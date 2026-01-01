Pe măsură ce se apropie toamna, suflantele de frunze cu acumulator devin mai importante. În parcurile publice, de exemplu, sunt esențiale pentru a sufla frunzele de sub băncile din parc sau din alte zone greu accesibile către alei, unde pot fi apoi colectate de mașinile de măturat. Modelele cu suflante montate pe arcuri reduc semnificativ vibrațiile resimțite de tine – modelul tip rucsac de la Kärcher funcționează la 0,8 m/s², în timp ce echipamente pe combustibil comparabile au 3,5 m/s². Există și echipamente de mână cu un ochi de suspendare, care permite atașarea unei curele de transport, astfel încât să lucrezi fără oboseală.