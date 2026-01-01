Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Eliminarea moliilor de stejar într-un mod ecologic

    De câțiva ani încoace, molia de stejar este tot mai intalnita datorită schimbărilor climatice și lipsei de inamici naturali. Poate deveni un risc pentru sănătatea oamenilor din cauza perilor sai otrăvitori. Abordarea corectă a combaterii insectelor este deci decisivă. O metodă prietenoasă cu mediul înconjurător și ușor de utilizat este elominarea omizilor și cuiburile lor folosind aspiratoare de siguranță din clasa H.

    Eliminarea moliilor de stejar într-un mod ecologic

    În continuă dezvoltare

    Spre deosebire de alți dăunători, molia de stejar este o specie autohtonă, care pentru o lungă perioadă de timp a fost în mare parte neobservată și, cel mai mult, a provocat probleme la nivel local. Totuși, de câțiva ani, potențialul de risc a crescut datorită reproducerii în masă, atât în ​​Olanda, Belgia și Franța, cât și în Germania, Austria și Elveția. Motivele pentru acest lucru includ tot mai multe plantari de stejar de-a lungul drumurilor și în vecinătatea zonelor rezidențiale, clima blândă, precum și adaptabilitatea ridicată a insectei. În schimb, populațiile de dușmani naturali nu au crescut în aceeași măsură, ceea ce înseamnă că se poate observa o răspândire din ce în ce mai mare.

    De la molii la omizi periculoase

    Molie de stejar

    Molia între lunile iulie și septembrie

    Molia de stejar este o molie inconfundabilă care eclozează între lunile iulie și septembrie. Femelele depun adesea ouăle pentru fertilizare pe ramurile stejarilor tineri, dar e posibil sa apara si cuiburi la sol, la poalele trunchiurilor de stejar.

    Omizi de stejar

    Dezvoltarea larvelor din luna aprilie încolo

    Larvele eclozează primăvara, în aprilie, în funcție de condițiile meteorologice și sunt inițial portocalii. Mai târziu, culoarea se schimbă în verde-gri, cu o zonă mai deschisă la părți. Corpul este acoperit cu fire fine care sunt aranjate ca perii unei perii.

    Trunchi de copac

    Infestarea are loc între lunile mai și iulie

    Moliile de stejar pot fi găsite pe trunchiuri de la mijlocul lunii mai până in iulie. Una dintre caracteristicile speciale este că se deplasează întotdeauna în grupuri mari, ca într-o procesiune. De asemenea, formează pânze pe trunchi sau în ramurile stejarilor.

    Risc pentru sănătate din cauza perilor care înțeapă

    Pericolul moliei stejarului constă în părul său înțepător otrăvitor, care poate provoca erupții cutanate, sau reacții de șoc la contact. Riscul există mai ales între mijlocul lunilor mai și iunie, când larvele dezvoltă firele înțepătoare, precum și din iulie până în septembrie, cu extinderea suplimentară a părului înțepător. Din motive de sănătate, prin urmare, trebuie luat în considerare controlul moliei stejarului, mai ales în imediata apropiere a locurilor de joaca pentru copii sau în parcul orașului. Întrucât un risc suplimentar pentru sănătate rezultă din măsurile de control chimice sau biologice, o metodă prietenoasă pentru protecția mediului și recomandabilă este absorbția mecanică a insectelor și a cuiburilor acestora cu aspiratoare testate și certificate pentru clasa de praf H.

    Combaterea omizilor de stejar
    NT 30/1 Tact H

    Controlul moliilor cu ajutorul aspiratoarelor

    În Germania, încă nu există cerințe legale pentru o procedură în cazul infestărilor cu molia de stejar, dar este recomandată utilizarea aspiratoarelor de siguranță pentru clasa H de praf, inclusiv un filtru de siguranță pentru eliminarea în condiții de siguranță. Aceste modele sunt adesea aprobate și pentru reducerea cantitatii de azbest (în acest caz marcate cu certificarea TRGS 519) și pentru multe alte domenii periculoase. Particulele nedorite - de asemenea părul fin înțepător - sunt de obicei absorbite într-o pungă cu filtru de siguranță fabricată din lână, care este protejată în continuare într-o pungă de transport din plastic.

    Există, de asemenea, opțiunea de a utiliza o pungă PE de eliminare a prafului fără sac interior. Costurile pentru consumabile sunt semnificativ mai mici în comparație cu seturile clasice de filtre de siguranță. Sacii care conțin omizi și părul înțepător sunt depozitați în containere etanșe și arse într-o instalație de incinerare.

    Datorită modelelor cu tuburi de aspirație din oțel inoxidabil și accesorii electroconductive, nu există riscul descărcărilor statice pentru utilizator, în special cu praf fin. Aspiratoarele mici, cu un volum de 30 de litri, pot fi utilizate cu ușurință pentru aplicații mobile și pe platforme de ridicare mici. Funcționarea cu generatoare de putere standard la 220 - 240 V și 50/60 Hz ar trebui să fie posibilă și cu aspiratorul selectat, precum și cu sursa de alimentare printr-un cablu de extensie din apropierea clădirilor.

    De reținut:

    Aspirarea și incinerarea ar trebui realizate numai de către experți. Respectarea tuturor reglementărilor privind echipamentul individual de protecție este importanta. Acestea includ îmbrăcăminte de protecție, mănuși, precum și măști respiratorii.

    Curățarea automată a filtrului pentru o capacitate de aspirare constantă

    Un avantaj suplimentar al utilizării pungilor de eliminare a prafului PE în aspiratoarele H este că curățarea filtrului poate fi încă folosită conform așa-numitului principiu de contracurent. Ori de câte ori filtrul este înfundat cu murdărie, acesta este curățat din exterior cu aer proaspăt în direcția opusă. Această curățare a filtrului este activată automat pentru aspiratoarele umede și uscate Kärcher cu sistemul Tact: dacă puterea de aspirație începe să scadă, fluxul de aer se inversează brusc. Capacitatea de filtrare și puterea de aspirație rămân la un nivel constant ridicat, chiar și pentru absorbția unor cantități mari de praf fin. Echipamentul selectează intervalul de curățare optim în funcție de cantitatea de praf. Deoarece curățarea filtrului nu trebuie făcută manual, este de asemenea evitat contactul direct cu materialul absorbit. În cazul moliei de stejar, utilizatorul nu mai intră în contact cu părul înțepător periculos după absorbție.

    Aspiratoare de siguranță și clase de praf

    Aspiratoarele sunt clasificate în categoriile L, M și H - diferind în ceea ce privește capacitatea filtrului și gradul de permeație. Gradul de permeabilitate este valoarea care specifică cantitatea maximă de particule de praf pe care aparatul este autorizat să o elibereze din nou în aerul din cameră. Modelele din clasa L sunt potrivite pentru aspirarea tipurilor de praf nepericulos. Cerințele privind capacitatea filtrului sunt relativ scăzute și nu există reglementări speciale de eliminare. Aparatele aparținând clasei de praf M și H păstrează chiar și tipuri fine de praf care pot pătrunde în tractul respirator. Aspiratoarele de clasa H sau M sunt cunoscute și sub denumirea de aspiratoare de siguranță. Acestea au cerințe specifice de proiectare, cum ar fi monitorizarea obligatorie a fluxului de aer, care avertizează operatorii de blocaje. Operatorii trebuie să ia, de asemenea, precauții specifice atunci când îndepărteaza și aruncă praful.

    Clasa de praf

    Grad max. de permeabilitate

    Potrivit pentru

    Aplicații

    L

    ≤ 1.0%

    ■ Praf cu valori OEL > 1 mg/m³

    ■ Praf de tei

    ■ Praf de tencuială

    M

    < 0.1%

    ■ Praf cu valori OEL ≥ 0.1 mg/m³

    ■ Praf de lemn pana la max. 1,200 W/50 l

    ■ Praf de lemn (fag, stejar)

    ■ Particule de praf din vopsea

    ■ Prafuri ceramice

    ■ Prafuri plastice

    H

    < 0.005%

    ■ Praf cu valori OEL < 0.1 mg/m³

    ■ Praf cancerigen (Secțiunea 35

    GEStoffV [Ordonanța privind

    substanțe periculoase])

    ■ Praf patogen

    ■ Praf cancerigen

    (plumb, cărbune, cobalt, nichel,

    gudron, cupru, cadmiu etc.)

    ■ Mucegai, bacterii

    ■ Germeni

    ■ Formaldehida

    Produse potrivite pentru domeniul dvs. de aplicare

    Aspiratoare pentru zone de siguranță

    Aspiratoare pentru zone de siguranță

    Sac de filtrare praf PE

    Sac de filtrare praf PE