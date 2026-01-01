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    EXPLOATAREA ECONOMICĂ A SPĂLĂTORIILOR AUTO TIP PORTAL

    Păstrarea curățeniei vehiculului este o prioritate pentru mulți proprietari de mașini. Prin urmare, aceștia vizitează în mod regulat locurile unde pot spăla și efectua lucrări de întreținere. Prin urmare, spălătoriile auto tip portal pot constitui o afacere secundară profitabilă pentru atelierele auto, benzinării și dealerii auto.

    Spălătorie auto tip portal

    Modul profitabil de a începe o afacere cu spălătorii

    Spălătoriile auto de tip portal pot constitui o soluție de curățare profitabilă pentru atelierele auto, dealerii auto, spălătoriile auto și stațiile de service. Cu toate acestea, dimensiunea și echiparea sistemului de spălare trebuie să fie adaptate în mod optim la grupul țintă și la numărul de vehicule care sunt spălate zilnic. Dacă o spălătorie auto portal este utilizată ca o afacere, trebuie efectuată o analiză amănunțită a amplasamentului.

    Prima decizie este dacă sistemul de spălare ar trebui să fie folosit în scopuri proprii sau ca o afacere?

    Atunci când achiziționați o spălătorie auto tip portal, una dintre cele mai importante întrebări este cea a profitabilității. În primul rând, trebuie să se stabilească dacă spălătoria auto va fi utilizată exclusiv pentru spălarea flotei proprii sau ca afacere.

    Cost-eficiență spălătorie cu perii

    Pentru spălarea flotei proprii

    Daca va fi utilizată pentru spălarea propriei flote, dimensiunea și configurația pentru reprezentanțele auto depind de cifrele de vânzări de vehicule noi și second-hand. Pentru atelierele auto, contează numărul de vehicule pe care le au clienții.

    Sfat: În ambele cazuri, la calcularea rentabilității trebuie să se ia în considerare oferta existentă deja în vecinătate.

    Cost-eficiență spălătorie auto pentru benzinării

    Afacere contractuală

    În cazul folosirii spălătoriei ca afacere contractuală, rentabilitatea și tipul sistemului de spălare selectat inițial depind de numărul estimat de spălări. Pentru al determina, trebuie efectuată o analiză amănunțită a amplasamentului.

    Analiză amănunțită a locației pentru o afacere profitabilă cu spălătorii

    Atunci când un sistem de spălare este utilizat ca o afacere, trebuie efectuată o analiză amănunțită pentru a opera sistemul în mod rentabil. Pe lângă alegerea locației potrivite, este esențial să se acorde o atenție deosebită condițiilor structurale și tehnice, opțiunilor de finanțare și este necesară o evaluare a rentabilității pentru a determina dimensiunea optimă a sistemului și echipările acestuia.

    Spălătorie auto afacere contractuală

    1. Frecvența vehiculelor, infrastructura și concurența

    Pentru a estima numărul de vehicule care trec prin zonă, este necesar să se analizeze mai întâi frecvența traficului la fața locului, infrastructura într-un perimetru de zece kilometri și concurența regională.

    Locurile foarte frecventate sunt cele situate lângă drumurile principale, chiar lângă centrele comerciale sau în apropierea centrelor urbane. De asemenea, se ia în considerare numărul de locuitori pe kilometru pătrat din zona înconjurătoare, structura socială a acesteia, precum și numărul și tipul de mașini înregistrate în această zonă. Birourile de evidență a populației, instituțiile de acordare a licențelor și autoritățile de transport auto pot furniza aceste informații.

    Cu toate acestea, numărul mediu de spălări de vehicule pe lună, determinat pe baza acestor informații, nu trebuie echivalat cu numărul maxim posibil de spălări. Această cifră reprezintă doar o valoare medie de referință care nu ia în considerare perioadele de vârf după perioade de vreme nefavorabilă sau aglomerări datorate unor motive operaționale.

    Notă:

    Legile municipale privind apele subterane și protecția mediului au o anumită influență asupra modului de utilizare a unei splălătorii. De exemplu, în multe orașe, nu este permisă spălarea mașinii pe stradă, pentru ca apele subterane să nu fie contaminate cu substanțele folosite la spălare. Dacă astfel de legi sunt aplicate cu strictețe de către municipalități, este de așteptat ca un număr și mai mare de vehicule să viziteze spălătoriile.

    2. Condiții structurale și tehnice - autorizații de construcție, protecția împotriva zgomotului, recuperarea apei etc.

    Condițiile structurale și tehnice trebuie examinate și la fața locului.

    3. Calcularea costurilor de întreținere

    Costurile de întreținere nu ar trebui să fie neglijate atunci când se planifică amortizarea unei spălătorii. Calcularea prețului pentru programele de spălare puse la dispoziție trebuie să fie profitabilă în raport cu costurile de întreținere a tehnologiei, costul produselor chimice de spălare și salariile personalului. Acest calcul include și costurile de prespălare, de exemplu, dacă se utilizează un aparat de curățat cu înaltă presiune împreună cu agenți de curățare.

    Calcularea costurilor de întreținere

    4. Finanțare

    În cele din urmă, trebuie să se ia în considerare tipul de finanțare. Pe lângă împrumuturile obișnuite, există în general și o opțiune de leasing pentru toate părțile mobile ale sistemului de spălare. Leasingul poate fi o alternativă bună la achiziție, în special dacă părți ale spălătoriei trebuie să fie modernizate în mod regulat, deoarece este necesar mai puțin capital împrumutat.

    Finanțare

    5. Tehnologie fiabilă și service specializat

    Operatorii care achiziționează spălătorii tip portal ar trebui să se concentreze și asupra fiabilității tehnologiei. La urma urmei, nici cea mai bună spălătorie nu va câștiga niciun ban dacă se oprește timp de câteva zile din cauza unei defecțiuni tehnice.

    Este optim ca toate componentele electrice să îndeplinească cerințele actuale de siguranță. Elementele de control rezistente la apă și dispozitivele de siguranță împotriva scurtcircuitului sau opririle de urgență reprezintă acum un standard de calitate. În plus, furnizarea unor instrucțiuni profesionale ale producătorului, a unui manual de instrucțiuni cuprinzător și a unor componente tehnice dispuse clar ajută la reducerea costurilor.

    Service-ul specializat, de asemenea, important în această privință. Existența unor puncte de service în toată țara, tehnicieni de service care pot fi la fața locului în 24 de ore și procurarea rapidă a pieselor de schimb asigură un timp minim de oprire și de mentenanță. Aceste servicii sunt completate de contracte dedicate de inspecție și întreținere, o linie telefonică de urgență și furnizarea regulată de informații.

    Tehnologie și service

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