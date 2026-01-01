    Gripa aviară: igiena protejează

    Gripa aviară cauzată de virusul gripal este extrem de contagioasă și, în cazul apariției unui focar, înseamnă pierderi economice mari pentru crescătorii de păsări. Cu toate acestea, cu o biosecuritate strictă și o curățare meticuloasă, boala poate fi prevenită.

    Prevenirea gripei aviare

    Gripa aviară este o infecție virală extrem de contagioasă

    Gripa aviară este cauzată de virusul gripal patogen. Este cunoscută și sub denumirea de gripă aviară, este foarte contagioasă și de obicei fatală. Epidemii grave au loc din când în când. Din cauza ratei ridicate de mutație, nu există vaccin împotriva gripei aviare. Și chiar dacă gripa aviară nu a fost încă detectată la om, riscul ca virusul să afecteze oamenii este îngrijorător.

    Fie că este vorba de producția de ouă sau de carne, de creșterea ecologică sau convențională a animalelor, de crescătorii de păsări mici sau mari, respectarea reglementărilor înseamnă că, în cazul unui focar de gripă aviară, este necesară sacrificarea de urgență a animalelor. Aceasta înseamnă pierderi economice pentru fermier. În lupta împotriva bolii, crescătorii de păsări trebuie, prin urmare, să se concentreze pe prevenire. Elementul cheie în acest sens este biosecuritatea, un cod de conduită care cuprinde toate domeniile creșterii păsărilor. Aceasta include coduri de conduită pentru angajați și curățarea meticuloasă cu echipamente adecvate.

    Combaterea gripei aviare: prevenirea transmiterii

    Virusul poate pătrunde în adăpostul păsărilor de curte în diferite moduri. Cu o igienă meticuloasă, acesta poate fi prevenit eficient. Crescătorii de păsări ar trebui să țină cont de următoarele moduri de transmitere a gripei aviare:

    • Vehicule
      Vehiculele sunt, de asemenea, o sursă de pericol; acest lucru se datorează faptului că nu este clar unde a fost transportatorul de animale sau furnizorul de furaje. Acesta ar putea purta virusul în banda de rulare a anvelopelor.
    • Grupuri de animale
      În ciuda tuturor precauțiilor, virusul se poate ascunde și în interiorul adăposturilor de păsări. Chiar dacă doar câteva păsări au fost bolnave de gripă aviară și simptomele au trecut neobservate din cauza faptului că păsările erau pregătite pentru sacrificare, virusul se poate răspândi rapid. Pentru a preveni acest lucru, este esențială curățarea și dezinfecția completă de fiecare dată când se schimbă efectivul de păsări.
    • Păsări sălbatice
      Păsările sălbatice sunt principalele gazde ale virusului. Crescătorii de păsări de curte nu pot împiedica în totalitate păsările sălbatice care au contractat gripa aviară să zboare deasupra incintei lor, să aterizeze acolo și să lase în urmă excremente, resturi alimentare și pene care sunt apoi transportate în incintă de oameni, unelte sau utilaje. Cu toate acestea, riscul de infectare de către păsările sălbatice scade dacă ferma nu este atractivă pentru păsările sălbatice. Păstrarea zonelor exterioare curate și lipsite de furaje și murdărie este o măsură esențială. De asemenea, zonele de depozitare a hranei pentru animale și a proviziilor agricole, precum și adăpostul propriu-zis al păsărilor, ar trebui să fie ferite de păsările sălbatice: prin acoperirea cu perdele a tuturor zonelor de depozitare deschise și prin închiderea tuturor fisurilor, crăpăturilor și găurilor. De asemenea, ușile și porțile trebuie să fie închise în permanență pentru a împiedica păsările sălbatice să intre în clădiri.
    • Oameni
      Un alt risc de transmitere a gripei aviare provine de la oameni. Orice persoană care intră în ferma avicolă poate transmite virusul fie prin purtarea virusului pe piele, păr, îmbrăcăminte sau pantofi, fie prin aducerea de unelte, furaje sau echipamente contaminate. Prin urmare, este importantă o separare clară a zonelor exterioare și interioare ale fermei. Zona de tranziție trebuie să fie dotată cu toate echipamentele de curățare necesare pentru a se asigura că virusurile sunt ținute departe.
    Respectarea reglementărilor privind biosecuritatea

    De cele mai multe ori, se obțin deja multe atunci când crescătorii de păsări respectă cu strictețe normele de biosecuritate. Veterinarul este un contact indispensabil pentru informații

    Multe măsuri de protecție împotriva gripei aviare au legătură cu organizarea fermei: Cine are acces în incintă și în adăposturile păsărilor, unde au voie vehiculele să circule, să oprească, să încarce sau să descarce, unde și cum sunt depozitate furajele și resursele operaționale, este obligatorie închiderea păsărilor la primele semne de gripă aviară? Și cum se asigură fermierul că normele sunt respectate: planuri scrise, instrucțiuni și control din partea superiorilor, garduri, uși și porți, camere video, personal de securitate? Iată câteva puncte de plecare pentru a asigura respectarea normelor de acces și igienă.

    Cea mai bună protecție împotriva gripei aviare: igiena

    Un aspect crucial al igienei este curățarea. Aici, este important să se cunoască și să se aplice cele mai eficiente metode pentru o anumită aplicație. Acestea includ rutine de curățare frecvente, proceduri profesionale și echipamente eficiente.

    Curățarea mediului din adăposturile pentru păsări

    Prevenirea și combaterea gripei aviare prin măsuri de igienă exterioară

    Sfat 1 - Aprovizionare și eliminare în ferma avicolă:

    În mod ideal, toate aprovizionarea și evacuarea din fermă, cum ar fi livrarea păsărilor tinere, a furajelor, precum și colectarea ouălor, a animalelor pentru sacrificare și a carcaselor, se realizează în afara amplasamentului, folosind rampe și racorduri de conducte. Racordurile pentru aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă ar trebui, de asemenea, să fie amplasate în apropierea punctelor de încărcare și descărcare.

    Sfat 2 - Căile de acces și evacuare a vehiculelor:

    Dacă vehiculele trebuie să acceseze zona exterioară, se recomandă separarea căilor de acces și de ieșire. Spațiile de spălare și porțile de dezinfecție pot fi astfel utilizate mai eficient.

    Sfat 3 - Zone de spălare a vehiculelor:

    Zonele de spălare ar trebui să fie situate cât mai departe posibil de grajduri. De asemenea, luați în considerare direcția predominantă a vântului, deoarece pulverizarea și ceața pot, de asemenea, să transporte virusul și să aducă gripa aviară în incintă.

    Sfat 4 - Curățarea de rutină:

    De asemenea, este important să curățați în mod regulat zonele exterioare. În zonele dintre clădiri, mașinile de măturat îndepărtează praful și murdăria mai eficient decât orice mătură și fac munca mult mai ușoară. Acolo unde solul este suficient de neted, pot fi utilizate și aspiratoare umed-uscate. O zonă exterioară curată oferă puține stimulente păsărilor sălbatice pentru a ateriza, reducând semnificativ riscul de infecție.

    Controlul gripei aviare la interior cu aparatele de spălat cu presiune cu apă caldă

    Controlul gripei aviare la interior: echipamente diferite pentru diverse zone

    Covorașe de dezinfecție la intrări

    Ar trebui să existe covoare dezinfectante în fața tuturor intrărilor.

    Pentru a vă proteja împotriva gripei aviare, dezinfectantul trebuie schimbat în mod regulat, iar zonele din jurul covorașelor trebuie, de asemenea, curățate.

    Ecluză de igienă între adăpostul de păsări și exterior

    Adăposturile moderne pentru păsări sunt protejate de lumea exterioară printr-un ecluză de igienă, unde toți vizitatorii adăpostului fac duș și își schimbă hainele înainte de a intra în adăpostul propriu-zis. Ecluzele își pot îndeplini funcția numai dacă zona interioară este păstrată curată.

    Curățare: Zone

    Aparatele de curățat cu aburi și aspiratoarele umed-uscate asigură o curățare eficientă, dar care economisește timp. Pe lângă pereți, podele și dușuri, trebuie curățate și dulapurile, precum și pantofii. Pentru vestiare, birouri și altele asemenea, aspiratoarele umed-uscate și-au dovedit valoarea, obținând un rezultat bun într-un timp scurt.

    Lăsați instrumentele de curățare și de lucru în adăpostul păsărilor

    Curățarea, uneltele de lucru și încălțămintea de lucru nu trebuie să părăsească adăpostul de păsări. Hainele de lucru ar trebui adăugate direct la mașina de spălat într-un recipient închis. Pentru cantități mai mari de spălări, se recomandă achiziționarea unei mașini separate pentru hainele din adăpostul de păsări care sunt mai mult murdare.

    O mașină de măturat curăță zonele exterioare din jurul clădirilor fermei.

    Curățarea fermei cu un aspirator umed-uscat

    Un aspirator umed-uscat poate fi utilizat pentru a îndepărta praful din zonele greu accesibile

    Curățarea zonei de hrănire cu un aparat de spălat cu presiune

    Pentru curățarea stației de hrănire se poate utiliza un aparat de curățare cu presiune cu apă caldă cu detergent.

    Documentație și formare împotriva gripei aviare

    Este recomandat să profitați de timpul economisit prin curățarea eficientă pentru a verifica adăpostul păsărilor în vederea detectării eventualelor deteriorări. Deoarece fisurile, crăpăturile și găurile sunt locuri de reproducere pentru bacterii și virusuri și porți de intrare pentru rozătoare și insecte. Acestea pot introduce, de asemenea, agenți patogeni și, prin urmare, trebuie verificate și reparate în mod regulat.

    În plus, crescătorii de păsări ar trebui să documenteze toate măsurile de igienă pentru a le putea urmări și să-și instruiască angajații cu privire la rutinele de curățare. Alegerea echipamentelor de curățare care sunt ușor de utilizat poate economisi timp în timpul formării.

    Măsurile de mai sus nu numai că reduc riscul de gripă aviară, dar protejează și animalele de alte boli infecțioase.

    Eliminarea eficientă a transmiterii gripei aviare cu ajutorul aparatului de curățat cu presiune cu apă caldă

    Aparatele de curățat cu presiune cu apă caldă sunt prima alegere pentru curățarea adăposturilor de păsări, inclusiv a podelelor, pereților, tavanelor, volierelor, și, în funcție de reglementările naționale, a cuștilor, precum și a echipamentelor de hrănire. Deoarece apa fierbinte dizolvă murdăria, inclusiv virusurile și bacteriile, mult mai bine decât apa rece, este suficient un ciclu de curățare completă cu apă fierbinte la 85 °C. Această abordare economisește până la 40 % din timpul de curățare per adăpost de păsări, chiar și fără detergenți. În plus, suprafețele curățate cu apă fierbinte se usucă mai repede, permițând dezinfectarea ulterioară împotriva gripei aviare să înceapă mai devreme.

    Un nivel ridicat de biosecuritate se obține cu aparatele de spălat cu presiune staționare montate permanent în adăpostul de păsări, care pot contribui la stoparea răspândirii germenilor. Cu toate acestea, fermele mai mici pot asigura un standard ridicat de igienă și cu ajutorul echipamentelor mobile. Echipamentele mobile de curățare trebuie să rămână în permanență în aer liber sau în vestibul, iar fiecare clădire a grajdului trebuie să aibă propriile furtunuri cu pistol de pulverizare și lance.

    Curățarea adăposturilor pentru păsări cu aparate de spălat cu presiune cu apă caldă
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

    Detergent spumant alcalin RM 91 Agri

    Agent de dizolvare alcalin RM 92 Agri

    Detergent acid RM 93 Agri

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă clasa Super

    Mașină de măturat condusă manual

    Aspirator profesional umed-uscat

    Aparat de curățat cu înaltă presiune portabil

    Mașină de măturat cu post de conducere KM 85/50 R Bp Pack

    Aparat de curățat cu înaltă presiune staționar

