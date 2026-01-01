Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Măsuri de siguranță privind îndepărtarea azbestului în industria construcțiilor

    Azbestul a fost utilizat de tone în industria construcțiilor timp de decenii. Cu toate acestea, din cauza riscurilor pentru sănătate asociate cu inhalarea azbestului, importul, furnizarea și utilizarea tuturor tipurilor de azbest au fost interzise în Regatul Unit din 1999. Cu toate acestea, pericolele azbestului reprezintă încă și astăzi o provocare pentru companiile specializate, deoarece materialele de construcție care conțin încă azbest sunt adesea detectate în timpul lucrărilor de renovare sau demolare a clădirilor vechi. Din articolul nostru veți afla cum poate fi îndepărtat și eliminat azbestul și ce măsuri de siguranță trebuie luate.

    Îndepărtarea azbestului de pe șantier

    Ce este azbestul și cum a fost utilizat?

    Azbestul este un mineral silicat fibros care apare în mod natural. Este neinflamabil și insensibil la căldură și la multe substanțe chimice. Datorită elasticității și capacității sale ridicate de legare, poate fi ușor prelucrat în nenumărate produse. Produsele din azbest pot fi împărțite aproximativ în două categorii: produse din azbest friabile și nefriabile.

    Produsele din azbest nefriabil, cum ar fi cimentul (de exemplu, Eternit), au o suprafață cenușie, omogenă și dură. Produsele din azbest friabil, pe de altă parte, au o suprafață mai moale și pot fi recunoscute prin smocurile de fibre care ies în evidență la marginile rupte sau tăiate. Fibrele individuale ale produselor fabricate din azbest friabil pot fi eliberate cu ușurință în aer, astfel încât sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea unei persoane. Azbestul friabil a fost utilizat pentru a produce materiale precum tubulatură, plăci izolatoare și straturi de acoperire pulverizate pentru a face oțelul mai rezistent la foc.

    Ce face azbestul atât de periculos?

    Azbestul este format din fibre foarte fine, cu un diametru de până la 2 micrometri. Aceste fibre microscopice pot fi inhalate cu ușurință, putând provoca cancer pulmonar. Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Geneva, azbestoza (cicatrizarea cronică a plămânilor) face 100 000 de victime în fiecare an la nivel mondial, din cauza azbestului.

    Îndepărtarea și eliminarea azbestului: pericole și măsuri de siguranță

    Dacă produsele friabile din azbest nu sunt deteriorate și sunt utilizate conform destinației, nu există niciun pericol pentru sănătate din cauza eliberării de fibre de azbest în aer. Cu toate acestea, dacă materialele sunt friabile, se pierd sau sunt rupte, acestea trebuie îndepărtate de companii specializate în îndepărtarea și eliminarea azbestului pentru a acționa în conformitate cu toate cerințele legale.

    Unde se ascund pericolele azbestului??

    Toate lucrările mecanice (găurire, tăiere cu ferăstrăul, măcinare, frezare, spargere sau zdrobire) în timpul îndepărtării azbestului sunt periculoase. În general, fiecare lucrător care lucrează cu materiale din azbest trebuie să dispună de informații adecvate, PPE și RPE și de formare pentru a manipula aceste materiale, pentru a rămâne în conformitate cu Regulamentele din 2012 privind controlul azbestului.

    În plus, numai antreprenorii licențiați pot interveni asupra anumitor produse din azbest, cum ar fi plăcile izolatoare deteriorate, tubulatura și acoperirile din azbest pulverizat. În anumite condiții, chiar și lucrările cu azbest fără licență trebuie notificate și trebuie luate măsuri de siguranță suplimentare, cum ar fi marcarea zonelor cu note de avertizare.

    Îndepărtarea azbestului cu un aspirator umed-uscat

    Sfat 1 - Efectuați o examinare a materialului:

    Numai o examinare a materialului poate clarifica dacă un material de construcție conține azbest. Dacă detectați azbest, trebuie să întrerupeți întotdeauna lucrările și să efectuați o evaluare a riscurilor pentru a stabili dacă materialul este într-adevăr azbest și dacă numai o persoană autorizată îl poate îndepărta.

    Sfat 2 - Risc de confuzie:

    Produsele care conțin azbest pot fi confundate cu ușurință cu produse de substituție, cum ar fi fibrele de sticlă, foile de făină de rocă sau fibrele minerale.

    Sfat 3 – Fiți prudenți:

    Aveți grijă la izolația țevilor de încălzire, la încălzitoarele electrice de noapte, la garniturile de carton și de cablu de la aragazuri, cuptoare și șeminee.

    Cerințe de siguranță pentru îndepărtarea azbestului

    Atunci când îndepărtați azbestul, trebuie să utilizați un echipament de protecție respiratorie (RPE) adecvat, cu un factor de protecție atribuit în Regatul Unit (APF) de 20 sau mai mult. RPE de unică folosință este suficient pentru majoritatea lucrărilor cu azbest. Pentru lucrările care durează mai mult, trebuie utilizat un RPE asistat electric.

    În plus, trebuie să purtați salopete de unică folosință atunci când eliminați azbestul. De asemenea, se recomandă utilizarea mănușilor de unică folosință și a cizmelor în loc de huse de unică folosință.

    Sfat 1 - Aruncați salopetele de protecție de unică folosință:

    Salopetele de protecție de unică folosință trebuie să fie eliminate într-un mod specific. Într-un container sigilat care este utilizat numai pentru deșeuri care au intrat în contact cu azbestul.

    Sfat 2 - Nu utilizați salopete de protecție reutilizabile:

    Utilizarea salopetelor de protecție reutilizabile nu este recomandată la îndepărtarea azbestului. Dacă totuși trebuie să le utilizați, acestea trebuie decontaminate sau eliminate ca deșeuri de azbest după părăsirea zonei periculoase.

    Eliminarea azbestului cu ajutorul tehnicii corecte de aspirare

    Utilizați metode care produc un nivel scăzut de emisii atunci când manipulați produse din azbest. De asemenea, trebuie să umeziți toate materialele sau produsele care conțin azbest înainte de a începe să lucrați la ele. Suprafețele umede nu vor emite atât de multe reziduuri de azbest în atmosferă. Puteți utiliza o perie sau un pulverizator, dar nu uitați că apa singură nu este suficientă, astfel încât se recomandă și utilizarea unui detergent lichid

    Aspirarea azbestului de pe șantier

    Sfat - Fiți atenți la reglementările din țările respective:

    Standardele și reglementările pentru îndepărtarea azbestului variază foarte mult de la o țară la alta și trebuie cunoscute. În Germania, de exemplu, numai aspiratoarele din clasa H pot fi utilizate pentru aspirarea azbestului. În Elveția, se aplică BauAV și EKAS 6503, care sunt similare cu TRGS 519. Austria face, de asemenea, specificații similare, iar Polonia aderă la examinarea europeană de tip pentru pulberi periculoase pentru sănătate.

    Filtrarea și fluxul de aer al aspiratoarelor cu azbest

    Aspiratoarele pentru îndepărtarea azbestului controlează automat viteza fluxului de aer. Dacă aceasta scade sub valoarea limită de 20 m/s, indicatorul de debit scăzut vă va informa despre acest lucru. Aspiratorul este construit astfel încât aerul extras să fie ghidat sau curățat în așa fel încât fibrele de azbest să nu pătrundă în căile respiratorii ale utilizatorului. Filtrul principal al aspiratorului de azbest din clasa H oferă o eficiență de separare de 99,995 %.

    Sfat - Utilizați seturi de filtre de siguranță:

    Seturile de filtre de siguranță pentru eliminarea azbestului fără praf sunt deosebit de utile. Acestea includ un sac filtrant din fleece, care este închis într-o pungă PE. Acest lucru elimină riscul de a intra în contact cu particule periculoase de azbest. Cerințele legale pentru astfel de filtre de siguranță variază, dar utilizarea lor este recomandată.

    Un singur filtru este suficient pentru aspiratoarele cu un consum de energie de până la 1,2 kW. De la un consum de putere de 1,2 kW, este necesar un prefiltru suplimentar curățabil (clasa de praf M). În plus, unitățile cu un consum de putere mai mare de 1,2 kW trebuie să aibă o conexiune pentru un furtun de evacuare extern.

    Curățarea aspiratorului după fiecare utilizare

    La finalizarea lucrărilor, aspiratorul de azbest trebuie curățat. Curățați aspiratorul numai din interior sau scoateți singur sacul dacă sunteți instruit în acest sens. Carcasa exterioară și accesoriile trebuie să fie aspirate bine cu aparatul și apoi șterse cu o lavetă umedă după fiecare utilizare. Orice praf rezidual prezent în întregul spațiu de lucru trebuie îndepărtat prin curățarea umedă a tuturor suprafețelor. În cele din urmă, aspiratorul trebuie curățat în interior și în exterior cu o lavetă umedă. Aruncați toate lavetele de curățat ca deșeuri de azbest.

    Transportul fără praf al aspiratoarelor care conțin azbest

    Aspiratoarele din clasa H sunt echipate cu un port de aspirare și un sac de transport pentru accesoriile care pot fi închise. Înainte de transport, introduceți dopul pentru a etanșa aspiratorul în orificiul de aspirație. Este important ca sacul de transport și orificiul de aspirare să fie bine închise și capul motor bine conectat la recipient.

    Nu lăsați praful să se așeze: cum să eliminați azbestul în siguranță

    La eliminarea deșeurilor de azbest trebuie respectate reglementările naționale și regionale privind eliminarea deșeurilor.

    Vă rugăm să rețineți că, pentru a transporta deșeuri de azbest, trebuie să dețineți o licență de transportator de deșeuri. De asemenea, trebuie să utilizați numai zonele de eliminare desemnate. Cel mai bine este să apelați la o companie specializată pentru a vă ajuta cu eliminarea azbestului. Acestea au cunoștințele necesare și pot lua măsurile de siguranță necesare atunci când îndepărtează și transportă deșeurile de azbest. Toate elementele din zona periculoasă care nu pot fi curățate sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie eliminate în mod corespunzător. De asemenea, trebuie să întocmiți o notă de expediție a deșeurilor și să o păstrați timp de cel puțin trei ani.

    Manipularea necorespunzătoare poate reprezenta un risc grav pentru sănătate și s-ar putea să trebuiască să plătiți o amendă pentru că nu ați eliminat azbestul în mod corespunzător și fără licențele corecte.

    Eliminarea azbestului

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

    Aspirator umed-uscat pentru zone de siguranță

    Aspirator umed-uscat pentru zone de siguranță

    Filtru pentru aspiratoarele umed-uscate

    Filtru pentru aspiratoarele umed-uscate

    Înapoi la prezentarea generală