Bara de aspirație este în permanență în contact cu apă murdară, nisip, ulei și noroi. Se înșurubează manual și poate fi îndepărtată cu ușurință din suport. Apoi poate fi clătită și curățată cu o lavetă sau o perie, dacă este necesar. Este important să verificați dacă lamelele de cauciuc sunt uzate sau fisurate. De regulă, o lamelă de cauciuc se poate folosi și invers și, prin urmare, poate fi utilizată de două ori înainte de a fi necesară înlocuirea. Lamelele intacte sunt o condiție necesară pentru un rezultat bun al aspirării

Capul de frecare este principalul element în curățarea umedă cu ajutorul și merită atenția noastră dedicată. Periile disc ale capului de frecare pot fi demontate cu ajutorul unei pedale. Periile rolă pot fi îndepărtate fără unelte cu ajutorul unui buton rotativ.

În cazul unui cap de frecare cu perii rolă, viteza mare (până la 1.300 rpm) poate prelua scotch-ul ambalajelor și să distrugă peria. În plus, tava de măturat murdăria grosieră trebuie îndepărtată și golită după fiecare curățare, deoarece captează pietre ascuțite, obiecte cu muchii ascuțite sau așchii de sticlă. Dacă acestea nu sunt îndepărtate, pot provoca zgârieturi pe pardoseli în timpul procesului de frecare.