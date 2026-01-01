    DE CE ESTE IMPORTANT SĂ ELIMINAȚI CORECT PRAFUL DE CONSTRUCȚII?

    Vizibilitatea redusă sau echipamentele de lucru nefolosite sunt doar câteva dintre motivele pentru creșterea prafului la locul de muncă. Acesta nu este doar un risc potențial pentru siguranță, ci și un risc pentru sănătatea lucrătorilor. Problemele de sănătate legate de praful din construcții variază de la iritații și inflamații ale sistemului respirator la boli pulmonare cronice și un risc crescut de boli cardiovasculare. Controlul și îndepărtarea profesională a prafului din construcții pot asigura în mod eficient un mediu mai sigur.

    Îndepărtarea prafului de construcții cu aspiratoare umed-uscate

    Ce tipuri de praf de construcție există?

    Pentru a îndepărta în siguranță praful din construcții, este important să cunoașteți tipul de praf cu care vă confruntați. Chiar și prafurile presupus inofensive pot avea un impact negativ asupra sănătății dumneavoastră sau pot provoca daune de durată dacă concentrația de praf din aer este foarte mare. De asemenea, dacă lucrați cu materiale combustibile, acesta poate genera praf exploziv. Pulberile pot fi clasificate în funcție de potențialul lor de pericol, care depinde de dimensiunea particulelor, tipul de material și forma externă.

    Praful grosier constă în particule cu un diametru de cel puțin 10 μm. Particulele mai mici de praf fin între 10 μm și 0,1 μm pot intra deja în nas, gât și trahee (praf inhalabil sau E). Praful alveolar (respirabil) sau A are diametrul particulelor mai mic de 0,1 μm și este atât de fin încât ajunge și la căile respiratorii mai profunde și la alveole.

    Praful poate fi clasificat în funcție de materialul din care este făcut, cum ar fi exemplele de mai jos:

    Praf de lemn

    Lucrarea și prelucrarea lemnului de conifere, de foioase sau a placajelor produce nu numai așchii de lemn, ci și praf fin de lemn. Acesta poate duce la stres sever asupra căilor respiratorii, plămânilor și mucoasei nazale și poate fi chiar cancerigen. De asemenea, praful de lemn este combustibil și exploziv atunci când este amestecat cu aerul, ceea ce creează un risc suplimentar.

    Praf de siliciu

    Praful de siliciu este eliberat în aer atunci când lucrați cu materiale precum mortar, beton sau gresie. Praful de siliciu pătrunde adânc în căile respiratorii și poate afecta permanent plămânii. Sunt deosebit de periculoase particulele fine de fibre care se fixează în plămâni. Acest lucru poate duce la cicatrizarea țesutului pulmonar (fibroză pulmonară).

    Praf de azbest

    Trebuie să se acorde o atenție deosebită la manipularea azbestului, care se găsește încă în multe clădiri existente. Praful de azbest este clasificat drept cancerigen, deoarece fibrele de azbest pot provoca nu numai azbestoză (boală inflamatorie cronică a tractului respirator și a plămânilor), ci și formarea de tumori în plămâni.

    Praf de construcție dăunător

    Praful toxic produs de plumb, mangan sau cadmiu poate irita căile respiratorii sau pielea. De asemenea, acestea conțin substanțe periculoase. Aceste produse secundare ale acestor prafuri nocive de șantier sunt cancerigene sau afectează organele interne, cum ar fi ficatul, splina și rinichii. Ele sunt produse, de exemplu, în timpul sudării (fumuri de sudură).

    Praf exploziv

    Praful poate fi exploziv atunci când întâlnește aerul, dacă praful este din material combustibil. Exemple de astfel de materiale sunt cărbunele, lemnul și făina, precum și substanțele anorganice precum magneziul și aluminiul. Doar o mică scânteie rezultată, de exemplu, din scoaterea unei prize electrice sau din descărcarea electricității statice, poate fi suficientă pentru a declanșa un incendiu.

    Ce înseamnă clasele de praf de construcție L, M și H?

    Praful din construcții este clasificat în trei clase: L (scăzut), M (mediu) și H (ridicat) pe baza nivelului de risc pentru sănătate pe care îl prezintă. Aceste clasificări ajută la determinarea echipamentului de curățare adecvat necesar pentru eliminarea eficientă a prafului din construcții. În esență, cu cât este mai mare riscul potențial pentru sănătate al prafului, cu atât mai mică ar trebui să fie concentrația acestuia în aerul interior. Pentru a respecta valorile concentrației maxime admisibile (CMA) definite legal, care sunt specificate în mg/m³, performanța filtrului dispozitivului de aspirare și debitul de aer trebuie să fie de calitate superioară dacă valoarea CMA este mai mică.

    Aspiratoarele clasificate în clasa L sunt adecvate pentru curățarea prafului din construcții care prezintă un risc scăzut, cum ar fi praful de var sau de gips. Aceste aspiratoare au performanțe de filtrare adecvate și nu sunt necesare orientări specifice pentru eliminarea prafului. În schimb, aspiratoarele din clasele M și H sunt necesare pentru extragerea prafurilor moderat și foarte periculoase, cum ar fi praful de lemn de esență tare sau de beton, praful de azbest, praful de plumb sau praful care conține bacterii. Aceste aspiratoare de siguranță au cerințe de proiectare specifice, cum ar fi monitorizarea fluxului de aer și alertarea utilizatorilor atunci când puterea de aspirare scade. În plus, trebuie utilizate filtre adecvate pentru a preveni generarea de praf în timpul îndepărtării, depozitării și eliminării, iar dispozitivul trebuie să fie sigilat corespunzător pentru a asigura eficacitatea.

    Aspirarea prafului de construcție cu aspiratoare Kärcher

    Clasa de praf

    Limita maximă de expunere

    Potrivit pentru

    Cazuri de utilizare

    L

    ≤ 1.0 %

    Pulberi cu o valoare MAC de > 1 mg/m³

    Praf de var
    Praf de ipsos

    M

    < 0.1 %

    Pulberi cu o valoare MAC de > 1 mg/m³
    Praf de lemn cu max. 1200 W/50 l

    Praf de lemn (fag, elan)
    Praf de vopsea
    Praf ceramic
    Praf de plastic

    H

    < 0.005 %

    Pulberi cu o valoare MAC de > 0,1 mg/m³
    Praf cancerigen [Regulamentul COSHH din 2002 privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate (Control of Substances Hazardous to Health)
    Pulberi patogene

    Praf cancerigen (plumb, cărbune, cobalt, nichel, gudron, cupru, cadmiu etc.)
    Mucegai, bacterii
    Germeni
    Formaldehidă

    Cerință adăugată pentru azbest

    < 0.005 %

    Praf care conține azbest

    Praf de azbest de la încălzitoarele electrice sau pereții de protecție împotriva incendiilor

    Praf exploziv (ATEX zona 22)

    Ca și clasele L, M și H cu cerințe suplimentare

    Pulberi din clase de pulberi explozive în zona 22

    Praf de hârtie
    Praf de făină

    Ce industrii și ocupații prezintă un risc crescut de expunere la praf?

    Expunerea la praf este o problemă în multe industrii, în special în brutării, în construcții, cariere, producție, depozitare și agricultură. Reciclarea materialelor a adus, de asemenea, un nou set de lucrători în contact cu praf dăunător.

    Industrii cu expunere crescută la praf

    Sfaturi pentru controlul prafului și eliminarea prafului după lucrările de construcție

    Fie că lucrați pe un șantier de construcții, într-o fabrică de prelucrare a metalelor sau ca tâmplar, tăierea, tăierea cu ferăstrăul, șlefuirea și frezarea zilnice produc praf în aer. Această formare de praf trebuie întotdeauna ținută sub control. Vestea bună este că îndepărtarea prafului din construcții se poate face eficient și în siguranță. Cu toate acestea, este esențial să se controleze praful din construcții prin menținerea locului de muncă cât mai lipsit de praf posibil de la început până la sfârșit. Cantitatea de praf din construcții ar trebui suprimată, dar, în cazul în care apare, praful nu trebuie lăsat să se răspândească. Pentru a proteja sănătatea lucrătorilor, se recomandă măsuri de precauție suplimentare, cum ar fi purtarea de îmbrăcăminte de protecție și măști respiratorii.

    Primul pas: luați măsuri de precauție pentru reducerea prafului

    1. Evaluarea expunerii la praf

    Dacă la locul de muncă există praf, trebuie să efectuați o evaluare a riscurilor înainte de începerea lucrului. Verificați de la HSE valorile limită de expunere la locul de muncă (WEL) definite legal pentru diferite tipuri de praf și măsurați expunerea la praf la locul de muncă. Uneori ar putea fi necesar să prelevați o probă din aer pentru a determina nivelul de expunere la praf.

    2. Limitarea utilizării de materiale și proceduri care generează praf

    Poate fi mai ușor să preveniți praful decât să îl eliminați. Dacă este posibil, alegeți materiale care generează cât mai puțin praf. Exemple sunt granulele, materiile prime umezite sau produsele finite precum mortarul. Utilizați prelucrarea umedă sau umedă, dacă este posibil, precum și abrazivi fără siliciu și unelte mai puțin puternice.

    3. Să permită formarea și prevenirea

    Efectele periculoase ale prafului asupra sănătății lucrătorilor trec adesea neobservate, ceea ce face din formare un aspect crucial al promovării practicilor sigure de manipulare a prafului la locul de muncă. În plus, controalele periodice efectuate de medicii companiei sau de medici externi sunt foarte recomandate pentru monitorizarea și menținerea stării de bine a lucrătorilor.

    4. Organizarea fluxurilor de lucru

    Un loc de muncă ar trebui să fie proiectat astfel încât să poată fi curățat rapid și temeinic, deoarece acest lucru ajută la reducerea cantității de praf. Angajații pot îndepărta rapid praful din construcții cu ajutorul aspiratoarelor. De asemenea, ar trebui să aveți în vedere stabilirea unor programe fixe de curățenie și a unor reguli de igienă. Furnizarea de facilități de spălare și dușuri pentru lucrători este, de asemenea, o opțiune bună.

    5. Purtați îmbrăcăminte de protecție

    Purtarea echipamentului de protecție individuală (EPI) - în special a aparatelor de respirat, a ochelarilor de protecție și a mănușilor - este foarte recomandată și, adesea, obligatorie pentru sarcinile care implică mult praf. Îmbrăcămintea de protecție este spălată și depozitată separat de îmbrăcămintea normală de lucru. Lucrătorii ar trebui, de asemenea, să primească o formare adecvată cu privire la utilizarea corectă a EPP și RPE.

    Siguranța muncii pe șantierele de construcții

    Fiecare domeniu de activitate aduce cu sine propriile pericole individuale - fizice sau psihologice. Cu toate acestea, siguranța muncii joacă un rol foarte important pe șantierele de construcții, deoarece, conform statisticilor, capacitatea de accidentare aici este aproape de două ori mai mare decât la alte locuri de muncă. Siguranța ocupațională în industria construcțiilor include, de asemenea, întreținerea corespunzătoare și curățarea corespunzătoare a locului de muncă asociată.

    6. Depozitarea etanșă la praf

    Depozitarea etanșă la praf și eliminarea materialelor care generează praf trebuie depozitate în containere sau saci închiși. Deșeurile de praf sunt cel mai bine eliminate imediat și, dacă este posibil, prin intermediul recipientului aspiratorului.

    7. Verificarea și îngrijirea echipamentelor

    Pentru a controla praful de pe șantierele de construcții și de la alte locuri de muncă, echipamentul de curățare trebuie verificat în mod regulat pentru a se asigura o putere suficientă de aspirare și performanța filtrelor. Sistemele de extracție, cum ar fi sistemele de ventilație cu evacuare în ateliere, fabrici sau pe șantierele de construcții, trebuie instalate profesional și întreținute periodic.

    Al doilea pas: Îndepărtați praful de construcție prin curățare consecventă

    8. Aspirați locul de muncă

    Pentru a preveni împrăștierea prafului, extragerea acestuia trebuie efectuată întotdeauna direct acolo unde este generat. Unitatea de extracție trebuie să fie poziționată cât mai aproape posibil de sursa de praf și îndreptată spre locul în care se deplasează praful. În cazul în care nu este posibil să colectați praful generat la sursă, puteți utiliza alternativ extractoare de praf mobile, sisteme de extracție, aspiratoare sau purificatoare de aer.

    Mașinile portabile utilizate pentru tăiat, șlefuit sau frezat pot fi conectate fără efort la o unitate de aspirație prin intermediul unei prize de curent cu un mecanism de pornire automată. Această caracteristică ingenioasă permite sistemului de extracție să se activeze imediat ce mașina este pornită, simplificând procesul și reducând riscul de inhalare a prafului.

    Aspiratoare și filtre pentru diferite clase de praf

    Adecvarea aspiratoarelor pentru extragerea prafului depinde de industrie, de procesele de lucru și de cantitățile de praf. Aspiratoarele umed-uscate, aspiratoarele de praf pentru construcții, aspiratoarele antideflagrante pentru zona 22 și aspiratoarele din clasele M și H sunt câteva exemple. Aceste dispozitive au diferite niveluri de putere de aspirare și de performanță a filtrelor. În cazul eliminării prafului de azbest, trebuie îndeplinite cerințe tehnice speciale, cum ar fi clasa H și aprobarea pentru îndepărtarea prafului de azbest. În plus, aspiratoarele utilizate pentru praful exploziv din construcții trebuie să îndeplinească standarde legale specifice, inclusiv certificarea ATEX și clasificarea pentru diferite zone de pericol (zonele 20-22). În mod ideal, filtrul aspiratorului trebuie să aibă carcasa sa, permițând înlocuirea filtrului fără contact direct, limitând astfel contaminarea.

    În aspiratoarele industriale, filtrele plate plisate sunt foarte populare datorită capacității lor de a oferi o suprafață de filtrare relativ mare într-un spațiu compact. Aceste filtre sunt, de obicei, fabricate din hârtie nanoacoperită sau din materiale plastice durabile, cum ar fi PES (polietersulfon). Filtrele PES sunt deosebit de robuste, rezistente la umezeală și chiar la murdăria lichidă, ceea ce le face superioare filtrelor de hârtie. Materialele din fibră de sticlă sunt frecvent utilizate în aspiratoarele din clasa H, deși aceste filtre nu sunt lavabile. Cu toate acestea, aspiratoarele de siguranță moderne din clasa H utilizează acum filtre PTFE (politetrafluoretilenă), care pot fi spălate și curățate cu jeturi de aer, iar eliminarea lor este mult mai ușoară. Spre deosebire de setul de filtre de siguranță prescris necesar pentru eliminarea fără praf, utilizarea unui sac de eliminare PE etanș, special aprobat, este de obicei suficientă pentru a asigura o eliminare fără praf atunci când se utilizează un filtru PTFE. Această caracteristică simplifică considerabil procesul de eliminare. Cu toate acestea, este esențial să rețineți că praful foarte periculos, cum ar fi azbestul, rămâne o excepție de la această regulă.

    Atunci când se îndepărtează cantități mari de praf, filtrul se poate înfundă rapid, rezultând o reducere a puterii de aspirare. Pentru a preveni acest lucru, aspiratoarele de siguranță sunt echipate cu sisteme de curățare a filtrului. Acestea împiedică înfundarea filtrului, asigurând îndepărtarea unor cantități mari de praf fin fără întreruperea fluxului de lucru sau pierderea puterii de aspirare.

    9. Curățați pardoselile

    Pentru a obține un mediu de lucru cu adevărat lipsit de praf, este important să vă asigurați că, odată ce praful de construcție s-a depus pe podea, acesta nu este pur și simplu împins sau amestecat din nou. În plus față de aspiratoare, puteți utiliza, de asemenea, mașini de măturat și aspiratoare pentru a îndepărta praful de construcție și a asigura un mediu de lucru fără praf. În cazul în care praful de construcție s-a depus pe podea peste noapte, este recomandat să curățați podeaua la prima oră a dimineții, înainte de a începe lucrul. De asemenea, puteți utiliza mașini de măturat manual cu împingere pentru curățarea zonelor mai mici. Pentru zonele mai mari se recomandă mașinile de măturat operate manual cu motoare electrice. Suprafețele foarte mari pot fi curățate cu ușurință cu ajutorul mașinilor de măturat cu motor electric. Tipul de perie are, de asemenea, un impact semnificativ asupra rezultatului. Mașinile de măturat cu o rolă principală moale, cu peri foarte fini și denși, sunt cele mai bune pentru colectarea prafului fin. Prin urmare, acestea sunt deosebit de potrivite pentru îndepărtarea prafului din construcții de pe podelele netede.

    Sistemul eficient de filtrare al al mașinii de măturat asigură, de asemenea, un aer de evacuare curat, prevenind impuritățile suplimentare din aer. Praful învârtit de rola măturătoare este extras de o turbină de aspirație și separat într-un filtru corespunzător. Filtrul este fabricat fie din hârtie, fie din poliester sau din material nețesut. Pentru a asigura și o durabilitate mai mare a filtrului atunci când se curăță cantități mari de praf, filtrele trebuie curățate manual sau, dacă este disponibil, cu un sistem automat de curățare a filtrelor.

    Sfat - Utilizați marcaje pentru a vă ajuta

    Marcajele de pe podea pot ajuta la estimarea cantității de praf acumulat și pot servi ca indicator al necesității unei curățări imediate.

    10. Important: Nu utilizați aer comprimat

    Suflarea cu aer comprimat a prafului din construcții de pe utilaje, unelte sau haine poate părea un lucru convenabil de făcut. Cu toate acestea, chiar dacă praful dispare, acest lucru este doar momentan; el este încă acolo. Suflarea prafului doar îl învârte în aer, dar nu îl elimină. Din același motiv, ar trebui evitată și măturarea podelelor cu o simplă mătură.

    Îndepărtarea așchiilor și a prafului de lemn

    În plus față de așchii de lemn, prelucrarea lemnului produce, de asemenea, praf fin de lemn prin tăiere, găurire, șlefuire. Expunerea la praful de lemn poate avea efecte negative atât asupra sistemului respirator, cât și asupra pielii, precum și poate provoca reacții alergice. În plus, există un risc potențial ca praful de lemn să se amestece cu aerul și să creeze un amestec exploziv. Pentru a asigura un mediu de lucru sigur, cu praf și pericole minime, este esențial să se pună în aplicare metode adecvate pentru extragerea așchiilor și a prafului de lemn. Aspiratoarele industriale și aspiratoarele de praf sunt utilizate în mod obișnuit în acest scop, tipul specific de filtru fiind selectat în funcție de zona de utilizare prevăzută.

    Îndepărtarea azbestului

    Azbestul a fost utilizat de tone în industria construcțiilor timp de decenii. Cu toate acestea, din cauza riscurilor pentru sănătate asociate cu inhalarea azbestului, importul, furnizarea și utilizarea tuturor tipurilor de azbest au fost interzise în Regatul Unit din 1999. Cu toate acestea, pericolele azbestului reprezintă încă și astăzi o provocare pentru companiile specializate, deoarece materialele de construcție care conțin încă azbest sunt adesea detectate în timpul lucrărilor de renovare sau demolare a clădirilor vechi. Din articolul nostru veți afla cum poate fi îndepărtat și eliminat azbestul și ce măsuri de siguranță trebuie luate.

    Îndepărtarea așchiilor metalice

    Îndepărtarea așchiilor metalice

    Așchiile sunt un produs secundar inevitabil al prelucrării metalelor, fie prin producție automată, fie prin prelucrare manuală. Cu toate acestea, acumularea de așchii metalice grosiere poate provoca deteriorarea mașinilor de producție costisitoare și poate reduce calitatea produselor în timp. În plus, atunci când sunt combinate cu reziduurile de lichid de răcire, așchiile pot crea podele alunecoase, crescând riscul de accidente. Pentru a asigura siguranța lucrătorilor și pentru a proteja infrastructura de producție, îndepărtarea regulată a așchiilor metalice din mediul de lucru este esențială. Trebuie utilizate sisteme de extracție eficiente sau aspiratoare capabile să manipuleze praful metalic, echipate cu accesoriile corespunzătoare pentru a permite o curățare eficientă și completă.

    Îndepărtarea prafului din construcții în conformitate cu legea

    Limita maximă de expunere la locul de muncă (WEL) este de obicei reglementată prin lege, dar aceasta poate varia în diferite țări. Pentru a se asigura că nu este depășită cantitatea maximă specificată de praf de construcții din aer, aspiratoarele și sistemele de filtrare trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare. Acest lucru depinde, de asemenea, de tipul de praf. Prin urmare, trebuie să examinați cu atenție normele aplicabile pentru fiecare caz de utilizare, pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos în ceea ce privește praful.

