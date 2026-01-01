    Tehnologie profesională pentru întreținerea spațiilor verzi

    Cosirea gazonului, amenajarea zonelor cu iarbă, menținerea gardurilor vii și a copacilor sub control: lista lucrărilor pentru grădinărit și întreținere exterioară este una lungă. Pentru multe sarcini există acum pe piață utilaje puternice cu acumulator, de la trimmere până la foarfeci cu prăjină pentru crengi și trimmere pentru gard viu. În plus, există diferite tipuri de cositori pentru autoutilitare multifuncționale, opțiuni sustenabile pentru îndepărtarea buruienilor și aspiratoare de siguranță care ajută în lupta împotriva omizii procesionare a stejarului.

    De ce să folosești echipamente cu acumulator la întreținerea spațiilor verzi?

    Aproape nimeni nu consideră foarte practică utilizarea uneltelor de grădină pe combustibil – sunt zgomotoase, grele și trebuie alimentate corect de fiecare dată. Totuși, echipamentele cu acumulator nu au fost populare în rândul utilizatorilor profesioniști, deoarece performanța, autonomia și timpii de încărcare nu au fost, de obicei, cu adevărat potrivite pentru întreținerea spațiilor verzi. Între timp, dezvoltarea bateriilor a avansat enorm, ceea ce înseamnă că, în multe cazuri, este mai ușor să lucrezi cu alternativele pe acumulator.

    Nu mai sunt necesare multe operațiuni manuale, costurile de funcționare scad

    Din perioada în care începe creșterea primăvara și până în toamnă, trimmerele, trimmerele pentru gard viu și mașinile de tuns iarba sunt indispensabile pentru întreținerea zonelor verzi. În cazul modelelor pe combustibil, sunt necesari mai mulți pași înainte ca echipamentele să poată fi folosite. Înainte de utilizare, trebuie făcute verificări ca să te asiguri că există suficient combustibil. Există întotdeauna riscul de alimentare greșită, iar alimentarea este neplăcută atunci când echipamentul este fierbinte. Apar costuri de întreținere din cauza consumului continuu de combustibil, precum și pentru lucrări de service și piese de schimb.

    Echipamentele cu acumulator sunt mai practice, în comparație:

    • Dacă folosești o platformă universală de baterii pentru toate modelele, ai nevoie doar de un număr suficient de baterii identice.
    • Datorită tehnologiei litiu-ion, nu există autodescărcare în timpul depozitării.
    • Timpul de pregătire este practic zero; o baterie goală este înlocuită cu una complet încărcată.
    • Echipamentele cu acumulator necesită puțină întreținere, ceea ce reduce munca și costurile pentru service-ul periodic, în comparație cu modelele pe combustibil.

    O operare mai eficientă și costurile mai mici de funcționare compensează foarte repede costurile de achiziție mai ridicate.

    Înlocuirea acumulatorului

    Unde excelează echipamentele cu acumulator – și ce caracteristici contează

    Uneltele de grădinărit cu acumulator au multe avantaje, mai ales în zone centrale sau sensibile la zgomot – de exemplu în jurul școlilor, grădinițelor, spitalelor sau complexelor rezidențiale. Același lucru este valabil și pentru gestionarea suprafețelor medii sau mari. Totuși, echipamentele ar trebui să aibă proprietățile necesare pentru aplicația vizată.

    Mașini de tuns iarba

    Sfaturi pentru alegerea unei mașini de tuns iarba

    Pentru o mașină de tuns iarba, ar trebui să poți folosi unitatea de bază cu sac colector și, în plus, ar trebui să existe o funcție de mulcire și o evacuare laterală/spate. Dacă ai de lucrat des pe pante sau suprafețe denivelate, cel mai bun model este unul cu tracțiune pe ambele părți, care te ajută să cosești în linie dreaptă. O reglare centrală a înălțimii de tăiere înseamnă că mașina de tuns iarba poate fi folosită în multe situații, chiar și în condiții dificile. Echipamentul ar trebui să funcționeze silențios și cu vibrații reduse, ca să scazi solicitarea fizică și să faci munca mai ergonomică.

    Sfaturi pentru trimmere și suflante de frunze

    Trimmere

    Trimmerele sunt potrivite în special pentru îndepărtarea vegetației de la bază sau a ierbii mai înalte, precum și pentru cosirea pe pante abrupte. Lamele de tăiere ascuțite pe ambele părți permit întoarcerea lamei și, prin urmare, o durată de viață mai mare. Pentru lucrări fine în jurul copacilor sau al indicatoarelor rutiere sunt recomandate modelele cu cap de trimmer care, datorită firului de tăiere, nu deteriorează lamele și/sau obiectele. Pentru perioade mai lungi de lucru, modelele ușoare din aluminiu sunt mai potrivite, deoarece sunt robuste, dar necesită mai puțin efort datorită greutății reduse. La fel de importantă este o poziție ergonomică a mânerului, care previne posturile incorecte.

    Suflante de frunze

    Pe măsură ce se apropie toamna, suflantele de frunze cu acumulator devin mai importante. În parcurile publice, de exemplu, sunt esențiale pentru a sufla frunzele de sub băncile din parc sau din alte zone greu accesibile către alei, unde pot fi apoi colectate de mașinile de măturat. Modelele cu suflante montate pe arcuri reduc semnificativ vibrațiile resimțite de tine – modelul tip rucsac de la Kärcher funcționează la 0,8 m/s², în timp ce echipamente pe combustibil comparabile au 3,5 m/s². Există și echipamente de mână cu un ochi de suspendare, care permite atașarea unei curele de transport, astfel încât să lucrezi fără oboseală.

    Sfaturi pentru trimmere pentru gard viu, foarfeci cu prăjină și drujbe

    Când toaletezi copaci și arbuști, trebuie respectate reglementările naționale sau regionale aplicabile privind perioadele de creștere, în timp ce modelarea blândă și tăierile de întreținere sunt, de obicei, permise pe tot parcursul anului. Anumite caracteristici ale echipamentelor îți pot ușura munca. De exemplu, tunderea laterală a unui gard viu este mai ușoară dacă trimmerul pentru gard viu are un mâner rotativ. În plus, modelele cu curea de transport sau rucsac pentru baterii sunt confortabile, deoarece astfel manevrezi mai puțină greutate deasupra înălțimii umerilor. Pentru întreținerea copacilor, foarfecile cu prăjină pe acumulator sau multitool-urile cu design ușor sunt comode de folosit. Un pas mic al lanțului asigură funcționarea lină necesară pentru foarfecile cu prăjină. Extensiile facilitează utilizarea echipamentului când lucrezi în coroanele copacilor.

    Drujbă

    La o drujbă, este important să te asiguri că puterea este adaptată sarcinii. Dacă strângi după furtuni sau tai copaci mici, sunt ideale modelele care pot tăia bucăți de lemn cu grosimea de aproximativ 30 cm. Nivelul de zgomot este semnificativ mai mic decât la o drujbă convențională, iar efortul de întreținere este și el mult mai redus la varianta pe acumulator. Un alt avantaj pentru tine este că nu mai trebuie să întinzi lanțul drujbei sau să realimentezi cu combustibil.

    Sfat:

    Zgomotul este la fel de dăunător pentru sănătate ca gazele de eșapament. O drujbă cu acumulator are un nivel de zgomot de 105 dB, iar modelul pe combustibil are 113 dB – auzul uman percepe o reducere de 10 dB ca o reducere la jumătate a nivelului de zgomot. Prin urmare, variantele cu acumulator sunt adesea primite cu mai multă acceptare și apreciere atunci când întreții spații verzi. În același timp, se încadrează în limitele legale de zgomot, astfel încât lucrările pot avea loc, de obicei, fără întreruperi în zilele lucrătoare.

    Îngrijirea gazonului pe suprafețe mari: cositorile cu cuțite rotative ies în evidență

    Îngrijirea peluzelor reprezintă o parte mare din întreținerea spațiilor verzi. Cositoarea cu cuțite rotative este folosită adesea chiar în acest scop. Este foarte potrivită pentru parcuri, spații verzi de pe marginea drumurilor, terenuri sportive și locuri de joacă, deoarece oferă performanță excelentă pe suprafață și o înălțime de tăiere reglabilă. Există variante diferite de design, din care îți poți alege opțiunea preferată:

    • Cositorile frontale sunt foarte manevrabile și oferă vizibilitate bună asupra atașamentului. Platforma de tăiere este accesibilă și poate fi montată rapid.
    • Cositorile centrale impresionează prin caracteristicile de deplasare constante, cu platformă montată și răspunsul sistemului. Acest lucru face mai ușor să obții linii de cosire drepte.
    • Mașinile de măturat gazonul îndepărtează iarba tăiată de pe sol cu ajutorul unui cilindru și o aruncă înapoi într-un container.
    • Dispozitivele de aspirare a ierbii conectate la cositoare extrag iarba tăiată cu ajutorul unui ventilator de vacuum și o depozitează într-un container de deșeuri.

    Sfat:

    Indiferent de înălțimea de tăiere necesară și de frecvența asociată a tăierii, este important să nu cosești prea jos. Motivul este că tulpinile ierbii dezvoltă lame foliare care transportă umezeala de la rădăcină la vârful tulpinii. Dacă aceste lame sunt tăiate, iarba va muri.

    Informații extra: metode sustenabile pentru gestionarea buruienilor

    Măturarea regulată este cea mai eficientă metodă de a preveni răspândirea buruienilor – deoarece semințele se depun în praf și murdărie, din care păpădiile, ciulinii și alte buruieni răsar ulterior. Totuși, dacă măturarea regulată nu este posibilă din cauza limitărilor de resurse, există mai multe modalități eficiente de a ține buruienile sub control fără a folosi substanțe chimice.

    • Aer cald: aerul este încălzit la 450 °C cu un arzător pe gaz, iar plantele care nu au crescut încă foarte înalte sunt literalmente uscate.
    • Apă caldă: apa este încălzită la temperaturi de până la 99 °C, ceea ce este eficient împotriva buruienilor până la rădăcini, astfel încât plantele – chiar și cele înalte – pot fi distruse.
    • Abur de apă: o alternativă la apa caldă, dar nu pătrunde până la rădăcină și trebuie repetată mai frecvent.
    • Mașină de măturat cu perie pentru buruieni: pentru plante foarte înalte, cerințele privind capacitatea portantă a brațelor periei și conexiunea dintre atașament și vehicul sunt foarte ridicate.
    Combaterea eficientă a buruienilor este o provocare majoră în municipalități și agricultură. Există produse chimice, dar acestea sunt adesea dăunătoare mediului și pot fi folosite doar într-o măsură limitată în spațiile publice. Păpădiile, ciulinii etc. pot fi îndepărtate complet cu apă caldă și fără erbicide – o procedură care protejează atât mediul, cât și suprafețele.

    Informații extra: folosirea aspiratoarelor de siguranță împotriva omizii procesionare a stejarului

    Omida procesionară a stejarului poate deveni un risc pentru sănătate din cauza perilor săi urticanți toxici în zonele din jurul locuințelor. Perii fini urticanți pot provoca erupții cutanate, dificultăți de respirație și reacții de șoc. Măsurile chimice sau biologice de control pot fi posibile, dar de multe ori sunt afectate și alte specii utile în acest proces. Prin urmare, un copac infestat de la o grădiniță sau dintr-un parc public trebuie curățat temeinic de dăunători.

    O metodă mecanică, prietenoasă cu mediul și cu utilizatorul este aspirarea insectelor și a cuiburilor folosind aspiratoare de siguranță certificate pentru clasa de praf H. Seturile de filtre de siguranță permit eliminarea în siguranță până la incinerator, oferind o soluție pentru municipalități și alți utilizatori fără un volum mare de efort și cheltuieli.

    De câțiva ani, omida procesionară a stejarului este în creștere din cauza schimbărilor climatice și a lipsei de competitori sau prădători naturali. Poate deveni un risc pentru sănătate acolo unde locuiesc oameni, din cauza perilor urticanți toxici. Prin urmare, abordarea corectă în combaterea insectei este decisivă. O metodă prietenoasă cu mediul și cu utilizatorul este colectarea omizilor și a cuiburilor lor folosind aspiratoare de siguranță din clasa de praf H.

