Azbestul este un mineral silicat fibros care apare în mod natural. Este neinflamabil și insensibil la căldură și la multe substanțe chimice. Datorită elasticității și capacității sale ridicate de legare, poate fi ușor prelucrat în nenumărate produse. Produsele din azbest pot fi împărțite aproximativ în două categorii: produse din azbest friabile și nefriabile.

Produsele din azbest nefriabil, cum ar fi cimentul (de exemplu, Eternit), au o suprafață cenușie, omogenă și dură. Produsele din azbest friabil, pe de altă parte, au o suprafață mai moale și pot fi recunoscute prin smocurile de fibre care ies în evidență la marginile rupte sau tăiate. Fibrele individuale ale produselor fabricate din azbest friabil pot fi eliberate cu ușurință în aer, astfel încât sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea unei persoane. Azbestul friabil a fost utilizat pentru a produce materiale precum tubulatură, plăci izolatoare și straturi de acoperire pulverizate pentru a face oțelul mai rezistent la foc.

Ce face azbestul atât de periculos?

Azbestul este format din fibre foarte fine, cu un diametru de până la 2 micrometri. Aceste fibre microscopice pot fi inhalate cu ușurință, putând provoca cancer pulmonar. Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Geneva, azbestoza (cicatrizarea cronică a plămânilor) face 100 000 de victime în fiecare an la nivel mondial, din cauza azbestului.