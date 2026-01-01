În Germania, încă nu există cerințe legale pentru o procedură în cazul infestărilor cu molia de stejar, dar este recomandată utilizarea aspiratoarelor de siguranță pentru clasa H de praf, inclusiv un filtru de siguranță pentru eliminarea în condiții de siguranță. Aceste modele sunt adesea aprobate și pentru reducerea cantitatii de azbest (în acest caz marcate cu certificarea TRGS 519) și pentru multe alte domenii periculoase. Particulele nedorite - de asemenea părul fin înțepător - sunt de obicei absorbite într-o pungă cu filtru de siguranță fabricată din lână, care este protejată în continuare într-o pungă de transport din plastic.

Există, de asemenea, opțiunea de a utiliza o pungă PE de eliminare a prafului fără sac interior. Costurile pentru consumabile sunt semnificativ mai mici în comparație cu seturile clasice de filtre de siguranță. Sacii care conțin omizi și părul înțepător sunt depozitați în containere etanșe și arse într-o instalație de incinerare.

Datorită modelelor cu tuburi de aspirație din oțel inoxidabil și accesorii electroconductive, nu există riscul descărcărilor statice pentru utilizator, în special cu praf fin. Aspiratoarele mici, cu un volum de 30 de litri, pot fi utilizate cu ușurință pentru aplicații mobile și pe platforme de ridicare mici. Funcționarea cu generatoare de putere standard la 220 - 240 V și 50/60 Hz ar trebui să fie posibilă și cu aspiratorul selectat, precum și cu sursa de alimentare printr-un cablu de extensie din apropierea clădirilor.