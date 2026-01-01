Îndepărtarea buruienilor cu apă caldă

Până la 98°C
Elimină părțile de pe suprafața solului și rădăcinile cu apă fierbinte
> 100°C
Aparat de generat aburi cu ieșire opțională pentru spumă. Spuma este folosită pentru izolare și are scopul de a împiedica aburul să se răcească prea repede.
> 100°C
Elimină părțile de pe suprafața solului. Cu toate acestea, transferul de căldură din abur nu este la fel de eficient ca cel din apa caldă. Rădăcinile nu sunt atacate eficient.
> 350°C
Eliminați buruienile cu căldură intensă din aerul cald.
> 400°C
Plantele sunt încălzite prin arderea gazelor, determinându-le să moară și în unele cazuri să ardă.
Periile de buruieni îndepărtează plantele de la rădăcini.
Erbicidul se aplică pe frunze folosind o unitate de pulverizare.
Plantele și rădăcinile sunt slăbite și distruse, inclusiv semințele.
Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată.
Plantele sunt slăbite și distruse. Pătrundere limitată.
Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată.
Creșterea la suprafață este distrusă. Pătrundere limitată.
Părțile de la suprafață sunt îndepărtate cu ajutorul unei perii de oțel.
Erbicidul slăbește și distruge structura celulară a plantei până la rădăcini.
Expunere la zgomot pentru utilizatori
Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.
Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.
Poate fi utilizat pe toate suprafețele, inclusiv în zone critice și greu accesibile.
Ineficient în condiții umede.
Nu poate fi utilizat în condiții extrem de uscate, ineficient în condiții umede.
Standard în zonele publice; conferă un aspect curat și ingrijit, deoarece buruienile sunt îndepărtate direct.
În general interzis, poate fi utilizat pe zone pavate și compactate numai cu autorizație specială, certificatul de expertiză fiind necesar.
Durabilitate / eficacitate
Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an.
Până la 4 aplicări în primul an, în scădere următorul an.
Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.
Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.
Aplicarea trebuie repetată la fiecare 4 săptămâni.
Până la 4 aplicări în primul an.