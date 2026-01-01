1. Evaluarea expunerii la praf
Dacă la locul de muncă există praf, trebuie să efectuați o evaluare a riscurilor înainte de începerea lucrului. Verificați de la HSE valorile limită de expunere la locul de muncă (WEL) definite legal pentru diferite tipuri de praf și măsurați expunerea la praf la locul de muncă. Uneori ar putea fi necesar să prelevați o probă din aer pentru a determina nivelul de expunere la praf.
2. Limitarea utilizării de materiale și proceduri care generează praf
Poate fi mai ușor să preveniți praful decât să îl eliminați. Dacă este posibil, alegeți materiale care generează cât mai puțin praf. Exemple sunt granulele, materiile prime umezite sau produsele finite precum mortarul. Utilizați prelucrarea umedă sau umedă, dacă este posibil, precum și abrazivi fără siliciu și unelte mai puțin puternice.
3. Să permită formarea și prevenirea
Efectele periculoase ale prafului asupra sănătății lucrătorilor trec adesea neobservate, ceea ce face din formare un aspect crucial al promovării practicilor sigure de manipulare a prafului la locul de muncă. În plus, controalele periodice efectuate de medicii companiei sau de medici externi sunt foarte recomandate pentru monitorizarea și menținerea stării de bine a lucrătorilor.
4. Organizarea fluxurilor de lucru
Un loc de muncă ar trebui să fie proiectat astfel încât să poată fi curățat rapid și temeinic, deoarece acest lucru ajută la reducerea cantității de praf. Angajații pot îndepărta rapid praful din construcții cu ajutorul aspiratoarelor. De asemenea, ar trebui să aveți în vedere stabilirea unor programe fixe de curățenie și a unor reguli de igienă. Furnizarea de facilități de spălare și dușuri pentru lucrători este, de asemenea, o opțiune bună.
5. Purtați îmbrăcăminte de protecție
Purtarea echipamentului de protecție individuală (EPI) - în special a aparatelor de respirat, a ochelarilor de protecție și a mănușilor - este foarte recomandată și, adesea, obligatorie pentru sarcinile care implică mult praf. Îmbrăcămintea de protecție este spălată și depozitată separat de îmbrăcămintea normală de lucru. Lucrătorii ar trebui, de asemenea, să primească o formare adecvată cu privire la utilizarea corectă a EPP și RPE.