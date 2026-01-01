    Cum să eliminați clorprofamul din depozitele de cartofi

    Utilizarea clorprofamului (CIPC) nu mai este aprobată în Europa pentru inhibarea răsăririi cartofilor. Spațiile de depozitare a cartofilor trebuie să fie curățate temeinic înainte de depozitarea fiecărei culturi noi. Aceasta include canalele aeriene și subterane, precum și echipamentele și utilajele de depozitare. Măturatul spațiilor de depozitare nu este suficient pentru a respecta cerințele de curățare CIPC, iar curățarea temeinică trebuie să se facă în mod regulat.

    În 2019, Comisia UE a decis să nu reînnoiască aprobarea pentru tratamentul anti-încolțire, clorprofam. PVC (Potato Value Chain) a recomandat încetarea utilizării agentului. Perioada de vânzare a fost valabilă până la 31 ianuarie 2020, iar perioada de expirare s-a încheiat la 8 octombrie 2020. Aceasta însemna că toate reziduurile au fost supuse eliminării la această dată. 22 de produse de protecție a plantelor sunt afectate de aceasta, în special:

    Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro , Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 și Gro-Stop Fog.

    Îndepărtarea corectă a clorprofamului: curățare uscată și umedă în camera de depozitare a cartofului

    Îndepărtarea clorprofamului este o sarcină uriașă. Pentru a vă asigura că nu depășiți nivelurile maxime de reziduuri de CIPC și, prin urmare, pentru a depozita cartofi fără clorprofam, depozitele și toate celelalte zone relevante trebuie să fie complet curățate, astfel încât să nu rămână nicio urmă de CIPC. În caz contrar, există riscul de a nu putea vinde culturile și de a fi necesară distrugerea acestora. Pentru a obține spații de depozitare fără CIPC, se recomandă să se efectueze o combinație de curățare uscată și umedă.

    Un aspirator adecvat cu un furtun prelungitor asigură că praful și orice particule CIPC nu sunt aruncate în aer, ci sunt colectate de pereți și de alte suprafețe. Pentru murdăria persistentă, ajutoarele mecanice, cum ar fi periile sau racletele, sunt utile.

    Filtrul aspiratorului trebuie curățat în mod regulat și schimbat după cum este necesar. Pentru a ușura munca, modelele cu curățare automată a filtrului sunt o idee bună. Murdăria colectată de aspirator poate fi eliminată în saci de colectare a murdăriei.

    Pardoselile pot fi curățate eficient cu mașini de măturat sau cu un aspirator cu o duză largă de aspirare.

    În funcție de mărimea zonei care trebuie curățată, se pot utiliza mașinile de măturat manuale, pentru zone mici, sau mașini de măturat cu post de conducere pentru zone mai mari.

    Pentru "curățarea umedă" se folosesc aparate de curățat cu presiune cu apă caldă, iar temperatura apei trebuie să fie de cel puțin 70 °C. Presiunea trebuie reglată astfel încât suprafețele contaminate să nu fie pulverizate prea puternic, astfel încât să se formeze mai puțini aerosoli.

    Zonele puternic contaminate sau zonele greu accesibile, cum ar fi camerele de presiune, ventilatoarele sau evaporatoarele, pot fi curățate eficient cu ajutorul aburului provenit de la aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă sau de la un aparat de curățat cu abur.

    Pentru pardoseli, dispozitivele de curățare a suprafețelor cu aspirație în combinație cu aparatul de curățat cu presiune ușurează munca grea. Orice apă contaminată este imediat aspirată în dispozitiv. Potrivit Agenției de Mediu din Marea Britanie, reziduurile de pesticide nu pot fi evacuate în sistemele de canalizare. Aceasta înseamnă că apele uzate trebuie colectate și eliminate

    O moștenire de durată: Reziduurile antimicrobiene CIPC durează mai mulți ani

    Conform cercetărilor actuale, există încă suficiente ingrediente active în clădirile în care a fost utilizat CIPC, astfel încât produsele depozitate peste ani sunt încă contaminate. Prin urmare, nivelul maxim admis de reziduuri poate fi respectat numai dacă, în anii următori, înainte de depozitarea culturilor, se iau măsuri ample de curățare. Aerisirea continuă a spațiilor de depozitare atunci când acestea sunt goale și depozitarea în aer liber a echipamentelor mobile de depozitare sunt, de asemenea, măsuri utile în reducerea reziduurilor. Utilizarea substanțelor chimice nu este recomandată pentru curățarea și îndepărtarea clorprofamului. Acest lucru se datorează faptului că, în loc să îl elimine, CIPC se poate descompune în metaboliți toxici.

    Checklist

    Cum să eliminați clorprofam din cartofi - instrucțiuni pas cu pas și documentație clară

    Pe lângă tehnicile de curățare adecvate, procedurile sistematice și documentația sunt esențiale. În acest fel, se poate demonstra că toate specificațiile au fost îndeplinite în timpul unei inspecții. Acest lucru este deosebit de important pentru clienții din domeniul prelucrării cartofilor, de exemplu. Documentarea măsurilor de curățare ar trebui să se facă în scris și cu dovezi fotografice, inclusiv locul, ora și tipul de curățare.

    • În general, se aplică regula de a lucra de sus în jos, pornind de la conducta suspendată și tavan, trecând prin pereți și echipamente până la podea și conducta subterană.
    • În timpul tuturor operațiunilor de curățare, utilizatorii trebuie să poarte echipament de protecție individuală (EPI).
    • Este esențial ca componentele importante să nu fie trecute cu vederea în timpul instalării, cum ar fi transportoarele, dispozitivele de umplere a carcasei, ventilatoarele sau căile respiratorii.
    • Echipamentele mobile de depozitare ar trebui scoase afară și curățate. Condițiile meteorologice influențează în plus reducerea contaminării cu CIPC.
    • Vehiculele de transport trebuie, de asemenea, curățate de eventualele reziduuri cu apă caldă, folosind un aparat de curățat cu presiune ridicată.
    • La sfârșitul fiecărei utilizări, toate uneltele de curățare trebuie curățate cu aparatul de spălat cu înaltă presiune.er.

    Sfat – eliminați clorprofam folosind o listă de verificare pentru o imagine de ansamblu mai bună:

    Pentru a oferi o dovadă plauzibilă a eliminării clorprofamului, o listă de verificare care să includă documentație foto este o metodă bună de probă. Această listă ar trebui să includă toate facilitățile care necesită procesare. Acestea includ camere de presiune, tehnologie de ventilație, turnuri de ventilație, conducte aeriene și sub podea, pereți, părți ale clădirii, podele, tavan, cutii, remorci, echipamente de primire, benzi transportoare, echipamente de încărcare, frigidere, ventilatoare, ventilatoare circulante sau grinzi din lemn folosite ca pereti mobili.

    În cazul în care echipamentul trebuie înlocuit, este recomandabil să curățați bine întregul depozit în prealabil pentru a nu transfera niciun reziduu în noul echipament.

