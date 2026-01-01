Dacă mașina de măturat are un motor pe benzină sau diesel, este important să verificați periodic nivelul uleiului și filtrul de aer. De asemenea, este important să verificați presiunea din pneuri - dacă aceasta este prea mică, unitatea de măturat se va apropia prea mult de sol și poate fi deteriorată. Elementele de filtrare de deasupra containerului de murdărie trebuie curățate pentru a îndepărta praful fin și pentru a preveni deteriorarea echipamentului. Acest lucru se face fie manual, fie prin intermediul unei raclete. Mașinile mai moderne sunt echipate cu tehnologie de curățare automată a filtrelor.
În plus, filtrul trebuie curățat în mod regulat cu un aspirator umed-uscat. De asemenea, daca este din poliester, filtrul poate fi spălat. Acesta nu trebuie curățat niciodată cu aer comprimat, deoarece particulele de praf eliberate sunt adesea dăunătoare pentru sănătate. În al doilea rând, elementele de filtrare pot fi distruse și își pot pierde funcția. Curățarea cu înaltă presiune nu este recomandată, pentru că ar putea deteriora lamelele filtrului.
În cele din urmă, rolele de măturat de pe mașină trebuie verificate, la fel ca în cazul mașinilor de spălat pardoseli. Daca în rolă se prind materiale de ambalare/cordoanele, acestea trebuie îndepărtate sau tăiate. Rola principală de măturat se uzează relativ repede pe suprafețe poroase, cum ar fi pavelele, betonul sau suprafețele asfaltate. Pentru a obține rezultate bune, sistemul de măturare va trebui reajustat la unele modele. Dacă acesta este setat prea jos, se va uza prea repede. Dacă este prea sus, nu va funcționa corespunzător.