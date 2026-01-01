Presa de struguri de vin este de obicei amplasată deasupra rezervoarelor de stocare, astfel încât sucul de struguri intră în rezervoare cu ajutorul gravitației după presare. Conform aceluiași principiu, furtunurile sau conductele utilizate pot fi pur și simplu clătite cu apă pentru a îndepărta orice reziduu.
În funcție de vinărie, în timpul procesului de învechire are loc o schimbare frecventă a rezervoarelor, în funcție de calendare diferite. Când începe fermentația, se adaugă drojdie, pielița strugurilor furnizează taninuri, iar depozitarea în butoaie de lemn conferă vinului aroma sa proprie. Vinul se dezvoltă în rezervoare sau în butoaie. După fermentare, rafinare și îndepărtarea drojdiei și a turbidității, acesta ajunge în rezervoare supraetajate pentru depozitare intermediară, înainte de a ajunge la linia de îmbuteliere.
Curățarea interioară a rezervoarelor și a butoaielor din cramă se face după fiecare golire cu sisteme automate sau cu un curățitor cu presiune. La exterior, cisternele pot fi curățate cu perii telescopice pentru curățarea fațadelor, care sunt disponibile ca accesorii pentru aparatul de curățat cu presiune. Pentru curățarea pardoselilor, sunt potrivite în special aparate de curățat cu presiune cu dispozitive de curățare suprafețelor ca accesorii și mașini de frecat-aspirat.