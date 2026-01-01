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    Îndepărtarea buruienilor

    A face fața buruienilor într-un mod eficient este mereu o provocare pentru autoritățile locale și pentru agricultori. Există pe piață substanțe chimice pentru asta, dar de multe ori acestea dăunează mediului, iar utilizarea lor este limitată în spațiile publice. Cu apă fierbinte, păpădiile, ciulinii și multe altele pot fi îndepărtate fără a utiliza erbicide. O metodă blândă care nu dăunează mediului sau suprafețelor.

    Îndepărtarea buruienilor cu apă caldă

    De ce ar trebui îndepărtate buruienile

    Spre deosebire de plantele ornamentale, buruienile cresc în mod natural, fără intervenție umană. Există multe motive pentru care buruienile trebuie îndepărtate. În agricultură, îndepărtezi buruienile pentru a proteja culturile. În orașe, acestea sunt înlăturate pentru a menține curate spațiile publice și pentru a preveni stricăciuni aduse străzilor și clădirilor.

    Multe buruieni se înmulțesc extrem de repede și pot cauza daune severe din cauza rădăcinilor acestora. De asemenea afectează felul în care arătă spațiile publice.

    Buruieni între pietrele de pavaj

    Metode de îndepărtare a buruienilor

    Metode termale, mecanice sau chimice, toate pot fi folosite pentru a distruge buruienile. Diferă unele de altele, atunci când vine vorba de impactul asupra mediului, sustenabilitate și eficiență.

    Aparate cu apă caldă

    Aparate cu spumă caldă

    Aparate cu abur

    Aparate cu aer fierbinte

    Dispozitive cu flacără

    Perie pentru buruieni

    Metoda pulverizării

    Tipul procedurii

    termică

    termică

    termică

    termică

    termică

    mecanică

    chimică

    Proprietăți

    Până la 98°C
    Elimină părțile de pe suprafața solului și rădăcinile cu apă fierbinte

    > 100°C
    Aparat de generat aburi cu ieșire opțională pentru spumă. Spuma este folosită pentru izolare și are scopul de a împiedica aburul să se răcească prea repede.

    > 100°C
    Elimină părțile de pe suprafața solului. Cu toate acestea, transferul de căldură din abur nu este la fel de eficient ca cel din apa caldă. Rădăcinile nu sunt atacate eficient.

    > 350°C
    Eliminați buruienile cu căldură intensă din aerul cald.

    > 400°C
    Plantele sunt încălzite prin arderea gazelor, determinându-le să moară și în unele cazuri să ardă.

    Periile de buruieni îndepărtează plantele de la rădăcini.

    Erbicidul se aplică pe frunze folosind o unitate de pulverizare.

    Impactul asupra mediului

    redus

    moderat

    redus

    moderat

    crescut

    redus

    foarte crescut

    Efect

    Plantele și rădăcinile sunt slăbite și distruse, inclusiv semințele.

    Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată.

    Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată.

    Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată.

    Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată.

    Părțile de la suprafață sunt îndepărtate cu ajutorul unei perii de oțel.

    Erbicidul slăbește și distruge structura celulară a plantei până la rădăcini.

    Expunere la zgomot pentru utilizatori

    redus

    redus

    moderat

    moderat

    crescut

    moderat

    scăzut

    Caracteristici speciale

    Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.

    Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.

    Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.

    Ineficient în condiții umede.

    Nu poate fi utilizat în condiții extrem de uscate, ineficient în condiții umede.

    Standard în zonele publice; conferă un aspect curat și ingrijit, deoarece buruienile sunt îndepărtate direct.

    În general interzis, poate fi utilizat pe zone pavate și compactate numai cu autorizație specială, certificatul de expertiză fiind necesar.

    Durabilitate / eficacitate

    crescute

    crescute

    moderate

    scăzute

    scăzute

    moderate

    crescute

    Frecvența de aplicare

    Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an.

    Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an.

    4-6 aplicări.

    Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.

    Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.

    Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.

    Până la 4 aplicări în primul an.

    Evaluare generală

    *****

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    ***

    **

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    Îndepărtarea buruienilor cu ajutorul apei fierbinți

    Îndepărtarea buruienilor cu ajutorul apei fierbinți

    Buruienile pot fi îndepărtate eficient folosind diverse metode termale. Principiul care stă la baza îndepărtării buruienilor prin acțiune termală este acela că majoritatea proteinelor sunt distruse la o temperatură de aproape 42°C. Asta înseamnă că proteinele se modifică, se rup și nu-și mai pot îndeplini funcțiile.

    Căldura care este necesară poate fi generată și aplicată în mai multe moduri direct, sub formă de flacără sau indirect, prin intermediul radiației termale, cum ar fi apa fierbinte sau aburul. Apa fierbinte este singura metodă care nu utilizează chimicale care ajunge de asemenea și la rădăcini. Chiar dacă rădăcinile nu sunt distruse pe loc, buruienile sunt slăbite prin reaplicări de tratamente cu apă fierbinte. Dacă veți începe să aplicați tratamente cu apă fierbinte, creșterea la loc a plantelor va fi temperată și nu va mai fi nevoie ulterior de aplicări dese ale tratamentelor, în următorul an. Că o regulă generală, într-un an e nevoie de trei până la patru tratamente.

    Pont: Aplicați tratamentul atunci când trebuie

    Cel mai bun moment de a înlătura buruienile este după-amiaza. Cantitatea de apă stocată de plante depinde în funcție de momentul din zi. Este indicat să începeți tratamentul la scurt timp după ce buruienile și-au făcut apariția, primăvara. Cu cât planele cresc, devin mai rezistente la apă fierbinte.

    Folosirea aparatelor de spălat cu presiune cu apă fierbinte

    Temperatura este foarte importantă atunci când îndepărtați buruienile cu ajutorul apei fierbinți. Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât buruienile sunt distruse mai eficient. Aparatele de spălat cu presiune pot furniza apă încălzită până la o temperatură de 98°C, chiar la pragul temperaturii la care apare și aburul, ceea ce este ideal.

    Accesoriile de îndepărtat buruienile WR 10, WR 20, WR 50 și WR 100 sunt foarte potrivite. Acestea variază în funcție de lățimea de lucru și de performanță, în funcție de dimensiunea zonei.

    Kärcher WR 10 pentru eliminarea buruienilor cu apă fierbinte
    Kärcher WR 20 pentru eliminarea buruienilor cu apă fierbinte
    Kärcher WR 50 pentru eliminarea buruienilor cu apă fierbinte
    Kärcher WR 100 pentru eliminarea buruienilor cu apă fierbinte

    Pont: Distanța dintre duză și suprafețe

    Distanța optimă dintre duza dispozitivelor Karcher de înlăturare a ierbii și suprafețele tratate trebuie să varieze între 5 și 15 centimetri. Puteți lucra variind distanța între aceste limite, fără ca dispozitivul să atingă pământul. În felul acesta temperatura rămâne ridicată în momentul în care ajunge pe suprafețe.

    Îndepărtarea eficientă a buruienilor cu apă fierbinte

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