    Îngrijrea și curățarea podgoriilor

    Vinificatorii recoltează toamna munca unui an întreg, motiv pentru care trebuie să se acorde atenție în timpul sezonului de creștere și recoltarea corectă a culturilor speciale este deosebit de importantă. Datorită naturii sensibile a culturii și a importanței omogenității varietale, în viticultură, curățarea utilajelor pe tot parcursul sezonului și curățarea echipamentelor de vinificație în timpul recoltării și prelucrării strugurilor este o parte esențială a procesului de recoltare.

    Îngrijirea podgoriilor: îngrijirea culturilor speciale

    Spre deosebire de culturile arabile clasice și culturile de suprafață, viticultura se ocupă de culturi speciale. Deoarece strugurii de vin sunt deosebit de sensibili, îngrijirea viței de vie și crearea unor condiții bune de creștere sunt esențiale pentru o recoltă bună.

    Culegerea strugurilor de vin

    Cum să curățați echipamentul de fabricare a vinului

    Combaterea buruienilor este esențială în timpul sezonului de vegetație. Pulverizatoarele distribuie pesticidele biologice sau chimice pentru a ajunge pe întreaga suprafață. Din acest motiv, reziduurile se pot acumula pe tot echipamentul, precum și pe tractorul cu șenile înguste care poate fi utilizat, ceea ce crește nevoia de curățare și îngrijire a podgoriei. Accentul se pune aici pe menținerea valorii utilajelor în prezența substanțelor parțial corozive și pe prevenirea concentrațiilor selectiv ridicate care ar putea intra în sistemul de canalizare sau în zona înconjurătoare. De asemenea, este important să se prevină răspândirea dăunătorilor de la o podgorie la alta.

    În cazul în care pulverizatorul și tractorul sunt curățate direct în podgorie, se utilizează pe scară largă un aparat de curățat de înaltă presiune cu apă rece. Deoarece este important să fim independenți de infrastructură, aparatele de curățat de înaltă presiune alimentate cu baterii sau modelele alimentate cu combustibil sunt potrivite pentru acest scop. Dispozitivul alimentat cu baterii este opțiunea cea mai durabilă, deoarece evită emisiile. Totuși, utilizatorul are nevoie de o alimentare cu apă la fața locului. Pentru a obține un rezultat bun și pentru a elimina toate reziduurile de pesticide, mașinile trebuie spălate temeinic de sus până jos, într-o zonă care poate suporta urmele de pesticide foarte diluate rămase în apele reziduale.

    Sfat - purtați echipament individual de protecție:

    Este important ca operatorii să poarte echipament de protecție individuală (EPI) atunci când manipulează pesticide și curăță echipamente care au intrat în contact cu acestea. Un șorț de cauciuc, ochelari de protecție și mănuși cu gantere este cerința minimă.

    Îngrijirea podgoriilor: Curățarea utilajelor agricole

    În cazul în care curățarea utilajelor se face la fermă, trebuie respectate specificațiile locale specifice pentru zona de curățare. Atunci când lucrează în zona de curățare dedicată, utilizatorul beneficiază de mai multă flexibilitate în ceea ce privește tehnologia de curățare: se poate utiliza un aparat mobil de curățat cu presiune cu apă rece, precum și un aparat staționar de curățat cu presiune cu alimentare suplimentară cu apă caldă. Apa caldă obține rezultate mai rapide și scurtează timpul de uscare.

    Sfat - utilizați corect agenții de curățare:

    În plus, este posibil să se aplice un agent de curățare biodegradabil cu o lance cu spumă. Spuma de curățare aderă mai bine, prelungește timpul de expunere și crește astfel performanța de curățare, ceea ce reduce din nou timpul petrecut cu curățarea.

    Curățarea în viticultură în timpul recoltării: omogenitatea strugurilor

    Planul de recoltare determină ordinea în care soiurile de struguri și locurile sunt recoltate. Condițiile meteorologice joacă un rol important, la fel ca și diferitele perioade de coacere. Cu cât strugurii sunt lăsați mai mult timp pe vița de vie, cu atât crește riscul ca recolta să fie afectată de daune, boli sau dăunători.

    Pentru a asigura omogenitatea necesară și pentru a nu transfera niciun contaminant potențial existent, toate echipamentele de recoltare trebuie să fie clătite și curățate cu atenție cu un aparat de curățat de înaltă presiune după finalizarea fiecărei zone. Acest lucru se face fie la podgoria de la fața locului, fie la vinărie, în funcție de condițiile locale. Printre acestea se numără mașinile de recoltat, vehiculele de transport, cuvele sau butoaiele folosite la recoltarea manuală, precum și mașinile de despicat sau scuturat.

    Echipamente și recipiente de recoltare curate

    Sfat 1 - utilizați agenți de curățare numai în timpul curățării finale:

    Nu se utilizează detergenți la curățarea echipamentului utilizat pentru recoltarea strugurilor. Acest lucru previne contaminarea recoltei. Odată ce recoltarea este finalizată, se pot utiliza detergenți pentru curățarea finală.

    Sfat 2 - presiunea corectă și distanța de lucru:

    Nu există zone sensibile atunci când se curăță mașini, vase și echipamente de vinificație într-o zonă de curățare dedicată, astfel încât se poate utiliza cantitatea corectă de presiune și distanța.

    Curățarea în timpul procesării: curățenia pe drumul către produsul final

    După cules, strugurii pentru vinul alb intră direct în presă; strugurii pentru vinul roșu sunt lăsați în macerat pentru a permite colorantului să migreze de la pielițe în suc. Cuvele sau rezervoarele utilizate în acest scop trebuie curățate cu un aparat de curățat cu presiune după fiecare golire, pentru a elimina complet colorantul și pentru ca acesta să nu afecteze recoltele ulterioare de struguri.

    Presa este curățată imediat după presare cu un aparat de curățat cu presiune fără detergent, astfel încât să nu se depună murdăria. În funcție de dimensiune și design, este posibil ca piesele să trebuiască să fie dezasamblate, desfăcute sau scoase în timpul acestui proces.

    Sfat - preveniți alunecarea:

    Îndepărtați sucul de struguri lipicios de pe podea cu un aparat de curățat cu presiune sau cu o mașină de frecat aspirat compact pentru a preveni alunecarea și formarea de germeni. Acest lucru trebuie făcut zilnic.

    Depozitarea în viticultură: rezervoare și pivnițe

    Presa de struguri de vin este de obicei amplasată deasupra rezervoarelor de stocare, astfel încât sucul de struguri intră în rezervoare cu ajutorul gravitației după presare. Conform aceluiași principiu, furtunurile sau conductele utilizate pot fi pur și simplu clătite cu apă pentru a îndepărta orice reziduu.

    În funcție de vinărie, în timpul procesului de învechire are loc o schimbare frecventă a rezervoarelor, în funcție de calendare diferite. Când începe fermentația, se adaugă drojdie, pielița strugurilor furnizează taninuri, iar depozitarea în butoaie de lemn conferă vinului aroma sa proprie. Vinul se dezvoltă în rezervoare sau în butoaie. După fermentare, rafinare și îndepărtarea drojdiei și a turbidității, acesta ajunge în rezervoare supraetajate pentru depozitare intermediară, înainte de a ajunge la linia de îmbuteliere.

    Curățarea interioară a rezervoarelor și a butoaielor din cramă se face după fiecare golire cu sisteme automate sau cu un curățitor cu presiune. La exterior, cisternele pot fi curățate cu perii telescopice pentru curățarea fațadelor, care sunt disponibile ca accesorii pentru aparatul de curățat cu presiune. Pentru curățarea pardoselilor, sunt potrivite în special aparate de curățat cu presiune cu dispozitive de curățare suprafețelor ca accesorii și mașini de frecat-aspirat.

    CUrățarea rezervoarelor de oțel pentru vin

    Curățarea unui rezervor din oțel inoxidabil și a unui butoi de vin

    Cu numeroasele sale etape de producție diferite, viticultura este una dintre cele mai complexe provocări din agricultură. Și fiecare etapă individuală necesită măsuri diferite în ceea ce privește igiena podgoriei. Numai curățenia meticuloasă și curățarea fără reziduuri previn contaminarea vinurilor și, prin urmare, reducerea calității produsului. O atenție deosebită trebuie acordată butoaielor și rezervoarelor în care vinul este depozitat și învechit.

    Pe drumul spre savurare: linia de îmbuteliere, logistică s.a.

    Pe drumul spre savurare, vinul este îmbuteliat cu ajutorul liniilor de îmbuteliere. Fabricile au sisteme automate care utilizează agenți de curățare și procese de clătire pentru a îndepărta reziduurile de pe linii. Partea exterioară trebuie curățată manual, de exemplu, dacă sticlele sunt sparte. În acest caz, pentru curățarea mașinii se pot utiliza aparate de curățat cu presiune. Cu toate acestea, în cazul senzorilor sensibili sau al componentelor electronice, lucrați cu presiune redusă, mai puțină apă și la o distanță mai mare. Murdăria de pe podea poate fi îndepărtată rapid și eficient cu o mașină de frecat-aspirat.

    În ceea ce privește logistica, adică depozitarea și transportul, mașinile de măturat și aspiratoarele umed-uscate ajută la menținerea curățeniei rafturilor și podelelor. În spațiul de vânzare, curățenia joacă un rol reprezentativ pe lângă aspectele de igienă, motiv pentru care trebuie luate măsuri de curățare adecvate.

    Aparate de curățat cu presiune cu acumulatori

    Aspirator umed-uscat

    Aparat de curățat cu presiune cu apă caldă

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Accesoriu pentru curățarea butoaielor

    Mașină compactă de curățat pardoseli

    Mașină de curățat pardoseli operată manual

    Aparat de spălat cu înaltă presiune

    Aparat de spălat cu înaltă presiune staționare

    Duză de spumare

    Detergent activ cu presiune RM 81

    Mașină de măturat cu post de conducere

    Mașină de măturat cu post de conducere

    Mașină de măturat condusă manual

    Aparate de spălat cu înaltă presiune

