavaj. Iar pe autostrăzi și pe drumurile principale, camioanele care trec pe lângă drum ridică cantități mari de murdărie de pe marginea drumului, care se depune din nou pe platoul benzinăriei.

    Curățenia zonelor exterioare - creșterea vânzărilor

    Curățenia în fața benzinăriei creează încredere și crește vânzările. Dacă stația de benzină are un aspect ordonat și curat, acest lucru va fi perceput, pe bună dreptate, ca un semn de calitate, amabilitate pentru clienți și servicii bune. Clienții intră în magazin pentru a plăti cu un sentiment pozitiv și sunt apoi mai predispuși să cumpere și altceva.

    Sarcinile de curățenie din exteriorul benzinăriilor sunt vaste și variate. Prin urmare, acestea pot fi realizate în mod economic numai dacă se utilizează o tehnologie adecvată. Echipamentul potrivit le permite operatorilor de stații de alimentare să reducă efortul de lucru necesar, crescând în același timp satisfacția clienților. Utilajele de curățare puternice fac posibilă asigurarea unor condiții de curățenie, ordine și siguranță în zona de staționare - cu costuri reduse ale forței de muncă.

    În principiu, mașinile potrivite pentru curățarea zonei de staționare depind de tipul de murdărie - liberă sau aderentă. În plus, dimensiunea zonei joacă un rol important.

    Fiți precauți: Atenție la reglementări

    Utilizarea mașinilor de curățare și a substanțelor chimice în benzinării este, de asemenea, parțial reglementată prin lege. Asociațiile profesionale și companiile petroliere au, de asemenea, reglementări privind echipamentele și agenții de curățare, deoarece siguranța la locul de muncă, protecția a sănătății și a mediului sunt deosebit de importante având în vedere materialele și substanțele periculoase care sunt utilizate în benzinării. Prin urmare, este esențial ca operatorii de benzinării să fie familiarizați cu reglementările respective.

    Murdăria liberă de pe pavaj

    Operatorii ar trebui să măture zona exterioară a stației de alimentare cel puțin o dată pe zi. În caz contrar, murdăria liberă se va aduna în crăpături și ar crește în mod inutil efortul de lucru pentru a curăța zona. În plus, o zonă exterioară curată înseamnă și mai puțină murdărie în magazin: Curățarea regulată a zonei exterioare este astfel o măsură preventivă.

    Îndepărtarea murdăriei libere

    Pentru suprafețe mai mici: Mașini de măturat conduse manual

    Cea mai simplă soluție pentru curățarea zilnică a suprafețelor din zona de staționare este o mașină de măturat cu mâner de împingere. Acestea nu generează mult zgomot, sunt foarte manevrabile și ușor de manevrat.

    O mașină de măturat modernă cu acționare prin împingere poate curăța între 2 800 și 3 600 de metri pătrați într-o oră. Prin comparație: Cu o mătură convențională, o persoană poate curăța între 120 și 160 de metri pătrați pe oră - și ridică o cantitate mult mai mare de praf. Mașinile de măturat cu împingere sunt utile și pentru stațiile de alimentare mai mici.

    Sfat 1 – mașină condusă din ambele capete

    Atunci când achiziționați o mașină de măturat cu acționare prin împingere, este recomandat să vă asigurați că rola principală poate fi acționată din ambele părți. Astfel, va fi ușor să curățați și crăpăturile, marginile și curbele strânse din curtea stației de alimentare, deoarece, datorită acționării din ambele părți, rola măturătoare se poate roti atât în curbe la stânga, cât și la dreapta.

    Sfat 2 - două perii laterale

    În plus, două perii laterale facilitează măturarea în colțuri și pe margini, inclusiv pe langa pompa de benzină. Astfel, mașina de măturat poate aborda și mătura curbele și marginile pe ambele părți. Murdăria liberă este măturată din colțuri și aruncată sub mașina de măturat printr-o mișcare circulară. De acolo este mutată fără praf în containerul de murdărie.

    Pentru zonele de dimensiuni medii: Mașini de măturat-aspirat cu acționare prin împingere

    Următorul nivel de performanță este mașina de măturat cu funcție de aspirare. Aceste mașini ating o performanță de măturat de până la 4725 metri pătrați pe oră. În timpul procesului de măturat, mașina de măturat cu aspirare ridică murdăria cu ajutorul unei perii rolă, o aspiră cu ajutorul unei turbine de aspirare și o separă într-un sistem de filtrare.

    Mașinile de măturat cu aspirare au și un sistem de tracțiune. Acestea sunt ceva mai late decât cele fără aspirare, dar la fel de ergonomice și pot curăța la fel de bine curbele și colțurile strânse de pe teren. Deoarece operatorul merge cu măturătoarea în timp ce aceasta este împinsă, acestea sunt numite și "mașini de măturat cu acționare prin împingere".

    Achiziționarea unei mașini de măturare cu aspirare este utilă începând cu o suprafață de 300 de metri pătrați. Într-o oră, aceasta poate curăța între 3375 și 4700 de metri pătrați. Astfel, nu doar zona de staționare este curățată rapid. Mașinile de măturat cu aspirare sunt potrivite pentru curățarea tuturor suprafețelor din zona exterioară: Intrările și ieșirile, locurile de parcare și zonele din jurul serviciilor de aer și apă, precum și spălătoria auto.

    Pentru suprafețe mari: Mașini de măturat-aspirat cu post de conducere

    Pentru proprietarii de benzinării mari este recomandată o mașină de măturat-aspirat cu post de conducere. Cu un astfel de echipament, o singură persoană poate curăța foarte repede întreaga zonă exterioară a benzinăriei.

    Există mașini de măturat-aspirat electrice și pe benzină. Cele electrice sunt de obicei recomandate pentru utilizarea în stațiile de alimentare, deoarece sunt mai silențioase.

    Un motor electric puternic, cu o putere de cel puțin 600 de wați, poate curăța 6000 de metri pătrați în 60 de minute. Mașinile de măturat-aspirat cu post de conducere sunt folosite și în școli, spații municipale sau în magazinele mari de bricolaj.

    Datorită servodirecției ușoare și a unei raze de viraj mică, mașina de măturat este manevrabilă și poate fi condusă cu ușurință înainte și înapoi. Mașina de aspirat poate, de asemenea, să adune murdărie mare, cum ar fi doze de băutură.

    Sfat 1 - filtre cu autocurățare

    Atunci când achiziționați filtre, operatorii de benzinării ar trebui să opteze pentru filtre pentru suprafețe mari, cu funcție de autocurățare automată.

    Sfat 2 - recipiente mari de colectare a murdăriei:

    Mașina ar trebui să aibă un container de colectare cu o capacitate de cel puțin 50 de litri.

    Sfat 3 - ușor de întreținut

    Filtrele și periile rolă ar trebui să fie ușor de întreținut și să poată fi înlocuite fără unelte. Acest lucru face ca întreținerea să fie posibilă independent de locație.

    Sfat 4 - presiune de contact automată sau variabilă

    Cele mai multe mașini de măturat-aspirat cu post de conducere au o rolă principală de măturat cu ajutorul căreia presiunea de contact este ajustată automat în funcție de suprafață. În cazul mașinilor care nu au această funcție, ar trebui să fie posibilă variația presiunii de contact, altfel periile se vor uza mai repede.

    Curățarea zonelor exterioare de murdăria aderentă

    Pe lângă curățarea zilnică a suprafețelor cu mașina de măturat/măturat-aspirat, la câteva săptămâni, zonele exterioare trebuie curățate de murdăria aderentă (curățare în profunzime). Murdăria uleioasă și grasă de pe suprafețe și de pe carosabil nu este doar inestetică, ci are și un efect de repulsie pentru clienți. Această murdărie reprezintă, de asemenea, un pericol de alunecare și generează riscuri.

    Benzina vărsată și reziduurile uleioase, precum și guma de mestecat călcată în picioare, toate aderă pe suprafețe. Prin urmare, curățarea în profunzime trebuie să se efectueze întotdeauna cu ajutorul tehnologiei de înaltă presiune.

    Curățarea zonelor exterioare cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    Aparate mobile de spălat cu înaltă presiune

    Aparatele moderne de curățat cu înaltă presiune au diferite accesorii și duze. Utilizarea accesoriilor potrivite reduce efortul de lucru necesar și consumul de agenți de curățare și apă. Aparatele de curățare cu înaltă presiune sunt flexibile și asigură curățarea eficientă a diferitelor suprafețe.

    Cu ajutorul unui aparat de curățat cu înaltă presiune, pot fi curățate nu numai zona de staționare, ci și alte zone ale benzinăriei, cum ar fi, halele de spălare sau fațadele. Din motive de protecție împotriva incendiilor și exploziilor, aparatul de curățat trebuie să fie întotdeauna la o distanță suficientă față de pompe. Personalul de curățenie trebuie să utilizeze lungimea furtunului pentru curățarea zonei din jurul pompelor de benzină. Acesta este cel mai bun mod de a îndepărta murdăria aderentă din zona de alimentare - în funcție de tipul de murdărie și de suprafețe.

    Curățarea suprafețelor netede cu aparate de spălat cu înaltă presiune

    Suprafețele netede din jurul pompelor de benzină

    Pe suprafețele netede, cum ar fi plasticul, metalul și aluminiul, germenii purtători de boli supraviețuiesc chiar și pe o perioadă lungă de timp. Duzele pompelor de benzină, de exemplu, pot deveni cu ușurință puncte de reproducere a germenilor. De când cu pandemia de coronavirus, clienții au devenit deosebit de conștienți de acest lucru.

    Prin urmare, este recomandat să curățați în mod regulat nu numai solul din jurul pompelor, ci și pompele de benzină și să eliminați germenii din duzele pompelor. Cu ajutorul aparatelor de curățat cu înaltă presiune acționate electric, grinzile de susținere și coșurile de gunoi pot fi, de asemenea, curățate în siguranță și eficient.

    Sfat - apă caldă

    Apa caldă dizolvă murdăria grasă și uleioasă mai bine decât apa rece. De asemenea, ajută la îndepărtarea graffiti-urilor și a autocolantelor. Astfel, este nevoie de mai puțin agent de curățare.

    Curățarea rosturilor de îmbinare din benzinării

    Acces dificil: rosturile de îmbinare

    Adesea, solul din zonele exterioare este acoperit cu dale antiderapante de beton. Murdăria tinde să se acumuleze în crăpăturile dintre dale. Barele de protecție împotriva impactului din jurul pompelor reprezintă și ele o problemă în curățarea zonei de staționare: Barele constau adesea din mai multe țevi metalice sudate între ele. Murdăria și reziduurile de ulei se pot acumula în crăpături și pe solul de sub bare. Dar aici se poate aduna și murdărie liberă, ce poate fi îndepărtată rapid din colțuri cu o suflantă de frunze.

    Apoi se folosește aparatul de curățat cu înaltă presiune: Acesta ajunge să curețe în crăpături și fisuri cu ajutorul unei duze rotative, care poate mătura murdăria cu un jet de apă rece. Datorită unui jet de pulverizare rotativ și ascuțit, această duză are o forță de coliziune aproape dublă față de o duză normală. Prin curățarea cu înaltă presiune a unor cantități mari de murdărie se poate economisi multă apă.

    Pentru a evita ca murdăria să fie împrăștiată în toate direcțiile, aparatul de curățat cu înaltă presiune poate fi utilizat cu un accesoriu de curățare a suprafețelor. În funcție de înălțimea barelor de protecție împotriva impactului, modelele plate sunt potrivite pentru curățarea solului de sub bare.

    Pete de ulei pe suprafețe mari

    Suprafața mare a zonei exterioare poate fi curățată cu un aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. Pentru a face acest lucru, pe lance este montat un accesoriu de curățare a suprafețelor rezistent la apă caldă cu carcasă din oțel inoxidabil. Acesta protejează împotriva stropilor de apă și evacuează apa murdară într-un mod controlat - ceea ce este important atunci când există clienți în stație. Petele de ulei pot fi, de asemenea, îndepărtate eficient cu acest accesoriu de curățare a suprafețelor.

    Sfatul 1 - descompunere ușoară

    Atunci când alegeți substanțele chimice de curățare, este important să vă asigurați că acestea se pot descompune cu ușurință, astfel încât separatorul de ulei să își poată face treaba. Folosirea unor produse care nu sunt ușor de descompus dăunează mediului și încalcă reglementările legale.

    Sfatul 2 - temperatură ridicată

    Aparatele de curățare cu înaltă presiune ar trebui să genereze o temperatură a apei de până la 155 °C, deoarece grăsimile, uleiurile, reziduurile de proteine și rășinile se dizolvă mai ales la temperaturi ridicate. Astfel, operatorii benzinăriilor au nevoie de mult mai puține substanțe chimice atunci când curăță - sau chiar pot renunța complet la acestea. Acest lucru protejează mediul înconjurător și economisește costuri. În plus, curățarea cu apă caldă este mai rapidă, ceea ce are, din nou, un efect pozitiv asupra costurilor totale.

    Îndepărtarea gumei de mestecat

    Guma de mestecat pe jos are un efect negativ asupra aspectului unei stații de alimentare. Pentru clienți, este enervant atunci când guma de mestecat se lipește de pantofi sau chiar este transportată în mașină. În același timp, guma de mestecat călcată în picioare reprezintă o provocare deosebită pentru personalul de curățenie din stații.

    Pentru a îndepărta guma de mestecat, este necesar un aparat de curățare cu abur puternic, cu o perie de sârmă și un agent de curățare adecvat. Cu o combinație potrivită de presiune a aburului, o perie de sârmă și un agent de curățare biologic, guma de mestecat poate fi îndepărtată în câteva secunde.

    Sfatul 1 - optați pentru greutate redusă

    Aparatele de curățat cu abur ușoare reprezintă un avantaj, deoarece pot fi purtate pe spatele utilizatorului ca un rucsac.

    Sfatul 2 - nu economisiți când vine vorba de acumulator

    Un acumulator bun este important (acumulatori litiu-ion), pentru că bucățile individuale de gumă de mestecat pot fi îndepărtate rapid, dar întreaga acțiune poate dura ceva mai mult timp.

    Sfatul 3 - îndepărtați reziduurile

    După curățare, se recomandă utilizarea unui aparat de curățare de înaltă presiune pentru a îndepărta reziduurile de gumă de mestecat.

    Curățarea zonelor exterioare toamna și iarna

    Îndepărtarea frunzelor

    În cazul în care în apropierea stației de alimentare există copaci de foioase, toamna este indispensabilă o suflantă de frunze pentru a menține curat locul și zona de parcare.

    Se recomandă îndepărtarea zilnică a frunzelor aruncate de vânt. Fluxul puternic de aer spulberă chiar și frunzele umede. În cazul unor suprafețe mai mari, o suflantă cu funcție de aspirare preia foarte bine frunzele. Pentru suprafețe mai mari, merită să folosiți o mașină de măturat cu post de conducere.

    Îndepărtarea zăpezii

    Cu echipamentul potrivit, zăpada proaspătă și noroiul pot fi îndepărtate rapid. Nu numai la intrări și în spațiile de parcare, ci și sub acoperișul zonei de magazin, unde, în zilele mohorâte se poate strânge zapadă, noroi și nisip.

