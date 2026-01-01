Combaterea buruienilor este esențială în timpul sezonului de vegetație. Pulverizatoarele distribuie pesticidele biologice sau chimice pentru a ajunge pe întreaga suprafață. Din acest motiv, reziduurile se pot acumula pe tot echipamentul, precum și pe tractorul cu șenile înguste care poate fi utilizat, ceea ce crește nevoia de curățare și îngrijire a podgoriei. Accentul se pune aici pe menținerea valorii utilajelor în prezența substanțelor parțial corozive și pe prevenirea concentrațiilor selectiv ridicate care ar putea intra în sistemul de canalizare sau în zona înconjurătoare. De asemenea, este important să se prevină răspândirea dăunătorilor de la o podgorie la alta.

În cazul în care pulverizatorul și tractorul sunt curățate direct în podgorie, se utilizează pe scară largă un aparat de curățat de înaltă presiune cu apă rece. Deoarece este important să fim independenți de infrastructură, aparatele de curățat de înaltă presiune alimentate cu baterii sau modelele alimentate cu combustibil sunt potrivite pentru acest scop. Dispozitivul alimentat cu baterii este opțiunea cea mai durabilă, deoarece evită emisiile. Totuși, utilizatorul are nevoie de o alimentare cu apă la fața locului. Pentru a obține un rezultat bun și pentru a elimina toate reziduurile de pesticide, mașinile trebuie spălate temeinic de sus până jos, într-o zonă care poate suporta urmele de pesticide foarte diluate rămase în apele reziduale.