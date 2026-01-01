Praful poate fi clasificat în funcție de materialul din care este făcut, cum ar fi exemplele de mai jos:

Praf de lemn

Lucrarea și prelucrarea lemnului de conifere, de foioase sau a placajelor produce nu numai așchii de lemn, ci și praf fin de lemn. Acesta poate duce la stres sever asupra căilor respiratorii, plămânilor și mucoasei nazale și poate fi chiar cancerigen. De asemenea, praful de lemn este combustibil și exploziv atunci când este amestecat cu aerul, ceea ce creează un risc suplimentar.

Praf de siliciu

Praful de siliciu este eliberat în aer atunci când lucrați cu materiale precum mortar, beton sau gresie. Praful de siliciu pătrunde adânc în căile respiratorii și poate afecta permanent plămânii. Sunt deosebit de periculoase particulele fine de fibre care se fixează în plămâni. Acest lucru poate duce la cicatrizarea țesutului pulmonar (fibroză pulmonară).

Praf de azbest

Trebuie să se acorde o atenție deosebită la manipularea azbestului, care se găsește încă în multe clădiri existente. Praful de azbest este clasificat drept cancerigen, deoarece fibrele de azbest pot provoca nu numai azbestoză (boală inflamatorie cronică a tractului respirator și a plămânilor), ci și formarea de tumori în plămâni.

Praf de construcție dăunător

Praful toxic produs de plumb, mangan sau cadmiu poate irita căile respiratorii sau pielea. De asemenea, acestea conțin substanțe periculoase. Aceste produse secundare ale acestor prafuri nocive de șantier sunt cancerigene sau afectează organele interne, cum ar fi ficatul, splina și rinichii. Ele sunt produse, de exemplu, în timpul sudării (fumuri de sudură).

Praf exploziv

Praful poate fi exploziv atunci când întâlnește aerul, dacă praful este din material combustibil. Exemple de astfel de materiale sunt cărbunele, lemnul și făina, precum și substanțele anorganice precum magneziul și aluminiul. Doar o mică scânteie rezultată, de exemplu, din scoaterea unei prize electrice sau din descărcarea electricității statice, poate fi suficientă pentru a declanșa un incendiu.