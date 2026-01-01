    Digitalizarea în agricultură: curățarea corespunzătoare a produselor high-tech

    Digitalizarea este mai răspândită în agricultură decât în aproape orice alt sector, în special în fermele mari. Acest lucru este valabil atât pentru creșterea animalelor, cât și pentru agricultură, unde nu există aproape nicio limită în ceea ce privește utilizarea roboticii, a tehnologiei senzorilor și multe altele. Tehnologia agriculturii digitale este costisitoare și sensibilă, ceea ce face ca curățarea corespunzătoare să fie cu atât mai importantă.

    În domeniul creșterii animalelor, există în prezent numeroase sisteme tehnice care sprijină fermierul. Cu cât ferma este mai mare, cu atât mai importantă devine digitalizarea agriculturii. Gama se extinde de la roboți automatizați de hrănire și muls până la monitorizarea activității, a stării de sănătate și a ciclului animalelor. Fermierul primește alerte în timp real prin intermediul smartphone-ului, atunci când valorile nu corespund și apar probleme cu un animal.

    Însă oportunitățile oferite de tehnologiile de vârf și de digitalizare în agricultură sunt utilizate pe scară largă și în culturile arabile, inclusiv în agricultura mai durabilă. Mașinile care se conduc singure, cele controlate prin satelit și roboții de teren fac acum parte din agricultura digitală de zi cu zi și facilitează munca. Combinele de recoltat creează hărți de randament în timpul lucrului pe teren care oferă informații cu privire la cantitatea necesară de fertilizare. Dronele înlocuiesc adesea elicopterele, în special în viticultură, pentru a detecta starea plantelor și orice infestare cu dăunători într-un stadiu incipient. Protecția culturilor poate fi chiar aplicată selectiv pentru fiecare plantă afectată de dăunători, în funcție de designul mașinii.

    Curățenie pentru tehnologii sensibile

    Este clar că agricultura digitală este precisă, dar are nevoie și de un nivel ridicat de curățenie și igienă. Toate mașinile și sistemele trebuie să funcționeze 100% pentru a preveni timpii morți. În plus, investițiile ridicate necesită păstrarea continuă a valorii. De asemenea, este important să puteți vinde echipamentele vechi cu profit, dacă este necesar.

    Protejarea investițiilor: curățarea exterioară - dar cu atenție!

    Cu cât agricultura digitală devine mai avansată și cu cât mașinile și sistemele din agricultura digitală sunt mai sofisticate din punct de vedere tehnic, cu atât trebuie să se acorde mai multă atenție la curățare. Totuși, orice cantitate de murdărie grosieră și persistentă trebuie îndepărtată.

    Utilizarea corectă a unui aparat de spălat cu presiune

    Echipamentul standard de curățare din orice fermă include un aparat de spălat cu presiune. Aceasta joacă un rol major în curățarea tractoarelor și a altor echipamente, deoarece îndepărtează eficient murdăria grosieră folosind o presiune adecvată. Cu toate acestea, cantitatea de apă și presiunea trebuie reduse considerabil atunci când se curăță în jurul sistemelor hidraulice sau electronice. De asemenea, este utilă utilizarea unui aparat de curățat cu presiune cu apă caldă, deoarece apa caldă dizolvă murdăria mai rapid și, prin urmare, necesită mai puțină presiune. Agenții de curățare adecvați pot ajuta la obținerea rapidă și delicată a rezultatului dorit.

    Atunci când este necesară o atenție sporită

    Zonele sensibile din agricultura digitală includ cutiile electronice de pe tractoare sau interfețele ISOBUS care permit transmiterea de date între utilajul tractat și tractor. De exemplu, o presă de balotat de înaltă presiune stabilește viteza de lucru pe baza volumului de recoltă înregistrat prin intermediul senzorilor - ceea ce vine în sprijinul fermierului, motiv pentru care daunele trebuie evitate cu orice preț.

    Sfat 1 - părți sensibile:

    Nu utilizați duza rotativă în jurul pieselor delicate pentru a evita deteriorarea acestora.

    Sfat 2 - îndepărtați murdăria liberă:

    Pentru a încetini murdărirea și a proteja piesele delicate, un aspirator umed-uscat puternic poate fi utilizat selectiv pentru a îndepărta în mod regulat resturile libere, făcând curățarea umedă mai puțin necesară.

    Digitalizarea la locul de muncă: Importanța curățeniei în cabină

    În timpul sezonului aglomerat, curățarea cabinei unui tractor sau a unei mașini de recoltat este adesea uitată. Cu toate acestea, există multe avantaje în curățarea periodică a interiorului cabinei. Utilizați un aspirator pentru a îndepărta bine particulele mici de murdărie. Acest lucru va preveni deteriorarea instalațiilor electrice, electronice și hidraulice, precum și reparațiile costisitoare cauzate de praf, murdărie și umiditate.

    Monitoare, smartphone-uri și tablete

    Când vine vorba de curățarea monitoarelor sau a ecranelor smartphone/tabletelor în agricultura digitală, atât în cabină, cât și în camerele de control, trebuie să se acorde atenție pentru a evita zgârieturile și deteriorările. O lavetă din microfibră uscată și curată funcționează bine și poate fi utilizată pentru curățarea intermediară. Petele persistente pot fi îndepărtate cu o lavetă din microfibră umedă care a fost înmuiată în apă călduță. Cu toate acestea, aveta nu trebuie să fie prea umedă pentru a preveni pătrunderea umezelii în componentele electronice. Pentru petele persistente, utilizați un agent de curățare. Acesta nu trebuie să conțină acetonă, alcool, benzen, agenți de răzuire, diluant și acid. Detergentul nu trebuie pulverizat direct pe suprafață, aplicați-l pe o lavetă umedă și apoi ștergeți suprafețele.

    Sfat 1 - pliere de 16 ori:

    În curățenia comercială, există o metodă specifică de pliere a lavetei din microfibră, care s-a dovedit a îndepărta murdăria și a nu o transporta mai departe. În acest proces, laveta din microfibră este pliată în două de câte 3 ori (o dată în jos și de 2 ori în lateral), rezultând un total de 16 fețe. Înmuiați partea expusă a lavetei pliate în detergent, apoi puteți șterge fiecare suprafață cu o parte nouă a lavetei. Odată ce laveta este uzată, înlocuiți-o cu una nouă.

    Sfat 2 - perie de aspirare:

    Pentru suprafețele deosebit de delicate, aspiratorul poate fi echipat cu o perie de aspirare care are peri foarte moi. Acest accesoriu ajută, de asemenea, la îndepărtarea prafului de pe tastaturi. Cu toate acestea, puterea de aspirare trebuie redusă în acest caz.

    Sfat 3 - locuri greu accesibile:

    Ventilatoarele, microfoanele sau prizele pot fi curățate cu atenție cu o perie fină sau cu o periuță de dinți.

    Extrem de sensibilă, extrem de tehnică: sala de muls

    Sala de muls este un exemplu de parte a fermei adesea foarte digitalizată și foarte sensibilă. Deoarece toate vacile de lapte, bolnave sau sănătoase, trec prin această zonă de mai multe ori pe zi, igiena este foarte importantă. Animalele aduc cu ele murdărie și defecă, motiv pentru care zona se confruntă, în general, cu multă murdărie. Pentru a preveni transmiterea germenilor de la un animal la altul, sala de muls trebuie curățată cu un aparat de spălat cu presiune după fiecare sesiune de muls. Pentru a curăța echipamentul digital de fermă, se pot folosi apă fierbinte, detergenți și perii pentru a preveni deteriorarea.

    Sfat 1 - nu uitați de ferestre:

    Curățarea geamurilor și a suprafețelor din plexiglas ale robotului de muls nu trebuie uitată.

    Sfat 2 - curățați manual camera:

    Agricultura digitală schimbă comportamentul de curățare. Sistemul de muls este controlat prin intermediul unui braț robotizat și al unei camere. Chiar dacă se utilizează un program automat de curățare, curățarea manuală a camerei și a sticlei de protecție cu o lavetă din microfibră este o idee bună.

    Complet automatizate, foarte sensibile: Sisteme de hrănire pentru păsări și porci

    Igiena în alimentația animalelor este la fel de importantă ca în sala de muls. Agricultura digitalizată are o mulțime de tehnologii sensibile, mai ales când vine vorba de sistemele de hrănire. Acesta este motivul pentru care utilizarea metodei de curățare adecvate este esențială.

    Alimentarea uscată și îndepărtarea prafului

    Când vine vorba de alimentarea uscată, praful este cea mai mare problemă în agricultura digitală. Acesta se acumulează peste tot, leagă umezeala și poate afecta toate componentele electronice. Pe de o parte, un aspirator puternic umed-uscat ajută împotriva acestui lucru, pe de altă parte, suprafețele pot fi curățate manual. O cârpă din microfibră este potrivită pentru acest lucru, deoarece adună praful și nu lasă reziduuri în urmă.

    Sfat - îndepărtarea cantităților mari de praf:

    Pentru cantități mari de praf, trebuie instalat un filtru puternic în aspiratorul umed-uscat. Un filtru cu cartuș, de exemplu, mărește enorm suprafața filtrului și crește performanța.

    Alimentarea cu lichid și curățarea cu presiune înaltă

    Când vine vorba de alimentarea cu lichide, utilizarea unui aparat de curățat cu presiune este ideală. Componentele individuale, cum ar fi rezervoarele de amestecare sau burghiul, pot fi curățate cu ușurință cu o presiune corespunzătoare. Zonele din jurul panoului de control și alte elemente sensibile ale agriculturii digitale trebuie curățate corespunzător. De preferință, cu doar o cantitate mică de presiune sau complet manual.

    Sfat - curățați senzorii în mod regulat:

    În grajdurile cu sisteme de ventilație controlate digital, senzorii sunt de obicei situați pe conducte. Pentru ca senzorii să detecteze corect temperatura, umiditatea și alte valori, aceștia trebuie curățați periodic. Cel mai bine este să le curățați manual sau cu foarte puțină presiune.

