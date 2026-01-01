Curățenia în creșterea vacilor de lapte și de carne protejează bunăstarea animalelor și crește rentabilitatea. Pentru ca vacile să ofere un randament bun de-a lungul vieții, mediul trebuie să fie igienic încă de la nașterea vițelului. De asemenea, igiena este deosebit de importantă în zona sensibilă de muls a vacilor de lapte, deoarece aceasta este granița dintre creșterea animalelor și alimentație.

În plus, menținerea unui nivel ridicat de igienă în grajduri reduce riscurile pentru sănătate și contribuie la reducerea costului medicamentelor. Acest lucru este valabil în special pentru prevenirea și controlul febrei aftoase extrem de contagioase. Curățenia în grajd și în incinta fermei joacă un rol central deoarece aceasta este granița dintre creșterea animalelor și hrană.

Echipamentele și procedurile profesionale de curățenie ajută la ruperea lanțurilor infecțioase și reduc probabilitatea apariției unor focare de boli.

Cu toate acestea, curățenia nu trebuie să se concentreze doar asupra grajdului și a incintei pentru viței. Curățenia transportoarelor de animale și a silozurilor joacă, de asemenea, un rol important în asigurarea sănătății animalelor. O viziune holistică și controlul consecvent al igienei în toate domeniile creșterii bovinelor și produselor lactate pot preveni pierderea performanței și problemele de sănătate ale animalelor.