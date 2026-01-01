    Curățenia în zona de recepție

    Zona de recepție este ca o carte de vizită pentru orice hotel, reprezentanță auto sau muzeu. Locul în care oaspeții intră într-o unitate ar trebui să fie un loc în care aceștia să se simtă bineveniți și confortabil - în cel mai bun caz, atât de confortabil încât să dorească să revină. Dar nu doar mobilierul elegant și personalul zâmbitor sunt esențiale aici, ci și zona de recepție trebuie să fie impecabil de curată pentru a cuceri fiecare vizitator, deoarece igiena joacă un rol esențial în locurile în care oamenii vin și pleacă în mod constant. Iată o trecere în revistă a măsurilor utile pentru o zonă de recepție impecabilă.

    Curățarea zonei de recepție

    Prima impresie: Curățenie

    Cinci minute la recepția biroului de avocatură, zece minute de așteptare pentru check-in la hotel - zonele de recepție nu sunt, în general, locuri în care oamenii au tendința de a petrece mult timp. Cu toate acestea, ele sunt aglomerate de traficul pietonal, fiind totodată spații în care au loc de obicei numeroase interacțiuni: Completarea unui formular, discuția cu personalul, plata, furnizarea unei semnături, așezarea pentru un minut până când vă vine rândul. În consecință, există multe suprafețe care pot fi atinse și care se pot murdări rapid.

    Curățarea pardoselilor cu o mașină de curățat pardoseli

    În fruntea listei pentru orice zonă de recepție: Pardoselile întreținute

    Desigur, pardoselile sunt deosebit de sensibile la contaminare. De obicei, oricine intră înăuntru aduce murdărie de afară, mai ales pe timp de ploaie și mai ales dacă spațiile sunt accesibile direct din exterior și nu se ajunge la ele prin scări, de exemplu. Zonele de captare a murdăriei și covorașele de la intrare pot fi o soluție salvatoare în acest caz: Acestea împiedică murdăria să fie adusă în incintă și într-o anumită măsură, țin la distanță umezeala și zăpada. Covorașele ar trebui curățate în mod regulat cu un aspirator umed-uscat, o mătură electrică sau un aspirator vertical cu perii.

    Curățarea zonei de recepție cu un aspirator umed-uscat
    Curățarea covorașelor de intrare în zonele de recepție
    Aspirator vertical cu perie pentru covoare în zona de recepție

    Chiar și cu această măsură pardoselile au nevoie de o curățare periodică și temeinică. Când vine vorba de pardoseli dure și elastice, cum ar fi gresia sau linoleumul, mopurile manuale sunt o alegere populară pentru curățarea zilnică de întreținere. Aspiratoarele uscate sau aspiratoarele umed-uscate și-au dovedit, de asemenea, utilitatea pentru curățenia de întreținere, deoarece îndeplinesc o gamă largă de sarcini de curățare, adaptându-se în mod flexibil la diferite tipuri de pardoseală. Un alt factor care ar trebui să fie luat în considerare este utilizarea unei mașini de spălat-aspirat manevrabilă, ce este utilă pentru suprafețe de 100 de metri pătrați și mai mari. Aceasta curăță mai temeinic decât un mop convețional și obțin un rezultat mai igienic, deoarece apa murdară este aspirată imediat. Chiar și în cazul sesiunilor de curățare mai intense, cum ar fi curățarea intermediară și profundă, mașina de spălat-aspirat asigură atât economii de timp, cât și rezultate impresionante. De o importanță deosebită în curățarea pardoselilor este faptul că fiecare acoperire de pardoseală din zonele de recepție are cerințe de curățare diferite. Prin urmare, tipul de pardoseală trebuie luat în considerare în toate procesele de curățare.

    Aspiratoare de mână pentru aspirarea pe birouri

    Mătură electrică pentru curățenia din birouri

    Curățarea și întreținerea pietrei naturale

    Piatra naturală cu aspect identic sau similar poate avea proprietăți tehnice foarte diferite, în special în ceea ce privește sensibilitatea la baze sau acizi, fermitatea și absorbția apei. Acești factori sunt cei care determină ce piatră este potrivită pentru ce scop și cum trebuie întreținută pentru a-și păstra aspectul pentru o perioadă lungă de timp. Prin urmare, înainte de curățare, trebuie să cunoașteți bine proprietățile pietrei în funcție de compoziția sa minerală și de tratamentul de suprafață.

    Curățarea plăcilor de gresie fină

    Plăcile din gresie fină sunt o pardoseală atractivă și foarte populară, care se remarcă prin calitățile sale robuste și antiderapante, precum și prin rata foarte scăzută de absorbție a umidității. Un design modern și un mediu sigur.

    Suprafețe de sticlă impecabile pentru un aspect fără reproș

    Suprafețele de sticlă bine întreținute permit ca zonele de recepție să strălucească. Sticla este adesea folosită pentru a crea o atmosferă luminoasă și prietenoasă, dar este pasibilă pentru murdăria vizibilă. Contaminarea punctiformă este cel mai bine abordată cu un detergent pentru sticlă și o lavetă. Pentru suprafețe mai mari, utilizarea unui aparat profesional de spălat geamuri împreună cu o racletă va obține un rezultat uniform. Cu ajutorul aspiratorului de geamuri profesional, pot fi prevenite bălțile de pe podea și riscurile de siguranță asociate.

    Atât de tentant să te așezi: Cum să păstrezi curat mobilierul tapițat din zonele de recepție

    Pentru a obține o impresie bună de lungă durată, există un aspect la fel de important ca și suprafețele de sticlă curate și strălucitoare: Mobilierul tapițat. Dacă nu doriți ca petele enervante să strice impresia generală, trebuie să fiți rapid, deoarece petele trebuie îndepărtate în aceeași zi în care apar. Acest lucru se datorează faptului că petele proaspete sunt mai ușor de îndepărtat, mai ușor de reperat și nu se pot extinde.

    Îndepărtarea manuală a pieselor

    Nouăzeci la sută din toate petele sunt deja solubile în apă - prin urmare, este recomandat să atacați mai întâi pata cu o cârpă din microfibre și apă. Este necesară o mișcare ușoară de tamponare, apoi mișcări ușoare de rotație de sus în jos, care îndepărtează murdăria de pe fibră. Acest lucru este important pentru ca murdăria să nu fie împinsă mai departe în fibre.

    În cazul în care petele nu sunt solubile în apă, ar trebui să se utilizeze un agent de îndepărtare a petelor pe bază de solvenți. Pulverizați o lavetă din microfibre cu spray-ul de îndepărtare a petelor și tamponați zona afectată până când pata se îndepărtează. Apoi îndepărtați pata de pe fibră cu mișcări ușoare de rotație de jos în sus.

    Sfaturi:

    • Îndepărtați murdăria liberă cu un aspirator înainte de îndepărtarea petelor
    • Nu exercitați nicio presiune excesivă asupra suprafeței.
    • Folosiți întotdeauna o zonă curată a lavetei
    • Uscarea poate fi accelerată prin tamponarea cu o lavetă uscată.
    Curățarea mecanizată a tapițeriei

    Pentru o curățare în profunzime mai elaborată a mobilierului tapițat, există opțiunea de a folosi un aspirator cu spălare prin pulverizare-extracție. Procesele de pulverizare și extracție, care pot fi efectuate atât într-o singură etapă, cât și în două etape, obțin un rezultat de curățare temeinică în profunzimea materialului.

    Curățarea suprafețelor

    Pentru ca toți vizitatorii să se simtă în largul lor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită și curățării suprafețelor. Din cauza cerințelor sporite de igienă, recepția, un loc de interacțiune umană, joacă din nou un rol extrem de important în acest caz.

    Curățarea manuală a suprafețelor

    Pentru curățarea manuală a suprafețelor, se recomandă utilizarea de lavete din microfibră și de sticle de pulverizare cu detergent - detergent dezinfectant, dacă este necesar.

    Cele două metode pot face procesul de lucru mai practic și mai sigur: Metoda culorilor, de exemplu, în care se folosesc lavete albastre pentru suprafețe și lavete roșii pentru WC-uri și urinale, astfel încât să nu existe riscul de confuzie. Mai mult, metoda celor 8 sau 16 plieri pentru lavete poate fi utilizată pentru a se asigura că suprafețele sunt întotdeauna curățate cu o parte curată a lavetei și că germenii nu sunt transmiși de la o suprafață la alta. O lavetă din microfibre este pliată o dată în jos și, în funcție de dimensiune, este pliată o dată sau de două ori în lateral. Apoi, o parte curată a lavetei este pulverizată cu detergent (dezinfectant) și suprafața este ștearsă. Prin plierea sistematică a lavetei, se pot folosi opt sau șaisprezece zone ale acesteia înainte de a fi nevoie de una nouă.

    Curățarea suprafețelor cu abur

    Ca alternativă, se poate folosi un aparat de curățat cu aburi profesional. Acestea reprezintă o soluție eficientă și care economisește timp datorită temperaturii ridicate de curățare, ajutând la asigurarea unei igiene corespunzătoare și la combaterea germenilor sau a virușilor. Aburul iese în particule foarte fine și, în funcție de tipul de aparat, la o temperatură de aproximativ 100 °C și o presiune de până la 8 bar. Este posibilă nu numai curățarea eficientă a podelelor și a mobilierului, ci și a zonelor greu accesibile, la care aburul ajunge cu ușurință.

    Un birou de recepție curat

    Recepția este o zonă în care o igienă impecabilă este de o importanță capitală. Chiar înainte ca oaspeții să se apropie de recepție, ar trebui să li se ofere posibilitatea de a-și dezinfecta mâinile. Suprafețele de contact care sunt atinse de multe persoane trebuie curățate și dezinfectate în mod regulat, iar geamurile de plexiglas , care sunt instalate în multe locuri pentru a proteja personalul, necesită și ele atenție. Pentru a evita ca acestea să se mătuiască sau să se zgârie, trebuie curățate cu o lavetă fină din microfibre și apă. În cazul în care se utilizează un agent de curățare suplimentar, acesta nu trebuie să fie foarte alcalin sau acid sau să aibă un conținut prea ridicat de alcool, pentru a nu deteriora materialul.

    Sfat:

    Atunci când personalul face schimb de ture, este recomandat să se acorde atenție și zonei din spatele tejghelei - biroul și telefonul, de exemplu, trebuie curățate și dezinfectate.

    Curățarea telefoanelor

