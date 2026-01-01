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    Curățenia în agricultură – igienă și randament | Kärcher

    Curățenia în agricultură

    Cel mai înalt nivel de curățenie și igienă în agricultură crește randamentul financiar și contribuie la menținerea valorii prin ruperea lanțurilor de infecție, creșterea gradului de utilizare a utilajelor în cadrul fermei și reducerea costurilor de întreținere. Utilajele bine întreținute funcționează fiabil și nu transportă germeni dintr-un loc în altul. Igiena în grajduri îmbunătățește creșterea animalelor și reduce riscurile pentru sănătate. Persoanele care lucrează la fermă beneficiază, de asemenea, de curățenia în agricultură, având condiții de lucru modern.

    Curățenia în agricultură

    Domenii de aplicare

    Creșterea animalelor

    Producția de lapte și bovine

    Producția de lapte și bovine

    Creșterea porcilor

    Creșterea porcilor

    Creșterea păsărilor de curte

    Creșterea păsărilor de curte

    Fermă piscicolă

    Fermă piscicolă

    Creșterea cailor

    Creșterea cailor

    Prevenirea bolilor animalelor

    Prevenirea bolilor animalelor

    Digitalizarea în agricultură

    Digitalizarea în agricultură

    În jurul fermei

    Curățarea mașinilor și uneltelor agricole

    Curățarea mașinilor și uneltelor agricole

    Curățarea depozitelor agricole

    Curățarea depozitelor agricole

    Curățarea panourilor solare și fotovoltaice

    Curățarea panourilor solare și fotovoltaice

    Curățarea magazinelor din industria alimentară

    Curățarea magazinelor din industria alimentară

    Igiena în producția alimentară

    Igiena în producția alimentară

    Silo cleaning in agriculture

    Silo cleaning in agriculture

    Curățarea unei instalații de biogaz

    Curățarea unei instalații de biogaz

    Alte aplicații agricole

    Cultivarea fructelor și legumelor

    Cultivarea fructelor și legumelor

    Curățarea în viticultură

    Curățarea în viticultură

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    Mașini de curățat pardoseli

    Mașini de curățat pardoseli

    Mașini de măturat

    Mașini de măturat

    Aparate de spălat cu presiune cu apă caldă

    Aparate de spălat cu presiune cu apă caldă

    Aparate de sablat cu gheață carbonică

    Aparate de sablat cu gheață carbonică