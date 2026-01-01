EXPLOATAREA ECONOMICĂ A SPĂLĂTORIILOR AUTO TIP PORTAL

Pentru a estima numărul de vehicule care trec prin zonă, este necesar să se analizeze mai întâi frecvența traficului la fața locului, infrastructura într-un perimetru de zece kilometri și concurența regională.

Locurile foarte frecventate sunt cele situate lângă drumurile principale, chiar lângă centrele comerciale sau în apropierea centrelor urbane. De asemenea, se ia în considerare numărul de locuitori pe kilometru pătrat din zona înconjurătoare, structura socială a acesteia, precum și numărul și tipul de mașini înregistrate în această zonă. Birourile de evidență a populației, instituțiile de acordare a licențelor și autoritățile de transport auto pot furniza aceste informații.

Cu toate acestea, numărul mediu de spălări de vehicule pe lună, determinat pe baza acestor informații, nu trebuie echivalat cu numărul maxim posibil de spălări. Această cifră reprezintă doar o valoare medie de referință care nu ia în considerare perioadele de vârf după perioade de vreme nefavorabilă sau aglomerări datorate unor motive operaționale.