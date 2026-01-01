Sala de muls este un exemplu de parte a fermei adesea foarte digitalizată și foarte sensibilă. Deoarece toate vacile de lapte, bolnave sau sănătoase, trec prin această zonă de mai multe ori pe zi, igiena este foarte importantă. Animalele aduc cu ele murdărie și defecă, motiv pentru care zona se confruntă, în general, cu multă murdărie. Pentru a preveni transmiterea germenilor de la un animal la altul, sala de muls trebuie curățată cu un aparat de spălat cu presiune după fiecare sesiune de muls. Pentru a curăța echipamentul digital de fermă, se pot folosi apă fierbinte, detergenți și perii pentru a preveni deteriorarea.