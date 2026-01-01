Curățenia în agricultură – igienă și randament | Kärcher

Cel mai înalt nivel de curățenie și igienă în agricultură crește randamentul financiar și contribuie la menținerea valorii prin ruperea lanțurilor de infecție, creșterea gradului de utilizare a utilajelor în cadrul fermei și reducerea costurilor de întreținere. Utilajele bine întreținute funcționează fiabil și nu transportă germeni dintr-un loc în altul. Igiena în grajduri îmbunătățește creșterea animalelor și reduce riscurile pentru sănătate. Persoanele care lucrează la fermă beneficiază, de asemenea, de curățenia în agricultură, având condiții de lucru modern.