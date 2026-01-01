Gripa aviară este cauzată de virusul gripal patogen. Este cunoscută și sub denumirea de gripă aviară, este foarte contagioasă și de obicei fatală. Epidemii grave au loc din când în când. Din cauza ratei ridicate de mutație, nu există vaccin împotriva gripei aviare. Și chiar dacă gripa aviară nu a fost încă detectată la om, riscul ca virusul să afecteze oamenii este îngrijorător.

Fie că este vorba de producția de ouă sau de carne, de creșterea ecologică sau convențională a animalelor, de crescătorii de păsări mici sau mari, respectarea reglementărilor înseamnă că, în cazul unui focar de gripă aviară, este necesară sacrificarea de urgență a animalelor. Aceasta înseamnă pierderi economice pentru fermier. În lupta împotriva bolii, crescătorii de păsări trebuie, prin urmare, să se concentreze pe prevenire. Elementul cheie în acest sens este biosecuritatea, un cod de conduită care cuprinde toate domeniile creșterii păsărilor. Aceasta include coduri de conduită pentru angajați și curățarea meticuloasă cu echipamente adecvate.