Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Îngrijirea mașinilor de curățare comercială

    Zi de zi, mașinile de măturat cu aspirare și mașinile de spălat pardoseli sunt folosite pentru a menține curățenia în supermarketuri, unități industriale, depozite sau hoteluri. Acestea adună cantități mari de murdărie, iar menținearea curățeniei și igienei ajută la formarea unei prime impresii bune, contribuie la păstrarea valorii și ajută la prevenirea pericolelor de alunecare. Pentru ca mașinile de curățare comercială să atingă performanțe optime de curățare și să își maximizeze durata de viață, va trebui să faceți mai mult decât să goliți containerul de colectare a murdăriei. Iată un ghid pentru îngrijirea mașinilor de curățenie comercială.

    Îngrijirea mașinilor de curățare comercială

    Mașinile de spălat pardoseli

    Capetele de frecare, lamelele de aspirație, furtunurile de aspirație și rezervoarele de murdărie - toate aceste componente ale mașini de spălat pardoseli sunt în mod constant în contact cu apa murdară. Reziduurile de murdărie rămase în sistem se pot acumula și, apar mirosuri neplăcute. În timp, pot apărea deficiențe tehnice. Pentru a evita acest lucru, sunt necesare îngrijirea sistematică a mașinilor de curățare comercială și inspecțiile după fiecare utilizare.

    O abordare sistematică ajută

    Ridicarea capului de frecare

    Mai întâi, ridicați capul de frecare și bara de aspirație astfel încât periile de frecare și lamelele de cauciuc să fie demontate și pregătite pentru curățare.

    Golirea rezervorului de apă murdară

    Apa murdară este apoi evacuată în canalul de scurgere prin intermediul unui furtun de scurgere. Capătul furtunului poate fi strâns pentru a măsura sau a controla debitul de apă.

    Curățarea filtrului de murdărie grosieră

    Deasupra turbinei mașinii de spălat pardoseli se va afla un filtru de scame care va trebui curățat, la fel ca și filtrul de murdărie grosieră de pe admisia rezervorului de apă murdară. Acestea rețin murdăria grosieră, cum ar fi așchiile de lemn, resturile de carton sau frunzele, astfel încât turbina să nu fie deteriorată și scurgerea din rezervor să nu se înfunde.

    Limpezirea duzei de aspirație

    După curățarea filtrelor, duza de aspirație și furtunul de aspirație sunt limpezite cu apă curată spre bara de aspirație.

    Containerul pentru murdărie și capacul trebuie și ele spălate. Aici, un detaliu important este adesea uitat, și anume garnitura de cauciuc de pe capac. La închiderea recipientului, această garnitură de cauciuc poate crea vidul necesar doar dacă nu există murdărie în el și nu este deteriorat. Cu toate acestea, vidul este necesar pentru ca întregul sistem să rămână etanș și să asigure un rezultat bun al curățării. De asemenea, este o idee bună să curățați containerul de murdărie la anumite intervale de timp cu o lavetă sau o perie și un agent de curățare pentru a îndepărta grăsimea și uleiul de pe pereți. În poziția de parcare, capacul trebuie să rămână deschis pentru a se usca complet și pentru a nu se forma mirosuri neplăcute.

    Capacul containerului de apă murdară în poziția de parcare

    Inspecția barei de aspirație și a unității de frecare

    Curățarea lamelei de aspirație

    Bara de aspirație este în permanență în contact cu apă murdară, nisip, ulei și noroi. Se înșurubează manual și poate fi îndepărtată cu ușurință din suport. Apoi poate fi clătită și curățată cu o lavetă sau o perie, dacă este necesar. Este important să verificați dacă lamelele de cauciuc sunt uzate sau fisurate. De regulă, o lamelă de cauciuc se poate folosi și invers și, prin urmare, poate fi utilizată de două ori înainte de a fi necesară înlocuirea. Lamelele intacte sunt o condiție necesară pentru un rezultat bun al aspirării

    Capul de frecare este principalul element în curățarea umedă cu ajutorul și merită atenția noastră dedicată. Periile disc ale capului de frecare pot fi demontate cu ajutorul unei pedale. Periile rolă pot fi îndepărtate fără unelte cu ajutorul unui buton rotativ.

    În cazul unui cap de frecare cu perii rolă, viteza mare (până la 1.300 rpm) poate prelua scotch-ul ambalajelor și să distrugă peria. În plus, tava de măturat murdăria grosieră trebuie îndepărtată și golită după fiecare curățare, deoarece captează pietre ascuțite, obiecte cu muchii ascuțite sau așchii de sticlă. Dacă acestea nu sunt îndepărtate, pot provoca zgârieturi pe pardoseli în timpul procesului de frecare.

    Întreținerea mașinilor de măturat cu aspirare

    Dacă mașina de măturat are un motor pe benzină sau diesel, este important să verificați periodic nivelul uleiului și filtrul de aer. De asemenea, este important să verificați presiunea din pneuri - dacă aceasta este prea mică, unitatea de măturat se va apropia prea mult de sol și poate fi deteriorată. Elementele de filtrare de deasupra containerului de murdărie trebuie curățate pentru a îndepărta praful fin și pentru a preveni deteriorarea echipamentului. Acest lucru se face fie manual, fie prin intermediul unei raclete. Mașinile mai moderne sunt echipate cu tehnologie de curățare automată a filtrelor.

    În plus, filtrul trebuie curățat în mod regulat cu un aspirator umed-uscat. De asemenea, daca este din poliester, filtrul poate fi spălat. Acesta nu trebuie curățat niciodată cu aer comprimat, deoarece particulele de praf eliberate sunt adesea dăunătoare pentru sănătate. În al doilea rând, elementele de filtrare pot fi distruse și își pot pierde funcția. Curățarea cu înaltă presiune nu este recomandată, pentru că ar putea deteriora lamelele filtrului.

    În cele din urmă, rolele de măturat de pe mașină trebuie verificate, la fel ca în cazul mașinilor de spălat pardoseli. Daca în rolă se prind materiale de ambalare/cordoanele, acestea trebuie îndepărtate sau tăiate. Rola principală de măturat se uzează relativ repede pe suprafețe poroase, cum ar fi pavelele, betonul sau suprafețele asfaltate. Pentru a obține rezultate bune, sistemul de măturare va trebui reajustat la unele modele. Dacă acesta este setat prea jos, se va uza prea repede. Dacă este prea sus, nu va funcționa corespunzător.

    Filtru lavabil din poliester

    Totul despre tracțiunea cu baterii

    Încărcarea echipamentului

    În funcție de echipamente, cu mentenanță redusă sau fără, la mașinile mai mari de spălat pardoseli sau măturat-aspirat, cu o capacitate de 40 litri sau mai mult, sunt utilizate baterii pentru tracțiune. În ambele cazuri, praful și murdăria trebuie mai întâi îndepărtate de pe baterii pentru a preveni scurgerile și daunele tehnice. Bateriile sunt mai eficiente la temperaturi de aproximativ 20 °C. La temperaturi ambientale de peste 40 °C și sub 5 °C, performanța scade brusc. Pentru o încărcare completă ar trebui să se respecte un timp de încărcare de 12-14 ore, procesul de încărcare în sine fiind complet automatizat. Dacă aparatul este setat pe Off (oprit) cu ajutorul comutatorului cu cheie și este conectat la încărcător, acesta va verifica starea bateriei și o va încărca corespunzător. Dacă bateria este plină, încărcarea va fi oprită.

    Bateriile cu întreținere redusă necesită puțin mai multă implicare umană. Sigiliile de la fereastra de inspecție trebuie verificate cel puțin o dată pe săptămână. Dacă flotorul este aproape de geam, bateria are suficientă apă. Dacă flotorul este mai jos, va trebui adăugată apă distilată. În cazul bateriilor de dimensiuni mai mari, acest proces se realizează prin intermediul unui sistem de umplere centralizată (sistemul aquamatic). Este important să plasați recipientul cu apă distilată la cel puțin trei metri deasupra stației de umplere, astfel încât apa să curgă prin cădere și să nu se formeze bule de aer. De asemenea, este esențial ca umplerea cu apă să aibă loc după încărcare, în caz contrar acidul se poate scurge și poate provoca deteriorarea mașinii.

    Curățenia vine din interior, dar și din exterior

    Pe scurt, chiar și mașinile care asigură curățenia au nevoie de îngrijire și întreținere pentru a-și face treaba. Trebuie să rețineți că mașinile de curățenie murdare creează o impresie negativă. Prin urmare, merită să curățați în mod regulat exteriorul echipamentelor, astfel încât acestea să funcționeze și să arate bine.

    Produse adecvate pentru domeniul dvs. de aplicare

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aspirator profesional umed-uscat

    Echipamente pentru curățare manuală

    Echipamente pentru curățare manuală

    Furtunuri

    Furtunuri