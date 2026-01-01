Îndepărtarea buruienilor cu apă caldă

Tipul procedurii Aparate cu apă caldă termică Aparate cu spumă caldă termică Aparate cu abur termică Aparate cu aer fierbinte termică Dispozitive cu flacără termică Perie pentru buruieni mecanică Metoda pulverizării chimică

Proprietăți Aparate cu apă caldă Până la 98°C

Elimină părțile de pe suprafața solului și rădăcinile cu apă fierbinte Aparate cu spumă caldă > 100°C

Aparat de generat aburi cu ieșire opțională pentru spumă. Spuma este folosită pentru izolare și are scopul de a împiedica aburul să se răcească prea repede. Aparate cu abur > 100°C

Elimină părțile de pe suprafața solului. Cu toate acestea, transferul de căldură din abur nu este la fel de eficient ca cel din apa caldă. Rădăcinile nu sunt atacate eficient. Aparate cu aer fierbinte > 350°C

Eliminați buruienile cu căldură intensă din aerul cald. Dispozitive cu flacără > 400°C

Plantele sunt încălzite prin arderea gazelor, determinându-le să moară și în unele cazuri să ardă. Perie pentru buruieni Periile de buruieni îndepărtează plantele de la rădăcini. Metoda pulverizării Erbicidul se aplică pe frunze folosind o unitate de pulverizare.

Impactul asupra mediului Aparate cu apă caldă redus Aparate cu spumă caldă moderat Aparate cu abur redus Aparate cu aer fierbinte moderat Dispozitive cu flacără crescut Perie pentru buruieni redus Metoda pulverizării foarte crescut

Efect Aparate cu apă caldă Plantele și rădăcinile sunt slăbite și distruse, inclusiv semințele. Aparate cu spumă caldă Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată. Aparate cu abur Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată. Aparate cu aer fierbinte Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată. Dispozitive cu flacără Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată. Perie pentru buruieni Părțile de la suprafață sunt îndepărtate cu ajutorul unei perii de oțel. Metoda pulverizării Erbicidul slăbește și distruge structura celulară a plantei până la rădăcini.

Expunere la zgomot pentru utilizatori Aparate cu apă caldă redus Aparate cu spumă caldă redus Aparate cu abur moderat Aparate cu aer fierbinte moderat Dispozitive cu flacără crescut Perie pentru buruieni moderat Metoda pulverizării scăzut

Caracteristici speciale Aparate cu apă caldă Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile. Aparate cu spumă caldă Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile. Aparate cu abur Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile. Aparate cu aer fierbinte Ineficient în condiții umede. Dispozitive cu flacără Nu poate fi utilizat în condiții extrem de uscate, ineficient în condiții umede. Perie pentru buruieni Standard în zonele publice; conferă un aspect curat și ingrijit, deoarece buruienile sunt îndepărtate direct. Metoda pulverizării În general interzis, poate fi utilizat pe zone pavate și compactate numai cu autorizație specială, certificatul de expertiză fiind necesar.

Durabilitate / eficacitate Aparate cu apă caldă crescute Aparate cu spumă caldă crescute Aparate cu abur moderate Aparate cu aer fierbinte scăzute Dispozitive cu flacără scăzute Perie pentru buruieni moderate Metoda pulverizării crescute

Frecvența de aplicare Aparate cu apă caldă Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an. Aparate cu spumă caldă Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an. Aparate cu abur 4-6 aplicări. Aparate cu aer fierbinte Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni. Dispozitive cu flacără Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni. Perie pentru buruieni Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni. Metoda pulverizării Până la 4 aplicări în primul an.