Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    CURĂȚAREA POST CONSTRUCȚIE ÎNDEPĂRTEAZĂ EFICIENT PRAFUL ȘI MURDĂRIA

    Odată ce lucrările de construcție sunt finalizate, următorul pas este curățarea post-construcție - o "curățare după construcții", ca să spunem așa. De la praful de pe suprafețele de depozitare la stropii de vopsea de pe geamuri și la reziduurile de ciment de pe podelele de gresie și faianță, sarcinile de curățare sunt la fel de variate ca și tipul de murdărie în sine. Curățarea minuțioasă post-construcție implică utilizarea unei game largi de echipamente, cum ar fi aspiratoare, aparate de curățat cu presiune, mașini de spălat pardoseli etc., pentru a face spațiile curate și sigure.

    Curățarea unei pardoseli nefinisate în șantier cu un aspirator profesional umed-uscat

    Praf, stropi de vopsea și reziduuri de ciment - pe șantierele de construcții se acumulează o mare varietate de murdărie. Odată ce construcția este finalizată, reziduurile de murdărie trebuie îndepărtate înainte ca clădirea finalizată să poată fi utilizată. Curățenia este esențială atât pentru aspect, cât și pentru siguranță; este crucial să lăsați spațiile sigure atât din motive de sănătate, cât și din motive de răspundere.

    Curățarea după construcție: definiție și responsabilități

    Curățarea după construcție se efectuează în intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect de construcție și ocuparea sau utilizarea spațiilor. Scopul său este de a pregăti spațiile pentru ceea ce vor fi folosite. Curățenia post-construcție, denumită uneori "curățenie după construcții", este foarte apropiată de o curățenie fundamentală din punct de vedere al intensității. Fiecare echipă este responsabilă de zona sa de lucru. Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să se angajeze un prestator de servicii extern pentru curățarea postconstrucție, care să curețe întreaga zonă de construcție.

    Diferența dintre curățarea intermediară și cea post construcție

    Conform definiției sale, curățarea postconstrucție are loc după finalizarea lucrărilor de construcție, în timp ce curățarea intermediară are loc în timpul construcției. Aceasta se efectuează între fazele individuale de construcție, de obicei de mai multe ori în timpul unui proiect de construcție, dar în mod ideal și înainte de curățarea finală postconstrucție. Aceasta implică în principal îndepărtarea resturilor grosiere, cum ar fi molozul de construcție, reziduurile de folie, pietrele și cantități mari de praf.

    Varietate de tipuri de murdărie pe șantierele de construcții

    Autocolantele și foliile de pe uși, ferestre etc., reziduurile de mortar și ipsos, excesul de chit, reziduurile de ciment, stropii de vopsea și lac, reziduurile de clei de pe banda adezivă sau foliile de protecție - toate acestea sunt considerate murdărie reziduală pe un șantier. Principalul tip de murdărie este praful. Diferitele tipuri de praf sunt vaste, deoarece în timpul lucrărilor de construcție se generează o mare varietate de praf. Praful mineral amestecat, de exemplu din beton, nisip, var sau gips, este unul dintre cele mai comune tipuri de praf de pe șantiere. Cu toate acestea, diferite tipuri de praf de cuarț, praf de lemn, praf contaminat microbiologic sau praf de fibre, de exemplu din sticlă, ceramică sau azbest, sunt adesea întâlnite pe șantierele de construcții.

    Eliminarea prafului cu un aspirator profesional umed-uscat
    Eliminarea prafului din construcții

    Îndepărtarea prafului de construcții

    Vizibilitatea redusă sau echipamentele de lucru nefolosite sunt doar câteva dintre motivele pentru creșterea prafului la locul de muncă. Acesta nu este doar un risc potențial pentru siguranță, ci și un risc pentru sănătatea lucrătorilor. Problemele de sănătate legate de praful din construcții variază de la iritații și inflamații ale sistemului respirator la boli pulmonare cronice și un risc crescut de boli cardiovasculare. Controlul și îndepărtarea profesională a prafului din construcții pot asigura în mod eficient un mediu mai sigur.

    Aflați mai multe
    Îndepărtarea azbestului de pe șantier cu un aspirator profesional umed-uscat

    Îndepărtarea azbestului

    Azbestul a fost utilizat de tone în industria construcțiilor timp de decenii. Cu toate acestea, din cauza riscurilor pentru sănătate asociate cu inhalarea azbestului, importul, furnizarea și utilizarea tuturor tipurilor de azbest au fost interzise în Regatul Unit din 1999. Cu toate acestea, pericolele azbestului reprezintă încă și astăzi o provocare pentru companiile specializate, deoarece materialele de construcție care conțin încă azbest sunt adesea detectate în timpul lucrărilor de renovare sau demolare a clădirilor vechi. Din articolul nostru veți afla cum poate fi îndepărtat și eliminat azbestul și ce măsuri de siguranță trebuie luate.

    Aflați mai multe

    Ce echipament de curățare este necesar după construcție?

    Regula de bază în curățarea după construcții este curățarea de sus în jos. Deoarece tipurile de murdărie sunt diverse, în curățarea post-construcție se utilizează o mulțime de dispozitive și echipamente manuale.

    A person cleans a construction site with a Kärcher Wet And Dry Vacuum Cleaner.

    Podele: Aspirați și curățați cu presiune, dacă este necesar

    Aspiratoarele umed-uscate sunt o parte esențială a șantierelor de construcții. Praful și reziduurile de apă sau lichide trebuie îndepărtate în timpul curățării post-construcție. Acest lucru poate fi realizat în mod convenabil și eficient cu un aspirator combinat. Aspiratoarele trebuie să fie certificate ATEX pentru clasa de praf sau de curățenie respectivă. Aspiratoarele speciale pentru praf combustibil, de exemplu, trebuie utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare.

    Mai puțin frecventă este utilizarea mașinilor de măturat-aspirat, dar și acestea sunt o soluție posibilă. Pe șantierele de construcții, o mașină de măturat-aspirat este preferabilă unei mașini de măturat, din cauza potențialului acesteia de a ridica praf. În timpul procesului de măturare, mașina de măturat-aspirat mătură praful printr-o rolă, aspiră murdăria cu ajutorul unei turbine de aspirație (suflantă) și o separă într-un sistem de filtrare. Conținutul de praf este redus în timpul procesului de curățare. Unii producători oferă, de asemenea, un înveliș la comandă realizat dintr-o pânză de in acoperită cu PVC. Pânza de acoperire este întinsă pe întreaga zonă frontală până la roțile din spate cu ajutorul unei închizători Velcro și asigură o perturbare și mai mică a prafului. Pentru suprafețe mai mari, cum ar fi halele industriale, ar putea fi util să folosiți o mașină mică cu post de conducere.

    După ce murdăria grosieră și praful au fost îndepărtate, este o idee bună ca podeaua să fie curățată cu ajutorul unei mașini de frecat sau de curățat. Acestea sunt potrivite în special pentru îndepărtarea petelor de ciment sau tencuială de pe suprafețele netede. Modelul adecvat trebuie ales în funcție de tipul de pardoseală și de dimensiunea camerei. Pentru camere de zi sau birouri, este de obicei potrivit un model mai mic, compact, ușor de manevrat și cu care se poate ajunge cu ușurință și la suprafețele de sub radiatoare.

    În domeniul mașinilor de frecat, mașina cu un singur disc este un dispozitiv comun și popular. Acesta poate fi utilizat pentru aproape toate tipurile de curățare și pe aproape toate tipurile de podele datorită gamei largi de accesorii, cum ar fi tampoane, perii sau greutăți suplimentare. Mașinile de frecat-aspirat sunt, de asemenea, utilizate în curățarea post-construcție. În comparație cu ștergerea manuală, acestea funcționează cu o mecanică cuprinzătoare și curăță astfel mult mai eficient. Cu o mașină atât de puternică, chiar și murdăria persistentă, cum ar fi stropi de vopsea sau mortar, poate fi îndepărtată. În plus, operatorul nu intră în contact cu murdăria în sine, deoarece se lucrează mereu cu apă proaspătă. Amestecul de murdărie este aspirat imediat după curățare. Acest lucru înseamnă că podeaua poate fi călcată din nou după un timp de uscare mai scurt. În special pentru podelele din lemn, se recomandă un model cu aspirație direct în spatele rolei sau discului, astfel încât lemnul să nu fie expus la umezeală prea mult timp.

    Pentru murdăria ușoară, metoda în 1 etapă este de obicei suficientă pentru a curăța podeaua. După curățarea constructorilor, se descoperă adesea murdării mai mari. În acest caz, se recomandă curățarea prin metoda în 2 etape, de exemplu, pentru a îndepărta reziduurile persistente de ciment de pe o pardoseală din gresie. În acest caz, podeaua trebuie să fie bine umezită pentru a permite chitului să se înmoaie și apoi se poate aplica detergentul adecvat. Acum pot fi utilizate fie o mașină cu un singur disc (pentru frecare) și un aspirator umed-uscat, fie o mașină de frecat adecvată.

    Dacă rezultatul nu este satisfăcător, este posibil să fie necesară repetarea procesului. Dacă există cantități mari de reziduuri de chit, cel mai bine este să le lucrați manual înainte de curățarea cu mașina. O racletă de plastic protejează gresia, dar poate fi necesară și o racletă de metal, în funcție de gradul de murdărie - aici este importantă manipularea atentă.

    Ce agenți de curățare sunt utilizați în curățarea post construcție?

    O gamă întreagă de agenți de curățare sunt potriviți pentru curățarea învelișurilor. Acestea sunt selectate în funcție de gradul de murdărie. Dacă nivelul este scăzut, se recomandă agenți de curățare fără agenți tensioactivi pentru pardoseli din lemn și gresie porțelanată. Dacă nivelul de murdărie este mai ridicat, se folosesc adesea agenți de curățare puternici, acizi, și pentru gresia porțelanată, astfel încât reziduurile de ciment să poată fi îndepărtate în mod fiabil. Pardoselile elastice, cum ar fi PVC-ul sau linoleumul, pot fi tratate cu detergenți alcalini puternici sau, uneori, cu un acid.

    Sfat – Utilizati o radieră:

    Urmele de creion și marcajele de pe gresie în bucătărie sau baie pot fi îndepărtate convenabil cu o radieră.

    Dacă este necesar, se poate utiliza și un aparat de curățat cu presiune. În interior, acesta poate fi utilizat împreună cu un dispozitiv de curățare a suprafețelor cu aspirație (de exemplu, un accesoriu cu duze rotative cu jet plat). Pentru aceasta, trebuie să existe o scurgere de podea care să poată evacua apa produsă la această curățare. Alegerea de a curăța cu apă rece sau caldă este o decizie de la caz la caz, în funcție de condițiile de la fața locului. Utilizarea apei reci este obișnuită, dar dacă există acces la o conductă de apă caldă, curățitoarele cu presiune corespunzătoare pot funcționa și până la 60 °C. În caz contrar, pentru curățarea cu apă caldă, dispozitivul în sine trebuie să fie amplasat în exterior. Modelele alimentate cu baterii pot fi, de asemenea, utilizate pentru curățarea la presiune înaltă pură. Este important să luați în considerare și cerințele considerabile de putere ale unui model echipat cu aspirație.

    Curățarea unui excavator cu un aparat de curățat cu înaltă presiune tip trailer

    Curățarea autonomă

    Fie că este vorba despre curățarea spațiilor publice după un festival urban, curățarea uneltelor direct pe teren în agricultură sau îndepărtarea murdăriei în lucrările de construcții, există întotdeauna situații în care curățarea trebuie realizată fără o conexiune directă la apă sau electricitate. În multe cazuri, aparatele alimentate cu acumulator reprezintă soluția potrivită, deoarece aspiratoarele umed-uscate fără cablu sau aparatele profesionale de spălat cu presiune sunt mobile, reduc riscul de împiedicare și oferă performanțe ridicate. Pentru sarcini de curățare mai ample, care trebuie realizate fără acces la curent electric și apă, sunt ideale aparatele de spălat cu presiune, aparatele de spălat cu presiune cu apă caldă, generatoarele și pompele pentru apă murdară.

    Aflați mai multe

    Ferestre și rafturi

    De la ferestre mici la fațade de sticlă extinse, curățarea post-construcție implică îndepărtarea foliilor de protecție, a autocolantelor de marcă și a murdăriei de pe ferestre de diferite forme și dimensiuni. În general, acestea sunt curățate cu ajutorul unui aparat de spălat de geamuri și al unei raclete. Este esențial să rețineți că o curățare temeinică necesită o cantitate mare de apă pentru a elimina orice murdărie potențială sau resturi de adeziv fără a provoca zgârieturi În cazurile în care există stropi de vopsea sau lac, se poate folosi o racletă de sticlă cu mare efect. Când vine vorba de suprafețe precum dulapuri sau pereți despărțitori, cel mai bine este să optați pentru abordări manuale, cum ar fi cârpele din microfibră pentru curățare. În schimb, pentru suprafețele extinse, este foarte recomandată utilizarea unui ștergător lat împreună cu o lavetă din microfibră.

    Curățarea unei zone exterioare cu o mașină de măturat

    Zone exterioare și posibile servicii suplimentare

    În cazul în care zonele exterioare, cum ar fi aleile, curțile sau fațadele unei clădiri, fac parte din domeniul de aplicare al curățeniei postconstrucție, dispozitivele și echipamentele adecvate vor trebui selectate în funcție de murdăria și substraturile implicate, la fel ca în cazul zonelor interioare.

    Aleile pavate, de exemplu, pot fi curățate în mod convenabil cu o mașină de măturat și, în funcție de nivelul de murdărie, cu un aparat de curățat cu presiune (în combinație cu un accesroiu de curățare a suprafețelor). Acest lucru este potrivit și pentru curățarea fațadelor, a pereților sau a ușilor de garaj. Trebuie respectate liniile directoare locale pentru eliminarea apelor reziduale - dacă este necesar, apa trebuie colectată sau filtrată.

    Unii constructori solicită, de asemenea, servicii suplimentare ca urmare a "curățeniei post-construire", sub forma unei liste de verificare a curățeniei post-construire. Aceasta poate include atât dezinfectarea suprafețelor, cât și instalarea unei noi acoperiri de podea. În acest caz, activitățile anterioare curățeniei postconstrucție ar trebui incluse în caietul de sarcini.

    Curățarea parcărilor

    Curățarea parcărilor, a aleilor și a zonelor exterioare

    Fie că vizitați un restaurant, faceți cumpărături într-un supermarket, într-un magazin de mobilă sau într-un centru comercial, fie că vizitați un medic sau un muzeu - adesea primul lucru pe care îl fac oaspeții la sosire este să parcheze mașina și să facă o scurtă plimbare până la clădire. Există o serie de metode pentru a face o impresie pozitivă încă de la început, pentru a preveni riscul de accidente și pentru a împiedica pătrunderea murdăriei din exterior.

    Aflați mai multe
    Curățarea fațadelor cu un aparat profesional de spălat cu presiune

    Curățarea fațadelor

    Fațadele pot fi realizate din multe materiale diferite, cum ar fi ipsos, piatră naturală, sticlă, metal sau lemn. Acestea conferă clădirii un aspect individual. Pentru a menține farmecul vizual și valoarea acestora cât mai mult timp posibil, este necesară curățarea periodică a fațadelor clădirilor. Sunt disponibile diferite tehnici, în special atunci când se utilizează echipamente adecvate, cum ar fi aparate de curățat cu presiune, aparate de sablat umed/cu nisip și aparatele de curățat cu gheață carbonică, care sunt utilizate profesional în funcție de material și de tipul de murdărie.

    Aflați mai multe

    Eliminarea deșeurilor de șantier

    O curățenie postconstrucție completă produce o mulțime de deșeuri, care trebuie eliminate în mod corespunzător la final. Deoarece deșeurile din construcții conțin diverse materiale de construcție, precum și toxine și, eventual, reziduuri de produse chimice de curățare, este esențial să le separați în deșeuri reziduale și periculoase. În Regatul Unit există un cod de clasificare a deșeurilor care trebuie respectat.

    Deșeurile periculoase, care includ, de exemplu, materiale de izolare și etanșare, vopsele și lacuri sau chiar lemn tratat, sunt apoi duse la un punct de colectare adecvat. În majoritatea cazurilor, acesta este cel mai apropiat centru de reciclare; în unele zone, colectarea poate fi organizată.

    Dacă angajați o companie pentru curățarea postconstrucție, descrierea serviciilor incluse ar trebui să includă și eliminarea deșeurilor. Acest lucru vă va scuti de o mulțime de munci.

    Prevenție: cum să evitați praful din construcții

    Pentru a elimina mai puțină murdărie în timpul curățeniei intermediare și post-construcție, prevenția este mai bună decât vindecarea. În esență, produceți mai puțină murdărie în timpul construcției! Există o mulțime de modalități de reducere la minimum a prafului fin în timpul construcției, de exemplu, prin montarea de dispozitive de blocare a prafului sau prin aspirarea directă în timpul șlefuirii, tăierii, găuririi și frezării. Este la fel de important să păstrați hainele de lucru curate, de exemplu prin separarea hainelor de lucru de cele de acasă sau prin stabilirea unor "zone albe și negre" pentru praful periculos.

    În ciuda măsurilor riguroase de protecție, în unele cazuri este inevitabil ca praful să fie agitat în cantități mai mari în timpul curățeniei postconstrucție. În cazul în care substanțele periculoase nu pot fi evitate, trebuie luate măsuri de protecție adecvate pentru cei de pe șantier. Acestea includ purtarea de echipamente de protecție individuală (EPI), cum ar fi aparatele de respirat, îmbrăcămintea de lucru închisă, ochelarii de protecție și casca.

    Persoană echipată cu echipament de construcții aspiră praful de pe pereți cu un aspirator profesional

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de utilizare

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aspiratoare profesionale umed-uscate

    Mașini de curățat pardoseli

    Mașini de curățat pardoseli

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă rece

    Aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece

    Echipamente pentru curățare manuală

    Echipamente pentru curățare manuală

    Mașina de măturat conduse manual

    Mașini de măturat conduse manual