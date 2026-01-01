Aspiratoarele umed-uscate sunt o parte esențială a șantierelor de construcții. Praful și reziduurile de apă sau lichide trebuie îndepărtate în timpul curățării post-construcție. Acest lucru poate fi realizat în mod convenabil și eficient cu un aspirator combinat. Aspiratoarele trebuie să fie certificate ATEX pentru clasa de praf sau de curățenie respectivă. Aspiratoarele speciale pentru praf combustibil, de exemplu, trebuie utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Mai puțin frecventă este utilizarea mașinilor de măturat-aspirat, dar și acestea sunt o soluție posibilă. Pe șantierele de construcții, o mașină de măturat-aspirat este preferabilă unei mașini de măturat, din cauza potențialului acesteia de a ridica praf. În timpul procesului de măturare, mașina de măturat-aspirat mătură praful printr-o rolă, aspiră murdăria cu ajutorul unei turbine de aspirație (suflantă) și o separă într-un sistem de filtrare. Conținutul de praf este redus în timpul procesului de curățare. Unii producători oferă, de asemenea, un înveliș la comandă realizat dintr-o pânză de in acoperită cu PVC. Pânza de acoperire este întinsă pe întreaga zonă frontală până la roțile din spate cu ajutorul unei închizători Velcro și asigură o perturbare și mai mică a prafului. Pentru suprafețe mai mari, cum ar fi halele industriale, ar putea fi util să folosiți o mașină mică cu post de conducere.

După ce murdăria grosieră și praful au fost îndepărtate, este o idee bună ca podeaua să fie curățată cu ajutorul unei mașini de frecat sau de curățat. Acestea sunt potrivite în special pentru îndepărtarea petelor de ciment sau tencuială de pe suprafețele netede. Modelul adecvat trebuie ales în funcție de tipul de pardoseală și de dimensiunea camerei. Pentru camere de zi sau birouri, este de obicei potrivit un model mai mic, compact, ușor de manevrat și cu care se poate ajunge cu ușurință și la suprafețele de sub radiatoare.

În domeniul mașinilor de frecat, mașina cu un singur disc este un dispozitiv comun și popular. Acesta poate fi utilizat pentru aproape toate tipurile de curățare și pe aproape toate tipurile de podele datorită gamei largi de accesorii, cum ar fi tampoane, perii sau greutăți suplimentare. Mașinile de frecat-aspirat sunt, de asemenea, utilizate în curățarea post-construcție. În comparație cu ștergerea manuală, acestea funcționează cu o mecanică cuprinzătoare și curăță astfel mult mai eficient. Cu o mașină atât de puternică, chiar și murdăria persistentă, cum ar fi stropi de vopsea sau mortar, poate fi îndepărtată. În plus, operatorul nu intră în contact cu murdăria în sine, deoarece se lucrează mereu cu apă proaspătă. Amestecul de murdărie este aspirat imediat după curățare. Acest lucru înseamnă că podeaua poate fi călcată din nou după un timp de uscare mai scurt. În special pentru podelele din lemn, se recomandă un model cu aspirație direct în spatele rolei sau discului, astfel încât lemnul să nu fie expus la umezeală prea mult timp.

Pentru murdăria ușoară, metoda în 1 etapă este de obicei suficientă pentru a curăța podeaua. După curățarea constructorilor, se descoperă adesea murdării mai mari. În acest caz, se recomandă curățarea prin metoda în 2 etape, de exemplu, pentru a îndepărta reziduurile persistente de ciment de pe o pardoseală din gresie. În acest caz, podeaua trebuie să fie bine umezită pentru a permite chitului să se înmoaie și apoi se poate aplica detergentul adecvat. Acum pot fi utilizate fie o mașină cu un singur disc (pentru frecare) și un aspirator umed-uscat, fie o mașină de frecat adecvată.

Dacă rezultatul nu este satisfăcător, este posibil să fie necesară repetarea procesului. Dacă există cantități mari de reziduuri de chit, cel mai bine este să le lucrați manual înainte de curățarea cu mașina. O racletă de plastic protejează gresia, dar poate fi necesară și o racletă de metal, în funcție de gradul de murdărie - aici este importantă manipularea atentă.

Ce agenți de curățare sunt utilizați în curățarea post construcție?

O gamă întreagă de agenți de curățare sunt potriviți pentru curățarea învelișurilor. Acestea sunt selectate în funcție de gradul de murdărie. Dacă nivelul este scăzut, se recomandă agenți de curățare fără agenți tensioactivi pentru pardoseli din lemn și gresie porțelanată. Dacă nivelul de murdărie este mai ridicat, se folosesc adesea agenți de curățare puternici, acizi, și pentru gresia porțelanată, astfel încât reziduurile de ciment să poată fi îndepărtate în mod fiabil. Pardoselile elastice, cum ar fi PVC-ul sau linoleumul, pot fi tratate cu detergenți alcalini puternici sau, uneori, cu un acid.