Interzicerea clorprofamului în Europa - eliminarea reziduurilor
În 2019, Comisia UE a decis să nu reînnoiască aprobarea pentru tratamentul anti-încolțire, clorprofam. PVC (Potato Value Chain) a recomandat încetarea utilizării agentului. Perioada de vânzare a fost valabilă până la 31 ianuarie 2020, iar perioada de expirare s-a încheiat la 8 octombrie 2020. Aceasta însemna că toate reziduurile au fost supuse eliminării la această dată. 22 de produse de protecție a plantelor sunt afectate de aceasta, în special:
Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro , Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 și Gro-Stop Fog.