    Curățenia în ateliere auto

    Fie că este vorba de pardoseli, suprafețe sau vehicule, există o gamă largă de sarcini de curățare care trebuie realizate în ateliere. Pentru a vă asigura că întregul atelier este impecabil de curat, echipamentele și metodele de curățare trebuie utilizate întotdeauna în funcție de cerințele de curățare. Acest lucru ajută la conservarea valorii, iar un atelier curat duce la satisfacția angajaților și a clienților, precum și la creșterea productivității în cadrul companiei.

    Importanța curățeniei și a ordinii

    A avea un atelier curat și ordonat este foarte important din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, acești factori lasă clienților o impresie generală pozitivă despre companie și îi asigură că vehiculul lor este pe mâini profesioniste și că va fi tratat cu grijă.

    Pe de altă parte, un mediu curat și ordonat este o componentă vitală pentru a face procesele de lucru eficiente și sigure. Dacă fiecare pas trebuie întrerupt pentru a găsi mai întâi unealta potrivită sau dacă murdăria împiedică următoarea acțiune, chiar și cele mai ușoare activități vor dura mult mai mult decât este necesar, iar productivitatea va fi mai mică.

    Curățenia și siguranța merg mână în mână

    Curățarea atelierului este mai mult decât un rău necesar atunci când vine vorba de siguranță: Dacă pardoselile sunt curate - de exemplu, fără bălți de ulei - înseamnă că există un risc redus de alunecare, iar accidentele de muncă pot fi prevenite. Îndepărtarea murdăriei nefixate cu o mașină de măturat sau cu un aspirator reduce la minimum riscul de rănire din cauza obiectelor ascuțite, de exemplu. Măturarea regulată a curților împiedică murdăria nefixată să intre în atelier. Încorporarea inteligentă a mașinilor de curățare în procesele de lucru poate economisi munca suplimentară de curățare. De exemplu, atunci când se efectuează lucrări de șlefuire, existența unor aspiratoare adecvate, umed-uscate, asigură faptul că praful nu se împrăștie, ci este aspirat imediat.

    Crearea unui program de curățenie

    Elaborarea unui plan sofisticat pentru curățarea regulată a atelierului poate părea la început o muncă suplimentară care va bloca personalul. Cu toate acestea, pe termen lung, o curățenie consecventă a atelierului va fi utilă și chiar va reduce costurile. Acest lucru se datorează faptului că uneltele, pardoselile și mobilierul întreținute își vor păstra valoarea pentru mai mult timp și vor fi înlocuite mai rar.

    Curățare temeinică extinsă

    Curățarea mai profundă ar trebui efectuată la intervale regulate. De exemplu, podeaua ar trebui să fie supusă unei curățări umede temeinice, ferestrele ar trebui curățate, uneltele vechi ar trebui aruncate, zonele rar utilizate ar trebui curățate, filtrele ar trebui curățate sau înlocuite, petele ar trebui îndepărtate și deșeurile speciale ar trebui eliminate în mod corespunzător etc.

    Curățarea în profunzime a atelierului ar trebui programată la intervale fixe și regulate - dacă este posibil, pe baza experienței anterioare, atunci când compania este mai puțin ocupată și când zonele care trebuie curățate sunt predominant goale.

    Curățarea pardoselilor în ateliere: Cerințe stricte pentru suprafețe

    Pardoselile variază foarte mult între ateliere și zonele pentru clienți sau birouri: Pe lângă calitățile necesare de robustețe și fermitate, rezistența la alcalii și acizi este și ea foarte importantă. De exemplu, uneltele grele pot fi scăpate în mod repetat pe podea, iar acest lucru nu ar trebui să provoace daune pardoselii. Uleiurile, grăsimea și umiditatea fac ca suprafețele să fie alunecoase. Din acest motiv, este necesară o protecție antiderapantă pentru a preveni accidentele. Praful de suprafață care este deja prezent poate reduce considerabil tracțiunea pardoselilor dure. Aproximativ 30 % din toate accidentele de muncă raportate sunt cauzate de alergare și mers, adică sunt adesea rezultatul faptului că lucrătorii se împiedică, alunecă sau cad. Nu în ultimul rând, întreținerea regulată și curățarea în profunzime asigură conservarea pardoselii pe termen lung. Acest lucru se datorează faptului că nisipul, praful și alte particule de murdărie pot deteriora suprafața prin rugozitatea acesteia, oferind o aderență mai bună pentru murdărie și uzează pardoseala mult mai repede.

    Pentru a vă asigura că sunt îndeplinite cerințele de curățenie, de conservare a valorii și de protecție antiderapantă, pardoseala trebuie curățată în mod regulat cu ajutorul tehnologiei mecanizate. Metoda necesară depinde de tipul de pardoseală:

    Curățarea plăcilor de gresie fină

    Pardoseală din șapă de ciment

    Curățarea plăcilor ceramice

    Sarcini de curățare în ateliere auto

    Sablarea cu gheață carbonică în atelierele auto

    Amenajarea unei hale de spălare

    Pregătirea și curățarea interiorului auto

    Curățarea pieselor auto

    Curățarea parcărilor

    Curățarea depozitului

    Curățarea grupurilor sanitare

    Curățarea spațiilor de birouri

    Produse potrivite pentru ateliere auto

