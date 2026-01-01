Curățenia în ateliere auto

Puteți utiliza metoda "5S" din cadrul managementului Lean pentru a organiza în mod rațional locurile de muncă. În cinci pași, această metodă aduce ordine și o mai bună structurare a companiilor și este derivată din conceptele japoneze de seiri, seiton, seiso, seiketsu și shitsuke:

Sortare (seiri): Aceasta presupune o sortare temeinică a elementelor, păstrând doar elementele care sunt cu adevărat necesare. Acest lucru reduce timpul petrecut căutând unelte și alte elemente.

Aranjare în ordine (seiton): Fiecare obiect are o poziție fixă, iar toate elementele utilizate frecvent se află la îndemână. Acest lucru necesită o abordare sistematică, iar scopul este de a crea distanțe cât mai scurte.

Strălucire (seiso): Aceasta presupune curățarea locului de muncă și inspectarea uneltelor. De asemenea, trebuie specificate ciclurile de întreținere și responsabilitățile. Scopul este de a crea un mediu de lucru curat și plăcut. Acest lucru minimizează și riscul de accidente de muncă.

Standardizare (seiketsu): Aceasta implică atașarea de numere și etichete pe articole. Ce aparține unde? Ar trebui, de asemenea, să se definească standardele. Folosirea planșelor de agățare în ateliere ajută fiecare membru al personalului să înțeleagă cum este organizat locul de muncă.

Susținerea/autodisciplina (shitsuke): Noile reguli ar trebui să devină obiceiuri. Ar trebui explicate avantajele acestora. Această metodă poate funcționa numai dacă fiecare angajat este dispus să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale.